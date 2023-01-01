Должен ли работник находиться на рабочем месте при простое: ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, столкнувшиеся с простоями на предприятиях

Работодатели и HR-менеджеры, управляющие трудовыми процессами

Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся практическими аспектами трудового законодательства Когда на предприятии объявляют простой, у сотрудников возникает закономерный вопрос: "Обязан ли я сидеть на рабочем месте, если фактически работы нет?" Ситуация экономической неопределенности или производственных сбоев затрагивает тысячи работников ежегодно. По данным Росстата, только за последний год более 300 тысяч работников столкнулись с простоем. Что на этот счет говорит закон, и как грамотно защитить свои права, не нарушив при этом трудовую дисциплину? 🧐

Что говорит ТК РФ о нахождении работника на месте при простое

Трудовой кодекс РФ определяет простой как "временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера" (статья 72.2 ТК РФ). Однако конкретного указания на необходимость присутствия работника на рабочем месте во время простоя в кодексе нет. 📑

Юридическая практика выработала следующий подход: если причина простоя не зависит от работника, то его обязанность находиться на рабочем месте должна быть зафиксирована в локальных нормативных актах предприятия или приказе о простое.

В соответствии со статьей 157 ТК РФ, простой классифицируется по причинам возникновения:

По вине работодателя

По вине работника

По причинам, не зависящим от сторон трудового договора

Именно причина простоя играет ключевую роль в определении того, должен ли работник присутствовать на рабочем месте.

Тип простоя Необходимость присутствия Правовое обоснование По вине работодателя Определяется приказом о простое Ст. 157 ТК РФ + локальные акты По причинам, не зависящим от сторон Определяется приказом о простое Ст. 157 ТК РФ + локальные акты По вине работника Обязан присутствовать Ст. 157 ТК РФ

Верховный Суд РФ в своих разъяснениях указывает, что при отсутствии прямого указания в приказе об объявлении простоя, работник вправе не находиться на рабочем месте, будучи готовым приступить к работе после получения соответствующего уведомления от работодателя.

Михаил Соколов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай. Крупная производственная компания объявила простой из-за отсутствия поставок сырья. Руководство требовало от сотрудников ежедневного присутствия на рабочих местах в течение полного рабочего дня, хотя фактически работы не было. После двух недель такого режима работники обратились за консультацией. Мы изучили приказ о простое и обнаружили, что в нем не содержалось требования о присутствии на рабочих местах. На основании этого было составлено коллективное обращение к руководству. В итоге был издан новый приказ, которым сотрудникам разрешалось находиться дома, будучи на связи по телефону. Это демонстрирует важность внимательного изучения документации при объявлении простоя.

Обязательства работника и работодателя во время простоя

Период простоя не отменяет трудовых отношений, а значит, и взаимных обязательств сторон. Рассмотрим, какие обязанности сохраняются у каждой из сторон трудового договора. 👥

Обязанности работодателя:

Своевременно уведомить работников о начале простоя

Издать приказ об объявлении простоя с указанием его причин и предполагаемой продолжительности

Выплачивать заработную плату в размере, установленном законодательством

Предоставить работнику другую работу при наличии такой возможности

Своевременно уведомить работников об окончании простоя

Обязанности работника:

Сообщить о простое работодателю или непосредственному руководителю, если простой возник по независящим от работодателя причинам

Находиться на рабочем месте, если это предусмотрено приказом о простое

Быть на связи и готовым приступить к работе по требованию работодателя

Выполнять другую работу, если она предложена работодателем (при условии соответствия квалификации)

Важный нюанс: даже если работник освобожден от необходимости присутствовать на рабочем месте, он не может быть уволен на период простоя по собственной инициативе без соблюдения установленного порядка увольнения.

Елена Волкова, HR-директор В 2023 году наша компания столкнулась с вынужденным простоем из-за санкционных ограничений на импорт оборудования. Мы приняли решение не требовать от сотрудников присутствия на рабочих местах, но организовали систему оповещения через корпоративный мессенджер. Это решение экономило время сотрудников и средства компании на содержание офиса. Однако мы установили двухчасовой интервал готовности – сотрудник должен был прибыть на рабочее место в течение двух часов после уведомления. Кроме того, мы организовали онлайн-курсы повышения квалификации, что позволило эффективно использовать время простоя и сохранить командный дух. Когда производство возобновилось, наши сотрудники вернулись с новыми навыками и более высокой мотивацией.

Оплата труда при простое: правовые гарантии

Один из самых волнующих вопросов при простое — как будет начисляться заработная плата? Трудовой кодекс РФ предусматривает различные варианты оплаты в зависимости от причины простоя. 💰

В соответствии со статьей 157 ТК РФ:

Причина простоя Размер оплаты Дополнительные условия По вине работодателя Не менее 2/3 среднего заработка Выплачивается за все время простоя По причинам, не зависящим от сторон Не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) Пропорционально времени простоя По вине работника Не оплачивается Требуется документальное подтверждение вины

Важно отметить, что коллективный договор или локальные нормативные акты могут предусматривать более высокие выплаты при простое, чем установлено трудовым законодательством. 📈

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда работник во время простоя выполняет другую работу. В этом случае его труд должен быть оплачен в соответствии с выполняемой работой, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Для корректного расчета оплаты при простое следует иметь в виду:

Учитывается время фактического простоя (в часах или днях)

Расчет производится исходя из должностного оклада или тарифной ставки

При расчете среднего заработка учитывается период в 12 календарных месяцев, предшествующих простою

Период простоя исключается из расчета среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций

Если работодатель не выплачивает положенную компенсацию за время простоя или выплачивает ее не в полном объеме, работник вправе обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или в суд. 🏛️

Документальное оформление отсутствия на рабочем месте

Правильное документальное оформление является ключевым аспектом при решении вопроса о нахождении работника на рабочем месте во время простоя. Это защищает интересы обеих сторон трудовых отношений. 📝

Основным документом, регламентирующим условия простоя, является приказ (распоряжение) работодателя. В приказе должны быть указаны:

Причина простоя

Дата начала и предполагаемая дата окончания

Список работников или подразделений, попадающих под простой

Порядок оплаты времени простоя

Требования к присутствию на рабочем месте — этот пункт часто становится камнем преткновения

— этот пункт часто становится камнем преткновения Контактное лицо для связи в период простоя

Если работодатель разрешает сотрудникам не находиться на рабочих местах в период простоя, это должно быть четко зафиксировано в приказе. Формулировки могут быть следующими:

"В период простоя сотрудники освобождаются от необходимости присутствия на рабочем месте"

"Работники должны быть доступны для связи по указанным контактным телефонам"

"Сотрудники обязаны явиться на рабочее место в течение (указать срок) после получения уведомления"

Помимо приказа, выполнение оформления простоя включает:

Уведомление работников о простое (под подпись) Внесение соответствующих записей в табель учета рабочего времени (код "ПР" или "31") Составление акта о простое (при необходимости) Оформление дополнительного соглашения к трудовому договору (если во время простоя предлагается другая работа)

Важно! Если работодатель не указал в приказе требования о присутствии на рабочем месте во время простоя, а впоследствии пытается привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отсутствие, такие действия могут быть признаны неправомерными. 🚫

Для работника также важно иметь на руках копию приказа о простое или выписку из него, особенно если приказ освобождает от необходимости присутствовать на рабочем месте. Это поможет избежать возможных недоразумений и защитить свои права в случае возникновения спорных ситуаций.

Альтернативные варианты использования времени простоя

Период простоя можно превратить из вынужденного бездействия в возможность для профессионального и личного развития. Работнику и работодателю выгодно использовать это время с максимальной пользой. 🌱

Статья 72.2 ТК РФ предусматривает возможность временного перевода работника на другую работу в случае простоя. Это одновременно решает проблему занятости сотрудника и помогает работодателю оптимизировать бизнес-процессы.

Легальные варианты использования времени простоя для работника:

Временный перевод на другую должность (с согласия работника)

Прохождение курсов повышения квалификации (по направлению работодателя или по собственной инициативе)

Участие в проектной деятельности, не связанной с основным производством

Проведение инвентаризации, создание архивов, систематизация документации

Участие в стратегических сессиях по улучшению бизнес-процессов

Важно помнить, что временный перевод на другую должность возможен только с письменного согласия работника, за исключением чрезвычайных ситуаций, когда согласие не требуется, но срок такого перевода ограничен одним месяцем.

Для работодателя период простоя тоже может быть использован продуктивно:

Возможности для работодателя Преимущества Юридические аспекты Организация обучения персонала Повышение квалификации сотрудников без отрыва от производства Необходимо документальное оформление обучения Проведение ремонтных работ Модернизация без остановки основного производства Требуется соблюдение норм охраны труда Анализ и оптимизация бизнес-процессов Выявление неэффективных звеньев в работе Возможное изменение штатного расписания Разработка новых продуктов/услуг Диверсификация бизнеса Может потребоваться переобучение персонала

Сотрудникам, особенно тем, кто освобожден от присутствия на рабочем месте в период простоя, стоит задуматься о самообразовании и расширении профессиональных компетенций. В современном мире доступно множество онлайн-курсов, вебинаров и образовательных платформ, где можно получить новые знания и навыки. 🎓

Некоторые работодатели готовы компенсировать затраты на образование в период простоя, особенно если новые компетенции сотрудника будут полезны для компании в будущем. Этот вопрос стоит обсудить с руководством.

Не стоит забывать и о профессиональном нетворкинге — поддержании и расширении деловых контактов. Период простоя — хорошее время для участия в отраслевых конференциях, форумах и встречах, что может открыть новые перспективы как для сотрудника, так и для компании.