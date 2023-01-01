Должностная инструкция главного инженера в строительстве: образец

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Для кого эта статья:

HR-менеджеры и специалисты по подбору персонала в строительной отрасли

Главные инженеры и технические руководители строительных компаний

Студенты и выпускники технических вузов, интересующиеся карьерой в строительстве Должностная инструкция главного инженера — краеугольный камень эффективного управления строительным процессом. Этот документ не просто перечисляет обязанности, но структурирует ответственность человека, отвечающего за весь технический аспект строительства. Разработка четкой и исчерпывающей инструкции помогает избежать 67% конфликтных ситуаций и на 43% повышает эффективность работы инженерно-технического персонала, согласно данным отраслевых исследований 2024 года. Давайте разберем, как должен выглядеть идеальный образец этого документа для современного строительного предприятия. ???

Должностная инструкция главного инженера в строительстве: базовая структура

Должностная инструкция главного инженера строительной организации — документ, требующий особой тщательности при составлении. Правильно структурированная инструкция не только помогает сотруднику понять границы своей ответственности, но и защищает интересы компании в спорных ситуациях.

Стандартная структура должностной инструкции главного инженера в строительстве включает следующие разделы:

Общие положения — раздел, определяющий место должности в организационной структуре, порядок назначения и увольнения, подчиненность

— раздел, определяющий место должности в организационной структуре, порядок назначения и увольнения, подчиненность Квалификационные требования — образование, опыт работы, специальные знания и навыки

— образование, опыт работы, специальные знания и навыки Функции — основные направления деятельности

— основные направления деятельности Должностные обязанности — конкретные задачи и действия

— конкретные задачи и действия Права — полномочия для выполнения обязанностей

— полномочия для выполнения обязанностей Ответственность — сферы, за которые сотрудник несет ответственность

— сферы, за которые сотрудник несет ответственность Взаимоотношения — порядок взаимодействия с другими подразделениями

Каждый раздел должен соответствовать актуальным требованиям законодательства и профессиональным стандартам строительной отрасли. При разработке инструкции необходимо учитывать масштаб организации, специфику проектов и организационную структуру. ??

Раздел инструкции Обязательность включения Содержание Общие положения Обязательно Определение подчиненности, требования к образованию, порядок назначения Функции Обязательно Основные направления деятельности, связанные с техническим руководством Должностные обязанности Обязательно Конкретные задачи по организации и контролю строительных работ Права Обязательно Полномочия по принятию решений, распоряжению ресурсами Ответственность Обязательно Границы ответственности за технические, финансовые и кадровые вопросы Взаимоотношения Рекомендуется Порядок взаимодействия с руководством и другими подразделениями Оценка деятельности Рекомендуется Критерии оценки эффективности работы главного инженера

Алексей Самойлов, HR-директор в строительной сфере Когда мы обновляли должностную инструкцию главного инженера в компании, столкнулись с серьезной проблемой: предыдущий документ был составлен формально и не отражал реальный круг обязанностей. В результате возникали постоянные конфликты между отделами, а наш главный инженер был перегружен задачами, которые фактически выходили за рамки его компетенции. Мы провели тщательный анализ бизнес-процессов и создали новую инструкцию, четко разграничивающую зоны ответственности. В результате повысилась эффективность работы не только главного инженера, но и всего технического блока: сроки выполнения проектов сократились на 15%, а количество конфликтных ситуаций уменьшилось втрое. Главный вывод из этого опыта: инструкция должна быть живым документом, отражающим реальную картину рабочих процессов, а не формальностью.

Ключевые обязанности и функции главного инженера

Главный инженер в строительной организации — фигура, на которой сходятся все технические аспекты деятельности компании. Его функции охватывают весь спектр вопросов от планирования до реализации строительных проектов. Рассмотрим ключевые обязанности, которые должны быть отражены в должностной инструкции. ??

Техническое руководство строительными проектами организации

строительными проектами организации Обеспечение соблюдения технических регламентов, норм и правил

технических регламентов, норм и правил Координация работы технических служб и подразделений

технических служб и подразделений Разработка и внедрение новых технологий и методов строительства

новых технологий и методов строительства Контроль качества строительно-монтажных работ на всех этапах

строительно-монтажных работ на всех этапах Планирование и организация технического обслуживания оборудования

технического обслуживания оборудования Участие в разработке проектно-сметной документации

проектно-сметной документации Обеспечение выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности

требований охраны труда и промышленной безопасности Взаимодействие с контролирующими органами по техническим вопросам

В зависимости от масштаба строительной организации и специфики её деятельности, функциональные обязанности главного инженера могут быть расширены или конкретизированы. Однако базовый набор функций, обозначенный выше, должен присутствовать в любой должностной инструкции.

Важно выстроить логическую взаимосвязь между функциями и конкретными обязанностями. Каждая функция должна быть раскрыта через перечень практических задач, которые главный инженер решает в повседневной деятельности. Например, функция технического руководства реализуется через такие обязанности, как:

Утверждение технических решений по проектам

Контроль выполнения графиков производства работ

Организация технических совещаний

Принятие решений по возникающим техническим проблемам

Принципиально важно, чтобы инструкция учитывала и современные тенденции в строительной отрасли, в частности, цифровизацию процессов. В 2025 году обязанности главного инженера в строительстве должны включать компетенции, связанные с BIM-моделированием, использованием программных комплексов для расчетов конструкций, внедрением систем автоматизированного управления строительством.

Требования к квалификации и профессиональным навыкам

Должность главного инженера в строительстве предъявляет высокие требования к квалификации и профессиональным компетенциям специалиста. В должностной инструкции эти требования должны быть чётко сформулированы, чтобы обеспечить подбор соответствующих кадров и определить направления профессионального развития. ??

Базовые требования к квалификации главного инженера включают:

Образование: высшее техническое образование по профильным специальностям (строительство, промышленное и гражданское строительство, строительные технологии)

высшее техническое образование по профильным специальностям (строительство, промышленное и гражданское строительство, строительные технологии) Опыт работы: не менее 5 лет на инженерно-технических должностях в строительстве, из них не менее 3 лет на руководящих позициях

не менее 5 лет на инженерно-технических должностях в строительстве, из них не менее 3 лет на руководящих позициях Профессиональные сертификаты: наличие допусков СРО, сертификатов профессиональной квалификации

наличие допусков СРО, сертификатов профессиональной квалификации Повышение квалификации: прохождение курсов по актуальным строительным технологиям и нормативам не реже раза в 3 года

Помимо формальных требований, современный главный инженер должен обладать широким спектром профессиональных знаний и навыков:

Категория навыков Необходимые компетенции Применение в работе Технические знания Строительные технологии, материаловедение, сопротивление материалов, инженерные системы зданий Оценка технических решений, разработка строительных методологий Нормативная база СНиПы, ГОСТы, СП, технические регламенты, градостроительный кодекс Обеспечение соответствия проектов нормативным требованиям Цифровые компетенции BIM-технологии, AutoCAD, программы для расчета конструкций, MS Project Цифровизация строительных процессов, контроль проектирования Управленческие навыки Планирование, организация, мотивация персонала, контроль исполнения Координация работы технических подразделений Экономические знания Бюджетирование, сметное дело, технико-экономические показатели Оценка экономической эффективности технических решений

Важным аспектом квалификационных требований является знание системы охраны труда и промышленной безопасности. Главный инженер должен владеть методиками оценки рисков, знать нормативные документы по безопасности труда и уметь организовывать безопасное производство работ.

В условиях растущей сложности строительных проектов и ужесточения требований к качеству и экологичности объектов, в должностную инструкцию целесообразно включать требования к знаниям в области энергоэффективности, «зеленого» строительства и современных экологических стандартов.

Ирина Верховская, руководитель отдела подбора персонала При поиске главного инженера для крупного девелоперского проекта мы столкнулись с неожиданной проблемой: кандидаты с безупречным техническим образованием и солидным опытом часто не могли продемонстрировать навыки работы с современными цифровыми инструментами. Один из соискателей с 15-летним стажем работы откровенно признался, что не использовал BIM-технологии и имел ограниченный опыт работы с программами проектирования. Мы пересмотрели требования в должностной инструкции, сделав акцент на цифровых компетенциях и готовности к обучению. Для финального кандидата организовали интенсивный курс по BIM. Результат превзошел ожидания: интеграция традиционного инженерного опыта с современными технологиями позволила оптимизировать строительные процессы и сократить сроки проектирования на 30%. Этот случай показал, насколько важно своевременно актуализировать требования к квалификации в соответствии с технологическими трендами отрасли.

Права и полномочия в должностной инструкции

Раздел прав и полномочий в должностной инструкции главного инженера определяет границы его самостоятельности в принятии решений и управлении ресурсами организации. Чёткое определение прав позволяет избежать конфликтов при распределении полномочий между руководителями и обеспечивает оперативность управления строительными процессами. ??

Стандартный перечень прав главного инженера строительной организации включает:

Представительские права — представлять интересы компании во взаимоотношениях с государственными органами, заказчиками и подрядчиками по техническим вопросам

— представлять интересы компании во взаимоотношениях с государственными органами, заказчиками и подрядчиками по техническим вопросам Распорядительные права — издавать распоряжения по техническим вопросам, обязательные для исполнения сотрудниками компании

— издавать распоряжения по техническим вопросам, обязательные для исполнения сотрудниками компании Право визирования — согласовывать проектную, технологическую и финансовую документацию

— согласовывать проектную, технологическую и финансовую документацию Право контроля — требовать от сотрудников компании предоставления отчетов, объяснений, документов по техническим вопросам

— требовать от сотрудников компании предоставления отчетов, объяснений, документов по техническим вопросам Право на ресурсы — распоряжаться выделенными материально-техническими ресурсами для решения производственных задач

— распоряжаться выделенными материально-техническими ресурсами для решения производственных задач Кадровые полномочия — вносить предложения о назначении, перемещении и увольнении сотрудников технических подразделений, их поощрении и наложении взысканий

— вносить предложения о назначении, перемещении и увольнении сотрудников технических подразделений, их поощрении и наложении взысканий Право остановки работ — приостанавливать производство работ при нарушении технологии, требований безопасности или угрозе аварийных ситуаций

Особое внимание следует уделить полномочиям главного инженера в области финансов. В должностной инструкции необходимо прописать:

Предельные суммы договоров, которые главный инженер может заключать самостоятельно

Размер бюджета на технические нужды, которым он может распоряжаться

Порядок согласования расходов, превышающих установленные лимиты

Права на утверждение или согласование сметной документации

В современной практике строительства важно также определить полномочия главного инженера в области цифровизации и внедрения новых технологий:

Право инициировать и руководить проектами по внедрению новых технологий

Полномочия по определению технической политики организации

Право на формирование технических заданий для IT-отдела по развитию систем автоматизации строительных процессов

Чтобы избежать конфликтов и обеспечить эффективную работу, в должностной инструкции необходимо также определить взаимодействие полномочий главного инженера с полномочиями других руководителей организации — генерального директора, коммерческого директора, финансового директора.

Ответственность главного инженера в строительной сфере

Ответственность главного инженера в строительстве пропорциональна его полномочиям и охватывает широкий спектр вопросов — от технической безопасности до экономической эффективности проектов. Четкое определение границ ответственности в должностной инструкции необходимо как для защиты интересов компании, так и для справедливой оценки работы специалиста. ??

Основные сферы ответственности главного инженера в строительной организации:

Техническая ответственность — за качество строительно-монтажных работ, соблюдение технических регламентов, своевременное выявление и устранение дефектов

— за качество строительно-монтажных работ, соблюдение технических регламентов, своевременное выявление и устранение дефектов Нормативно-правовая ответственность — за соблюдение требований законодательства в сфере строительства, получение необходимых разрешений и согласований

— за соблюдение требований законодательства в сфере строительства, получение необходимых разрешений и согласований Ответственность за безопасность — за создание безопасных условий труда, предотвращение аварий и несчастных случаев на строительных объектах

— за создание безопасных условий труда, предотвращение аварий и несчастных случаев на строительных объектах Экономическая ответственность — за эффективное использование материально-технических ресурсов, соблюдение сметных лимитов на технические нужды

— за эффективное использование материально-технических ресурсов, соблюдение сметных лимитов на технические нужды Управленческая ответственность — за организацию работы технических подразделений, обеспечение выполнения производственных планов

В зависимости от характера нарушений и их последствий, главный инженер может нести следующие виды ответственности:

Вид ответственности Основания Последствия Дисциплинарная Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Замечание, выговор, увольнение Материальная Причинение материального ущерба компании из-за неправильных технических решений Возмещение ущерба в пределах, установленных законодательством Административная Нарушение строительных норм, правил безопасности, экологических требований Штрафы, дисквалификация Уголовная Грубые нарушения, повлекшие тяжкие последствия (гибель людей, крупные аварии) Штрафы, ограничение свободы, лишение свободы

В должностной инструкции важно указать особую ответственность главного инженера за:

Подписание актов скрытых работ и иной технической документации

Принятие решений о продолжении работ при неблагоприятных условиях

Контроль за соблюдением технологических процессов

Достоверность технической информации, предоставляемой руководству и контролирующим органам

Обеспечение сохранности технической документации

Отдельно следует отметить, что главный инженер несет персональную ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на строительных объектах. При происшествиях именно он часто становится первым, к кому обращаются контролирующие органы.

Современные тенденции в строительстве, включая цифровизацию и усложнение технологий, расширяют зоны ответственности главного инженера. В должностной инструкции 2025 года целесообразно указать ответственность за обеспечение кибербезопасности технических систем, защиту цифровых данных проектов и адекватность применяемых BIM-моделей реальным условиям строительства.