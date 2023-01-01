Что писать в факультете в резюме: правила и примеры оформления

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Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и разрабатывающие свои резюме

Студенты и выпускники вузов, желающие понять, как представить свое образование

HR-специалисты и рекрутеры, стремящиеся улучшить свои навыки оценки резюме кандидатов Попадали ли вы в ситуацию, когда при составлении резюме возникал вопрос: "А что именно писать в графе о факультете?" Этот, казалось бы, незначительный элемент может сыграть решающую роль в восприятии вашей кандидатуры работодателем. По данным исследований 2025 года, рекрутеры тратят всего 6-7 секунд на первичный просмотр резюме, и информация об образовании часто становится одной из ключевых точек внимания. Правильно оформленная информация о факультете может подчеркнуть вашу релевантность позиции и выделить среди других кандидатов. ??

Зачем указывать факультет в резюме и почему это важно

Указание факультета в резюме — это не просто формальность, а стратегический элемент самопрезентации. В 2025 году, когда конкуренция на рынке труда достигла небывалых высот, детали вашего образования могут стать решающим фактором при отборе кандидатов. ??

Информация о факультете выполняет несколько важных функций:

Подтверждает профильное образование — показывает вашу базовую подготовку в конкретной области

— показывает вашу базовую подготовку в конкретной области Демонстрирует специализацию — уточняет конкретное направление ваших знаний

— уточняет конкретное направление ваших знаний Формирует первое впечатление — создает образ кандидата с определенным бэкграундом

— создает образ кандидата с определенным бэкграундом Помогает пройти автоматический скрининг — многие ATS-системы фильтруют резюме по ключевым словам, включая названия факультетов

Согласно данным HeadHunter за 2025 год, 76% работодателей считают информацию о факультете значимой при первичном отборе кандидатов, особенно для позиций начального и среднего уровня. Для 42% HR-специалистов профильное образование остается обязательным требованием даже при наличии релевантного опыта работы.

Уровень позиции Значимость факультета в резюме Комментарий Стажер/Junior Высокая (85%) Основной критерий оценки потенциала Middle-специалист Средняя (65%) Баланс между образованием и опытом Senior/Lead Ниже среднего (40%) Преимущественно оценивается опыт Руководитель Средняя (55%) Внимание к управленческому образованию

Анна Соколова, HR-директор Однажды я рассматривала двух примерно равных кандидатов на позицию аналитика данных. Опыт работы у обоих был около двух лет, навыки схожие. Решающим фактором стало то, что один из них окончил факультет компьютерных наук и информационных технологий со специализацией в анализе данных, а второй — экономический факультет с курсами по аналитике. Мы выбрали первого кандидата, так как его образование давало более глубокое понимание технических аспектов работы. Через полгода это подтвердилось — он значительно быстрее справлялся с техническими задачами и писал более эффективный код для обработки данных.

Правильное оформление образования в резюме: структура

Структурированное представление информации об образовании повышает читаемость резюме и облегчает работу рекрутера. Раздел об образовании должен быть лаконичным, но информативным, особенно в части указания факультета. ??

Оптимальная структура блока с информацией о высшем образовании включает следующие элементы:

Годы обучения — период с указанием месяца и года поступления и окончания (например, 09.2019 – 06.2023)

— период с указанием месяца и года поступления и окончания (например, 09.2019 – 06.2023) Название учебного заведения — полное официальное наименование вуза

— полное официальное наименование вуза Факультет — точное название в соответствии с дипломом

— точное название в соответствии с дипломом Специальность/направление — конкретный профиль обучения

— конкретный профиль обучения Уровень образования — бакалавриат, специалитет, магистратура и т.д.

— бакалавриат, специалитет, магистратура и т.д. Форма обучения — (опционально) очная, заочная, очно-заочная

При оформлении информации о факультете важно соблюдать баланс между точностью и лаконичностью. Название факультета должно быть указано так, как оно официально звучит в вашем дипломе, без сокращений и аббревиатур, которые могут быть непонятны работодателю.

Примеры правильного оформления информации о факультете:

Неправильно Правильно Экономический Факультет экономики и финансов ФКН Факультет компьютерных наук Менеджмент, маркетинг Факультет менеджмента, направление "Маркетинг" Химфак Химический факультет

Что писать о факультете для разных типов образования

Информация о факультете может существенно различаться в зависимости от типа полученного образования. Рассмотрим особенности оформления для различных образовательных ситуаций. ??

Для классического высшего образования:

Указывайте полное официальное название факультета согласно диплому

Если название факультета изменилось после вашего выпуска, используйте актуальное на момент вашего обучения

При наличии специализации или профиля обучения, укажите их после названия факультета

Пример: "Факультет международных экономических отношений, профиль 'Международный бизнес'"

Для технического образования:

Делайте акцент на техническую специфику факультета

Указывайте конкретные технические специализации

При наличии уникальных лабораторных программ или специальных курсов, отметьте их

Пример: "Факультет информационных технологий и программирования, кафедра разработки программного обеспечения"

Для педагогического образования:

Укажите факультет с конкретным педагогическим профилем

Отметьте предметные области, если вы получили квалификацию преподавателя конкретных дисциплин

Пример: "Филологический факультет, квалификация 'Преподаватель русского языка и литературы'"

Для медицинского образования:

Указывайте факультет и специальность согласно диплому

Для врачей важно также отметить специализацию ординатуры/интернатуры

Пример: "Лечебный факультет, специальность 'Лечебное дело'"

Для творческого образования:

Название факультета дополните конкретным творческим направлением

Укажите специализацию или мастерскую, если это релевантно

Пример: "Факультет дизайна, кафедра графического дизайна, мастерская профессора Иванова И.И."

Для неоконченного высшего образования:

Укажите факультет с пометкой о незавершенном обучении

Отметьте количество законченных курсов или семестров

Пример: "Факультет журналистики (3 курса из 4)"

Для второго высшего образования:

Оформляйте информацию в хронологическом порядке (сначала более позднее образование)

Четко разделяйте информацию о разных образовательных программах

Пример: "Факультет психологии (второе высшее образование)"

Как адаптировать информацию о факультете под вакансию

Адаптация информации о факультете под конкретную вакансию — один из ключевых приемов эффективного резюме. Это не означает искажение фактов, а скорее акцентирование внимания на тех аспектах вашего образования, которые наиболее релевантны желаемой позиции. ??

Применяйте следующие стратегии адаптации:

Анализируйте требования вакансии — внимательно изучите упоминания о желаемом образовании в описании должности

— внимательно изучите упоминания о желаемом образовании в описании должности Используйте профессиональную лексику — включайте в описание факультета термины, соответствующие отрасли

— включайте в описание факультета термины, соответствующие отрасли Подчеркивайте специализацию — если ваша специализация на факультете совпадает с требованиями вакансии, выделите ее

— если ваша специализация на факультете совпадает с требованиями вакансии, выделите ее Добавляйте релевантные учебные проекты — упоминайте значимые работы, связанные с направлением вакансии

Рассмотрим примеры адаптации информации о факультете для разных позиций:

Михаил Дорохов, карьерный консультант Работая с клиентом, выпускником факультета экономики с дипломной работой по маркетинговым исследованиям, мы создали три версии резюме для разных карьерных направлений. Для позиции финансового аналитика мы подчеркнули курсы по финансовому анализу и статистике. Для вакансии маркетолога акцентировали внимание на маркетинговых исследованиях и аналитике потребительского поведения. А для позиции в консалтинге выделили опыт моделирования бизнес-процессов. Во всех случаях название факультета оставалось тем же, но сопутствующая информация менялась. Результат превзошел ожидания — клиент получил приглашения на интервью по всем трем направлениям, и каждый раз рекрутеры отмечали "точное соответствие" его образования требованиям позиции.

Для IT-специалистов: Если вы претендуете на позицию разработчика, но окончили не профильный IT-факультет, можно оформить информацию следующим образом:

"Физико-технический факультет, кафедра информационных систем и технологий. Дипломная работа: 'Разработка алгоритмов машинного обучения для анализа данных'".

Для маркетологов: Если вы экономист, но хотите работать в маркетинге:

"Факультет экономики, специализация 'Маркетинг и рыночная аналитика'. Ключевые курсы: бренд-менеджмент, цифровой маркетинг, поведение потребителей".

Для HR-специалистов: Если у вас психологическое образование:

"Факультет психологии, специализация 'Организационная психология'. Курсовые работы по темам: оценка персонала, мотивация сотрудников, адаптация новых работников".

Важно помнить, что адаптация должна оставаться в рамках фактической информации. Искажение данных об образовании может быть легко выявлено при проверке и негативно повлияет на вашу репутацию.

Распространенные ошибки при указании факультета в резюме

Даже опытные специалисты допускают ошибки при оформлении информации о факультете, что может существенно снизить шансы на получение желаемой позиции. Проанализируем наиболее распространенные промахи и способы их избежать. ??

Использование неофициальных названий и сокращений — замена полного названия факультета аббревиатурами или сленговыми обозначениями затрудняет понимание вашего образовательного бэкграунда

— замена полного названия факультета аббревиатурами или сленговыми обозначениями затрудняет понимание вашего образовательного бэкграунда Излишняя детализация — перегруженность информацией о всех курсах, семинарах и практикумах отвлекает от ключевой информации

— перегруженность информацией о всех курсах, семинарах и практикумах отвлекает от ключевой информации Недостаточная конкретика — слишком общее указание факультета без уточнения специализации не дает представления о вашей экспертизе

— слишком общее указание факультета без уточнения специализации не дает представления о вашей экспертизе Несоответствие между указанным факультетом и специальностью — логические противоречия в информации вызывают сомнения в ее достоверности

— логические противоречия в информации вызывают сомнения в ее достоверности Упущение важных образовательных достижений — если вы окончили факультет с отличием или имели особые достижения, это стоит указать

Сравнение правильных и неправильных формулировок:

Ошибка Почему это проблема Правильный вариант "Факультет менеджмента, менеджер" Дублирование информации, отсутствие конкретики "Факультет менеджмента, направление 'Управление проектами'" "ФИВТ" Непонятная аббревиатура "Факультет информатики, вычислительной техники и кибербезопасности" "Экономфак, учился на бюджете" Неформальный стиль, нерелевантная информация "Экономический факультет, специальность 'Финансы и кредит'" "Окончил технический факультет по экономике" Логическое противоречие "Инженерно-экономический факультет, специальность 'Экономика предприятия'"

Помните, что рекрутеры часто проверяют информацию об образовании, особенно на этапе финального отбора кандидатов. Согласно исследованию HireRight, 85% работодателей обнаруживают несоответствия в резюме при проверке образования. Поэтому точность и честность при указании факультета — не просто вопрос профессиональной этики, но и практическая необходимость.

Еще одна распространенная ошибка — указание устаревших названий факультетов. Многие вузы прошли через реорганизацию, и названия факультетов могли измениться. Если вы не уверены в актуальном названии вашего факультета на момент получения диплома, обратитесь к официальным документам или на сайт учебного заведения.

Избегайте также "творческого переименования" факультетов для большего соответствия вакансии. Например, превращение "Факультета фундаментальной и прикладной химии" в "Факультет фармацевтики" при отсутствии соответствующей специализации может быть расценено как намеренное введение в заблуждение.