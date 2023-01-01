Должностная инструкция техника по эксплуатации зданий: образец

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Для кого эта статья:

Для управляющих компаний и руководителей, ответственных за найм и организацию работы техников по эксплуатации зданий.

Для специалистов по эксплуатации зданий, желающих выяснить свои обязанности и права, а также адаптировать свои должностные инструкции.

Для HR-менеджеров и специалистов по подбору кадров, занимающихся формированием должностных инструкций и квалификационных требований для технических позиций. Корректно составленная должностная инструкция техника по эксплуатации зданий — залог бесперебойной работы всех систем недвижимости и четкого понимания сотрудником своей роли. Этот документ становится фундаментом для выстраивания эффективных рабочих процессов, предотвращения конфликтов и защиты интересов как работодателя, так и специалиста. Грамотный образец инструкции экономит время на адаптацию новых сотрудников и устраняет серые зоны в распределении ответственности между подразделениями. ??

Должностная инструкция техника по эксплуатации зданий: образец

Должностная инструкция техника по эксплуатации зданий — это нормативный документ, регламентирующий функциональные обязанности, права и ответственность сотрудника, занимающегося техническим обслуживанием объектов недвижимости. Грамотно составленная инструкция обеспечивает четкое понимание сферы деятельности и зоны ответственности специалиста, минимизирует риски конфликтов и способствует эффективной организации рабочих процессов. ??

Стандартная структура должностной инструкции включает следующие разделы:

Общие положения

Квалификационные требования

Должностные обязанности

Права

Ответственность

Взаимоотношения и связи по должности

При разработке должностной инструкции техника по эксплуатации зданий необходимо учитывать специфику объекта, его техническую оснащенность, масштабы и особенности функционирования. Инструкция должна соответствовать актуальным нормативным документам и профессиональным стандартам отрасли по состоянию на 2025 год.

Алексей Петров, технический директор управляющей компании Несколько лет назад мы столкнулись с серьезной проблемой: отсутствие четкого разграничения обязанностей между техниками привело к тому, что некоторые задачи дублировались, а другие — просто выпадали из поля зрения. Критическим моментом стала ситуация с плановой проверкой вентиляционных систем: один из техников был уверен, что этим занимается его коллега, а тот считал обратное. В результате — предписание от пожарной инспекции и штраф. После этого случая мы полностью пересмотрели должностные инструкции. Каждый техник получил документ с детальным описанием его обязанностей, зон ответственности и границ полномочий. Внедрение четких инструкций сократило количество внештатных ситуаций на 78% за первый год. Теперь при приеме нового сотрудника я всегда начинаю с подробного изучения должностной инструкции, а затем регулярно провожу аттестацию на соответствие этим требованиям.

При составлении должностной инструкции техника по эксплуатации зданий рекомендуется использовать следующий образец, адаптируя его под специфику конкретного объекта:

Раздел инструкции Содержание раздела Общие положения • Подчиненность (кому подчиняется техник)<br>• Порядок назначения и освобождения от должности<br>• Нормативные документы, которыми руководствуется в работе<br>• Режим работы Квалификационные требования • Требования к образованию<br>• Требования к опыту работы<br>• Необходимые знания и навыки<br>• Требования к квалификации Должностные обязанности • Перечень регулярных задач<br>• Периодические работы<br>• Обязанности по документообороту<br>• Взаимодействие с подрядчиками Права • Полномочия по взаимодействию с другими подразделениями<br>• Права на получение информации<br>• Права в отношении материально-технических ресурсов<br>• Права по принятию решений Ответственность • Зоны материальной ответственности<br>• Ответственность за качество выполнения работ<br>• Ответственность за нарушение требований охраны труда<br>• Дисциплинарная ответственность

Важно регулярно обновлять должностную инструкцию с учетом изменений в законодательстве, технологических инновациях и организационной структуре предприятия. Это обеспечит актуальность документа и его соответствие текущим потребностям организации. ??

Квалификационные требования к технику по эксплуатации

Квалификационные требования определяют необходимый уровень подготовки и компетенций специалиста для эффективного выполнения возложенных на него обязанностей. Для техника по эксплуатации зданий критически важно обладать комплексом технических знаний и практических навыков, позволяющих обеспечивать бесперебойное функционирование всех инженерных систем объекта. ??

Базовые квалификационные требования к технику по эксплуатации зданий включают:

Образование: среднее профессиональное (техническое) образование по специальностям "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование", "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции"

среднее профессиональное (техническое) образование по специальностям "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование", "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции" Опыт работы: не менее 1-3 лет в сфере технического обслуживания зданий и сооружений

не менее 1-3 лет в сфере технического обслуживания зданий и сооружений Специальные знания: принципы работы инженерных систем (отопление, водоснабжение, электроснабжение, вентиляция), нормативная документация в сфере эксплуатации зданий, правила технической эксплуатации

принципы работы инженерных систем (отопление, водоснабжение, электроснабжение, вентиляция), нормативная документация в сфере эксплуатации зданий, правила технической эксплуатации Сертификаты и допуски: группа электробезопасности не ниже III, аттестация по охране труда, допуск к работе с грузоподъемными механизмами (при необходимости)

В зависимости от специфики объекта квалификационные требования могут дополняться или конкретизироваться. Например, для технического обслуживания бизнес-центров класса А могут предъявляться повышенные требования к знанию автоматизированных систем управления зданием (BMS).

Сравнительный анализ квалификационных требований к технику по эксплуатации в зависимости от типа объекта:

Тип объекта Образование Опыт работы Дополнительные требования Жилой многоквартирный дом Среднее профессиональное От 1 года Знание нормативов ЖКХ, опыт работы с жильцами Бизнес-центр Среднее профессиональное/высшее От 2 лет Знание BMS, опыт работы с арендаторами Торговый центр Среднее профессиональное/высшее От 2 лет Опыт обслуживания эскалаторов, систем пожаротушения повышенной сложности Промышленный объект Высшее техническое От 3 лет Знание промышленного оборудования, допуски к работе с опасными производственными объектами Медицинское учреждение Среднее профессиональное/высшее От 2 лет Знание санитарно-эпидемиологических требований, систем медицинского газоснабжения

Особое внимание при определении квалификационных требований следует уделить знаниям в области цифровых технологий. Современный техник должен уверенно пользоваться специализированным программным обеспечением для планирования технического обслуживания, мониторинга состояния оборудования и формирования отчетности. ??

Дополнительным конкурентным преимуществом кандидата на должность техника по эксплуатации зданий является наличие следующих компетенций:

Знание принципов энергоэффективности и умение применять их на практике

Навыки диагностики и устранения неисправностей различного оборудования

Опыт работы с системами автоматизации зданий

Умение читать технические чертежи и схемы

Владение инструментами проектного управления

При составлении должностной инструкции следует четко прописать квалификационные требования, соответствующие реальным задачам и условиям работы. Завышенные требования могут необоснованно сузить круг потенциальных кандидатов, а заниженные — привести к найму недостаточно компетентного специалиста.

Ключевые обязанности специалиста по обслуживанию зданий

Перечень должностных обязанностей техника по эксплуатации зданий составляет ядро должностной инструкции и определяет конкретные задачи, которые специалист должен выполнять в рамках своей профессиональной деятельности. Грамотно составленный список обязанностей позволяет установить четкие ориентиры работы и критерии оценки эффективности сотрудника. ??

Основные обязанности техника по эксплуатации зданий можно разделить на несколько функциональных блоков:

Техническое обслуживание инженерных систем: Проведение регулярных осмотров технического состояния здания, инженерных систем и оборудования

Выполнение планово-предупредительных ремонтов согласно утвержденным графикам

Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования

Контроль за работой приборов учета энергоресурсов

Оперативное устранение неисправностей и аварийных ситуаций Административно-техническая работа: Ведение технической документации и журналов учета

Составление заявок на приобретение необходимых материалов и запасных частей

Участие в разработке планов технического обслуживания

Контроль расхода материалов и запасных частей

Подготовка отчетов о выполненных работах Взаимодействие с подрядчиками и контролирующими органами: Координация работы подрядных организаций на объекте

Технический надзор за качеством выполнения работ подрядчиками

Участие в проверках контролирующих органов

Подготовка объекта к сезонной эксплуатации

Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями Мероприятия по энергоэффективности и безопасности: Контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности

Реализация мероприятий по энергосбережению

Обеспечение противопожарной безопасности объекта

Участие в разработке и внедрении экологических программ

Контроль за своевременной поверкой и калибровкой измерительных приборов

Частота и приоритетность выполнения различных обязанностей могут варьироваться в зависимости от типа объекта, сезона и других факторов. Ниже представлено распределение рабочего времени техника по эксплуатации типичного коммерческого здания:

Категория задач Доля рабочего времени Периодичность Приоритет Плановые осмотры и обходы 20-25% Ежедневно Высокий Планово-предупредительные работы 30-35% По графику ППР Высокий Устранение аварийных ситуаций 10-15% По мере возникновения Экстренный Документооборот и отчетность 15-20% Ежедневно/еженедельно Средний Работа с подрядчиками 10-15% По необходимости Средний Обучение и повышение квалификации 5% Ежеквартально Низкий

Ирина Соколова, главный инженер Когда я только начинала работать с командой техников по эксплуатации, меня удивляло, насколько по-разному сотрудники интерпретировали свои обязанности. Один считал приоритетом документацию, другой — только "железо", третий вообще работал исключительно по заявкам, игнорируя профилактику. Ситуация изменилась, когда мы разработали детальные должностные инструкции с четкой градацией задач по приоритетам и временным рамкам. Мы внедрили систему КПЭ, привязанную к конкретным пунктам инструкции. Например, если в обязанностях указано ежедневное снятие показаний с приборов учета — этот пункт становился измеримым показателем эффективности. Результат превзошел ожидания: за первый квартал после внедрения новых инструкций количество аварийных ситуаций сократилось на 42%, время реагирования на заявки уменьшилось в среднем на 34%, а расход энергоресурсов снизился на 17% благодаря регулярной профилактике оборудования.

При разработке раздела должностных обязанностей важно учитывать не только технические аспекты работы, но и коммуникативные функции техника. Современный специалист по эксплуатации зданий должен эффективно взаимодействовать с арендаторами/жильцами, сервисными компаниями и государственными органами. ??

Дополнительные обязанности техника по эксплуатации, которые часто упускаются при составлении должностных инструкций, но имеют существенное значение:

Участие в планировании бюджета на эксплуатационные нужды

Проведение инструктажей для персонала по правилам эксплуатации инженерного оборудования

Адаптация режимов работы инженерных систем под сезонные изменения

Внедрение современных технологий и методов технического обслуживания

Контроль качества используемых расходных материалов и запасных частей

Участие в приемке новых объектов или оборудования в эксплуатацию

При формулировании обязанностей в должностной инструкции необходимо использовать четкие и конкретные формулировки, избегая расплывчатых понятий. Каждая обязанность должна быть измеримой и проверяемой, чтобы можно было объективно оценить качество ее выполнения. ??

Права техника в процессе эксплуатации объектов

Раздел о правах техника по эксплуатации зданий в должностной инструкции имеет не меньшее значение, чем перечень обязанностей. Четко определенные права обеспечивают специалисту необходимый уровень полномочий для эффективного выполнения своих функций, позволяют оперативно принимать решения и предотвращать аварийные ситуации. ???

Основные права техника по эксплуатации зданий включают:

Организационные права: Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными должностной инструкцией обязанностями

Запрашивать и получать от руководителей и специалистов структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей

Привлекать с разрешения руководства специалистов других подразделений для решения возложенных на него задач

Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав Технические права: Останавливать работу оборудования и инженерных систем при обнаружении неисправностей, создающих угрозу аварии или несчастного случая

Получать доступ ко всем техническим помещениям и инженерным системам объекта

Использовать выделенные материально-технические ресурсы для выполнения своих обязанностей

Контролировать соблюдение арендаторами/жильцами правил эксплуатации инженерных систем Права в области безопасности: Отказываться от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья

Требовать от руководства обеспечения безопасных условий труда

Приостанавливать работы подрядных организаций при нарушении ими требований техники безопасности

Проводить проверки соблюдения противопожарных и санитарно-технических норм на объекте Профессиональные права: Повышать свою квалификацию

Участвовать в специализированных выставках, семинарах и конференциях

Знакомиться с новыми технологиями и оборудованием в сфере эксплуатации зданий

Вносить предложения по модернизации инженерных систем и внедрению энергосберегающих технологий

Реализация прав техника по эксплуатации непосредственно влияет на эффективность его работы и безопасность объекта. Недостаточный объем полномочий может привести к задержкам в принятии важных решений, а избыточные права без соответствующего контроля могут создать риски для организации.

При разработке раздела о правах в должностной инструкции важно соблюдать баланс между наделением специалиста необходимыми полномочиями и установлением разумных ограничений. Права должны коррелировать с обязанностями и уровнем ответственности техника. ??

Дополнительно следует учитывать типичные проблемные ситуации, с которыми может столкнуться техник, и предусмотреть соответствующие права для их эффективного разрешения. Например: