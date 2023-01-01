CV – перевод с английского на русский: резюме или автобиография

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Для кого эта статья:

Для соискателей, планирующих устраиваться на работу в международные компании.

Для HR-менеджеров и рекрутеров, которые работают с кандидатами на международном уровне.

Для студентов и молодых специалистов, желающих правильно подготовить своё CV для трудоустройства за границей. Ещё минуту назад вы уверенно набирали в Google "CV – перевод с английского на русский", а сейчас ломаете голову: резюме это или автобиография? Вопрос не так прост, как кажется. Путаница между терминами CV, резюме и автобиографией приводит к тому, что многие кандидаты проигрывают в конкурентной борьбе за место в международных компаниях. Разберемся в тонкостях перевода и использования этих терминов, чтобы ваш документ соответствовал ожиданиям рекрутеров в 2025 году. ??

CV – перевод с английского на русский

CV (Curriculum Vitae) в дословном переводе с латыни означает "ход жизни" или "жизненный путь". На русский язык этот термин может переводиться двояко: как "резюме" или как "автобиография". Выбор корректного перевода зависит от контекста использования и целевой аудитории документа.

В российской практике термин CV часто используется как синоним резюме, особенно в международных компаниях и при трудоустройстве в зарубежные организации. Однако важно понимать, что в англоязычных странах между CV и resume (резюме) существуют значительные различия.

Термин Дословный перевод Функциональный перевод на русский Контекст использования CV (Curriculum Vitae) "Ход жизни" (лат.) Резюме / Автобиография Научная сфера, медицина, образование, международные компании Resume "Краткое изложение" (фр.) Резюме Бизнес, коммерческие организации, стартапы Автобиография – Biography (не CV!) Госслужба, военные структуры, традиционные российские предприятия

В англоязычных странах, особенно в США, CV представляет собой подробный академический документ, который может достигать 10 и более страниц. Он включает детальное описание образования, научных публикаций, участия в конференциях, грантов и исследовательских проектов. В отличие от него, resume — краткий документ объемом 1-2 страницы, фокусирующийся на профессиональных достижениях и релевантном опыте для конкретной позиции.

В Великобритании, Австралии и большинствеEuropean стран термин CV используется шире и может соответствовать тому, что в США называют resume. При этом британский CV обычно более подробен, чем американское резюме, но менее детализирован, чем академический CV. ??

Анна Петрова, карьерный консультант

Однажды ко мне обратился Михаил, IT-специалист с 10-летним опытом, который отправил своё стандартное российское резюме в немецкую компанию, назвав его CV, но получил вежливый отказ. Анализируя ситуацию, мы обнаружили, что документ не соответствовал европейским ожиданиям от CV: отсутствовали детальное описание проектов, сертификаты, публикации. Более того, Михаил использовал российский формат хронологии – от новых к старым местам работы, что противоречит традиционной для европейского CV структуре. После полной переработки документа, включения более подробной информации о проектах и академических достижениях, он успешно прошел первый этап отбора в трех европейских компаниях.

Отличия CV от резюме в российской практике

В российской практике грань между CV и резюме часто размыта, и термин CV используется преимущественно как маркер "международного стандарта" документа. Тем не менее, существуют значимые различия, которые необходимо учитывать при подготовке документов для трудоустройства.

Объем документа : Российское резюме обычно составляет 1-2 страницы, тогда как CV может быть более объемным (3-5 страниц) и включать расширенное описание проектов.

: Российское резюме обычно составляет 1-2 страницы, тогда как CV может быть более объемным (3-5 страниц) и включать расширенное описание проектов. Структура и содержание : В CV больше внимания уделяется академическим достижениям, публикациям, конференциям, чем в классическом российском резюме.

: В CV больше внимания уделяется академическим достижениям, публикациям, конференциям, чем в классическом российском резюме. Целевая аудитория : CV чаще требуется при трудоустройстве в международные компании, научные и образовательные учреждения, а также для позиций высокого уровня.

: CV чаще требуется при трудоустройстве в международные компании, научные и образовательные учреждения, а также для позиций высокого уровня. Фотография: В российском резюме фотография — норма, в то время как в англоязычных странах CV и резюме обычно не содержат фото из-за антидискриминационной политики.

Существенное различие между российской автобиографией и CV заключается в формате изложения. Автобиография в России традиционно пишется в свободной форме от первого лица и имеет повествовательный характер. CV, напротив, имеет четкую структуру с заголовками и маркированными списками, использует деловой стиль и ориентирован на конкретные профессиональные достижения. ??

Критерий Российское резюме CV в международном понимании Российская автобиография Объем 1-2 страницы 2-10+ страниц (зависит от страны и сферы) 1-2 страницы Стиль изложения Деловой, лаконичный, часто используются номинативные конструкции Академический, детальный, но структурированный Повествовательный, от первого лица Целевая аудитория Бизнес, коммерческие организации Академическая среда, международные корпорации Государственные структуры, традиционные предприятия Фокус внимания Профессиональные навыки и опыт Образование, публикации, исследования + опыт Биографические данные, лояльность

Структура CV на русском языке

Структура CV на русском языке должна соответствовать международным стандартам, но с учетом российской специфики. При переводе и адаптации CV важно сохранить основную структуру и подход, характерный для международного формата.

Рассмотрим основные разделы CV на русском языке:

Контактная информация: ФИО, адрес, телефон, email, профили в профессиональных сетях (LinkedIn). Профессиональное резюме (Professional Summary): краткое изложение профессионального опыта, ключевых навыков и достижений (3-5 предложений). Образование: высшее, дополнительное образование, курсы повышения квалификации. В отличие от резюме, в CV указывается более подробная информация: темы дипломных работ, ключевые изученные дисциплины. Опыт работы: детальное описание должностных обязанностей, проектов, достижений, с указанием количественных показателей. Профессиональные навыки: технические навыки, владение программами, методологиями. Публикации и научная деятельность: список статей, научных работ, патентов. Участие в конференциях и профессиональных мероприятиях: указываются названия, даты, роль участника. Языковые навыки: уровень владения языками по международной шкале (A1-C2). Дополнительная информация: членство в профессиональных организациях, волонтерство, значимые хобби.

В российском CV следует учитывать несколько особенностей. Во-первых, в отличие от западных стандартов, в России может быть уместно указать дату рождения, особенно для молодых специалистов. Во-вторых, к CV на русском языке часто прикладывают фотографию, хотя в международной практике это не всегда приветствуется. ???

При составлении CV на русском языке следует избегать использования слишком разговорных выражений и профессионального сленга. Документ должен быть написан формальным деловым языком, с использованием соответствующей терминологии.

Особенности перевода CV для международных компаний

Перевод CV с русского на английский или с английского на русский требует не только лингвистических навыков, но и понимания культурных и профессиональных контекстов обеих стран. При переводе CV для международных компаний необходимо учитывать специфику восприятия информации зарубежными работодателями.

Ключевые аспекты перевода CV для международных компаний:

Терминологическая точность : особое внимание следует уделить переводу профессиональных терминов, должностей, названий учебных заведений.

: особое внимание следует уделить переводу профессиональных терминов, должностей, названий учебных заведений. Адаптация образовательных квалификаций : российские академические степени требуют корректного эквивалентного перевода (например, "кандидат наук" ? "PhD").

: российские академические степени требуют корректного эквивалентного перевода (например, "кандидат наук" ? "PhD"). Культурная адаптация : необходимо учитывать культурные различия в представлении информации (например, в США не принято указывать возраст и семейное положение).

: необходимо учитывать культурные различия в представлении информации (например, в США не принято указывать возраст и семейное положение). Формат даты : в англоязычных CV принят формат месяц/год (например, June 2022 – Present), а не день/месяц/год.

: в англоязычных CV принят формат месяц/год (например, June 2022 – Present), а не день/месяц/год. Согласование глагольных форм: в английском CV при описании опыта работы используются глаголы действия в прошедшем времени для завершенных проектов и настоящем для текущей позиции.

При переводе CV особое внимание стоит уделить так называемым "ложным друзьям переводчика" — словам, которые звучат похоже, но имеют разное значение. Например, английское "directory" не является "директорией" в русском понимании, а "academic plan" — не "академический план", а "учебный план". ??

Сергей Иванов, специалист по международному рекрутингу

Работая с IT-компанией, открывавшей офис в России, я столкнулся с показательным случаем. Европейский HR-директор отклонил кандидатуру российского разработчика, потому что в его переведенном CV было указано: "Created an effective control system for factory equipment" (Создал эффективную систему управления заводским оборудованием). Директор решил, что кандидат преувеличивает свои достижения, поскольку в западном понимании "created" (создал) подразумевает разработку с нуля. На самом деле разработчик имел в виду "implemented" (внедрил) существующее решение с адаптацией. После моих разъяснений и корректировки перевода кандидата пригласили на интервью, и он получил эту позицию. Этот случай показывает, насколько важны нюансы перевода профессиональных достижений.

Распространенные ошибки при переводе CV на русский

При переводе CV с английского на русский или наоборот часто возникают ошибки, которые могут негативно повлиять на восприятие кандидата потенциальным работодателем. Понимание этих ошибок поможет избежать типичных проблем и создать профессиональный документ.

Распространенные ошибки при переводе CV на русский язык:

Дословный перевод должностей: Например, "Sales Manager" переводится как "менеджер по продажам", а не "продажный менеджер". "Senior Developer" — "старший разработчик", а не "пожилой разработчик". Неверный перевод академических степеней: "Bachelor of Science" не всегда означает "бакалавр наук" в российском понимании, может требоваться контекстуальный перевод. Игнорирование различий в образовательных системах: Западная система образования (бакалавриат, магистратура, PhD) отличается от традиционной российской (специалитет, кандидат наук, доктор наук). Переизбыток иностранных слов: Чрезмерное использование англицизмов в русском CV выглядит непрофессионально. Например, "перформанс" вместо "эффективность", "митинг" вместо "совещание". Неадаптированные метрики достижений: В России и англоязычных странах могут использоваться разные системы измерения эффективности работы.

Еще одна распространенная ошибка — механический перевод устойчивых выражений. Например, английское "responsible for" лучше переводить как "отвечал за" или "в зоне ответственности", а не "был ответственным за". "Proven track record" — это "подтвержденный опыт успешной работы", а не "проверенная запись трека". ??

Существенной ошибкой является также несоответствие стилистике делового русского языка. Русскоязычные CV обычно более формальны, чем англоязычные. Неформальные выражения и юмор, которые иногда допустимы в американских резюме, могут выглядеть непрофессионально в русском CV.