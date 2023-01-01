Документы для приема на работу по совместительству: полный перечень

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Для кого эта статья:

Соискатели, рассматривающие трудоустройство по совместительству

HR-специалисты и кадровики, занимающиеся оформлением сотрудников

Работодатели, принимающие совместителей на работу Оформление трудовых отношений по совместительству вызывает множество вопросов как у соискателей, так и у работодателей. Какие документы потребуются? Отличается ли пакет бумаг от стандартного трудоустройства? Есть ли разница между внутренним и внешним совместительством? В этой статье мы детально разберем полный перечень документов для приема на работу по совместительству в 2025 году, чтобы и работники, и кадровики могли избежать типичных ошибок при оформлении. 📑

Документы для приема на работу по совместительству: перечень

При оформлении работника-совместителя важно понимать, что пакет необходимых документов будет отличаться от стандартного набора при трудоустройстве на основное место работы. Согласно статье 283 ТК РФ, требования к документам совместителей имеют свои особенности. Рассмотрим базовый перечень документов, применимый в большинстве случаев. 🧾

Обязательные документы Особенности для совместителей Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Предъявляется в оригинале, работодатель делает копию Документ об образовании и квалификации Требуется только при работе, требующей специальных знаний Справка/выписка с основного места работы Подтверждает статус совместителя и содержит сведения о характере работы СНИЛС Предоставляется для персонифицированного учета Заявление о приеме на работу Должно содержать указание на работу по совместительству

Обратите внимание, что в отличие от основного трудоустройства, при приеме совместителя не требуется предоставление:

Трудовой книжки (она хранится по основному месту работы)

Военного билета (для военнообязанных)

Справки о наличии/отсутствии судимости (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством)

При этом существует ряд документов, которые могут потребоваться в зависимости от специфики работы:

Медицинская книжка или справка о прохождении медосмотра (для определенных категорий работников)

Разрешение с основного места работы (для некоторых категорий государственных и муниципальных служащих)

Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (при работе с вредными/опасными условиями труда)

Елена Корнеева, HR-директор с опытом более 15 лет В моей практике был случай, когда компания срочно приняла специалиста по совместительству, не запросив справку с основного места работы. Через полгода при проверке выяснилось, что сотрудник фактически не имел основного места работы, а значит, не мог считаться совместителем. Пришлось экстренно переоформлять все документы как для основного работника, включая записи о стаже, что повлекло дополнительные выплаты и штрафные санкции. Поэтому настоятельно рекомендую: всегда проверяйте статус совместителя документально!

Особенности документации для внешнего совместительства

Внешнее совместительство — это работа у другого работодателя помимо основной. Здесь перечень необходимых документов имеет свою специфику, обусловленную тем, что работник и работодатель ранее не взаимодействовали. 🔄

При оформлении внешнего совместителя работодателю необходимо получить следующие документы:

Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность, с которого снимается копия для личного дела Справка с основного места работы — подтверждает факт трудоустройства и может содержать информацию о занимаемой должности, режиме работы Документ об образовании — диплом, сертификаты и другие документы, подтверждающие квалификацию, если работа требует специальных знаний СНИЛС — для персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования ИНН — хотя формально не входит в обязательный перечень, многие работодатели запрашивают для упрощения налогового учета Справка о зарплате за 2 предшествующих года — если работник планирует получать пособия по временной нетрудоспособности

Важно отметить, что для некоторых категорий внешних совместителей могут потребоваться дополнительные документы:

Для педагогов — справка об отсутствии судимости

Для медицинских работников — медицинская книжка и сертификаты о повышении квалификации

Для работы с вредными условиями труда — справка о характере и условиях труда на основном месте работы

Специфика документооборота при внешнем совместительстве также заключается в том, что работник должен сам позаботиться о предоставлении необходимых сведений с основного места работы. Работодатель по совместительству не имеет права запрашивать эту информацию напрямую у основного работодателя без согласия сотрудника. ⚠️

Документы при внутреннем совместительстве

Внутреннее совместительство — это работа в той же организации, в которой сотрудник уже трудоустроен по основному месту работы, но по иной должности и за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. При оформлении внутреннего совместительства документооборот существенно упрощается, так как большинство документов уже имеются в распоряжении работодателя. 🗂️

Для внутреннего совместителя требуется минимальный набор документов:

Заявление работника о приеме на работу по внутреннему совместительству

Документы о квалификации (если требуется для должности по совместительству и не выявляется из имеющихся документов)

Медицинское заключение (для работников определенных категорий — педагогов, медиков, работников пищевой промышленности и т.д.)

Сравним объем документов при разных типах совместительства:

Тип документа Внешнее совместительство Внутреннее совместительство Паспорт Требуется Не требуется (уже есть у работодателя) СНИЛС Требуется Не требуется (уже есть у работодателя) Документы об образовании Требуются Требуются только если для должности по совместительству необходима иная квалификация Справка с основного места работы Требуется Не требуется Заявление о приеме Требуется Требуется

Важно отметить, что при внутреннем совместительстве требуется заключение отдельного трудового договора, а не дополнительного соглашения к основному. Это обусловлено тем, что работа по совместительству — это самостоятельные трудовые отношения, пусть даже с тем же работодателем. 📝

При оформлении внутреннего совместительства следует также учитывать следующие особенности:

Необходимость указания в трудовом договоре и приказе формулировки "по совместительству" Соблюдение ограничения продолжительности работы по совместительству (не более 4 часов в день или полного рабочего дня в выходные/праздничные дни) Необходимость вести отдельный учет рабочего времени по основной работе и по совместительству

Для кадровика важно понимать, что даже при упрощенном пакете документов работа по внутреннему совместительству должна быть оформлена надлежащим образом — с соблюдением всех формальных процедур, как если бы сотрудник принимался на работу впервые. ⚖️

Оформление приема совместителя: пошаговая инструкция

Рассмотрим последовательность действий при оформлении сотрудника на работу по совместительству. Процедура имеет свои особенности в зависимости от типа совместительства, но основные шаги остаются неизменными. 📋

Шаг 1: Сбор необходимых документов Убедитесь, что у вас есть полный комплект документов в соответствии с типом совместительства (внутреннее или внешнее) и спецификой должности, как было описано в предыдущих разделах.

Шаг 2: Составление и подача заявления о приеме на работу Работник составляет заявление о приеме на работу по совместительству. В заявлении обязательно указывается:

Просьба о приеме на работу по совместительству

Наименование должности и подразделения

Желаемая дата начала работы

Режим работы (количество часов)

Шаг 3: Подготовка и заключение трудового договора Работодатель готовит трудовой договор о работе по совместительству. Важно, чтобы в документе были указаны:

Формулировка "по совместительству"

Характер работы и должность

Условия оплаты труда

Продолжительность рабочего времени (не более 4 часов в день при работе в течение одного дня в основной организации)

Срок договора (если он заключается на определенный период)

Шаг 4: Издание приказа о приеме на работу На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме на работу по форме № Т-1. В приказе обязательно указывается, что работник принимается по совместительству.

Шаг 5: Оформление личной карточки Для внешнего совместителя заполняется личная карточка по форме № Т-2. Для внутреннего совместителя в имеющуюся личную карточку вносятся сведения о работе по совместительству в раздел "Дополнительные сведения".

Шаг 6: Ознакомление работника с документами Работник должен быть ознакомлен под подпись со следующими документами:

Правила внутреннего трудового распорядка

Должностная инструкция

Локальные нормативные акты, касающиеся его трудовой деятельности

Приказ о приеме на работу

Шаг 7: Внесение записи в трудовую книжку (по желанию работника) Согласно статье 66 ТК РФ, работодатель по совместительству может внести запись в трудовую книжку по желанию работника. Для этого работник должен предоставить:

Трудовую книжку Заявление о внесении записи о работе по совместительству Справку с основного места работы, подтверждающую факт работы там

Важно! Если работодатель использует электронные трудовые книжки, то информация о работе по совместительству вносится в систему персонифицированного учета ПФР в стандартном порядке. 💻

Часто задаваемые вопросы о документах совместителей

В процессе оформления работников по совместительству у кадровиков и самих соискателей часто возникают вопросы. Разберем наиболее распространенные из них. ❓

Вопрос 1: Нужно ли совместителю предоставлять трудовую книжку? Ответ: Нет, при трудоустройстве совместитель не обязан предоставлять трудовую книжку работодателю по совместительству, так как она хранится по основному месту работы. Однако если работник хочет, чтобы в трудовую книжку была внесена запись о работе по совместительству, он может принести ее самостоятельно вместе со справкой с основного места работы.

Вопрос 2: Нужно ли проводить медосмотр для совместителей? Ответ: Необходимость прохождения медосмотра зависит от характера работы, а не от статуса совместителя. Если должность, на которую принимается совместитель, требует обязательного медицинского осмотра (например, работа с детьми, пищевыми продуктами, вредными условиями труда), то медосмотр обязателен независимо от того, что работник уже прошел его по основному месту работы.

Вопрос 3: Требуется ли справка о судимости при приеме совместителя на работу с детьми? Ответ: Да, если работа по совместительству связана с деятельностью, к которой не допускаются лица, имеющие судимость (педагогическая, медицинская работа с несовершеннолетними и т.д.), то справка о наличии/отсутствии судимости обязательна, даже если работник уже предоставлял ее по основному месту работы.

Вопрос 4: Можно ли работать по совместительству без документального подтверждения основного места работы? Ответ: Нет, статус совместителя требует документального подтверждения наличия основного места работы (справка, выписка из приказа, копия трудовой книжки). Без такого подтверждения трудоустройство оформляется как на основное место работы.

Вопрос 5: Требуется ли согласие работодателя для работы сотрудника по совместительству в другой организации? Ответ: В общем случае — нет. Согласно статье 282 ТК РФ, работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении работы по совместительству с неограниченным числом работодателей без получения согласия основного работодателя. Однако существуют исключения для отдельных категорий работников (руководители организаций, государственные и муниципальные служащие).

Вопрос 6: Нужно ли указывать в трудовом договоре с совместителем информацию о его основном месте работы? Ответ: Законодательно такого требования нет, но многие работодатели включают эту информацию для дополнительной юридической защиты и подтверждения статуса совместителя.

Максим Петров, HR-консультант Ко мне обратилась компания-клиент с проблемой: сотрудник был принят на должность по совместительству с графиком работы 20 часов в неделю, но фактически работал полный рабочий день, что было зафиксировано в табелях учета. При увольнении сотрудник потребовал доплату за сверхнормативную работу и обратился в инспекцию труда. В итоге компании пришлось не только произвести доплату, но и заплатить штраф за нарушение трудового законодательства. Мораль истории: соблюдайте не только формальные требования к документам, но и фактическое выполнение условий договора с совместителем, особенно в части рабочего времени!