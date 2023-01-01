Что такое Figma и почему выбрать этот инструмент?

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Для кого эта статья:

Разработчики и дизайнеры, заинтересованные в современных инструментах для дизайна интерфейсов

Менеджеры проектов, работающие в сфере IT и дизайна

Начинающие UX/UI дизайнеры, желающие освоить Figma и улучшить свои навыки Представьте инструмент, который позволяет разработчикам, дизайнерам и менеджерам работать над одним проектом в реальном времени, не переступая порог офиса. Figma — именно такой инструмент, изменивший подход к созданию интерфейсов. За последние 5 лет он превратился из нишевого решения в индустриальный стандарт, которым пользуются от стартапов до корпораций. В 2024 году более 87% IT-компаний используют Figma как основной инструмент для дизайна цифровых продуктов. Почему именно Figma стала предпочтительным выбором для профессионалов? Давайте разбираться. 🚀

Figma: современный облачный инструмент для дизайна интерфейсов

Figma — это облачный инструмент для дизайна интерфейсов, который работает в браузере и не требует установки тяжелого софта. Впервые выпущенная в 2016 году, Figma быстро завоевала признание благодаря своему подходу к совместной работе и доступности. В 2024 году количество активных пользователей Figma превысило 4 миллиона профессионалов по всему миру. 🌐

Основное отличие Figma от классических графических редакторов в том, что это платформа, созданная специально для разработки цифровых интерфейсов. Все файлы хранятся в облаке, что обеспечивает автоматическое резервное копирование и возможность доступа с любого устройства при наличии интернета.

Figma объединяет в себе возможности дизайна, прототипирования и передачи дизайна разработчикам в одном инструменте. Вам больше не нужно переключаться между разными программами для выполнения этих задач.

Характеристика Описание Тип системы Облачный инструмент для дизайна интерфейсов Год создания 2016 Платформы Веб, macOS, Windows (десктопное приложение) Языковая поддержка Многоязычный интерфейс (10+ языков) Ценовая модель Freemium (бесплатный базовый план + платные подписки) Основная целевая аудитория UI/UX дизайнеры, продуктовые дизайнеры, разработчики

Технически Figma построена на веб-технологиях, включая WebGL для рендеринга, что позволяет достичь высокой производительности даже при работе с комплексными проектами. Это значительно упрощает процесс обмена файлами и совместную работу над ними.

Артём Соколов, UX/UI дизайнер Два года назад наша команда столкнулась с серьезной проблемой: мы работали над крупным e-commerce проектом, где было задействовано 7 дизайнеров из разных городов. Постоянная отправка файлов по почте, потеря актуальных версий и невозможность видеть изменения в реальном времени значительно тормозили процесс. Переход на Figma был как глоток свежего воздуха. Буквально за первую неделю мы сократили время на коммуникацию на 40%. Помню момент, когда я работал над корзиной покупок, а мой коллега одновременно дорабатывал карточку товара — мы видели изменения друг друга мгновенно и могли сразу обсудить их. В результате проект был сдан на 3 недели раньше запланированного срока.

Ключевые преимущества Figma перед конкурентами

Figma предлагает ряд уникальных преимуществ, которые выделяют её на фоне других инструментов для дизайна интерфейсов. Рассмотрим ключевые особенности, делающие Figma предпочтительным выбором для профессионалов в 2024 году. ✨

Работа в облаке без установки – Figma не требует установки программного обеспечения и работает в браузере, что делает её доступной с любого компьютера. Совместная работа в реальном времени – Несколько дизайнеров могут одновременно работать над одним файлом, видя изменения друг друга мгновенно. Автоматическое сохранение – Все изменения сохраняются автоматически, исключая риск потери данных. Компоненты и библиотеки – Система компонентов позволяет создавать и поддерживать дизайн-системы эффективно. Интеграции с другими инструментами – Figma легко интегрируется с популярными инструментами разработки.

Одно из главных преимуществ Figma — доступность. Бесплатная версия включает неограниченное количество файлов и до 3 активных проектов, что делает её отличным выбором для начинающих дизайнеров и небольших команд. Для профессионального использования доступны различные платные планы с расширенным функционалом.

Характеристика Figma Adobe XD Sketch Платформы Веб, macOS, Windows macOS, Windows Только macOS Совместная работа Встроенная, в реальном времени Ограниченная Через плагины Бесплатный план 3 активных проекта, неогр. файлы Ограниченный пробный период Отсутствует (30 дней триал) Версионность Автоматическая Ограниченная Через сторонние сервисы Производительность Высокая даже для сложных проектов Может замедляться на сложных проектах Зависит от мощности Mac

Важное преимущество Figma — встроенная версионность. Система автоматически сохраняет историю изменений, позволяя легко вернуться к предыдущим версиям дизайна, что особенно ценно при итеративной разработке интерфейсов.

Ещё один значительный плюс — продвинутые возможности прототипирования. Figma позволяет создавать интерактивные прототипы различной сложности, включая условную логику и анимации переходов, что позволяет тестировать пользовательский опыт на ранних этапах разработки.

Figma vs Photoshop: почему дизайнеры переходят на новую платформу

Многие годы Adobe Photoshop считался стандартом в мире дизайна, включая веб-дизайн и дизайн интерфейсов. Однако в последние 3-4 года наблюдается масштабный переход профессионалов с Photoshop на Figma. По данным опроса UX Tools за 2024 год, более 78% дизайнеров интерфейсов предпочитают Figma, тогда как Photoshop используют лишь 12%. Эта тенденция не случайна и обусловлена рядом объективных факторов. 📊

Главное различие между этими инструментами заключается в их фундаментальном назначении. Photoshop изначально создавался как редактор растровых изображений и, несмотря на множество улучшений, сохраняет эту сущность. Figma же разрабатывалась специально для дизайна интерфейсов и работы с векторной графикой.

Векторный подход : В отличие от растрового Photoshop, Figma работает с векторными объектами, что обеспечивает масштабируемость и адаптивность дизайна без потери качества.

: В отличие от растрового Photoshop, Figma работает с векторными объектами, что обеспечивает масштабируемость и адаптивность дизайна без потери качества. Специализированные инструменты : Figma предлагает функции, ориентированные исключительно на UI/UX дизайн: компоненты, автолейауты, варианты компонентов.

: Figma предлагает функции, ориентированные исключительно на UI/UX дизайн: компоненты, автолейауты, варианты компонентов. Оптимизированные рабочие процессы : Процессы в Figma выстроены вокруг потребностей дизайнеров интерфейсов, а не фотографов или художников.

: Процессы в Figma выстроены вокруг потребностей дизайнеров интерфейсов, а не фотографов или художников. Доступность для всей команды: Разработчики и менеджеры могут просматривать дизайны без необходимости устанавливать дорогостоящее программное обеспечение.

Елена Коваленко, Senior UI Designer Моё знакомство с Figma произошло после 8 лет работы в Photoshop. Изначально я относилась к переходу скептически — казалось, что придётся пожертвовать гибкостью и мощью привычного инструмента. Поворотный момент настал, когда мне поручили редизайн приложения с 200+ экранами. В Photoshop этот проект превратился бы в кошмар из папок и слоёв. В Figma я создала компоненты для всех повторяющихся элементов и связала их в систему. Когда клиент попросил изменить основной цвет приложения, в Photoshop это заняло бы дни правок каждого экрана. В Figma я обновила одну переменную цвета, и изменения применились ко всему проекту за секунды. Экономия времени была настолько впечатляющей, что я полностью перешла на Figma через две недели после начала проекта.

При работе с интерфейсами в Photoshop дизайнеры часто сталкиваются с необходимостью создавать сложные группы слоёв для организации элементов, в то время как Figma предлагает интуитивную структуру фреймов и компонентов. Это значительно упрощает поддержание консистентности и внесение изменений.

Вопрос экспорта и передачи дизайнов разработчикам также решается кардинально по-разному. В Photoshop это обычно означает экспорт множества отдельных изображений или использование специальных плагинов. В Figma разработчики могут просматривать размеры, стили и даже копировать CSS-код прямо из интерфейса программы.

Мощные функции и возможности frames в Figma

Концепция frames (фреймов) — одно из ключевых преимуществ Figma, которое делает её особенно эффективным инструментом для UI/UX дизайнеров. В отличие от классических артбордов в других программах, фреймы в Figma представляют собой гибкие контейнеры для контента с возможностью вложенности и настройки поведения. 🖼️

Фреймы в Figma служат не просто холстом для дизайна, но и структурным элементом, помогающим организовать работу и отражать реальную иерархию интерфейса. Они могут соответствовать как экранам устройств, так и отдельным компонентам интерфейса.

Вот ключевые возможности фреймов, делающие их незаменимым инструментом:

Предустановленные размеры для популярных устройств (iPhone, iPad, веб-страницы и т.д.)

для популярных устройств (iPhone, iPad, веб-страницы и т.д.) Вложенность фреймов для создания сложных компонентов интерфейса

для создания сложных компонентов интерфейса Auto Layout для создания адаптивных компонентов

для создания адаптивных компонентов Constraints (ограничения) для контроля поведения элементов при изменении размеров

(ограничения) для контроля поведения элементов при изменении размеров Fixed position (фиксированное положение) для создания статичных элементов при прокрутке

(фиксированное положение) для создания статичных элементов при прокрутке Grid и Layout Grids для точного позиционирования элементов

Особого внимания заслуживает функция Auto Layout, которая в 2024 году стала ещё мощнее. Auto Layout позволяет создавать полностью адаптивные компоненты, которые изменяют своё поведение в зависимости от контента или размера экрана. Эта функция приближает работу дизайнера к реальной логике верстки на CSS, что значительно облегчает реализацию дизайна разработчикам.

Функция Auto Layout Описание Применение Horizontal/Vertical Distribution Управление распределением элементов по горизонтали/вертикали Меню, списки, кнопки с иконками Padding Внутренние отступы от контента до границ фрейма Карточки, кнопки, поля ввода Spacing Between Items Расстояние между элементами внутри фрейма Элементы списка, строки таблицы Alignment Выравнивание элементов по осям Текстовые блоки, формы Resizing Правила изменения размеров при добавлении контента Адаптивные компоненты интерфейса

С помощью фреймов в Figma можно также создавать компонентные библиотеки и дизайн-системы, что критически важно для масштабных проектов. Компоненты могут включать в себя варианты (Variants), позволяющие создавать разные состояния одного элемента — например, кнопки в состояниях normal, hover, active, disabled.

Для прототипирования фреймы выступают как отдельные экраны или состояния, между которыми можно настраивать интерактивные переходы. Это делает возможным создание полноценных кликабельных прототипов непосредственно в Figma, без необходимости использовать сторонние инструменты.

Командная работа и интеграции – главные козыри Figma

Возможности совместной работы и интеграции с другими инструментами — это то, что по-настоящему выделяет Figma среди конкурентов и делает её незаменимым элементом современного рабочего процесса в дизайне и разработке. По данным исследования State of UX/UI Design 2024, внедрение Figma сокращает время на итерации дизайна в среднем на 42%, а время на согласование дизайна с заинтересованными сторонами — на 37%. 🤝

Совместная работа в Figma происходит в реальном времени — все участники видят изменения мгновенно, могут оставлять комментарии, делать предложения и получать мгновенную обратную связь. Это устраняет традиционные проблемы с версионностью и значительно ускоряет процесс доработки дизайна.

Ключевые возможности командной работы в Figma:

Многопользовательское редактирование — несколько дизайнеров могут одновременно работать над одним файлом

— несколько дизайнеров могут одновременно работать над одним файлом Система комментариев с возможностью упоминать конкретных участников команды и привязывать комментарии к определенным элементам дизайна

с возможностью упоминать конкретных участников команды и привязывать комментарии к определенным элементам дизайна Разграничение прав доступа — от просмотра до полного редактирования

— от просмотра до полного редактирования Презентационный режим для демонстрации проектов заказчикам и стейкхолдерам

для демонстрации проектов заказчикам и стейкхолдерам Организация файлов в проекты и команды для структурированного хранения

для структурированного хранения Библиотеки компонентов с возможностью публикации и совместного использования

Figma также предлагает мощные возможности интеграции с другими инструментами, что позволяет встроить её практически в любой рабочий процесс:

Интеграции с системами управления проектами (Jira, Asana, Trello)

(Jira, Asana, Trello) Связь с инструментами для прототипирования (Principle, ProtoPie)

(Principle, ProtoPie) Экспорт в инструменты разработчиков (Zeplin, Abstract)

(Zeplin, Abstract) Плагины для автоматизации рутинных задач

рутинных задач DevMode — специальный режим для просмотра дизайна глазами разработчика с доступом к CSS, SVG и другим ресурсам

Экосистема Figma продолжает расширяться благодаря открытому API, позволяющему разработчикам создавать собственные плагины и интеграции. На момент 2024 года каталог Figma Community содержит более 3000 плагинов, от простых утилит до сложных инструментов для работы с данными и автоматизации процессов дизайна.

Важное преимущество для предприятий — Figma Enterprise с расширенными возможностями для управления организациями, включая единый вход (SSO), аудит действий, централизованное управление библиотеками и повышенный уровень безопасности.