Должности для несовершеннолетних: 25 легальных вариантов работы

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Для кого эта статья:

Подростки, желающие устроиться на первую работу

Родители подростков, заботящиеся о безопасности и правовом аспекте трудоустройства детей

Работодатели, заинтересованные в законном найме несовершеннолетних сотрудников Первая работа до 18 лет — это не просто источник карманных денег, а важный шаг к финансовой независимости и профессиональному становлению. Трудоустройство подростков строго регламентируется законом, защищающим их права и здоровье. В 2025 году рынок труда предлагает несовершеннолетним разнообразные легальные возможности — от традиционных подработок курьером до современных вакансий в IT-сфере. Знание таких возможностей открывает перед подростками двери в будущую карьеру, а родителям даёт уверенность в безопасности первого трудового опыта их детей. 🔍

Должности для несовершеннолетних: законные права и ограничения

Трудовой кодекс РФ устанавливает особые условия для работы несовершеннолетних, защищающие их здоровье и развитие. Знание этих норм — обязательное условие как для подростков, так и для работодателей. 📋

Базовые права несовершеннолетних работников:

Право на сокращённый рабочий день

Запрет на тяжёлый физический труд и работу с вредными/опасными условиями

Запрет на ночные, сверхурочные работы и командировки

Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день

Право на медицинские осмотры за счёт работодателя

Возрастные ограничения при трудоустройстве строго регламентированы:

Возраст Максимальная продолжительность рабочего времени Особые условия 14-15 лет 4 часа в день / 24 часа в неделю Только в свободное от учёбы время с согласия родителей 16-17 лет 6 часов в день / 35 часов в неделю Совмещение с учёбой: не более 4 часов в день

Запрещено привлекать несовершеннолетних к работам:

С вредными и опасными условиями труда

Подземным работам

Работе в ночных клубах и заведениях с продажей алкоголя и табака

Производству и перевозке тяжёлых грузов, превышающих предельные нормы

Работе, связанной с азартными играми и ставками

При приёме на работу несовершеннолетнего испытательный срок не устанавливается, а увольнение возможно только с согласия трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних.

Александра Тихонова, HR-директор Моя дочь Маша в 15 лет решила подработать летом. Мы тщательно изучили законодательство, чтобы не нарушить её права. Работодатель предлагал стандартный 8-часовой рабочий день, но мы настояли на 4-часовой смене согласно Трудовому кодексу. Дополнительно я запросила график работы в письменном виде и убедилась, что предлагаемые обязанности помощника администратора не нарушают запреты на труд несовершеннолетних. Когда работодатель попытался привлечь Машу к переноске тяжестей, мы сразу сослались на нормы законодательства — ситуация была быстро исправлена. Знание своих прав позволило дочери получить ценный трудовой опыт без вреда для здоровья и нарушения её прав.

25 вариантов работы для подростков от 14 до 17 лет

Выбирая легальную работу для подростка, важно учитывать не только возрастные ограничения, но и интересы, навыки и карьерные перспективы. Вот 25 доступных вариантов, разделённых по возрастным группам: 💼

Для подростков 14-15 лет:

Промоутер — раздача листовок и флаеров в торговых центрах и на улице Помощник в библиотеке — расстановка книг, помощь читателям Помощник тренера в детских спортивных секциях — работа с младшими детьми Расклейщик объявлений — размещение информационных материалов на специальных стендах Курьер пеший (без использования транспорта) — доставка мелких грузов Репетитор для младших классов — помощь в выполнении домашних заданий Помощник на детской площадке — присмотр за активностями детей Помощник на мероприятиях — работа на фестивалях, выставках, ярмарках

Для подростков 16-17 лет:

Продавец-консультант — работа в магазинах одежды, техники, косметики Официант — обслуживание посетителей в кафе и ресторанах (кроме алкогольной продукции) Администратор — работа на ресепшн в салонах красоты, фитнес-центрах Помощник аниматора — организация детских праздников и мероприятий Кассир — работа на кассе в супермаркетах, кафе (без продажи алкоголя и табака) Оператор колл-центра — консультирование клиентов по телефону Фотограф — съёмка мероприятий, портретов, работа с заказчиками SMM-ассистент — помощь в ведении соцсетей компаний и брендов Контент-создатель — создание простого текстового и визуального контента

Доступно для всех возрастов (14-17 лет):

Помощник в компьютерном клубе — консультации пользователей, поддержка оборудования Расшифровщик аудио/видео — перевод звукового контента в текст Сборщик/упаковщик подарков — сезонная работа в торговых центрах Помощник флориста — работа в цветочных магазинах Озеленитель — работа в парках и садовых хозяйствах (только лёгкий труд) Помощник на школьных ярмарках — организация и проведение школьных мероприятий Модель для причёсок/макияжа — работа в учебных салонах красоты Младший персонал кинотеатров — проверка билетов, помощь в зале

При выборе работы обратите внимание на возможность совмещения с учёбой и соответствие интересам подростка. Многие из перечисленных вариантов могут стать первым шагом в профессиональной карьере. 🚀

Некоторые должности подойдут только для определённого сезона или периода:

Сезон Подходящие вакансии для подростков Особенности Лето Озеленитель, помощник в детских лагерях, промоутер, курьер Полный рабочий день (с учётом возрастных ограничений) Осень-зима Помощник на катке, упаковщик подарков, промоутер, расшифровщик Преимущественно вечерний график или выходные дни Весна Помощник флориста, курьер, работник озеленения Совмещение с учёбой, неполный рабочий день

Как официально трудоустроиться в качестве несовершеннолетнего

Официальное трудоустройство несовершеннолетнего требует соблюдения особой процедуры, но гарантирует социальную защиту и трудовой стаж с раннего возраста. 📝

Необходимые документы для трудоустройства:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Письменное согласие одного из родителей (для лиц 14-15 лет)

Справка из образовательного учреждения о режиме обучения

Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086/у)

СНИЛС

ИНН (при наличии)

Разрешение органа опеки и попечительства (для лиц 14-15 лет)

Трудовая книжка (оформляется при первом трудоустройстве)

Пошаговый алгоритм официального трудоустройства:

Предварительный этап: Подросток выбирает подходящую вакансию

Проходит медицинское обследование для получения справки 086/у

Получает согласие родителей (для 14-15 лет) Получение разрешений: Родитель обращается в органы опеки с письменным заявлением

Органы опеки выдают разрешение на работу в течение 5-7 дней Оформление у работодателя: Предоставление полного пакета документов работодателю

Письменное ознакомление с правилами трудового распорядка

Подписание трудового договора (в 3-х экземплярах) Начало работы: Прохождение вводного инструктажа по охране труда

Ознакомление с должностными обязанностями

Выход на работу согласно составленному графику

Юридические особенности трудового договора с несовершеннолетним:

Обязательное указание сокращённой продолжительности рабочего времени

Отсутствие испытательного срока

Запрет на материальную ответственность в полном объёме

Особые условия для отпуска (31 календарный день в удобное время)

Чёткое описание лёгкого труда без вредных и опасных условий

Важно помнить, что работодатель обязан оформить трудовую книжку при первом трудоустройстве подростка. Если компания предлагает работу без официального оформления — это нарушение закона и повод насторожиться. ⚠️

Многие школьники задаются вопросом о возможности заключения договора подряда или оказания услуг. Важно понимать: такие гражданско-правовые договоры не предоставляют социальных гарантий, но также регулируются законом. Для несовершеннолетних до 14 лет такие договоры подписывают родители, с 14 до 18 лет — сам подросток с письменного согласия родителей.

Михаил Сергеев, специалист по трудовому праву К нам в компанию обратился 16-летний Дмитрий, желающий устроиться на позицию помощника контент-менеджера. Его родители беспокоились о законности и безопасности такого трудоустройства. Мы разработали пошаговый план: сначала Дмитрий прошёл медосмотр и получил справку 086/у. Затем мы подготовили специальную версию трудового договора с указанием сокращённого 4-часового рабочего дня после учёбы. Родители предоставили письменное согласие, а мы обеспечили все необходимые условия труда — эргономичное рабочее место, регулярные перерывы и отсутствие сверхурочных. После официального оформления Дмитрий получил свою первую трудовую книжку. Через полгода он уже вырос до младшего контент-менеджера и теперь планирует продолжить карьеру в нашей компании после окончания школы.

Сколько можно заработать на первой работе до 18 лет

Заработная плата несовершеннолетних работников формируется с учётом особенностей трудового законодательства и рыночных реалий 2025 года. Финансовые ожидания должны быть реалистичными, но знание своих прав поможет получить справедливую оплату. 💰

По закону несовершеннолетние имеют право на:

Полную оплату труда при сокращённом рабочем дне

Оплату пропорционально отработанному времени при почасовой ставке

Получение всех положенных надбавок и премий наравне со взрослыми сотрудниками

Диапазон заработных плат для подростков в 2025 году (по средним показателям Москвы и регионов):

Должность Возраст Средняя оплата в крупных городах Средняя оплата в регионах Промоутер 14-17 лет 150-250 ₽/час 100-180 ₽/час Официант 16-17 лет 25-40 тыс. ₽/месяц + чаевые 15-25 тыс. ₽/месяц + чаевые Курьер 14-17 лет 30-45 тыс. ₽/месяц 20-30 тыс. ₽/месяц Контент-ассистент 14-17 лет 25-35 тыс. ₽/месяц 15-25 тыс. ₽/месяц Помощник администратора 16-17 лет 30-40 тыс. ₽/месяц 18-28 тыс. ₽/месяц

Факторы, влияющие на уровень оплаты:

График работы — полная занятость в каникулы или частичная в течение учебного года

— полная занятость в каникулы или частичная в течение учебного года Наличие специальных навыков — знание иностранных языков, владение графическими редакторами

— знание иностранных языков, владение графическими редакторами Регион трудоустройства — столичные города традиционно предлагают более высокие ставки

— столичные города традиционно предлагают более высокие ставки Тип работодателя — крупные сети обычно предлагают стабильную, но среднюю оплату, небольшие компании — более гибкие условия

Финансовые возможности для подростков при различных форматах занятости:

Полная летняя занятость (июнь-август): 14-15 лет (4 часа/день): 25-35 тысяч рублей в месяц

16-17 лет (6 часов/день): 35-50 тысяч рублей в месяц Частичная занятость в учебный период: 14-15 лет (2-3 часа/день, 2-3 дня в неделю): 8-15 тысяч рублей в месяц

16-17 лет (3-4 часа/день, 3-4 дня в неделю): 15-25 тысяч рублей в месяц Проектная работа: Разовые проекты (фото/видеосъёмка, контент-создание): 5-15 тысяч рублей за проект

Сезонные подработки (новогодние ярмарки, летние фестивали): 1500-2500 рублей за смену

Для максимизации заработка подросткам стоит обратить внимание на должности с возможностью получения чаевых (официант, помощник бариста) или работу, где оплата привязана к результату (промоутер с оплатой за количество распространённых материалов).

Отдельно стоит отметить программу временного трудоустройства, организуемую центрами занятости. Участники получают не только заработную плату от работодателя, но и дополнительную материальную поддержку от государства (1500-3500 рублей в месяц в зависимости от региона). 🏢

Безопасный старт карьеры: советы родителям и подросткам

Первое трудоустройство — значимое событие в жизни подростка, требующее особого внимания со стороны родителей. Следующие рекомендации помогут сделать этот опыт позитивным и безопасным для всех участников процесса. 🛡️

Советы для родителей:

Проверяйте репутацию работодателя — изучите отзывы, запросите информацию о компании в торговом реестре

— изучите отзывы, запросите информацию о компании в торговом реестре Настаивайте на официальном оформлении — даже временная подработка должна быть оформлена по закону

— даже временная подработка должна быть оформлена по закону Знакомьтесь с рабочим местом — посетите офис или точку вместе с ребёнком перед началом работы

— посетите офис или точку вместе с ребёнком перед началом работы Проверьте трудовой договор — обратите внимание на график, обязанности и условия оплаты

— обратите внимание на график, обязанности и условия оплаты Поддерживайте коммуникацию — регулярно обсуждайте с ребёнком его рабочий опыт и возникающие сложности

— регулярно обсуждайте с ребёнком его рабочий опыт и возникающие сложности Научите распоряжаться заработком — помогите составить финансовый план, объясните основы сбережений

Рекомендации для подростков:

Оцените свои возможности — выбирайте работу, которую сможете совмещать с учёбой без ущерба для здоровья

— выбирайте работу, которую сможете совмещать с учёбой без ущерба для здоровья Развивайте навыки самопрезентации — подготовьте резюме, научитесь грамотно рассказывать о своих сильных сторонах

— подготовьте резюме, научитесь грамотно рассказывать о своих сильных сторонах Соблюдайте трудовую дисциплину — пунктуальность и ответственность высоко ценятся работодателями

— пунктуальность и ответственность высоко ценятся работодателями Фиксируйте договорённости — записывайте рабочие часы, ведите учёт выполненных задач

— записывайте рабочие часы, ведите учёт выполненных задач Не бойтесь задавать вопросы — уточняйте неясные моменты у руководителя или HR-специалиста

— уточняйте неясные моменты у руководителя или HR-специалиста Избегайте подозрительных предложений — не соглашайтесь на работу, связанную с продажей незнакомых товаров или просьбами о денежных вложениях

Признаки недобросовестного работодателя:

Отказ от официального трудоустройства или предложение «стажировки» без оплаты Требование денежного залога или приобретения товаров/материалов для работы Отсутствие конкретного описания обязанностей и уклончивые ответы о характере работы Оплата значительно выше среднерыночной за простую работу Требование предоставить избыточные личные данные, не связанные с трудоустройством

Полезные ресурсы для поиска первой работы в 2025 году:

Молодёжные центры занятости — специализированные отделы содействия трудоустройству несовершеннолетних

— специализированные отделы содействия трудоустройству несовершеннолетних Школы занятости и профориентации — программы, включающие трудоустройство и обучение

— программы, включающие трудоустройство и обучение Городские порталы вакансий — разделы для подростков и студентов

— разделы для подростков и студентов Программы временной занятости — муниципальные и государственные проекты трудоустройства школьников

— муниципальные и государственные проекты трудоустройства школьников Проекты крупных работодателей — программы для старшеклассников, включающие оплачиваемую стажировку

Ранний трудовой опыт формирует ответственное отношение к профессиональным обязанностям и финансовую грамотность. Правильный выбор первой работы может стать фундаментом успешной карьеры и способствовать личностному росту подростка. 🌱