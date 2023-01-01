Должностная инструкция охранника 4 разряда: образец с описанием

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Руководители частных охранных предприятий (ЧОП)

HR-специалисты, занимающиеся подбором персонала в охранной сфере

Охранники и соискатели на должность охранника 4 разряда Эффективная система безопасности начинается с правильно составленной должностной инструкции. Для охранников 4 разряда – это не просто формальный документ, а фундамент успешной работы, четко определяющий границы полномочий и зону ответственности. Ошибки в должностной инструкции могут привести к серьезным юридическим последствиям, снижению качества охранных услуг и даже потере клиентов. Разберем детально, как составить этот ключевой документ в соответствии с требованиями 2025 года. ??

Что такое должностная инструкция охранника 4 разряда

Должностная инструкция охранника 4 разряда – это локальный нормативный акт организации, регламентирующий трудовую функцию работника охранной сферы, имеющего соответствующую квалификацию. Этот документ определяет круг должностных обязанностей, права, ответственность и взаимоотношения сотрудника в процессе трудовой деятельности.

Четвертый разряд – это средняя квалификационная категория для частных охранников, позволяющая выполнять охранные функции с использованием специальных средств, но без права ношения и применения огнестрельного оружия. Именно поэтому должностная инструкция для охранника данного разряда имеет свою специфику. ???

Александр Петров, директор ЧОП с 15-летним стажем: Помню случай, когда наша компания потеряла крупный контракт из-за некорректно составленной должностной инструкции. Охранник 4 разряда превысил свои полномочия, вступив в конфликт с сотрудником охраняемого объекта. На разбирательстве выяснилось, что в должностной инструкции не было четко прописано, как действовать в подобных ситуациях. Это обернулось не только финансовыми потерями, но и ударом по репутации. После этого случая мы полностью пересмотрели подход к составлению должностных инструкций, детализировав все аспекты работы охранников разных разрядов.

Законодательной основой для составления должностной инструкции охранника 4 разряда служат:

Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" №2487-1

Трудовой кодекс РФ

Профессиональный стандарт "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций"

Приказы Росгвардии, регламентирующие деятельность частных охранников

Корректно составленная должностная инструкция защищает интересы как работодателя, так и сотрудника, минимизируя риски возникновения трудовых споров и претензий со стороны контролирующих органов.

Структура и содержание должностной инструкции охранника

Грамотно составленная должностная инструкция охранника 4 разряда должна иметь четкую структуру, соответствующую стандартам делопроизводства и специфике охранной деятельности. Рассмотрим основные разделы, которые необходимо включить в этот документ:

Раздел инструкции Содержание Значимость Общие положения Порядок назначения на должность, подчиненность, требования к квалификации Определяет место охранника в структуре организации Функции Основные направления деятельности охранника 4 разряда Формирует понимание целей работы Должностные обязанности Конкретный перечень действий, которые должен выполнять охранник Основная часть инструкции, определяющая трудовую функцию Права Перечень полномочий для выполнения должностных обязанностей Определяет границы возможных действий Ответственность Виды ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей Устанавливает последствия нарушений Взаимоотношения Порядок взаимодействия с другими сотрудниками и подразделениями Регулирует коммуникацию внутри организации

Важно помнить, что должностная инструкция – это индивидуальный документ, который должен учитывать особенности конкретного охранного предприятия и специфику охраняемых объектов. ??

При разработке должностной инструкции необходимо соблюдать следующие принципы:

Конкретность – обязанности должны быть сформулированы четко, без возможности двоякого толкования

Реалистичность – все требования должны быть выполнимы на практике

Полнота – инструкция должна охватывать все аспекты деятельности охранника

Законность – все положения должны соответствовать действующему законодательству

Актуальность – документ должен учитывать современные требования к охранной деятельности

Титульный лист должностной инструкции обязательно должен содержать грифы утверждения руководителем предприятия, наименование документа, должность и разряд охранника. Необходимо также предусмотреть место для ознакомления сотрудника с инструкцией под роспись.

Квалификационные требования к охраннику 4 разряда

Должностная инструкция охранника 4 разряда должна четко определять квалификационные требования, предъявляемые к соискателю данной должности. Эти требования базируются на законодательстве и профессиональных стандартах охранной деятельности. ??

Основные квалификационные требования к охраннику 4 разряда включают:

Наличие удостоверения частного охранника 4 разряда, выданного в установленном порядке

Прохождение профессионального обучения по программе для 4 разряда (не менее 80 часов)

Отсутствие медицинских противопоказаний к работе в охранной сфере

Отсутствие судимости и факта уголовного преследования

Наличие гражданства Российской Федерации

Знание правил применения специальных средств

Владение навыками оказания первой помощи

В зависимости от специфики охраняемых объектов, работодатель может устанавливать дополнительные требования:

Опыт работы в охранной сфере (как правило, от 1 года)

Знание иностранных языков (для объектов с международным присутствием)

Навыки работы с системами видеонаблюдения и СКУД

Специальная физическая подготовка

Знание противопожарных норм и правил

Елена Соколова, HR-директор сети охранных предприятий: Когда я только начинала работать в сфере подбора персонала для ЧОП, часто сталкивалась с ситуациями, когда квалификация охранников не соответствовала заявленному разряду. Однажды на объект премиум-класса был направлен сотрудник с 4 разрядом, который не имел необходимых навыков работы с системами контроля доступа. Возникший конфликт с клиентом привел к расторжению контракта. После этого мы внедрили практику составления детализированных квалификационных карт для каждого объекта и должности, четко указывая не только формальные требования по разряду, но и конкретные навыки, необходимые для работы.

Важно отметить, что охранник 4 разряда должен регулярно проходить периодические проверки знаний, подтверждая свою квалификацию. Периодичность таких проверок составляет:

Вид проверки Периодичность Содержание Теоретические знания 1 раз в год Знание законодательства, правил применения спецсредств Практические навыки 1 раз в год Демонстрация навыков использования спецсредств Медицинское освидетельствование 1 раз в год Подтверждение отсутствия противопоказаний Повышение квалификации 1 раз в 5 лет Прохождение программы повышения квалификации

Все эти требования следует отразить в должностной инструкции, чтобы и работодатель, и сотрудник четко понимали квалификационные критерии, необходимые для работы охранником 4 разряда.

Права и обязанности охранника 4 разряда

Раздел прав и обязанностей является ядром должностной инструкции охранника 4 разряда. Именно здесь детально прописываются функциональные задачи сотрудника и инструменты для их выполнения. ??

Основные обязанности охранника 4 разряда:

Осуществление контрольно-пропускного режима на охраняемом объекте

Патрулирование территории согласно установленному маршруту и графику

Проверка целостности охраняемого объекта (замков, пломб, противопожарного инвентаря)

Контроль соблюдения противопожарного режима на объекте

Пресечение попыток несанкционированного доступа на охраняемый объект

Применение специальных средств (резиновые палки, наручники, газовые баллончики) в случаях, предусмотренных законом

Задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество

Ведение служебной документации (журналов, отчетов)

Своевременное информирование руководства о происшествиях на объекте

Взаимодействие с правоохранительными органами при необходимости

Права охранника 4 разряда:

Требовать от посетителей соблюдения установленного пропускного режима

Проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, прибывающих на охраняемый объект

Осматривать вносимое/выносимое имущество с согласия владельцев

Применять физическую силу и специальные средства в случаях и порядке, установленных законодательством

Задерживать лиц, совершивших противоправные действия, для передачи их правоохранительным органам

Вносить предложения по совершенствованию системы охраны объекта

Требовать от работодателя обеспечения необходимыми средствами для выполнения трудовых функций

Важно отметить, что охранник 4 разряда не имеет права:

Использовать огнестрельное оружие

Препятствовать законной деятельности должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов

Превышать пределы необходимой обороны

Разглашать информацию, ставшую известной в связи с выполнением должностных обязанностей

Совершать действия, ущемляющие права и законные интересы граждан

При составлении должностной инструкции следует детализировать обязанности охранника применительно к конкретному объекту охраны (торговый центр, офисное здание, склад, учебное заведение и т.д.), так как специфика работы может существенно различаться. ??

Ответственность и особенности работы охранника 4 разряда

Должностная инструкция охранника 4 разряда должна содержать исчерпывающую информацию о видах ответственности, которую несет сотрудник при выполнении своих функций. Это один из ключевых разделов, формирующий понимание последствий ненадлежащего исполнения обязанностей. ??

Охранник 4 разряда несет следующие виды ответственности:

Дисциплинарная ответственность – за нарушение трудовой дисциплины, включая опоздания, преждевременный уход с поста, сон на посту

– за нарушение трудовой дисциплины, включая опоздания, преждевременный уход с поста, сон на посту Материальная ответственность – за причинение материального ущерба охраняемому имуществу по вине охранника

– за причинение материального ущерба охраняемому имуществу по вине охранника Административная ответственность – за превышение полномочий при применении специальных средств, нарушение правил оборота специальных средств

– за превышение полномочий при применении специальных средств, нарушение правил оборота специальных средств Уголовная ответственность – за превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия, халатность, приведшую к крупному ущербу

Особенности работы охранника 4 разряда связаны с правом применения специальных средств, что накладывает дополнительную ответственность. В должностной инструкции необходимо четко указать случаи, когда охранник имеет право применять спецсредства:

Для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью

Для пресечения преступления против охраняемого имущества

Для задержания лица, застигнутого при совершении противоправных действий

Для защиты жизни и здоровья окружающих

Также следует отметить ограничения при применении специальных средств:

Запрещено применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности

Запрещено применять специальные средства в отношении лиц с явными признаками инвалидности

Запрещено применять специальные средства в отношении малолетних детей

Запрещено применять специальные средства при значительном скоплении людей

В должностной инструкции необходимо также отразить особенности режима работы охранника 4 разряда:

Работа по сменному графику, включая ночные смены

Необходимость постоянного ношения установленной формы одежды

Обязательное ношение опознавательных знаков частного охранника

Регулярное прохождение инструктажей по технике безопасности

Поддержание необходимой физической формы

Важным аспектом является необходимость документирования всех происшествий и действий охранника, что также должно быть отражено в должностной инструкции. Это включает ведение журналов, составление актов, заполнение отчетов о происшествиях.