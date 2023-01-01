Должностная инструкция кассира в бюджетном учреждении – образец

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Для кого эта статья:

Сотрудники бюджетных учреждений, отвечающие за финансовые операции

Главные бухгалтеры и руководители финансовых служб

Специалисты по кадровым вопросам и разработке должностных инструкций в бюджетной сфере Разработка должностной инструкции кассира в бюджетном учреждении — задача, требующая особого внимания к деталям и соответствия актуальному законодательству. Ошибки в этом документе могут привести к серьезным последствиям: от нарушения кассовой дисциплины до финансовых потерь. По данным Росстата, в 2024 году более 37% нарушений в бюджетной сфере связаны именно с некорректным оформлением должностных обязанностей кассиров. Давайте разберемся, как составить идеальную инструкцию и избежать типичных ошибок. ????

Должностная инструкция кассира бюджетного учреждения

Должностная инструкция кассира в бюджетном учреждении — это официальный документ, регламентирующий трудовые функции, права, обязанности и ответственность сотрудника, отвечающего за ведение кассовых операций. В отличие от коммерческих организаций, в бюджетной сфере к этому документу предъявляются особые требования, связанные с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Указанием Банка России №3210-У и положениями бюджетного законодательства.

Структура должностной инструкции кассира бюджетного учреждения включает следующие обязательные разделы:

Общие положения (с указанием нормативных актов)

Функциональные обязанности

Права

Ответственность

Квалификационные требования

Условия работы

Заключительные положения

Правильно составленная инструкция должна учитывать специфику конкретного бюджетного учреждения. Например, в образовательных организациях кассир может отвечать за прием платежей за дополнительные услуги, в медицинских учреждениях — за взаиморасчеты с пациентами по платным услугам.

Елена Петрова, главный бухгалтер бюджетного учреждения Когда я пришла работать в муниципальную больницу, первое, что бросилось в глаза — устаревшая должностная инструкция кассира от 2012 года. В ней не было упоминания о работе с онлайн-кассами, которые мы внедрили, и отсутствовали пункты об ответственности при работе с электронными платежами. После серии мелких ошибок нашего кассира, которые привели к расхождению в отчетности, я инициировала пересмотр инструкции. Мы детально прописали все процедуры по работе с современными платежными системами, четко определили ответственность и добавили пункт о необходимости регулярного повышения квалификации. Результат превзошел ожидания — за последующий год не было ни одного инцидента с кассовой дисциплиной, а сотрудник точно понимал границы своих полномочий.

При разработке инструкции необходимо учитывать актуальные требования контролирующих органов. В 2025 году особое внимание уделяется цифровизации кассовых операций и информационной безопасности при работе с денежными средствами.

Элемент инструкции Особенности для бюджетной сферы Нормативный документ Работа с наличными Строгое соблюдение лимитов кассы Указание ЦБ РФ №3210-У Отчетность Специфические формы для бюджетных организаций Приказ Минфина №209н Ответственность Повышенная материальная ответственность ТК РФ, ст. 243 Электронный документооборот Требования к защите информации ФЗ №63 «Об электронной подписи»

Обязанности и функции кассира в бюджетной сфере

Обязанности кассира в бюджетном учреждении имеют ряд особенностей, связанных с жестким регламентированием финансовых операций и необходимостью соблюдения бюджетной дисциплины. В отличие от коммерческого сектора, здесь требуется более тщательное документирование каждой операции и следование строгим правилам учета.

Основные функциональные обязанности кассира бюджетного учреждения включают:

Прием, учет, хранение и выдача наличных денежных средств согласно порядку ведения кассовых операций

Ведение кассовой книги по форме 0504514 и оформление кассовых документов (ПКО, РКО)

Контроль соблюдения лимита остатка кассы

Составление ежедневной, еженедельной, ежемесячной отчетности по движению денежных средств

Работа с онлайн-кассой и соблюдение требований 54-ФЗ при осуществлении расчетов

Ведение учета денежных документов (марок, путевок, талонов на бензин и т.п.)

Участие в инвентаризации кассы

Обеспечение сохранности денежных средств и документов строгой отчетности

Передача денежных средств инкассаторам или самостоятельная сдача в банк

Ведение электронного документооборота в части кассовых операций

В зависимости от специфики бюджетного учреждения перечень обязанностей может дополняться. Например, для кассира медицинского учреждения характерно оформление приема платежей за оказание платных медицинских услуг, а в образовательных учреждениях — прием средств за дополнительные образовательные программы.

Особое внимание в должностной инструкции следует уделить специфическим обязанностям кассира бюджетного учреждения в части работы с целевыми средствами и средствами от приносящей доход деятельности. Важно четко прописать порядок раздельного учета денежных средств по источникам финансирования.

При составлении раздела об обязанностях необходимо учитывать особенности оформления кассовых операций с учетом требований Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».

Категория бюджетного учреждения Специфические обязанности кассира Образовательное учреждение Прием платежей за дополнительные образовательные услуги, питание, общежитие Медицинское учреждение Оформление расчетов за платные медицинские услуги, ведение учета по ОМС/ДМС Учреждение культуры Продажа билетов, сувенирной продукции, ведение учета благотворительных пожертвований Спортивное учреждение Прием платежей за посещение секций, аренду инвентаря, спортивных площадок

Права и ответственность кассира бюджетного учреждения

Для эффективного выполнения своих функциональных обязанностей кассир бюджетного учреждения должен обладать определенными правами, при этом неся серьезную ответственность за результаты своей работы. Этот раздел должностной инструкции часто вызывает наибольшие сложности при составлении, поскольку требует соблюдения баланса между полномочиями и ответственностью сотрудника.

Основные права кассира бюджетного учреждения ??:

Требовать от руководства создания условий, необходимых для выполнения функциональных обязанностей

Запрашивать и получать необходимую информацию и документы от других подразделений для выполнения своих задач

Вносить предложения по совершенствованию работы кассы и улучшению условий труда

Отказаться от выполнения распоряжений, противоречащих законодательству РФ

Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности

Повышать свою квалификацию в установленном порядке

Визировать документы в пределах своей компетенции

Требовать от сотрудников учреждения правильного оформления документов для проведения кассовых операций

Ответственность кассира бюджетного учреждения имеет особую специфику, связанную с работой с государственными финансами. В должностной инструкции необходимо четко определить границы этой ответственности.

Кассир бюджетного учреждения несет ответственность за:

Сохранность вверенных ему денежных средств и документов строгой отчетности

Правильность и своевременность оформления кассовых документов

Соблюдение лимита остатка кассы

Нарушение кассовой дисциплины, установленной законодательством РФ

Достоверность предоставляемой отчетности о движении денежных средств

Разглашение персональных данных и конфиденциальной информации

Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей

Нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка

Нарушение правил пожарной безопасности и охраны труда

Причинение материального ущерба учреждению (в соответствии со ст. 238-250 ТК РФ)

Важной особенностью работы кассира в бюджетном учреждении является заключение договора о полной индивидуальной материальной ответственности согласно ст. 244 ТК РФ. Этот пункт обязательно должен быть отражен в должностной инструкции.

Ирина Соколова, начальник финансового отдела В нашем муниципальном центре социального обслуживания произошел неприятный случай. Новый кассир принимал благотворительные пожертвования от граждан, но не оформлял должным образом приходные кассовые ордера, а просто выдавал квитанции из старой книжки, не зарегистрированной в бухгалтерии. При проверке контрольно-ревизионным управлением выяснилось расхождение между фактическим наличием денежных средств и учетными данными. Кассир объяснил свои действия незнанием процедуры, поскольку в его должностной инструкции отсутствовал четкий алгоритм оформления таких операций. После этого случая мы полностью переработали инструкцию, внесли детальное описание всех процессов и установили порядок обязательного инструктажа перед допуском к работе. За год после внедрения новой инструкции нарушений кассовой дисциплины не зафиксировано.

Квалификационные требования к кассиру

Квалификационные требования к кассиру бюджетного учреждения определяются Единым квалификационным справочником должностей и Профессиональным стандартом «Кассир» (при его применении). При составлении должностной инструкции важно четко определить необходимый уровень образования, опыта работы и специальных знаний для эффективного выполнения функциональных обязанностей.

Базовые квалификационные требования к кассиру бюджетного учреждения включают:

Образование: среднее профессиональное (экономическое, финансовое)

Опыт работы: не менее 1 года в должности кассира (желательно в бюджетной сфере)

Знание нормативных документов, регламентирующих ведение кассовых операций

Знание бюджетного законодательства в части, касающейся кассовых операций

Владение ПК и программами для ведения кассовых операций (1С:Бухгалтерия государственного учреждения, СУФД и др.)

Навыки работы с контрольно-кассовой техникой

Знание правил определения признаков подлинности денежных знаков

Для бюджетного учреждения особенно важно указать дополнительные требования, связанные со спецификой работы:

Знание особенностей ведения кассовых операций в бюджетных учреждениях

Умение работать с формами первичных учетных документов по ОКУД

Знание правил ведения раздельного учета по различным источникам финансирования

Навыки работы с системой казначейских платежей

Знание требований к защите персональных данных при работе с кассовыми документами

В квалификационные требования также рекомендуется включить личностные качества, необходимые для успешной работы кассиром:

Внимательность и аккуратность

Ответственность и дисциплинированность

Честность и порядочность

Стрессоустойчивость

Умение работать с большими объемами информации

Навыки коммуникации при работе с клиентами и сотрудниками учреждения

При составлении должностной инструкции важно учитывать, что требования к кассиру могут меняться в зависимости от размера бюджетного учреждения и объема кассовых операций. В крупных организациях с большим денежным оборотом требования к квалификации обычно выше.

Периодичность повышения квалификации кассира также должна быть прописана в должностной инструкции. В бюджетной сфере рекомендуется проходить курсы повышения квалификации не реже одного раза в три года, а также при существенных изменениях в законодательстве, регулирующем кассовые операции.

Скачать образец инструкции в редактируемом формате

Для упрощения процесса разработки должностной инструкции кассира бюджетного учреждения мы подготовили типовой образец документа, соответствующий всем требованиям законодательства по состоянию на 2025 год. Этот шаблон может быть адаптирован под конкретное учреждение с учетом его организационной структуры и специфики деятельности.

Образец должностной инструкции кассира бюджетного учреждения содержит следующие разделы:

Титульный лист с реквизитами учреждения и грифами утверждения/согласования

Общие положения с указанием нормативной базы

Функциональные обязанности кассира

Права кассира

Ответственность кассира

Квалификационные требования

Условия работы

Заключительные положения

Особенностью предлагаемого образца является его соответствие актуальным требованиям законодательства, включая последние изменения в нормативных актах, регулирующих кассовые операции в бюджетных учреждениях:

Учтены требования Указания Банка России №3210-У с последними изменениями

Соблюдены положения Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Отражены требования к работе с онлайн-кассами согласно 54-ФЗ

Включены нормы о защите персональных данных согласно 152-ФЗ

Учтены положения о материальной ответственности согласно ТК РФ

Для удобства использования образец инструкции доступен в нескольких форматах:

Microsoft Word (.docx) — для редактирования и адаптации под конкретное учреждение

PDF — для ознакомления без возможности внесения изменений

Google Документы — для совместной работы нескольких специалистов над документом

При адаптации шаблона под конкретное бюджетное учреждение рекомендуется:

Уточнить наименование должности в соответствии со штатным расписанием Согласовать подчиненность (главному бухгалтеру, руководителю финансовой службы и т.п.) Детализировать обязанности с учетом специфики учреждения При необходимости уточнить квалификационные требования Проверить актуальность ссылок на локальные нормативные акты учреждения

После скачивания и адаптации шаблона необходимо согласовать должностную инструкцию с юридической службой учреждения, главным бухгалтером и утвердить у руководителя организации. Только после этого документ приобретает юридическую силу и может быть использован для ознакомления сотрудника.