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Что писать в факультете в резюме: правила и примеры оформления
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Что писать в факультете в резюме: правила и примеры оформления

#Резюме и портфолио  #Выбор профессии  #Карьера и развитие  
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Для кого эта статья:

  • Соискатели, ищущие работу и разрабатывающие свои резюме
  • Студенты и выпускники вузов, желающие понять, как представить свое образование

  • HR-специалисты и рекрутеры, стремящиеся улучшить свои навыки оценки резюме кандидатов

    Попадали ли вы в ситуацию, когда при составлении резюме возникал вопрос: "А что именно писать в графе о факультете?" Этот, казалось бы, незначительный элемент может сыграть решающую роль в восприятии вашей кандидатуры работодателем. По данным исследований 2025 года, рекрутеры тратят всего 6-7 секунд на первичный просмотр резюме, и информация об образовании часто становится одной из ключевых точек внимания. Правильно оформленная информация о факультете может подчеркнуть вашу релевантность позиции и выделить среди других кандидатов. ??

Зачем указывать факультет в резюме и почему это важно

Указание факультета в резюме — это не просто формальность, а стратегический элемент самопрезентации. В 2025 году, когда конкуренция на рынке труда достигла небывалых высот, детали вашего образования могут стать решающим фактором при отборе кандидатов. ??

Информация о факультете выполняет несколько важных функций:

  • Подтверждает профильное образование — показывает вашу базовую подготовку в конкретной области
  • Демонстрирует специализацию — уточняет конкретное направление ваших знаний
  • Формирует первое впечатление — создает образ кандидата с определенным бэкграундом
  • Помогает пройти автоматический скрининг — многие ATS-системы фильтруют резюме по ключевым словам, включая названия факультетов

Согласно данным HeadHunter за 2025 год, 76% работодателей считают информацию о факультете значимой при первичном отборе кандидатов, особенно для позиций начального и среднего уровня. Для 42% HR-специалистов профильное образование остается обязательным требованием даже при наличии релевантного опыта работы.

Уровень позиции Значимость факультета в резюме Комментарий
Стажер/Junior Высокая (85%) Основной критерий оценки потенциала
Middle-специалист Средняя (65%) Баланс между образованием и опытом
Senior/Lead Ниже среднего (40%) Преимущественно оценивается опыт
Руководитель Средняя (55%) Внимание к управленческому образованию

Анна Соколова, HR-директор

Однажды я рассматривала двух примерно равных кандидатов на позицию аналитика данных. Опыт работы у обоих был около двух лет, навыки схожие. Решающим фактором стало то, что один из них окончил факультет компьютерных наук и информационных технологий со специализацией в анализе данных, а второй — экономический факультет с курсами по аналитике. Мы выбрали первого кандидата, так как его образование давало более глубокое понимание технических аспектов работы. Через полгода это подтвердилось — он значительно быстрее справлялся с техническими задачами и писал более эффективный код для обработки данных.

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Правильное оформление образования в резюме: структура

Структурированное представление информации об образовании повышает читаемость резюме и облегчает работу рекрутера. Раздел об образовании должен быть лаконичным, но информативным, особенно в части указания факультета. ??

Оптимальная структура блока с информацией о высшем образовании включает следующие элементы:

  • Годы обучения — период с указанием месяца и года поступления и окончания (например, 09.2019 – 06.2023)
  • Название учебного заведения — полное официальное наименование вуза
  • Факультет — точное название в соответствии с дипломом
  • Специальность/направление — конкретный профиль обучения
  • Уровень образования — бакалавриат, специалитет, магистратура и т.д.
  • Форма обучения — (опционально) очная, заочная, очно-заочная

При оформлении информации о факультете важно соблюдать баланс между точностью и лаконичностью. Название факультета должно быть указано так, как оно официально звучит в вашем дипломе, без сокращений и аббревиатур, которые могут быть непонятны работодателю.

Примеры правильного оформления информации о факультете:

Неправильно Правильно
Экономический Факультет экономики и финансов
ФКН Факультет компьютерных наук
Менеджмент, маркетинг Факультет менеджмента, направление "Маркетинг"
Химфак Химический факультет

Что писать о факультете для разных типов образования

Информация о факультете может существенно различаться в зависимости от типа полученного образования. Рассмотрим особенности оформления для различных образовательных ситуаций. ??

Для классического высшего образования:

  • Указывайте полное официальное название факультета согласно диплому
  • Если название факультета изменилось после вашего выпуска, используйте актуальное на момент вашего обучения
  • При наличии специализации или профиля обучения, укажите их после названия факультета

Пример: "Факультет международных экономических отношений, профиль 'Международный бизнес'"

Для технического образования:

  • Делайте акцент на техническую специфику факультета
  • Указывайте конкретные технические специализации
  • При наличии уникальных лабораторных программ или специальных курсов, отметьте их

Пример: "Факультет информационных технологий и программирования, кафедра разработки программного обеспечения"

Для педагогического образования:

  • Укажите факультет с конкретным педагогическим профилем
  • Отметьте предметные области, если вы получили квалификацию преподавателя конкретных дисциплин

Пример: "Филологический факультет, квалификация 'Преподаватель русского языка и литературы'"

Для медицинского образования:

  • Указывайте факультет и специальность согласно диплому
  • Для врачей важно также отметить специализацию ординатуры/интернатуры

Пример: "Лечебный факультет, специальность 'Лечебное дело'"

Для творческого образования:

  • Название факультета дополните конкретным творческим направлением
  • Укажите специализацию или мастерскую, если это релевантно

Пример: "Факультет дизайна, кафедра графического дизайна, мастерская профессора Иванова И.И."

Для неоконченного высшего образования:

  • Укажите факультет с пометкой о незавершенном обучении
  • Отметьте количество законченных курсов или семестров

Пример: "Факультет журналистики (3 курса из 4)"

Для второго высшего образования:

  • Оформляйте информацию в хронологическом порядке (сначала более позднее образование)
  • Четко разделяйте информацию о разных образовательных программах

Пример: "Факультет психологии (второе высшее образование)"

Как адаптировать информацию о факультете под вакансию

Адаптация информации о факультете под конкретную вакансию — один из ключевых приемов эффективного резюме. Это не означает искажение фактов, а скорее акцентирование внимания на тех аспектах вашего образования, которые наиболее релевантны желаемой позиции. ??

Применяйте следующие стратегии адаптации:

  • Анализируйте требования вакансии — внимательно изучите упоминания о желаемом образовании в описании должности
  • Используйте профессиональную лексику — включайте в описание факультета термины, соответствующие отрасли
  • Подчеркивайте специализацию — если ваша специализация на факультете совпадает с требованиями вакансии, выделите ее
  • Добавляйте релевантные учебные проекты — упоминайте значимые работы, связанные с направлением вакансии

Рассмотрим примеры адаптации информации о факультете для разных позиций:

Михаил Дорохов, карьерный консультант

Работая с клиентом, выпускником факультета экономики с дипломной работой по маркетинговым исследованиям, мы создали три версии резюме для разных карьерных направлений. Для позиции финансового аналитика мы подчеркнули курсы по финансовому анализу и статистике. Для вакансии маркетолога акцентировали внимание на маркетинговых исследованиях и аналитике потребительского поведения. А для позиции в консалтинге выделили опыт моделирования бизнес-процессов. Во всех случаях название факультета оставалось тем же, но сопутствующая информация менялась. Результат превзошел ожидания — клиент получил приглашения на интервью по всем трем направлениям, и каждый раз рекрутеры отмечали "точное соответствие" его образования требованиям позиции.

Для IT-специалистов: Если вы претендуете на позицию разработчика, но окончили не профильный IT-факультет, можно оформить информацию следующим образом:

"Физико-технический факультет, кафедра информационных систем и технологий. Дипломная работа: 'Разработка алгоритмов машинного обучения для анализа данных'".

Для маркетологов: Если вы экономист, но хотите работать в маркетинге:

"Факультет экономики, специализация 'Маркетинг и рыночная аналитика'. Ключевые курсы: бренд-менеджмент, цифровой маркетинг, поведение потребителей".

Для HR-специалистов: Если у вас психологическое образование:

"Факультет психологии, специализация 'Организационная психология'. Курсовые работы по темам: оценка персонала, мотивация сотрудников, адаптация новых работников".

Важно помнить, что адаптация должна оставаться в рамках фактической информации. Искажение данных об образовании может быть легко выявлено при проверке и негативно повлияет на вашу репутацию.

Распространенные ошибки при указании факультета в резюме

Даже опытные специалисты допускают ошибки при оформлении информации о факультете, что может существенно снизить шансы на получение желаемой позиции. Проанализируем наиболее распространенные промахи и способы их избежать. ??

  • Использование неофициальных названий и сокращений — замена полного названия факультета аббревиатурами или сленговыми обозначениями затрудняет понимание вашего образовательного бэкграунда
  • Излишняя детализация — перегруженность информацией о всех курсах, семинарах и практикумах отвлекает от ключевой информации
  • Недостаточная конкретика — слишком общее указание факультета без уточнения специализации не дает представления о вашей экспертизе
  • Несоответствие между указанным факультетом и специальностью — логические противоречия в информации вызывают сомнения в ее достоверности
  • Упущение важных образовательных достижений — если вы окончили факультет с отличием или имели особые достижения, это стоит указать

Сравнение правильных и неправильных формулировок:

Ошибка Почему это проблема Правильный вариант
"Факультет менеджмента, менеджер" Дублирование информации, отсутствие конкретики "Факультет менеджмента, направление 'Управление проектами'"
"ФИВТ" Непонятная аббревиатура "Факультет информатики, вычислительной техники и кибербезопасности"
"Экономфак, учился на бюджете" Неформальный стиль, нерелевантная информация "Экономический факультет, специальность 'Финансы и кредит'"
"Окончил технический факультет по экономике" Логическое противоречие "Инженерно-экономический факультет, специальность 'Экономика предприятия'"

Помните, что рекрутеры часто проверяют информацию об образовании, особенно на этапе финального отбора кандидатов. Согласно исследованию HireRight, 85% работодателей обнаруживают несоответствия в резюме при проверке образования. Поэтому точность и честность при указании факультета — не просто вопрос профессиональной этики, но и практическая необходимость.

Еще одна распространенная ошибка — указание устаревших названий факультетов. Многие вузы прошли через реорганизацию, и названия факультетов могли измениться. Если вы не уверены в актуальном названии вашего факультета на момент получения диплома, обратитесь к официальным документам или на сайт учебного заведения.

Избегайте также "творческого переименования" факультетов для большего соответствия вакансии. Например, превращение "Факультета фундаментальной и прикладной химии" в "Факультет фармацевтики" при отсутствии соответствующей специализации может быть расценено как намеренное введение в заблуждение.

Правильное указание факультета в резюме — это больше, чем просто формальность. Это способ продемонстрировать вашу профессиональную идентичность и соответствие требованиям позиции. Точная, релевантная и грамотно оформленная информация о вашем образовании повышает доверие работодателя и выделяет вас среди других кандидатов. Помните, что резюме — это ваша профессиональная визитная карточка, и каждая деталь в ней имеет значение. Инвестируйте время в правильное оформление информации о факультете, и эти усилия окупятся повышенным интересом со стороны потенциальных работодателей.

Виктор Семёнов

карьерный консультант

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