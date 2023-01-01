Должностная инструкция охранника 4 разряда: образец с описанием#Трудовое право #ТК РФ #Охрана труда
Для кого эта статья:
- Руководители частных охранных предприятий (ЧОП)
- HR-специалисты, занимающиеся подбором персонала в охранной сфере
Охранники и соискатели на должность охранника 4 разряда
Эффективная система безопасности начинается с правильно составленной должностной инструкции. Для охранников 4 разряда – это не просто формальный документ, а фундамент успешной работы, четко определяющий границы полномочий и зону ответственности. Ошибки в должностной инструкции могут привести к серьезным юридическим последствиям, снижению качества охранных услуг и даже потере клиентов. Разберем детально, как составить этот ключевой документ в соответствии с требованиями 2025 года. ??
Что такое должностная инструкция охранника 4 разряда
Должностная инструкция охранника 4 разряда – это локальный нормативный акт организации, регламентирующий трудовую функцию работника охранной сферы, имеющего соответствующую квалификацию. Этот документ определяет круг должностных обязанностей, права, ответственность и взаимоотношения сотрудника в процессе трудовой деятельности.
Четвертый разряд – это средняя квалификационная категория для частных охранников, позволяющая выполнять охранные функции с использованием специальных средств, но без права ношения и применения огнестрельного оружия. Именно поэтому должностная инструкция для охранника данного разряда имеет свою специфику. ???
Александр Петров, директор ЧОП с 15-летним стажем: Помню случай, когда наша компания потеряла крупный контракт из-за некорректно составленной должностной инструкции. Охранник 4 разряда превысил свои полномочия, вступив в конфликт с сотрудником охраняемого объекта. На разбирательстве выяснилось, что в должностной инструкции не было четко прописано, как действовать в подобных ситуациях. Это обернулось не только финансовыми потерями, но и ударом по репутации. После этого случая мы полностью пересмотрели подход к составлению должностных инструкций, детализировав все аспекты работы охранников разных разрядов.
Законодательной основой для составления должностной инструкции охранника 4 разряда служат:
- Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" №2487-1
- Трудовой кодекс РФ
- Профессиональный стандарт "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций"
- Приказы Росгвардии, регламентирующие деятельность частных охранников
Корректно составленная должностная инструкция защищает интересы как работодателя, так и сотрудника, минимизируя риски возникновения трудовых споров и претензий со стороны контролирующих органов.
Структура и содержание должностной инструкции охранника
Грамотно составленная должностная инструкция охранника 4 разряда должна иметь четкую структуру, соответствующую стандартам делопроизводства и специфике охранной деятельности. Рассмотрим основные разделы, которые необходимо включить в этот документ:
|Раздел инструкции
|Содержание
|Значимость
|Общие положения
|Порядок назначения на должность, подчиненность, требования к квалификации
|Определяет место охранника в структуре организации
|Функции
|Основные направления деятельности охранника 4 разряда
|Формирует понимание целей работы
|Должностные обязанности
|Конкретный перечень действий, которые должен выполнять охранник
|Основная часть инструкции, определяющая трудовую функцию
|Права
|Перечень полномочий для выполнения должностных обязанностей
|Определяет границы возможных действий
|Ответственность
|Виды ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей
|Устанавливает последствия нарушений
|Взаимоотношения
|Порядок взаимодействия с другими сотрудниками и подразделениями
|Регулирует коммуникацию внутри организации
Важно помнить, что должностная инструкция – это индивидуальный документ, который должен учитывать особенности конкретного охранного предприятия и специфику охраняемых объектов. ??
При разработке должностной инструкции необходимо соблюдать следующие принципы:
- Конкретность – обязанности должны быть сформулированы четко, без возможности двоякого толкования
- Реалистичность – все требования должны быть выполнимы на практике
- Полнота – инструкция должна охватывать все аспекты деятельности охранника
- Законность – все положения должны соответствовать действующему законодательству
- Актуальность – документ должен учитывать современные требования к охранной деятельности
Титульный лист должностной инструкции обязательно должен содержать грифы утверждения руководителем предприятия, наименование документа, должность и разряд охранника. Необходимо также предусмотреть место для ознакомления сотрудника с инструкцией под роспись.
Квалификационные требования к охраннику 4 разряда
Должностная инструкция охранника 4 разряда должна четко определять квалификационные требования, предъявляемые к соискателю данной должности. Эти требования базируются на законодательстве и профессиональных стандартах охранной деятельности. ??
Основные квалификационные требования к охраннику 4 разряда включают:
- Наличие удостоверения частного охранника 4 разряда, выданного в установленном порядке
- Прохождение профессионального обучения по программе для 4 разряда (не менее 80 часов)
- Отсутствие медицинских противопоказаний к работе в охранной сфере
- Отсутствие судимости и факта уголовного преследования
- Наличие гражданства Российской Федерации
- Знание правил применения специальных средств
- Владение навыками оказания первой помощи
В зависимости от специфики охраняемых объектов, работодатель может устанавливать дополнительные требования:
- Опыт работы в охранной сфере (как правило, от 1 года)
- Знание иностранных языков (для объектов с международным присутствием)
- Навыки работы с системами видеонаблюдения и СКУД
- Специальная физическая подготовка
- Знание противопожарных норм и правил
Елена Соколова, HR-директор сети охранных предприятий: Когда я только начинала работать в сфере подбора персонала для ЧОП, часто сталкивалась с ситуациями, когда квалификация охранников не соответствовала заявленному разряду. Однажды на объект премиум-класса был направлен сотрудник с 4 разрядом, который не имел необходимых навыков работы с системами контроля доступа. Возникший конфликт с клиентом привел к расторжению контракта. После этого мы внедрили практику составления детализированных квалификационных карт для каждого объекта и должности, четко указывая не только формальные требования по разряду, но и конкретные навыки, необходимые для работы.
Важно отметить, что охранник 4 разряда должен регулярно проходить периодические проверки знаний, подтверждая свою квалификацию. Периодичность таких проверок составляет:
|Вид проверки
|Периодичность
|Содержание
|Теоретические знания
|1 раз в год
|Знание законодательства, правил применения спецсредств
|Практические навыки
|1 раз в год
|Демонстрация навыков использования спецсредств
|Медицинское освидетельствование
|1 раз в год
|Подтверждение отсутствия противопоказаний
|Повышение квалификации
|1 раз в 5 лет
|Прохождение программы повышения квалификации
Все эти требования следует отразить в должностной инструкции, чтобы и работодатель, и сотрудник четко понимали квалификационные критерии, необходимые для работы охранником 4 разряда.
Права и обязанности охранника 4 разряда
Раздел прав и обязанностей является ядром должностной инструкции охранника 4 разряда. Именно здесь детально прописываются функциональные задачи сотрудника и инструменты для их выполнения. ??
Основные обязанности охранника 4 разряда:
- Осуществление контрольно-пропускного режима на охраняемом объекте
- Патрулирование территории согласно установленному маршруту и графику
- Проверка целостности охраняемого объекта (замков, пломб, противопожарного инвентаря)
- Контроль соблюдения противопожарного режима на объекте
- Пресечение попыток несанкционированного доступа на охраняемый объект
- Применение специальных средств (резиновые палки, наручники, газовые баллончики) в случаях, предусмотренных законом
- Задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество
- Ведение служебной документации (журналов, отчетов)
- Своевременное информирование руководства о происшествиях на объекте
- Взаимодействие с правоохранительными органами при необходимости
Права охранника 4 разряда:
- Требовать от посетителей соблюдения установленного пропускного режима
- Проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, прибывающих на охраняемый объект
- Осматривать вносимое/выносимое имущество с согласия владельцев
- Применять физическую силу и специальные средства в случаях и порядке, установленных законодательством
- Задерживать лиц, совершивших противоправные действия, для передачи их правоохранительным органам
- Вносить предложения по совершенствованию системы охраны объекта
- Требовать от работодателя обеспечения необходимыми средствами для выполнения трудовых функций
Важно отметить, что охранник 4 разряда не имеет права:
- Использовать огнестрельное оружие
- Препятствовать законной деятельности должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов
- Превышать пределы необходимой обороны
- Разглашать информацию, ставшую известной в связи с выполнением должностных обязанностей
- Совершать действия, ущемляющие права и законные интересы граждан
При составлении должностной инструкции следует детализировать обязанности охранника применительно к конкретному объекту охраны (торговый центр, офисное здание, склад, учебное заведение и т.д.), так как специфика работы может существенно различаться. ??
Ответственность и особенности работы охранника 4 разряда
Должностная инструкция охранника 4 разряда должна содержать исчерпывающую информацию о видах ответственности, которую несет сотрудник при выполнении своих функций. Это один из ключевых разделов, формирующий понимание последствий ненадлежащего исполнения обязанностей. ??
Охранник 4 разряда несет следующие виды ответственности:
- Дисциплинарная ответственность – за нарушение трудовой дисциплины, включая опоздания, преждевременный уход с поста, сон на посту
- Материальная ответственность – за причинение материального ущерба охраняемому имуществу по вине охранника
- Административная ответственность – за превышение полномочий при применении специальных средств, нарушение правил оборота специальных средств
- Уголовная ответственность – за превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия, халатность, приведшую к крупному ущербу
Особенности работы охранника 4 разряда связаны с правом применения специальных средств, что накладывает дополнительную ответственность. В должностной инструкции необходимо четко указать случаи, когда охранник имеет право применять спецсредства:
- Для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью
- Для пресечения преступления против охраняемого имущества
- Для задержания лица, застигнутого при совершении противоправных действий
- Для защиты жизни и здоровья окружающих
Также следует отметить ограничения при применении специальных средств:
- Запрещено применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности
- Запрещено применять специальные средства в отношении лиц с явными признаками инвалидности
- Запрещено применять специальные средства в отношении малолетних детей
- Запрещено применять специальные средства при значительном скоплении людей
В должностной инструкции необходимо также отразить особенности режима работы охранника 4 разряда:
- Работа по сменному графику, включая ночные смены
- Необходимость постоянного ношения установленной формы одежды
- Обязательное ношение опознавательных знаков частного охранника
- Регулярное прохождение инструктажей по технике безопасности
- Поддержание необходимой физической формы
Важным аспектом является необходимость документирования всех происшествий и действий охранника, что также должно быть отражено в должностной инструкции. Это включает ведение журналов, составление актов, заполнение отчетов о происшествиях.
Эффективная должностная инструкция охранника 4 разряда – это не просто бюрократическая формальность, а рабочий инструмент, обеспечивающий правовую защиту как сотрудника, так и работодателя. Качественно составленный документ позволяет избежать большинства конфликтных ситуаций, четко определяет границы ответственности и создает основу для продуктивных рабочих отношений в сфере безопасности. Инвестируйте время в разработку детальных должностных инструкций – это окупится стабильной работой охранного предприятия и высоким уровнем безопасности на охраняемых объектах.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву