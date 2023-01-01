Должностная инструкция инженера строительного контроля – шаблон

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Для кого эта статья:

Специалисты в области строительного контроля и инженерии

Руководители строительных компаний и HR-менеджеры

Студенты и выпускники строительных вузов, а также лица, интересующиеся карьерой в строительстве Составление качественной должностной инструкции для инженера строительного контроля — задача, требующая особого внимания. От того, насколько детально и правильно прописаны обязанности, требования и ответственность специалиста, зависит не только эффективность его работы, но и качество всего строительного процесса. ?? Некорректно составленная инструкция может привести к размытым границам ответственности, пропуску критически важных проверок и, как результат, к серьезным нарушениям в строительстве. Разберемся, как создать шаблон, который станет надежной основой для работы профессионала в сфере строительного контроля.

Должностная инструкция инженера строительного контроля

Должностная инструкция инженера строительного контроля — это ключевой документ, регламентирующий деятельность специалиста, отвечающего за соблюдение проектных решений и нормативных требований на строительной площадке. Грамотно составленный документ защищает интересы как работодателя, так и сотрудника, четко определяя границы полномочий и ответственности. ??

Структура типовой должностной инструкции инженера строительного контроля включает следующие разделы:

Общие положения — информация о должности, подчиненности, порядке назначения и освобождения от должности

— информация о должности, подчиненности, порядке назначения и освобождения от должности Квалификационные требования — необходимый уровень образования, опыт работы и профессиональные компетенции

— необходимый уровень образования, опыт работы и профессиональные компетенции Должностные обязанности — конкретный перечень задач и функций

— конкретный перечень задач и функций Права — полномочия, необходимые для выполнения обязанностей

— полномочия, необходимые для выполнения обязанностей Ответственность — описание меры ответственности за нарушения и ошибки

— описание меры ответственности за нарушения и ошибки Взаимоотношения — порядок взаимодействия с другими специалистами

При разработке должностной инструкции для инженера строительного контроля важно учитывать специфику объекта строительства, требования законодательства и внутренние стандарты компании. Документ должен быть достаточно детализированным, но при этом не перегруженным излишними подробностями.

Андрей Петров, руководитель службы технического надзора

В моей практике был случай, когда на крупном промышленном объекте возникли серьезные проблемы с качеством фундаментных работ. При разборе ситуации выяснилось, что инженер строительного контроля не проводил необходимые проверки, считая, что это не входит в его обязанности. Анализ должностной инструкции показал, что действительно, в ней отсутствовал конкретный пункт о контроле данного вида работ. Это привело к дополнительным затратам в размере более 3 миллионов рублей на усиление фундамента. После этого инцидента мы полностью пересмотрели должностные инструкции всех инженеров, детализировав обязанности по контролю каждого этапа строительства. За последующие два года подобных инцидентов не возникало.

Параметр Формализованная инструкция Детализированная инструкция Объем документа 2-3 страницы 5-7 страниц Уровень детализации обязанностей Общие формулировки Конкретные задачи с указанием методов контроля Эффективность применения Средняя Высокая Возможность разрешения спорных ситуаций Ограниченная Высокая Время на адаптацию нового сотрудника Увеличенное Сокращенное

Ключевые обязанности инженера строительного контроля

Инженер строительного контроля выполняет критически важную функцию обеспечения качества и безопасности строительства. Его обязанности охватывают весь процесс — от проверки проектной документации до приемки готового объекта. Правильно сформулированные обязанности в должностной инструкции помогают избежать пробелов в контроле и обеспечивают полное соответствие строительства нормативным требованиям. ???

Основные группы обязанностей инженера строительного контроля:

Входной контроль — проверка качества поставляемых материалов, изделий и оборудования, их соответствия сертификатам и проектным требованиям

— проверка качества поставляемых материалов, изделий и оборудования, их соответствия сертификатам и проектным требованиям Операционный контроль — проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных работ, последовательности операций

— проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных работ, последовательности операций Приемочный контроль — оценка качества выполненных работ, их соответствия проектной документации и нормативным требованиям

— оценка качества выполненных работ, их соответствия проектной документации и нормативным требованиям Документационное обеспечение — оформление исполнительной документации, ведение журналов работ

— оформление исполнительной документации, ведение журналов работ Взаимодействие с надзорными органами — участие в проверках, представление интересов заказчика

Для максимальной эффективности в должностной инструкции следует детализировать обязанности по каждому виду контроля, указав конкретные параметры проверок и методы их проведения.

Примеры конкретных обязанностей инженера строительного контроля, которые стоит включить в должностную инструкцию:

Контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации, требованиям технических регламентов и нормативных документов

Проверка наличия и правильности оформления документов о качестве, сертификатов соответствия на применяемые материалы и изделия

Осуществление геодезического контроля в процессе строительства

Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка ответственных конструкций

Контроль устранения выявленных дефектов и нарушений

Проверка соответствия объемов выполненных работ по актам формы КС-2 фактически выполненным работам

Участие в работе комиссий по приемке законченных этапов и видов работ

Ведение журнала строительного контроля, оформление предписаний и актов об устранении дефектов

Фотофиксация этапов строительства и выявленных нарушений

Составление отчетов о результатах строительного контроля

Михаил Соколов, главный инженер

Наша компания реализовывала жилой комплекс из пяти многоквартирных домов. На третьем объекте мы столкнулись с серьезными претензиями от будущих жильцов при предварительном осмотре квартир — более 70% помещений имели недостатки в чистовой отделке. При анализе причин обнаружилось, что инженер строительного контроля фокусировался преимущественно на конструктивных элементах и инженерных системах, считая отделочные работы второстепенными. В его должностной инструкции отсутствовали четкие критерии приемки отделочных работ. После этого мы внедрили детализированные чек-листы по каждому виду работ, а в должностную инструкцию добавили пункт об обязательном контроле отделки с указанием конкретных параметров и допусков. В результате на последующих объектах количество претензий снизилось до 12%, а затраты на устранение недостатков уменьшились в 5 раз.

Требования к квалификации и компетенциям специалиста

Качество строительного контроля напрямую зависит от квалификации и компетенций инженера. В должностной инструкции необходимо четко определить требования к образованию, опыту работы и профессиональным навыкам специалиста. Это позволит не только правильно подобрать кадры, но и создать основу для их дальнейшего профессионального развития. ??

Базовые квалификационные требования к инженеру строительного контроля:

Образование — высшее профессиональное (техническое) образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или смежным строительным специальностям

— высшее профессиональное (техническое) образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или смежным строительным специальностям Опыт работы — не менее 3 лет в строительстве на инженерных должностях

— не менее 3 лет в строительстве на инженерных должностях Повышение квалификации — наличие удостоверения о прохождении специализированных курсов по строительному контролю (не реже одного раза в 5 лет)

— наличие удостоверения о прохождении специализированных курсов по строительному контролю (не реже одного раза в 5 лет) Знание нормативной документации — СП, СНиП, ГОСТ, технические регламенты в области строительства

— СП, СНиП, ГОСТ, технические регламенты в области строительства Владение методиками контроля — навыки применения инструментальных методов контроля качества строительства

Помимо формальных требований, в должностной инструкции рекомендуется указать необходимые профессиональные компетенции и личностные качества.

Группа компетенций Необходимые навыки и качества Влияние на эффективность работы Технические компетенции – Чтение и анализ проектной документации<br>- Знание технологий строительства<br>- Владение измерительным инструментом<br>- Навыки неразрушающего контроля Обеспечивает точность и полноту контроля технических параметров Организационные компетенции – Планирование контрольных мероприятий<br>- Анализ и систематизация данных<br>- Подготовка отчетной документации<br>- Управление временем Повышает системность контроля и своевременность выявления нарушений Коммуникативные компетенции – Ведение переговоров<br>- Аргументация позиции<br>- Урегулирование конфликтов<br>- Деловая переписка Способствует эффективному взаимодействию с подрядчиками и надзорными органами Личностные качества – Внимательность к деталям<br>- Принципиальность<br>- Ответственность<br>- Стрессоустойчивость Формирует профессиональную позицию и устойчивость к давлению

Для объектов повышенной сложности или специфических типов строительства (например, промышленные объекты, гидротехнические сооружения) в должностную инструкцию целесообразно включить дополнительные квалификационные требования, связанные с особенностями контролируемых работ. ??

Важно также отразить требования к знанию современных систем автоматизации строительного контроля и готовности к освоению новых методик:

Владение специализированным программным обеспечением для строительного контроля

Навыки работы с электронными журналами и системами документооборота

Умение использовать цифровые инструменты фиксации нарушений

Знание принципов BIM-моделирования и способность сопоставлять фактическое исполнение с цифровой моделью

Права и ответственность в должностной инструкции

Четкое определение прав и ответственности инженера строительного контроля — необходимое условие его эффективной работы. Эти разделы должностной инструкции обеспечивают баланс между полномочиями специалиста и мерой его ответственности за результаты контроля. ??

Основные права инженера строительного контроля, которые следует закрепить в должностной инструкции:

Требовать от подрядчика устранения выявленных нарушений и дефектов

Запрещать применение материалов и изделий, не соответствующих требованиям проектной документации

Приостанавливать работы при обнаружении нарушений, которые могут повлиять на безопасность объекта

Вносить предложения о приостановке финансирования работ в случае грубых нарушений

Запрашивать у подрядчика необходимую техническую документацию

Требовать вскрытия конструкций для проверки скрытых работ при наличии обоснованных сомнений в их качестве

Участвовать в совещаниях по вопросам качества строительства

Привлекать при необходимости специалистов для проведения специализированных проверок

Вносить предложения по совершенствованию процедур контроля

Получать информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей

Ответственность инженера строительного контроля должна быть сформулирована конкретно, с указанием возможных последствий ненадлежащего исполнения обязанностей:

Достоверность и полноту контроля соответствия выполняемых работ проектным решениям

Своевременное выявление нарушений технологии производства работ

Правильность оформления исполнительной документации

Обоснованность приостановки работ и требований к подрядчикам

Соблюдение конфиденциальности информации, полученной в процессе работы

Сохранность документации и имущества, предоставленного для выполнения контрольных функций

Соблюдение правил охраны труда при нахождении на строительной площадке

Несвоевременное или некачественное выполнение должностных обязанностей

При формулировании раздела об ответственности важно указать, что инженер строительного контроля может быть привлечен к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. ??

Особое внимание следует уделить ответственности за согласование выполненных работ, не соответствующих требованиям проектной документации и нормативных документов, что может повлечь угрозу безопасности строительного объекта.

Готовый шаблон для скачивания и адаптации

Разработка должностной инструкции инженера строительного контроля с нуля — трудоемкий процесс, требующий глубокого понимания специфики строительного контроля и нормативно-правовой базы. Для упрощения этой задачи предлагаем воспользоваться готовым шаблоном, который можно адаптировать под конкретные условия и требования вашей компании. ??

Шаблон должностной инструкции инженера строительного контроля включает все необходимые разделы:

Общие положения — базовая информация о должности и её месте в организационной структуре

— базовая информация о должности и её месте в организационной структуре Квалификационные требования — требования к образованию, опыту работы и компетенциям

— требования к образованию, опыту работы и компетенциям Должностные обязанности — подробный перечень функций по видам контроля

— подробный перечень функций по видам контроля Права — полномочия, необходимые для эффективного выполнения обязанностей

— полномочия, необходимые для эффективного выполнения обязанностей Ответственность — описание ответственности за результаты работы

— описание ответственности за результаты работы Взаимоотношения — порядок взаимодействия с другими участниками строительства

При адаптации шаблона должностной инструкции рекомендуется учитывать следующие факторы:

Тип и масштаб контролируемых объектов (жилищное, промышленное, инфраструктурное строительство)

Организационную структуру компании и место службы строительного контроля в ней

Требования внутренних регламентов и стандартов

Особенности взаимодействия с подрядными организациями

Региональные особенности и требования местных надзорных органов

Специфику применяемых технологий строительства

Важно периодически актуализировать должностную инструкцию с учетом изменений в нормативно-правовой базе строительной отрасли и внутренних процессах компании. Рекомендуется пересматривать документ не реже одного раза в год или при существенных изменениях в законодательстве. ??

Для повышения эффективности работы инженера строительного контроля целесообразно дополнить должностную инструкцию следующими приложениями:

Чек-листы контроля основных видов работ

Формы отчетности о результатах строительного контроля

Алгоритмы действий при выявлении критических нарушений

Перечень обязательных нормативных документов, которыми должен руководствоваться специалист

Регламент взаимодействия с другими участниками строительного процесса

Обратите внимание, что должностная инструкция является юридическим документом, определяющим трудовую функцию работника, поэтому перед её утверждением рекомендуется проконсультироваться с юристом на предмет соответствия положений инструкции действующему трудовому законодательству.