День увольнения: рабочий день или нет – разъяснения для сотрудников

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Для кого эта статья:

Работники, собирающиеся уволиться или уже уволившиеся

Работодатели и HR-менеджеры, интересующиеся правильным оформлением увольнений

Юридические консультанты, занимающиеся трудовым правом и правами работников Момент увольнения вызывает множество вопросов и у работников, и у работодателей. Один из самых частых: нужно ли выходить на работу в день увольнения? Казалось бы, отработал двухнедельную отработку, написал заявление – и свободен. Но на практике всё сложнее. В трудовом законодательстве есть множество нюансов, которые могут как защитить ваши права при увольнении, так и обернуться неприятностями, если их не знать. Разберёмся, считается ли день увольнения рабочим, что нужно сделать перед уходом и какие документы и выплаты вы обязаны получить на руки. 🧐

Правовой статус дня увольнения: работать или отдыхать?

Согласно ст. 84.1 Трудового кодекса РФ, днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы сотрудника. И здесь кроется главный ответ на наш вопрос: день увольнения — это полноценный рабочий день. 💼

В этот день работник должен исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и должностной инструкцией. Работодатель, в свою очередь, обязан произвести окончательный расчёт и выдать трудовую книжку (или предоставить сведения о трудовой деятельности).

В последний день на рабочем месте могут возникнуть разные ситуации в зависимости от основания для увольнения:

Основание для увольнения Статус последнего рабочего дня Особенности По собственному желанию Рабочий день Необходимо отработать полный день согласно графику По соглашению сторон Рабочий день Стороны могут договориться о сокращённом дне По сокращению штата Рабочий день Работнику положено выходное пособие По инициативе работодателя Рабочий день Зависит от причины увольнения В связи с окончанием срока договора Рабочий день Последний день срока действия договора

Важно понимать, что если сотрудник не выйдет на работу в день увольнения без уважительной причины, это может быть расценено как прогул. В некоторых случаях работодатель может изменить основание для расторжения трудового договора на увольнение за нарушение трудовой дисциплины (п. 6 ст. 81 ТК РФ), что негативно отразится на репутации работника.

Алексей Петров, руководитель юридического отдела В моей практике был случай с сотрудником, который считал, что в день увольнения можно не приходить на работу. Елена работала менеджером по продажам и за две недели подала заявление об увольнении. В последний рабочий день она просто не явилась, решив, что это формальность и все документы можно получить позже. Работодатель зафиксировал прогул и изменил формулировку в трудовой книжке на "уволена за прогул". Когда Елена пришла за документами через два дня, она была шокирована. Мы подали иск в суд, но доказать уважительность причины неявки не удалось. Суд встал на сторону работодателя — день увольнения действительно был рабочим днем, и отсутствие на рабочем месте без уважительной причины правомерно считается прогулом.

Обязанности сотрудника в последний день на работе

Последний рабочий день — это не просто формальность. У работника есть ряд важных обязанностей, которые необходимо выполнить перед уходом из компании. Пренебрежение ими может привести к неприятным последствиям, включая материальную ответственность или негативную характеристику. 📋

Вот основные обязанности сотрудника в день увольнения:

Передать дела. Необходимо корректно передать все незавершенные проекты, документацию и рабочие материалы коллегам или непосредственному руководителю.

Необходимо корректно передать все незавершенные проекты, документацию и рабочие материалы коллегам или непосредственному руководителю. Вернуть имущество компании. Сюда входят служебный ноутбук, телефон, пропуск, ключи от офиса, форменная одежда, инструменты и другие материальные ценности.

Сюда входят служебный ноутбук, телефон, пропуск, ключи от офиса, форменная одежда, инструменты и другие материальные ценности. Подписать обходной лист. Во многих организациях существует такая практика — сотрудник должен получить подписи ответственных лиц о том, что не имеет задолженностей.

Во многих организациях существует такая практика — сотрудник должен получить подписи ответственных лиц о том, что не имеет задолженностей. Сдать отчеты. Если ваша должность предполагает подготовку регулярных отчетов, нужно завершить все текущие и подготовить информацию для будущих.

Если ваша должность предполагает подготовку регулярных отчетов, нужно завершить все текущие и подготовить информацию для будущих. Получить расчетные документы. Важно проверить правильность всех начислений и выплат.

Помимо обязательных процедур, существуют и неформальные, но не менее важные моменты. Например, рекомендуется поддерживать профессиональные отношения с коллегами и руководством — это поможет сохранить положительную репутацию и получить хорошие рекомендации в будущем. 🤝

Марина Соколова, HR-директор Помню случай с IT-специалистом Дмитрием, который решил, что день увольнения — это "свободный день". Он не явился в офис, не передал пароли от рабочих систем и не вернул корпоративный ноутбук с важными данными. Компания оказалась в сложной ситуации: проекты застопорились, клиенты были недовольны задержками. Работодатель был вынужден задержать выплату окончательного расчета до возврата имущества. Когда Дмитрий через неделю появился за трудовой книжкой, ему объяснили ситуацию. Он был удивлен, что его отсутствие создало столько проблем. В итоге ему пришлось потратить целый день, чтобы передать дела, восстановить доступы и провести инструктаж для нового сотрудника. А компания внесла его в свой внутренний "черный список" — репутационные потери оказались серьезнее, чем он ожидал.

Если вам предстоит увольнение, помните: правильное завершение трудовых отношений — это инвестиция в вашу репутацию и будущую карьеру. Лучше потратить один день на корректное закрытие всех рабочих вопросов, чем потом долго исправлять негативное впечатление о себе.

Расчеты и документы: что должен получить работник

В день увольнения работодатель обязан выдать сотруднику полный комплект документов и произвести окончательный расчет. Это императивная норма трудового законодательства, за нарушение которой организация может быть привлечена к административной ответственности. Рассмотрим подробнее, что именно должен получить работник. 📝

Документы, выдаваемые в день увольнения:

Трудовая книжка с соответствующей записью об увольнении (либо сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р)

Справка о сумме заработка за два предшествующих года (форма 182н)

Справка о доходах и удержанных суммах налога (2-НДФЛ)

Справка о среднем заработке для определения размера пособия по безработице

Копии документов, связанных с работой (при наличии письменного заявления работника)

Выписка из СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М

Расчетный листок с указанием составных частей заработной платы

Финансовые выплаты, положенные работнику:

Вид выплаты Что включает Основание Заработная плата За все отработанные, но не оплаченные дни ст. 140 ТК РФ Компенсация за неиспользованный отпуск За все неиспользованные дни отпуска ст. 127 ТК РФ Выходное пособие При сокращении или ликвидации организации ст. 178 ТК РФ Премии и бонусы Положенные по внутренним документам компании Локальные нормативные акты Компенсация при досрочном расторжении При увольнении с согласия работника до истечения срока предупреждения ст. 80 ТК РФ

Для корректного расчета компенсации за неиспользованный отпуск нужно учитывать, что за каждый месяц работы предоставляется 2,33 дня отпуска (28 дней / 12 месяцев). При этом важно помнить, что если отработано более 15 календарных дней, то этот период округляется до полного месяца, если менее 15 дней — не учитывается. ⏱️

Если работодатель задерживает выдачу трудовой книжки или осуществление расчета, он обязан выплатить работнику компенсацию в размере среднего заработка за каждый день задержки. Кроме того, за задержку выдачи документов компанию могут оштрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).

При возникновении спорных ситуаций с расчетом рекомендуется обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд. Срок исковой давности по трудовым спорам составляет три месяца, а по спорам об увольнении — один месяц (ст. 392 ТК РФ). ⚖️

Особые случаи: отпуск, больничный и день увольнения

Что происходит, если последний день работы приходится на период отпуска, больничного или выходной? Эти ситуации требуют особого внимания, поскольку имеют свои правовые нюансы и могут повлиять на порядок увольнения и расчетов. 🗓️

Увольнение во время отпуска: Трудовой кодекс разрешает расторжение трудового договора по инициативе работника во время отпуска. В этом случае датой увольнения будет считаться день, указанный в заявлении сотрудника. Работодатель не вправе отказать в увольнении или изменить дату по своему усмотрению.

Важный момент: если работник находится в отпуске с последующим увольнением (ст. 127 ТК РФ), то все документы и расчет он должен получить перед уходом в отпуск, поскольку фактически трудовые отношения прекращаются в последний день перед отпуском. Однако датой увольнения будет считаться последний день отпуска.

Увольнение во время больничного: По инициативе работника увольнение возможно и в период временной нетрудоспособности. Работодатель не имеет права отказать в этом. Однако по инициативе работодателя увольнение во время больничного запрещено (исключение — ликвидация предприятия).

В случае больничного важно учитывать следующее:

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь период до дня увольнения включительно

Если больничный лист закрывается после даты увольнения, работодатель оплачивает только те дни, которые приходятся на период работы

Документы и расчет должны быть выданы в первый день выхода работника после больничного, если он совпадает с датой увольнения

Увольнение в выходной или праздничный день: Если последний день работы по графику выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, датой увольнения считается последний рабочий день перед выходным. Это связано с тем, что в выходные дни кадровая служба обычно не работает и не может оформить необходимые документы.

Однако есть исключения:

Если работник трудится по сменному графику и его рабочий день приходится на официальный выходной

Если организация работает в праздничные или выходные дни

В этих случаях увольнение может быть оформлено в соответствующий день.

Увольнение удаленных работников: Для работников на дистанционном режиме действуют те же правила, но с учетом особенностей трудового договора. Обмен документами может происходить электронно, с последующей отправкой оригиналов по почте. Дата увольнения определяется так же, как и для офисных сотрудников — это последний день работы. 🖥️

Права уволенного сотрудника: на что обратить внимание

После увольнения у вас остаются определенные права, которые защищены законодательством. Знание этих прав поможет избежать возможных нарушений со стороны бывшего работодателя и отстоять свои интересы. 🛡️

Основные права, которые сохраняются после увольнения:

Право на полный расчет. Если в день увольнения не были произведены все выплаты, вы имеете право потребовать компенсацию за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ).

Если в день увольнения не были произведены все выплаты, вы имеете право потребовать компенсацию за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ). Право на сохранение страховых гарантий. В течение месяца после увольнения сохраняется право на получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.

В течение месяца после увольнения сохраняется право на получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Право на пособие по безработице. При регистрации в центре занятости в течение 14 дней после увольнения размер пособия будет рассчитан исходя из среднего заработка на последнем месте работы.

При регистрации в центре занятости в течение 14 дней после увольнения размер пособия будет рассчитан исходя из среднего заработка на последнем месте работы. Право на конфиденциальность. Бывший работодатель не имеет права разглашать ваши персональные данные третьим лицам без вашего согласия.

Бывший работодатель не имеет права разглашать ваши персональные данные третьим лицам без вашего согласия. Право на защиту деловой репутации. Если работодатель распространяет не соответствующие действительности сведения, порочащие вашу репутацию, вы вправе требовать их опровержения и компенсации морального вреда.

Особое внимание следует обратить на защиту своих прав при неправомерном увольнении. Если вы считаете, что увольнение было произведено с нарушением законодательства, вы имеете право обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ).

При обращении в суд вы можете требовать:

Восстановления на работе

Изменения формулировки основания увольнения

Взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула

Компенсации морального вреда

Также важно знать, что работодатель обязан выдать по вашему требованию заверенные копии документов, связанных с работой (приказы, трудовые договоры, справки) в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления. Это право сохраняется и после прекращения трудовых отношений. 📑

Не менее важно помнить о таком аспекте, как гарантии при последующем трудоустройстве. По закону запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора, в том числе по причинам, не связанным с деловыми качествами работника (ст. 64 ТК РФ). Если вы столкнулись с дискриминацией при попытке трудоустройства после увольнения, вы вправе обратиться в суд.

И наконец, сохраняйте все документы, выданные при увольнении, в том числе расчетные листки и справки. Эти документы могут понадобиться не только при трудоустройстве на новую работу, но и при возникновении спорных ситуаций с бывшим работодателем. 🗂️