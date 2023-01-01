Должностная инструкция слесаря по ремонту: образец с требованиями

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Для кого эта статья:

Управляющие и руководители предприятий в сфере производства

Специалисты по управлению персоналом (HR-менеджеры)

Слесари и технические специалисты, работающие в области ремонта оборудования Чёткая должностная инструкция слесаря по ремонту — документ, от которого зависит как безопасность производства, так и эффективность работы предприятия. Каждый пункт этого документа имеет юридическую силу и определяет границы ответственности специалиста. Правильно составленная инструкция защищает интересы и работодателя, и сотрудника — она регламентирует рабочие процессы, предотвращает споры и становится основой для справедливой оценки труда. ?? Рассмотрим, как грамотно составить этот документ с учётом актуальных требований 2025 года.

Должностная инструкция слесаря по ремонту: назначение и структура

Должностная инструкция слесаря по ремонту — это не просто формальность, а рабочий инструмент, который определяет место специалиста в производственной структуре предприятия. Данный документ решает сразу несколько ключевых задач:

Регламентирует трудовые функции и границы ответственности слесаря

Устанавливает квалификационные требования и компетенции

Определяет подчиненность и порядок взаимодействия с другими сотрудниками

Служит основанием для оценки качества работы и аттестации

Является юридическим документом при разрешении трудовых споров

Грамотно составленная инструкция включает 5 основных разделов, каждый из которых имеет конкретное назначение:

Раздел Содержание Практическое значение Общие положения Порядок назначения, требования к квалификации, подчиненность Определяет место слесаря в структуре организации Функции Основные направления деятельности Фиксирует ключевые области ответственности Должностные обязанности Конкретные трудовые действия Детализирует ежедневные задачи Права Полномочия в рамках должности Определяет границы самостоятельности Ответственность Виды ответственности за нарушения Регламентирует последствия неисполнения обязанностей

Отдельно стоит отметить важность дополнительных разделов, которые существенно повышают эффективность документа. К ним относятся "Условия работы" (где фиксируются особенности рабочего места и режима), "Критерии эффективности" (позволяющие оценивать качество работы) и "Взаимодействие с другими подразделениями" (регламентирующий коммуникацию внутри предприятия).

Алексей Петров, начальник ремонтного цеха На нашем производстве была непростая ситуация: два слесаря 5-го разряда постоянно спорили о границах ответственности при ремонте сложного оборудования. Один считал, что регулировка гидравлики не входит в его обязанности, другой отказывался заниматься настройкой электронных компонентов. Конфликт привел кSimply останову дорогостоящей линии на полдня. Решение нашлось, когда мы полностью переработали должностные инструкции, детально прописав, какие именно операции выполняет каждый специалист. Мы внедрили матрицу ответственности с точным указанием, кто выполняет, кто проверяет и кто отвечает за каждый этап ремонта. После внедрения новых инструкций время плановых ремонтов сократилось на 22%, а внеплановых простоев стало меньше на треть.

При разработке должностной инструкции слесаря по ремонту важно опираться на актуальные профессиональные стандарты и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). В 2025 году особое внимание следует уделить компетенциям, связанным с работой со сложным электронным оборудованием и программируемыми логическими контроллерами, которые все чаще встречаются в современном производственном оборудовании. ??

Квалификационные требования к слесарю разных разрядов

Квалификация слесаря по ремонту определяется присвоенным разрядом, который отражает уровень профессионального мастерства, сложность выполняемых работ и степень самостоятельности. Система разрядов — фундамент для построения карьерной лестницы слесаря и определения его заработной платы.

В соответствии с ЕТКС и обновленными профессиональными стандартами 2025 года, квалификационные требования к слесарям дифференцируются следующим образом:

Разряд Необходимое образование Опыт работы Ключевые навыки Сложность выполняемых работ 2-й разряд Профессиональное обучение (курсы) Не требуется Базовые слесарные операции Простой ремонт, работа под руководством 3-й разряд Среднее профессиональное образование От 6 месяцев Самостоятельный ремонт типового оборудования Средняя сложность, типовые задачи 4-й разряд Среднее профессиональное образование От 1 года Комплексный ремонт, наладка, диагностика Сложное оборудование, нестандартные ситуации 5-й разряд Среднее профессиональное образование От 2 лет Ремонт особо сложного оборудования, включая программируемые системы Высокая сложность, самостоятельные решения 6-й разряд Среднее профессиональное образование или высшее техническое От 3 лет Высокоточная наладка, настройка электронных систем, экспертные знания Особо сложное оборудование, уникальные решения

Для каждого разряда в должностной инструкции необходимо прописывать конкретные требования к знаниям и умениям. Так, слесарь 3-го разряда должен уверенно читать чертежи средней сложности, знать устройство ремонтируемого оборудования, правила испытания оборудования на холостом ходу. Слесарь 5-го разряда должен понимать принципы работы сложных электронных систем, уметь программировать контроллеры и настраивать цифровые интерфейсы.

В 2025 году особую ценность приобретают следующие компетенции, которые рекомендуется включать в должностные инструкции слесарей высоких разрядов:

Знание основ работы с программируемыми логическими контроллерами

Умение работать с цифровыми системами диагностики оборудования

Навыки анализа данных предиктивной диагностики

Понимание принципов работы промышленного интернета вещей (IIoT)

Знание методов предотвращения киберугроз для производственного оборудования

Для каждого предприятия критически важно адаптировать квалификационные требования под специфику собственного производства. Например, на предприятиях пищевой промышленности особое внимание уделяется знанию санитарно-гигиенических норм, а на химических производствах — умению работать с оборудованием в агрессивных средах. ???

Обязанности и ответственность слесаря по ремонту оборудования

Должностные обязанности слесаря по ремонту представляют собой ядро инструкции и требуют детализации с учетом специфики конкретного производства. При их составлении важно соблюдать баланс между универсальностью и конкретикой. Рассмотрим базовый перечень обязанностей, который может быть адаптирован под нужды предприятия:

Диагностические работы: Определение неисправностей оборудования и их причин

Использование современных диагностических инструментов и программ

Оценка степени износа деталей и узлов Ремонтные работы: Разборка, ремонт и сборка узлов и механизмов

Замена изношенных деталей и комплектующих

Проведение слесарной обработки деталей

Регулировка и наладка механизмов после ремонта Профилактическое обслуживание: Проведение плановых осмотров оборудования

Смазка трущихся поверхностей

Проведение регламентных работ согласно технической документации Документационное обеспечение: Ведение журнала ремонтных работ

Оформление заявок на запасные части и материалы

Составление отчетов о выполненных работах Соблюдение требований безопасности: Работа с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности

Контроль безопасного состояния инструментов и приспособлений

Применение средств индивидуальной защиты

Для слесарей высоких разрядов (5-6) рекомендуется включать дополнительные обязанности:

Наставничество и обучение слесарей младших разрядов

Участие в модернизации оборудования

Оптимизация ремонтных процессов

Разработка технологических карт ремонта

Ответственность слесаря по ремонту необходимо формулировать конкретно, избегая размытых формулировок. В должностной инструкции следует указать, что слесарь несет ответственность за:

Качество и своевременность выполненных ремонтных работ

Соблюдение технологических процессов и требований технической документации

Рациональное использование материалов и запасных частей

Сохранность вверенного инструмента и оборудования

Соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты

Достоверность сведений, указываемых в отчетной документации

В 2025 году особую актуальность приобретает включение в должностную инструкцию ответственности за работу с цифровыми системами управления оборудованием, включая ответственность за кибербезопасность промышленных систем. Актуально также указание на ответственность за экологическую безопасность при проведении ремонтных работ. ??

При составлении раздела об ответственности следует четко указывать меры взыскания, которые могут быть применены при нарушении тех или иных пунктов инструкции, а также отсылки к соответствующим нормативным документам (Трудовой кодекс, Правила внутреннего трудового распорядка и т.д.).

Права слесаря-ремонтника в рамках должностной инструкции

Раздел "Права" в должностной инструкции слесаря по ремонту часто недооценивается работодателями, однако именно он обеспечивает баланс между обязанностями и полномочиями специалиста. Грамотно сформулированные права позволяют слесарю эффективно выполнять свои функции, избегая конфликтов с руководством и коллегами.

Слесарь по ремонту оборудования имеет следующие основные права:

Право на условия труда: Требовать обеспечения рабочего места необходимыми инструментами и материалами

Получать средства индивидуальной защиты в соответствии с нормативами

Требовать создания безопасных условий труда Информационные права: Запрашивать и получать необходимую техническую документацию

Получать информацию о планируемых ремонтах и профилактических работах

Иметь доступ к нормативам времени на выполнение работ Права по организации работы: Вносить предложения по улучшению ремонтных процессов

Требовать приостановки работы оборудования при угрозе аварии

Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых обязанностей Права по взаимодействию: Сообщать непосредственному руководителю о выявленных недостатках

Получать содействие в исполнении своих должностных обязанностей

Взаимодействовать с другими подразделениями для решения производственных задач

Для слесарей высоких разрядов целесообразно прописать дополнительные права:

Самостоятельно принимать решения по выбору технологии ремонта

Давать указания слесарям младших разрядов в рамках выполняемых работ

Участвовать в испытаниях нового оборудования

Вносить предложения по модернизации оборудования

Представлять предприятие на профессиональных выставках и семинарах

Игорь Сорокин, главный механик завода Помню случай, когда слесарь 6-го разряда отказался выполнять ремонт конвейерной линии из-за неисправного грузоподъемного оборудования. Начальник цеха оказывал давление, требуя начать работу, ссылаясь на срочность. Ситуация грозила перерасти в серьезный конфликт. К счастью, в должностной инструкции нашего слесаря было чётко прописано право отказаться от выполнения работ, создающих угрозу жизни и здоровью. Я поддержал позицию специалиста, и ремонт начался только после устранения неисправности крана. Через неделю при аналогичных работах на другом предприятии произошел несчастный случай из-за неисправного подъемника. Этот пример показывает, насколько важно не только зафиксировать права в инструкции, но и реально обеспечивать их соблюдение.

Важным аспектом прав слесаря в современных условиях является доступ к профессиональному развитию. В должностной инструкции рекомендуется указать право на:

Регулярное повышение квалификации

Участие в программах обучения новым технологиям

Ознакомление с новинками в области инструментов и оборудования

Доступ к профессиональной литературе и базам знаний

Отдельным пунктом следует прописать право слесаря на защиту от необоснованных обвинений в случае выхода из строя оборудования, если это произошло не по его вине. Это особенно актуально для высокотехнологичного производства, где стоимость оборудования может быть очень высокой. ??

Образец должностной инструкции слесаря с приложениями

Для облегчения разработки должностной инструкции слесаря по ремонту предлагаем базовый образец, который можно адаптировать под специфику конкретного предприятия. Данный шаблон соответствует требованиям трудового законодательства 2025 года и учитывает современные тенденции в организации ремонтных работ.

УТВЕРДЖДАЮ Директор ООО "Предприятие" __ И.О. Фамилия "" _ 2025 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ слесаря по ремонту оборудования 4 разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность слесаря по ремонту оборудования 4 разряда. 1.2. Слесарь по ремонту назначается на должность и освобождается от должности приказом директора предприятия. 1.3. Слесарь по ремонту подчиняется непосредственно мастеру ремонтного участка. 1.4. На должность слесаря по ремонту 4 разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы в должности слесаря 3 разряда не менее 1 года. 1.5. В своей деятельности слесарь по ремонту руководствуется: — законодательством РФ; — уставом предприятия; — правилами внутреннего трудового распорядка; — приказами и распоряжениями директора предприятия; — настоящей должностной инструкцией; — техническими паспортами оборудования и руководствами по эксплуатации; — правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. ФУНКЦИИ

2.1. Выполнение работ по ремонту, монтажу, демонтажу, испытанию и регулированию промышленного оборудования. 2.2. Проведение профилактического обслуживания оборудования. 2.3. Диагностика неисправностей оборудования. 2.4. Выполнение слесарных операций различной сложности.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Слесарь по ремонту обязан: 3.1. Выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов средней сложности. 3.2. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулирование сложного оборудования, агрегатов и машин под руководством слесаря более высокой квалификации. 3.3. Выполнять слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам. 3.4. Проводить профилактическое обслуживание оборудования согласно графику ППР. 3.5. Определять причины возникновения дефектов оборудования. 3.6. Устанавливать последовательность ремонтных операций. 3.7. Выполнять такелажные работы с применением подъемно-транспортных механизмов и специальных приспособлений. 3.8. Вести учет выполненных работ и расхода материалов. 3.9. Соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 3.10. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

4. ПРАВА

Слесарь по ремонту имеет право: 4.1. Требовать от руководства предприятия обеспечения материалами и инструментами, необходимыми для выполнения производственных заданий. 4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 4.3. Отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья либо окружающих людей. 4.4. Запрашивать и получать необходимую для работы техническую документацию. 4.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 4.6. Повышать свою профессиональную квалификацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Слесарь по ремонту несет ответственность: 5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией — в пределах, определенных трудовым законодательством РФ. 5.2. За нарушение технологической дисциплины, повлекшее за собой аварии и простои оборудования. 5.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством РФ. 5.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности — в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 5.5. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности.

С инструкцией ознакомлен: __ / И.О. Фамилия / "" ____ 2025 г.

Для полноценного оформления должностной инструкции рекомендуется включить следующие приложения:

Лист ознакомления — для документального подтверждения факта ознакомления сотрудника с инструкцией Технологические карты типовых ремонтных операций — для стандартизации процессов Схема взаимодействия с другими подразделениями — для четкого определения коммуникационных каналов Перечень инструментов и оборудования, за которые отвечает слесарь Критерии оценки качества работы — для объективной оценки эффективности труда

При адаптации данного образца к конкретному предприятию необходимо учитывать специфику производства, особенности оборудования и организационную структуру. Для юридической защищенности документа рекомендуется согласовать его с юридическим отделом предприятия и, при необходимости, с профсоюзной организацией. ??