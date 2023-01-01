До вычета налогов: как понять этот термин и его значение в зарплате

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Для кого эта статья:

Для соискателей работы, которые хотят понять свою реальную зарплату на руки и планировать бюджет

Для людей, интересующихся финансовой грамотностью и налогообложением

Для специалистов по HR и финансов, желающих улучшить свои навыки в оценке зарплатных предложений и налоговых вычетов Когда работодатель предлагает вам зарплату в 100 000 рублей, первая мысль — "Отлично, буду получать 100 тысяч!". Но через месяц на карту приходит 87 000 рублей. Куда делись остальные деньги? Ответ прост: вам назвали сумму до вычета налогов. Чтобы избежать разочарований и грамотно планировать бюджет, важно понимать разницу между "грязной" и "чистой" зарплатой. В этой статье я расскажу, как работает система налогообложения зарплаты, что именно означает формулировка "до вычета налогов" и как правильно оценивать предложения о работе. 💼

Что значит зарплата "до вычета налогов"?

Зарплата "до вычета налогов" (или "грязная" зарплата) — это полная сумма, которую работодатель выделяет на оплату вашего труда до того, как из неё вычтут налоги и другие обязательные платежи. В России этот тип зарплаты часто называют "грязной" или зарплатой "брутто". 💰

Важно понимать, что именно эту сумму чаще всего указывают в трудовых договорах и объявлениях о вакансиях. Однако фактически вы получите на руки меньшую сумму — после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который в стандартном случае составляет 13% в России.

Например, если в договоре указана зарплата 100 000 рублей, то после вычета НДФЛ вы получите:

100 000 – (100 000 × 13%) = 100 000 – 13 000 = 87 000 рублей

Это та сумма, которая фактически поступит на вашу банковскую карту — зарплата "на руки" или "чистая" зарплата (нетто).

Термин Определение Пример при зарплате 100 000 ₽ Зарплата "до вычета налогов" (брутто) Полная сумма до удержания налогов 100 000 ₽ НДФЛ (13%) Налог на доходы физических лиц 13 000 ₽ Зарплата "после вычета налогов" (нетто) Сумма, выплачиваемая работнику 87 000 ₽

Помимо НДФЛ, работодатель также выплачивает за вас страховые взносы в различные фонды (пенсионный, медицинского страхования и социального страхования). Эти выплаты составляют около 30% от вашей "грязной" зарплаты, но они не вычитаются из неё — работодатель платит их дополнительно из собственных средств.

Михаил Петров, финансовый консультант

Один из моих клиентов, Андрей, долго не мог понять, почему его зарплата всегда меньше обещанной. Он устроился на работу с окладом 80 000 рублей, но каждый месяц получал только 69 600 рублей. Андрей считал, что работодатель его обманывает, и был готов увольняться. Когда мы встретились, я объяснил ему принцип работы системы налогообложения. Показал на калькуляторе, что 80 000 – 13% (НДФЛ) = 69 600 рублей. Именно эту сумму и должны были перечислять ему на карту. "Но почему мне не сказали, что я буду получать меньше?" — спросил Андрей. Я объяснил, что в трудовых договорах обычно указывают зарплату до вычета налогов, и работодатель действует по закону, удерживая НДФЛ как налоговый агент. После нашего разговора Андрей перестал конфликтовать с бухгалтерией и начал грамотно планировать свой бюджет, ориентируясь на "чистую" зарплату.

Брутто и нетто: разница в начислении зарплаты

Термины "брутто" и "нетто" пришли из бухгалтерского учёта и используются по всему миру. Они помогают чётко разделять полную стоимость и стоимость за вычетом определённых платежей. 📊

Зарплата "брутто" (gross salary) — это общая сумма заработной платы до вычета налогов, сборов и других обязательных платежей. Именно эта цифра обычно фигурирует в трудовом договоре.

Зарплата "нетто" (net salary) — это сумма, которую работник фактически получает "на руки" после всех вычетов. По сути, это ваш реальный доход, который вы можете использовать.

Важно понимать, что разница между брутто и нетто зависит от:

Налоговой ставки в вашей стране и регионе

Наличия налоговых льгот и вычетов

Дополнительных удержаний (например, алиментов, погашения кредитов через работодателя)

Рассмотрим, как соотносятся брутто и нетто зарплаты в России (на примере стандартной ставки НДФЛ 13%):

Зарплата "брутто" НДФЛ (13%) Зарплата "нетто" Процент от "брутто" 50 000 ₽ 6 500 ₽ 43 500 ₽ 87% 100 000 ₽ 13 000 ₽ 87 000 ₽ 87% 150 000 ₽ 19 500 ₽ 130 500 ₽ 87% 200 000 ₽ 26 000 ₽ 174 000 ₽ 87%

Как видите, в России при стандартной ставке НДФЛ на руки вы получаете примерно 87% от "грязной" зарплаты. Это соотношение полезно запомнить для быстрого расчёта реальной суммы дохода.

Для пересчёта между брутто и нетто можно использовать следующие формулы:

Нетто = Брутто × (1 – ставка НДФЛ)

Брутто = Нетто ÷ (1 – ставка НДФЛ)

Например, если вы хотите получать "на руки" 100 000 рублей, то "грязная" зарплата должна составлять: 100 000 ÷ (1 – 0,13) = 100 000 ÷ 0,87 = 114 943 рубля (округленно 115 000 рублей).

Как рассчитать реальный доход после всех вычетов

Расчёт чистого дохода — это больше, чем просто вычитание 13% НДФЛ. В реальности на вашу зарплату могут влиять различные факторы, включая налоговые вычеты, которые могут уменьшить сумму налога, и дополнительные удержания. 🧮

Для корректного расчёта реального дохода, следуйте этому алгоритму:

Определите размер облагаемого налогом дохода = Зарплата брутто – Налоговые вычеты Рассчитайте НДФЛ = Облагаемый доход × Ставка налога (обычно 13%) Вычтите НДФЛ и другие удержания = Зарплата брутто – НДФЛ – Прочие удержания

Важно знать, что НДФЛ может отличаться от стандартных 13% в следующих случаях:

15% для доходов свыше 5 млн рублей в год

30% для нерезидентов РФ (людей, находящихся на территории России менее 183 дней в течение 12 месяцев)

35% для выигрышей, призов и процентов по некоторым вкладам

Налоговые вычеты, которые могут уменьшить размер облагаемого дохода:

Стандартные вычеты — для льготных категорий граждан и родителей детей

— для льготных категорий граждан и родителей детей Социальные вычеты — на лечение, обучение, благотворительность

— на лечение, обучение, благотворительность Имущественные вычеты — при покупке жилья или погашении ипотеки

— при покупке жилья или погашении ипотеки Инвестиционные вычеты — при долгосрочном владении ценными бумагами

Елена Соколова, финансовый советник К нам в компанию часто обращаются люди, которые хотят оптимизировать свои налоги. Недавно работала с Мариной, молодой мамой двоих детей, которая только вышла на работу после декретного отпуска. Марина получила предложение с зарплатой 120 000 рублей в месяц. Сначала она просто отняла 13% и планировала месячный бюджет исходя из суммы 104 400 рублей. Однако, проанализировав её ситуацию, я обнаружила, что она имеет право на стандартный налоговый вычет на двоих детей (1 400 + 1 400 = 2 800 рублей ежемесячно). Мы подали заявление работодателю, и расчёт изменился: Облагаемый доход: 120 000 – 2 800 = 117 200 рублей НДФЛ: 117 200 × 13% = 15 236 рублей Чистая зарплата: 120 000 – 15 236 = 104 764 рубля Разница в 364 рубля ежемесячно (4 368 рублей в год) — не огромная сумма, но это оплата детских кружков на несколько месяцев. Плюс мы подготовили документы для возврата налога за предыдущие годы. Благодаря этой консультации Марина не только увеличила ежемесячный доход, но и получила дополнительный возврат НДФЛ за прошлые периоды.

Отдельно стоит упомянуть о самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход. Для них действуют другие ставки:

4% при работе с физическими лицами

6% при работе с юридическими лицами и ИП

Важно! При заключении трудового или гражданско-правового договора внимательно читайте формулировки. "Заработная плата составляет 100 000 рублей в месяц" обычно означает сумму до вычета налогов. Если вам важно знать точную сумму "на руки", уточните этот вопрос у работодателя.

Особенности зарплат "до вычета" в разных странах

Налогообложение зарплат существенно различается от страны к стране. Если вы планируете работать за границей или сравниваете предложения о работе из разных стран, важно учитывать не только номинальную зарплату, но и размер удерживаемых налогов. 🌍

В некоторых странах разница между "грязной" и "чистой" зарплатой может достигать 40-50%, тогда как в других налоговая нагрузка гораздо ниже.

Страна Налоговая ставка на доходы физлиц Особенности Примерное соотношение нетто/брутто Россия 13% (15% для доходов свыше 5 млн ₽) Плоская шкала, относительно низкая ставка 87% США 10-37% (прогрессивная шкала) Разные ставки по штатам + федеральный налог 60-85% Германия 14-45% (прогрессивная шкала) Высокие социальные отчисления 55-75% ОАЭ 0% Нет подоходного налога 100% Швеция 32-57% (прогрессивная шкала) Одни из самых высоких ставок в мире 45-70%

Ключевые факторы, которые влияют на размер "чистой" зарплаты в разных странах:

Тип налоговой шкалы (плоская или прогрессивная). В странах с прогрессивной шкалой ставка растёт с увеличением дохода

(плоская или прогрессивная). В странах с прогрессивной шкалой ставка растёт с увеличением дохода Социальные взносы , которые могут удерживаться непосредственно из зарплаты работника

, которые могут удерживаться непосредственно из зарплаты работника Налоговые вычеты и льготы , доступные в конкретной стране

, доступные в конкретной стране Наличие региональных и местных налогов (например, в США помимо федерального подоходного налога существуют налоги штата и даже города)

При рассмотрении работы за границей обратите внимание не только на налоги, но и на стоимость жизни. Например, в Швейцарии высокие зарплаты, но и высокие цены, тогда как в некоторых странах Восточной Европы более низкие зарплаты могут обеспечивать вполне комфортный уровень жизни из-за меньших расходов.

Интересно, что в некоторых странах работодатели предпочитают указывать в предложениях о работе именно "чистую" зарплату. Например, в Германии нередко можно встретить объявления с зарплатой "netto" (нетто), чтобы соискатели сразу понимали, на какую сумму могут рассчитывать.

Если вы получили предложение о работе из другой страны, обязательно уточните:

Указана ли зарплата до или после уплаты налогов

Какие налоги и взносы будут удерживаться

Какие налоговые льготы доступны для иностранных работников

Существуют ли соглашения об избежании двойного налогообложения между вашей страной и страной трудоустройства

Полезные советы для анализа предложений по работе

Когда вы получаете предложение о работе, важно правильно оценить его финансовую составляющую. Простое сравнение "грязных" зарплат может привести к неверным выводам. Вот несколько практических рекомендаций для грамотного анализа предложений: 📝

Всегда уточняйте, какая зарплата указана — до или после вычета налогов. Если это не указано явно, обычно подразумевается сумма до вычетов. Рассчитывайте "чистую" зарплату с учётом вашей персональной налоговой ситуации. Используйте онлайн-калькуляторы зарплаты для предварительных расчётов. Учитывайте полный компенсационный пакет, а не только базовую зарплату. Бонусы, премии, опционы на акции, медицинская страховка, пенсионные накопления — всё это имеет денежную ценность. Анализируйте соотношение зарплаты и затрат времени. Работа с более высокой оплатой, но требующая 60-70 часов в неделю, может оказаться менее выгодной в пересчёте на час работы, чем позиция с меньшей зарплатой и стандартным 40-часовым графиком. Оценивайте перспективы роста зарплаты. Некоторые компании предлагают более низкую стартовую зарплату, но имеют прозрачную систему повышений или быстрый карьерный рост.

При сравнении предложений из разных компаний или стран, создайте таблицу для анализа всех составляющих компенсаций:

Базовая зарплата (брутто и нетто)

Годовые бонусы и их гарантированность

Стоимость дополнительных льгот (страховка, питание и т.д.)

Расходы на дорогу до работы и обратно

Возможности удалённой работы (экономия на транспорте)

Затраты времени (включая дорогу)

При переговорах о зарплате полезно знать формулу пересчёта нетто в брутто. Если вы хотите получать определённую сумму "на руки", умножьте её примерно на 1,15 (для России), и это будет та сумма "до вычета налогов", о которой стоит договариваться.

Например, если ваша цель — получать 100 000 рублей "на руки", то ориентируйтесь на зарплату "до вычета налогов" около 115 000 рублей.

Не стесняйтесь задавать прямые вопросы о структуре оплаты труда. Профессиональные рекрутеры и HR-специалисты привыкли к таким вопросам и обычно готовы предоставить детальную информацию.

И наконец, если вы получаете предложение с зарплатой, которая кажется странно высокой для рынка, обязательно детально изучите все условия. Иногда компании указывают "грязную" зарплату с годовыми бонусами, хотя на практике эти бонусы получить крайне сложно.