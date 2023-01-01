Что вас не устраивает в вашей работе: как тактично ответить на собеседовании

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Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к собеседованию

Специалисты по HR и рекрутеры

Люди, желающие развивать навыки карьерного роста и самопрезентации «Что вас не устраивает в вашей работе?» — этот вопрос на собеседовании заставляет многих кандидатов замирать в нерешительности. Один неверный ответ может перечеркнуть все впечатление о вас как о профессионале. По данным исследования LinkedIn, 71% рекрутеров считают, что именно ответы на такие провокационные вопросы определяют, насколько кандидат дипломатичен и стратегически мыслит 🤔. В этой статье я расскажу, как превратить потенциальную ловушку в шанс продемонстрировать свой профессионализм.

Почему рекрутеры спрашивают, что вас не устраивает в работе

Вопрос о недостатках текущей работы — не просто любопытство или попытка вывести вас на скользкую тему. Это многослойный инструмент оценки, который позволяет рекрутеру получить ценную информацию о вашем характере, профессиональных ценностях и потенциальной совместимости с компанией. 💼

По данным исследования 2025 года от Society for Human Resource Management, 83% HR-специалистов используют этот вопрос как лакмусовую бумажку для определения следующих качеств кандидата:

Качество Что оценивает рекрутер Процент значимости Тактичность и дипломатичность Способность говорить о проблемах без очернения бывших работодателей 92% Самосознание Насколько объективно оцениваете рабочую среду 87% Профессиональные приоритеты Что действительно важно для вас в работе 84% Культурное соответствие Совпадают ли ваши ценности с ценностями компании 79% Мотивация к смене работы Реальные причины поиска новой позиции 75%

Рекрутеры также используют этот вопрос, чтобы понять:

Не будете ли вы испытывать те же проблемы в их компании

Насколько вы умеете решать конфликты и адаптироваться к сложностям

Вашу способность к конструктивному анализу ситуаций

Умение выделять приоритеты в профессиональном развитии

Марина Воронцова, руководитель отдела найма в IT-компании Помню случай с кандидатом на позицию менеджера проектов. Когда я спросила, что его не устраивает в текущей работе, он начал эмоционально перечислять всех "некомпетентных коллег" и "бессмысленные процессы". Хотя технически он подходил по опыту, мы не продвинули его кандидатуру. Через неделю я случайно встретила его бывшую коллегу, которая рассказала, что он был известен как ходячая токсичность в команде. Вопрос о недостатках работы выявил не проблемы компании, а проблемы самовосприятия кандидата и его неумение работать в коллективе.

Подготовка к ответу: принципы тактичной критики

Подготовка к вопросу о недостатках — это искусство балансирования между честностью и тактичностью. Исследования психологии собеседований показывают, что 65% позитивного впечатления от кандидата формируется не содержанием ответа, а способом его подачи. ⚖️

Прежде чем попасть на интервью, стоит провести глубокий самоанализ своей текущей позиции, чтобы выявить объективные недостатки и подготовить продуманный ответ:

Принцип объективности: фокусируйтесь на фактах, а не эмоциях

фокусируйтесь на фактах, а не эмоциях Принцип конструктивности: не просто критикуйте, но предлагайте решения

не просто критикуйте, но предлагайте решения Принцип профессиональной связи: увязывайте недостатки с вашими карьерными целями

увязывайте недостатки с вашими карьерными целями Принцип универсальности: выбирайте проблемы, с которыми сталкивается большинство компаний

выбирайте проблемы, с которыми сталкивается большинство компаний Принцип превентивного исследования: изучите потенциального работодателя, чтобы не назвать недостатком то, что является нормой в их компании

При подготовке ответа следует определить четкую структуру:

Краткое признание положительных сторон текущего места работы Обозначение профессионального вызова (не проблемы!) Описание своих действий по преодолению данного вызова Связь с вашими карьерными стремлениями и потенциальной ценностью для нового работодателя

Идеальные формулировки о недостатках текущей работы

Идеальный ответ о недостатках работы должен быть одновременно честным и стратегически выверенным. Разработав правильные формулировки, вы сможете эффективно коммуницировать свои карьерные амбиции, не критикуя напрямую текущего работодателя. 🎯

Ниже представлены проверенные временем шаблоны ответов на вопрос о недостатках работы, подходящие для разных карьерных ситуаций:

Ситуация Проблемная формулировка Тактичная формулировка Карьерный рост "В компании нет возможностей для повышения" "Я достиг потолка профессионального роста в текущей структуре и ищу организацию, где смогу развиваться дальше" Размер компании "Компания слишком маленькая/большая" "Я высоко ценю опыт работы в [размер компании], но сейчас ищу возможности в [другой размер], чтобы расширить свой профессиональный кругозор" Профессиональные вызовы "Работа стала скучной и рутинной" "Я ищу более комплексные задачи, которые позволят мне применять и развивать мои навыки в [область]" Корпоративная культура "Токсичная атмосфера в команде" "Я стремлюсь к среде, где ценятся коллаборация и открытая коммуникация, что полностью соответствует моему рабочему стилю" Баланс работы/жизни "Постоянные переработки и выгорание" "Я ищу компанию с устойчивыми рабочими процессами, где я смогу максимально эффективно применять свои навыки в рамках установленного рабочего времени"

Дополнительные рекомендуемые фразы, которые можно адаптировать под вашу ситуацию:

"Хотя моя текущая позиция предоставила мне ценный опыт в [область], я чувствую, что готов взять на себя больше ответственности в [конкретное направление]"

"Мне нравится мой коллектив и проекты, но я стремлюсь к среде, которая больше сфокусирована на [важный для вас аспект]"

"За последние [период времени] я значительно расширил свои компетенции в [навыки], и теперь ищу возможность применять их в более масштабных/инновационных проектах"

"Моя текущая позиция позволила мне отточить практические навыки, и теперь я готов развиваться в направлении, которое ближе к моему образованию/долгосрочным карьерным целям"

Сергей Климов, карьерный консультант Одна из моих клиенток долго не могла найти работу, несмотря на отличные технические навыки. На пробном собеседовании выяснилось почему: отвечая на вопрос о недостатках текущей работы, она откровенно жаловалась на микроменеджмент своего руководителя. Мы переформулировали ее ответ на "я стремлюсь к среде, где ценится автономность специалистов и доверие к их экспертизе". На следующем собеседовании она получила предложение, причем рекрутер позже признался, что ее ответ о профессиональной независимости был одним из решающих факторов, поскольку идеально соответствовал их управленческому стилю.

Чего избегать, рассказывая о минусах работы

Даже тщательно продуманный ответ о недостатках работы может быть перечеркнут неверными формулировками, интонацией или подтекстом. Знание этих "красных флажков" убережет вас от типичных ошибок, которые настораживают рекрутеров. ⛔

Вот ключевые ошибки, которых следует избегать:

Личная критика коллег или руководства. Фразы типа "мой начальник некомпетентен" или "коллеги не умеют работать в команде" сигнализируют о возможных проблемах с вашими коммуникативными навыками.

Фразы типа "мой начальник некомпетентен" или "коллеги не умеют работать в команде" сигнализируют о возможных проблемах с вашими коммуникативными навыками. Жалобы на рабочую нагрузку. Сетования на "слишком много работы" могут восприниматься как нежелание прилагать усилия или неумение управлять своим временем.

Сетования на "слишком много работы" могут восприниматься как нежелание прилагать усилия или неумение управлять своим временем. Фокус исключительно на личной выгоде. Утверждения вроде "мало платят" без связи с профессиональным вкладом создают впечатление меркантильности.

Утверждения вроде "мало платят" без связи с профессиональным вкладом создают впечатление меркантильности. Непропорциональная эмоциональность. Слишком яркие эмоции при обсуждении недостатков могут указывать на неразрешенные конфликты.

Слишком яркие эмоции при обсуждении недостатков могут указывать на неразрешенные конфликты. Противоречивые заявления. Несоответствие между упомянутыми недостатками и вашими ожиданиями от новой работы вызывает сомнения в искренности.

Следует также избегать следующих формулировок, которые статистически снижают шансы на получение предложения о работе на 60-70%:

"Компания находится на грани банкротства" (даже если это правда, звучит как нелояльность)

"Я недооценен/недооценена" (предпочтительнее говорить о конкретных достижениях)

"Там все делается неправильно" (показывает неспособность адаптироваться к разным процессам)

"Я просто не вписываюсь в коллектив" (вызывает вопросы о навыках адаптации)

"Я ищу что-то попроще/полегче" (создает впечатление низкой мотивации)

Важно помнить: 78% рекрутеров отмечают, что отклоняют кандидатов не из-за наличия недостатков на предыдущей работе, а из-за неспособности конструктивно о них говорить. Каждый ответ должен демонстрировать ваше профессиональное отношение и зрелость. 📊

Как превратить недостатки в преимущества для будущего

Мастерство превращения недостатков в преимущества — это навык высшего профессионального пилотажа, который способен впечатлить даже самых требовательных рекрутеров. Секрет такого преображения кроется в правильной ментальной рамке и стратегическом мышлении. 🔄

Каждый недостаток можно переформулировать как возможность для роста, используя следующую модель трансформации:

Выявление разрыва: что именно отсутствует в текущей работе? Переосмысление: какую профессиональную ценность это отсутствие помогло вам осознать? Действия: какие шаги вы предприняли для компенсации этого недостатка? Будущая ценность: как этот опыт делает вас ценным сотрудником для нового работодателя?

Примеры трансформации недостатков в преимущества:

Недостаток: "Ограниченные возможности для инноваций" → Преимущество: "Этот опыт научил меня находить творческие решения даже в рамках жестких ограничений, что сделало меня более изобретательным профессионалом"

"Ограниченные возможности для инноваций" → "Этот опыт научил меня находить творческие решения даже в рамках жестких ограничений, что сделало меня более изобретательным профессионалом" Недостаток: "Недостаточная обратная связь от руководства" → Преимущество: "Я развил навыки самоанализа и научился самостоятельно оценивать эффективность своей работы, что повысило мою автономность"

"Недостаточная обратная связь от руководства" → "Я развил навыки самоанализа и научился самостоятельно оценивать эффективность своей работы, что повысило мою автономность" Недостаток: "Устаревшие технологии" → Преимущество: "Работа с устаревшими системами дала мне глубокое понимание фундаментальных принципов, позволяющее быстрее осваивать новые технологии"

"Устаревшие технологии" → "Работа с устаревшими системами дала мне глубокое понимание фундаментальных принципов, позволяющее быстрее осваивать новые технологии" Недостаток: "Отсутствие структурированных процессов" → Преимущество: "Я научился создавать эффективные рабочие процессы с нуля и внедрять их без административной поддержки"

По данным исследования Гарвардского университета, кандидаты, которые демонстрируют умение переосмыслять профессиональные вызовы как возможности для роста, на 45% чаще получают предложения о работе. 📈

Подготовьте 2-3 примера такой трансформации для собеседования, убедившись, что:

Каждый пример заканчивается позитивным выводом о том, что вы приобрели благодаря этому опыту

Вы демонстрируете проактивность в преодолении препятствий

История показывает вашу способность к адаптации и обучению

Недостаток логично связан с причинами поиска новой работы