Что значит проставиться на работе: традиции угощения коллег

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Для кого эта статья:

Новые сотрудники, стремящиеся лучше интегрироваться в коллектив

HR-специалисты и менеджеры, желающие улучшить корпоративную культуру

Люди, интересующиеся офисными традициями и этикетом в работе Представьте: вы получили повышение, и коллеги загадочно улыбаясь интересуются, когда вы "проставитесь". Или вы новичок в компании, и внезапно слышите это странное выражение в свой адрес. Что это — неформальная дань традиции или обязательный ритуал корпоративной жизни? Традиция "проставиться" — это гораздо больше, чем просто угостить коллег тортиком. Это социальный механизм, укрепляющий командный дух, сглаживающий иерархические границы и создающий атмосферу причастности к общему делу. Разбираемся, как правильно "проставиться" на работе, чтобы произвести нужное впечатление и не нарушить негласные правила офисного этикета. ??

Что значит проставиться на работе: суть традиции

«Проставиться» — это неформальная традиция угостить коллег по поводу какого-либо значимого события в вашей жизни или карьере. По сути, это символический акт разделения радости с командой через совместное угощение. ??

Корни этой традиции уходят глубоко в историю профессиональных сообществ. Еще в средневековых ремесленных гильдиях существовал обычай: когда подмастерье становился мастером, он устраивал пир для своих коллег. В современных офисах эта традиция трансформировалась в более демократичный формат, но её социальная функция осталась прежней.

Антон Сергеев, HR-директор: «Однажды я столкнулся с интересным случаем. Новый сотрудник Михаил, переведенный из зарубежного офиса, удивился, когда коллеги намекнули ему "проставиться" после первой успешно закрытой сделки. Будучи иностранцем, он не понимал этой традиции. Я объяснил ему, что это не вымогательство, а способ отпраздновать успех и сблизиться с командой. Михаил с энтузиазмом организовал чаепитие с национальными сладостями своей страны. Это вызвало такой интерес у коллег, что превратилось в мини-культурный обмен. После этого случая он гораздо быстрее интегрировался в коллектив, а команда обогатилась новыми традициями празднования успехов».

В корпоративной культуре "проставление" выполняет несколько важных функций:

Социализация новых сотрудников и их интеграция в коллектив

Укрепление горизонтальных связей между коллегами

Создание неформальной площадки для общения за пределами рабочих вопросов

Демонстрация доброжелательности и открытости

Признание и отмечание профессиональных и личных достижений

Интересно, что отношение к традиции "проставиться" различается в зависимости от типа корпоративной культуры. Исследование, проведенное в 2025 году среди российских компаний, показало следующую статистику:

Тип корпоративной культуры Отношение к традиции "проставиться" Распространенность (%) Иерархическая Формализованное, часто обязательное 75% Клановая Очень важное, неотъемлемая часть традиций 90% Адхократическая Необязательное, но приветствуемое 45% Рыночная Формальное, часто заменяется корпоративными мероприятиями 30%

Важно понимать, что "проставление" не является формой поборов или обязательной повинностью. Это добровольный жест, демонстрирующий вашу включенность в коллективные традиции. Отказ от участия в этой традиции не должен иметь негативных последствий, однако может косвенно повлиять на вашу неформальную репутацию в коллективе.

Популярные поводы для угощения коллег в офисе

Существует целый спектр событий, которые традиционно считаются поводами "проставиться" перед коллегами. Зная их, вы сможете заранее подготовиться и избежать неловких ситуаций. ??

Профессиональные поводы обычно связаны с вашими карьерными достижениями и включают:

Первый рабочий день в компании (знакомство с коллективом)

Успешное прохождение испытательного срока

Повышение в должности или расширение зоны ответственности

Получение премии или иного материального поощрения

Завершение крупного проекта или достижение значимых KPI

Профессиональные юбилеи (год, пять лет в компании и т.д.)

Получение профессиональных сертификатов или наград

Личные поводы также являются традиционными причинами для угощения коллег:

День рождения (собственный или близких родственников)

Свадьба или помолвка

Рождение ребенка

Новоселье

Получение второго высшего образования

Приобретение значимых материальных ценностей (автомобиль, квартира)

Возвращение из отпуска (особенно если привезли местные сладости или деликатесы)

Марина Ковалева, руководитель отдела по работе с персоналом: «В нашей компании произошел случай, ставший поучительным для всех. Талантливый специалист Алексей получил солидную премию за перевыполнение квартального плана, но решил не "проставляться". Коллектив отнесся к этому с пониманием, но заметно охладел к совместным активностям с ним. Через пару месяцев Алексей обратился ко мне с жалобой, что чувствует себя исключенным из неформального общения. После нашего разговора он организовал небольшое чаепитие, объяснив, что просто не знал о такой традиции. Ситуация мгновенно изменилась — коллеги оценили его шаг, и отношения восстановились. Эта история показывает, что дело не в угощении как таковом, а в желании разделить успех с командой».

При этом существуют поводы, которые имеют культурную специфику и могут варьироваться в зависимости от региона или сферы деятельности компании:

Сфера деятельности Специфические поводы "проставиться" IT-компании Успешный деплой, закрытие критичного бага, релиз продукта Продажи Первая или крупная сделка, перевыполнение плана, привлечение значимого клиента Научные организации Публикация статьи, получение гранта, защита диссертации Креативные агентства Победа на фестивале рекламы, успешная презентация концепции клиенту Медицина Получение новой категории, успешная сложная операция или лечение

Важно помнить, что существует деликатная грань между ожидаемым проставлением и навязыванием традиции. Настоящая корпоративная культура предполагает, что инициатива исходит от самого сотрудника, а не навязывается коллективом. В здоровой рабочей среде уместны лишь легкие намеки или вопросы о том, как вы планируете отметить значимое событие, но не прямые требования.

Как правильно проставиться: форматы и варианты угощений

Выбор формата "проставления" во многом зависит от корпоративной культуры компании, масштаба события и, конечно, ваших финансовых возможностей. Рассмотрим основные варианты от простых до более комплексных. ???

Базовые форматы, которые подходят для большинства ситуаций:

Офисное чаепитие – классический вариант, включающий чай/кофе и десерты (торт, пирожные, конфеты)

– классический вариант, включающий чай/кофе и десерты (торт, пирожные, конфеты) Фруктовый день – здоровая альтернатива сладостям, особенно актуальная в компаниях с культурой well-being

– здоровая альтернатива сладостям, особенно актуальная в компаниях с культурой well-being Заказ пиццы или других готовых блюд – удобный вариант для обеденного перерыва

– удобный вариант для обеденного перерыва Домашняя выпечка – особенно ценится, если вы готовите что-то сами

– особенно ценится, если вы готовите что-то сами Национальные угощения – интересный способ поделиться своей культурой или привезенными из путешествия специалитетами

Для более значимых поводов могут быть уместны расширенные форматы:

Бронирование стола в кафе/ресторане после работы

после работы Организация мини-фуршета в офисе (с согласования с администрацией)

в офисе (с согласования с администрацией) Командный выход на активности (боулинг, квест, настольные игры)

на активности (боулинг, квест, настольные игры) Выездной пикник в теплое время года

При выборе формата проставления следует учитывать специфику вашей компании:

Характеристика компании Рекомендуемые форматы Форматы, требующие осторожности Консервативная корпорация Официальное чаепитие, заказ десертов от кейтеринга Спонтанные мероприятия, алкогольные напитки в офисе Стартап или креативное агентство Неформальные встречи после работы, тематические вечеринки Слишком формальные мероприятия, дорогие рестораны Международная компания Мультикультурные форматы, учитывающие разные традиции Угощения, не учитывающие диетические ограничения коллег Производственная компания Простые, но сытные угощения, традиционная кухня Экзотические блюда, необычные форматы

Что касается выбора конкретных угощений, то здесь стоит учитывать несколько важных факторов:

Разнообразие предпочтений – учитывайте возможные диетические ограничения коллег (вегетарианство, аллергии, религиозные предписания)

– учитывайте возможные диетические ограничения коллег (вегетарианство, аллергии, религиозные предписания) Сезонность – летом уместнее легкие десерты, зимой можно предложить более сытные варианты

– летом уместнее легкие десерты, зимой можно предложить более сытные варианты Практичность – выбирайте угощения, которые удобно употреблять в офисных условиях

– выбирайте угощения, которые удобно употреблять в офисных условиях Уместность – масштаб угощения должен соответствовать поводу (для небольших достижений – скромное чаепитие, для значимых событий – более основательное угощение)

Исследование предпочтений офисных работников в России за 2025 год показывает, что наиболее популярными угощениями для "проставления" остаются:

Торты и пирожные (67% респондентов) Пицца (58%) Фрукты и ягоды (45%) Конфеты и шоколад (42%) Домашняя выпечка (37%)

При этом 72% опрошенных отметили, что ценят не столько само угощение, сколько инициативу коллеги и возможность неформального общения. Это подтверждает, что "проставление" – это в первую очередь социальный ритуал, а не гастрономическое событие.

Помните о золотом правиле: лучше скромное, но искреннее угощение, чем излишне роскошное, но "для галочки". Коллеги всегда почувствуют ваше настроение и отношение к происходящему. ??

Негласные правила офисных чаепитий и застолий

Даже самое простое офисное чаепитие регулируется комплексом неписаных правил и ожиданий. Понимание этих нюансов поможет вам провести мероприятие гладко и произвести положительное впечатление на коллег. ??

Первое, что стоит учесть – это вопросы планирования и организации:

Своевременность – не затягивайте с "проставлением" после знаменательного события. Оптимально – в течение недели

– не затягивайте с "проставлением" после знаменательного события. Оптимально – в течение недели Согласование – обязательно согласуйте время и место с руководителем или администрацией офиса

– обязательно согласуйте время и место с руководителем или администрацией офиса Информирование – заранее (за 1-2 дня) предупредите коллег о планируемом мероприятии

– заранее (за 1-2 дня) предупредите коллег о планируемом мероприятии Выбор времени – наиболее уместно организовывать чаепития во время обеденного перерыва или после окончания рабочего дня, чтобы не нарушать рабочий процесс

– наиболее уместно организовывать чаепития во время обеденного перерыва или после окончания рабочего дня, чтобы не нарушать рабочий процесс Инклюзивность – постарайтесь пригласить всех коллег из вашего отдела, не создавая ситуаций избирательного приглашения

Организационные моменты, которые часто упускаются из виду:

Посуда и принадлежности – заранее позаботьтесь о наличии достаточного количества одноразовой посуды, салфеток, приборов

– заранее позаботьтесь о наличии достаточного количества одноразовой посуды, салфеток, приборов Уборка – по завершении мероприятия организатор должен обеспечить уборку использованной посуды и остатков угощения

– по завершении мероприятия организатор должен обеспечить уборку использованной посуды и остатков угощения Учет рабочего процесса – если чаепитие происходит в рабочее время, оно не должно затягиваться более чем на 30-40 минут

– если чаепитие происходит в рабочее время, оно не должно затягиваться более чем на 30-40 минут Алкоголь – в большинстве современных офисов употребление алкоголя в рабочее время неприемлемо. Если мероприятие проходит после работы вне офиса, заранее уточните корпоративную политику

Поведенческие аспекты также имеют значение:

Проявление благодарности – если вы приглашенный, обязательно поблагодарите организатора Отказ от участия – если вы не можете присутствовать, вежливо сообщите об этом, не игнорируйте приглашение Мера в комментариях – воздержитесь от комментариев о качестве или количестве угощения, особенно негативных Социальное взаимодействие – используйте возможность пообщаться с коллегами, с которыми редко взаимодействуете Фотографии – спрашивайте разрешения, прежде чем публиковать фото коллег в социальных сетях

Существуют и специфические офисные традиции, связанные с "проставлением", которые могут варьироваться от компании к компании:

Традиция Описание Распространенность Тост или речь виновника торжества Краткое выступление с благодарностью коллегам или рассказом о событии Высокая "Разрезание торта" Символический акт, когда виновник торжества первым разрезает торт Очень высокая Коллективное фото Фиксация события для корпоративной истории Средняя Обмен пожеланиями Коллеги по очереди высказывают поздравления или пожелания Средняя Сувениры от коллектива Небольшие ответные подарки от благодарных коллег Низкая

Особое внимание стоит уделить тому, как корректно реагировать на "напоминания" о необходимости проставиться:

Воспринимайте это с юмором и пониманием, не как давление или вымогательство

Если вы не готовы или не планируете проставляться, корректно объясните причины

Предложите альтернативный формат, если стандартный вам не подходит

Помните, что отказ может быть воспринят негативно, даже если это не высказывается прямо

Один из важнейших моментов – как поступить, если традиция "проставления" кажется вам неуместной или обременительной:

Ознакомьтесь с корпоративной культурой компании, чтобы понять, насколько эта традиция укоренена Проконсультируйтесь с HR-специалистом о принятых практиках Рассмотрите компромиссные варианты (например, более скромное угощение) Если традиция противоречит вашим принципам, открыто обсудите это с руководителем

Помните, что офисные традиции – это элемент корпоративной культуры, который помогает создавать общие ценности и укреплять командный дух. Однако здоровая корпоративная среда всегда уважает личные границы и финансовые возможности сотрудников. ??

Проставление в разных корпоративных культурах

Традиция "проставляться" значительно варьируется не только между странами, но и между различными типами организаций. Понимание этих различий особенно важно в эпоху глобализации и мультикультурных коллективов. ??

Географические и культурные различия традиции угощения коллег:

Россия и страны СНГ – традиция "проставиться" глубоко укоренена, часто имеет почти обязательный характер, особенно для значимых событий

– традиция "проставиться" глубоко укоренена, часто имеет почти обязательный характер, особенно для значимых событий Западная Европа – более сдержанное отношение, акцент на добровольности, часто инициатива исходит от коллектива в форме совместного празднования

– более сдержанное отношение, акцент на добровольности, часто инициатива исходит от коллектива в форме совместного празднования США – распространена практика "pot luck" (когда каждый приносит блюдо на общий стол) или "going Dutch" (когда каждый платит за себя)

– распространена практика "pot luck" (когда каждый приносит блюдо на общий стол) или "going Dutch" (когда каждый платит за себя) Азиатские страны – сильный акцент на иерархии, часто руководители угощают подчиненных, а не наоборот

– сильный акцент на иерархии, часто руководители угощают подчиненных, а не наоборот Ближний Восток – традиция угощения имеет глубокие культурные корни гостеприимства, отказ может быть воспринят как серьезное нарушение этикета

Различия в подходах к "проставлению" в компаниях разного типа:

Тип компании Характерный подход к "проставлению" Особенности Традиционные корпорации Формализованный, регламентированный Четко определенные поводы, часто организуется через административный департамент Стартапы и IT-компании Неформальный, инновационный Креативные форматы, часто совмещаются с командообразующими активностями Государственные учреждения Консервативный, умеренный Строгое соблюдение традиций, минимизация экстравагантности Креативные индустрии Экспериментальный, нестандартный Тематические мероприятия, необычные локации, акцент на впечатлениях Производственные предприятия Практичный, масштабный Охват большого количества сотрудников, простая но сытная еда

Исследование 2025 года показало интересную корреляцию между типом корпоративной культуры (по модели Камерона и Куинна) и отношением к традиции "проставляться":

Клановая культура – "проставление" воспринимается как проявление принадлежности к "семье", имеет высокую эмоциональную значимость

– "проставление" воспринимается как проявление принадлежности к "семье", имеет высокую эмоциональную значимость Адхократическая культура – акцент на оригинальности и инновационности формата, важнее впечатление, чем соблюдение традиции

– акцент на оригинальности и инновационности формата, важнее впечатление, чем соблюдение традиции Рыночная культура – практический подход, часто заменяется на более формализованные корпоративные мероприятия

– практический подход, часто заменяется на более формализованные корпоративные мероприятия Иерархическая культура – строгое соблюдение традиций, четкие ожидания относительно поводов и форматов

Дмитрий Волков, бизнес-консультант по межкультурным коммуникациям: «Самый показательный случай из моей практики произошел в международной компании с офисами в России и Швеции. Русская сотрудница, переведенная в шведский офис, в свой день рождения принесла торт и конфеты, ожидая традиционного чаепития. Шведские коллеги были удивлены: у них принято, что именинника угощают коллеги, а не наоборот. Возникла неловкая ситуация, которую мы позже разобрали на тренинге по межкультурным коммуникациям. Этот случай прекрасно иллюстрирует, как одна и та же традиция может диаметрально отличаться в разных культурах. С тех пор в компании появился внутренний справочник по корпоративным традициям разных стран для сотрудников, работающих в международных командах».

Как адаптироваться к традициям "проставления" в новой корпоративной среде:

Наблюдение – внимательно следите за тем, как отмечаются события в новом коллективе Вопросы – не стесняйтесь прямо спрашивать коллег о принятых традициях Консультация с HR – обратитесь к HR-специалисту за разъяснением неформальных аспектов корпоративной культуры Адаптация – постепенно интегрируйте свои личные предпочтения в рамки принятых традиций Инновации – после полной адаптации вы можете аккуратно предлагать новые элементы или форматы

Интересно, что в последние годы наблюдается трансформация традиции "проставляться" под влиянием глобальных трендов:

Экологичность – отказ от одноразовой посуды, предпочтение локальным и сезонным продуктам

– отказ от одноразовой посуды, предпочтение локальным и сезонным продуктам Инклюзивность – учет диетических ограничений и предпочтений всех членов коллектива

– учет диетических ограничений и предпочтений всех членов коллектива Цифровизация – виртуальные чаепития для распределенных команд, онлайн-заказ угощений

– виртуальные чаепития для распределенных команд, онлайн-заказ угощений Баланс работы и личной жизни – смещение акцента с количества и дороговизны угощения на качество совместного времяпрепровождения

– смещение акцента с количества и дороговизны угощения на качество совместного времяпрепровождения Wellness-тренд – замена традиционных сладостей на более здоровые альтернативы

Главное правило успешной адаптации к традициям "проставления" в любой корпоративной культуре – искренность и внимание к коллегам. Независимо от формата и масштаба, важно ваше желание разделить радость с командой и создать позитивную атмосферу. ??