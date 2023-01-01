Документы для приема на работу по совместительству: полный перечень#Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Соискатели, рассматривающие трудоустройство по совместительству
- HR-специалисты и кадровики, занимающиеся оформлением сотрудников
Работодатели, принимающие совместителей на работу
Оформление трудовых отношений по совместительству вызывает множество вопросов как у соискателей, так и у работодателей. Какие документы потребуются? Отличается ли пакет бумаг от стандартного трудоустройства? Есть ли разница между внутренним и внешним совместительством? В этой статье мы детально разберем полный перечень документов для приема на работу по совместительству в 2025 году, чтобы и работники, и кадровики могли избежать типичных ошибок при оформлении. 📑
Документы для приема на работу по совместительству: перечень
При оформлении работника-совместителя важно понимать, что пакет необходимых документов будет отличаться от стандартного набора при трудоустройстве на основное место работы. Согласно статье 283 ТК РФ, требования к документам совместителей имеют свои особенности. Рассмотрим базовый перечень документов, применимый в большинстве случаев. 🧾
|Обязательные документы
|Особенности для совместителей
|Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
|Предъявляется в оригинале, работодатель делает копию
|Документ об образовании и квалификации
|Требуется только при работе, требующей специальных знаний
|Справка/выписка с основного места работы
|Подтверждает статус совместителя и содержит сведения о характере работы
|СНИЛС
|Предоставляется для персонифицированного учета
|Заявление о приеме на работу
|Должно содержать указание на работу по совместительству
Обратите внимание, что в отличие от основного трудоустройства, при приеме совместителя не требуется предоставление:
- Трудовой книжки (она хранится по основному месту работы)
- Военного билета (для военнообязанных)
- Справки о наличии/отсутствии судимости (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством)
При этом существует ряд документов, которые могут потребоваться в зависимости от специфики работы:
- Медицинская книжка или справка о прохождении медосмотра (для определенных категорий работников)
- Разрешение с основного места работы (для некоторых категорий государственных и муниципальных служащих)
- Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (при работе с вредными/опасными условиями труда)
Елена Корнеева, HR-директор с опытом более 15 лет
В моей практике был случай, когда компания срочно приняла специалиста по совместительству, не запросив справку с основного места работы. Через полгода при проверке выяснилось, что сотрудник фактически не имел основного места работы, а значит, не мог считаться совместителем. Пришлось экстренно переоформлять все документы как для основного работника, включая записи о стаже, что повлекло дополнительные выплаты и штрафные санкции. Поэтому настоятельно рекомендую: всегда проверяйте статус совместителя документально!
Особенности документации для внешнего совместительства
Внешнее совместительство — это работа у другого работодателя помимо основной. Здесь перечень необходимых документов имеет свою специфику, обусловленную тем, что работник и работодатель ранее не взаимодействовали. 🔄
При оформлении внешнего совместителя работодателю необходимо получить следующие документы:
- Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность, с которого снимается копия для личного дела
- Справка с основного места работы — подтверждает факт трудоустройства и может содержать информацию о занимаемой должности, режиме работы
- Документ об образовании — диплом, сертификаты и другие документы, подтверждающие квалификацию, если работа требует специальных знаний
- СНИЛС — для персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования
- ИНН — хотя формально не входит в обязательный перечень, многие работодатели запрашивают для упрощения налогового учета
- Справка о зарплате за 2 предшествующих года — если работник планирует получать пособия по временной нетрудоспособности
Важно отметить, что для некоторых категорий внешних совместителей могут потребоваться дополнительные документы:
- Для педагогов — справка об отсутствии судимости
- Для медицинских работников — медицинская книжка и сертификаты о повышении квалификации
- Для работы с вредными условиями труда — справка о характере и условиях труда на основном месте работы
Специфика документооборота при внешнем совместительстве также заключается в том, что работник должен сам позаботиться о предоставлении необходимых сведений с основного места работы. Работодатель по совместительству не имеет права запрашивать эту информацию напрямую у основного работодателя без согласия сотрудника. ⚠️
Документы при внутреннем совместительстве
Внутреннее совместительство — это работа в той же организации, в которой сотрудник уже трудоустроен по основному месту работы, но по иной должности и за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. При оформлении внутреннего совместительства документооборот существенно упрощается, так как большинство документов уже имеются в распоряжении работодателя. 🗂️
Для внутреннего совместителя требуется минимальный набор документов:
- Заявление работника о приеме на работу по внутреннему совместительству
- Документы о квалификации (если требуется для должности по совместительству и не выявляется из имеющихся документов)
- Медицинское заключение (для работников определенных категорий — педагогов, медиков, работников пищевой промышленности и т.д.)
Сравним объем документов при разных типах совместительства:
|Тип документа
|Внешнее совместительство
|Внутреннее совместительство
|Паспорт
|Требуется
|Не требуется (уже есть у работодателя)
|СНИЛС
|Требуется
|Не требуется (уже есть у работодателя)
|Документы об образовании
|Требуются
|Требуются только если для должности по совместительству необходима иная квалификация
|Справка с основного места работы
|Требуется
|Не требуется
|Заявление о приеме
|Требуется
|Требуется
Важно отметить, что при внутреннем совместительстве требуется заключение отдельного трудового договора, а не дополнительного соглашения к основному. Это обусловлено тем, что работа по совместительству — это самостоятельные трудовые отношения, пусть даже с тем же работодателем. 📝
При оформлении внутреннего совместительства следует также учитывать следующие особенности:
- Необходимость указания в трудовом договоре и приказе формулировки "по совместительству"
- Соблюдение ограничения продолжительности работы по совместительству (не более 4 часов в день или полного рабочего дня в выходные/праздничные дни)
- Необходимость вести отдельный учет рабочего времени по основной работе и по совместительству
Для кадровика важно понимать, что даже при упрощенном пакете документов работа по внутреннему совместительству должна быть оформлена надлежащим образом — с соблюдением всех формальных процедур, как если бы сотрудник принимался на работу впервые. ⚖️
Оформление приема совместителя: пошаговая инструкция
Рассмотрим последовательность действий при оформлении сотрудника на работу по совместительству. Процедура имеет свои особенности в зависимости от типа совместительства, но основные шаги остаются неизменными. 📋
Шаг 1: Сбор необходимых документов Убедитесь, что у вас есть полный комплект документов в соответствии с типом совместительства (внутреннее или внешнее) и спецификой должности, как было описано в предыдущих разделах.
Шаг 2: Составление и подача заявления о приеме на работу Работник составляет заявление о приеме на работу по совместительству. В заявлении обязательно указывается:
- Просьба о приеме на работу по совместительству
- Наименование должности и подразделения
- Желаемая дата начала работы
- Режим работы (количество часов)
Шаг 3: Подготовка и заключение трудового договора Работодатель готовит трудовой договор о работе по совместительству. Важно, чтобы в документе были указаны:
- Формулировка "по совместительству"
- Характер работы и должность
- Условия оплаты труда
- Продолжительность рабочего времени (не более 4 часов в день при работе в течение одного дня в основной организации)
- Срок договора (если он заключается на определенный период)
Шаг 4: Издание приказа о приеме на работу На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме на работу по форме № Т-1. В приказе обязательно указывается, что работник принимается по совместительству.
Шаг 5: Оформление личной карточки Для внешнего совместителя заполняется личная карточка по форме № Т-2. Для внутреннего совместителя в имеющуюся личную карточку вносятся сведения о работе по совместительству в раздел "Дополнительные сведения".
Шаг 6: Ознакомление работника с документами Работник должен быть ознакомлен под подпись со следующими документами:
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Должностная инструкция
- Локальные нормативные акты, касающиеся его трудовой деятельности
- Приказ о приеме на работу
Шаг 7: Внесение записи в трудовую книжку (по желанию работника) Согласно статье 66 ТК РФ, работодатель по совместительству может внести запись в трудовую книжку по желанию работника. Для этого работник должен предоставить:
- Трудовую книжку
- Заявление о внесении записи о работе по совместительству
- Справку с основного места работы, подтверждающую факт работы там
Важно! Если работодатель использует электронные трудовые книжки, то информация о работе по совместительству вносится в систему персонифицированного учета ПФР в стандартном порядке. 💻
Часто задаваемые вопросы о документах совместителей
В процессе оформления работников по совместительству у кадровиков и самих соискателей часто возникают вопросы. Разберем наиболее распространенные из них. ❓
Вопрос 1: Нужно ли совместителю предоставлять трудовую книжку? Ответ: Нет, при трудоустройстве совместитель не обязан предоставлять трудовую книжку работодателю по совместительству, так как она хранится по основному месту работы. Однако если работник хочет, чтобы в трудовую книжку была внесена запись о работе по совместительству, он может принести ее самостоятельно вместе со справкой с основного места работы.
Вопрос 2: Нужно ли проводить медосмотр для совместителей? Ответ: Необходимость прохождения медосмотра зависит от характера работы, а не от статуса совместителя. Если должность, на которую принимается совместитель, требует обязательного медицинского осмотра (например, работа с детьми, пищевыми продуктами, вредными условиями труда), то медосмотр обязателен независимо от того, что работник уже прошел его по основному месту работы.
Вопрос 3: Требуется ли справка о судимости при приеме совместителя на работу с детьми? Ответ: Да, если работа по совместительству связана с деятельностью, к которой не допускаются лица, имеющие судимость (педагогическая, медицинская работа с несовершеннолетними и т.д.), то справка о наличии/отсутствии судимости обязательна, даже если работник уже предоставлял ее по основному месту работы.
Вопрос 4: Можно ли работать по совместительству без документального подтверждения основного места работы? Ответ: Нет, статус совместителя требует документального подтверждения наличия основного места работы (справка, выписка из приказа, копия трудовой книжки). Без такого подтверждения трудоустройство оформляется как на основное место работы.
Вопрос 5: Требуется ли согласие работодателя для работы сотрудника по совместительству в другой организации? Ответ: В общем случае — нет. Согласно статье 282 ТК РФ, работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении работы по совместительству с неограниченным числом работодателей без получения согласия основного работодателя. Однако существуют исключения для отдельных категорий работников (руководители организаций, государственные и муниципальные служащие).
Вопрос 6: Нужно ли указывать в трудовом договоре с совместителем информацию о его основном месте работы? Ответ: Законодательно такого требования нет, но многие работодатели включают эту информацию для дополнительной юридической защиты и подтверждения статуса совместителя.
Максим Петров, HR-консультант
Ко мне обратилась компания-клиент с проблемой: сотрудник был принят на должность по совместительству с графиком работы 20 часов в неделю, но фактически работал полный рабочий день, что было зафиксировано в табелях учета. При увольнении сотрудник потребовал доплату за сверхнормативную работу и обратился в инспекцию труда. В итоге компании пришлось не только произвести доплату, но и заплатить штраф за нарушение трудового законодательства. Мораль истории: соблюдайте не только формальные требования к документам, но и фактическое выполнение условий договора с совместителем, особенно в части рабочего времени!
Правильное оформление документов при приеме на работу по совместительству — это не просто бюрократическая формальность, а важная юридическая защита как для работника, так и для работодателя. Соблюдение требований к документообороту позволяет избежать споров, штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. Тщательная проверка наличия всех необходимых документов перед заключением трудового договора должна стать стандартной практикой работодателя, особенно с учетом специфики статуса совместителя и различий между внутренним и внешним совместительством.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву