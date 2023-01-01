Что нужно чтобы работать в охране: требования, документы, разряды#Требования и навыки #Трудовое право #Охрана труда
Для кого эта статья:
- Люди, рассматривающие карьеру в сфере охранных услуг
- Специалисты, желающие получить удостоверение охранника
Тем, кто ищет информацию о требованиях и процессе трудоустройства в охране
Рынок охранных услуг остаётся одним из самых стабильных секторов трудоустройства даже в эпоху технологических перемен 🛡️. Ежегодно тысячи людей рассматривают эту профессию как запасной аэродром или осознанный карьерный выбор. Однако за кажущейся простотой «посидеть на объекте» скрывается структурированная система с чёткими требованиями, разрядами и юридическими нюансами. Разберёмся, что на самом деле нужно для легального и успешного входа в профессию охранника в 2025 году.
Кто может работать в охране: базовые требования
Охранная деятельность — это лицензируемая сфера с чёткими ограничениями и требованиями. Не каждый желающий может стать частным охранником, независимо от физической подготовки или опыта в силовых структурах. Законодательство устанавливает ряд базовых критериев, которым должен соответствовать кандидат: 🧾
- Гражданство РФ (иностранцы не могут получить удостоверение охранника)
- Возраст не менее 18 лет
- Отсутствие судимости (особенно за тяжкие и особо тяжкие преступления)
- Отсутствие медицинских противопоказаний
- Дееспособность (отсутствие психических заболеваний)
- Отсутствие алкогольной или наркотической зависимости
- Отсутствие административных правонарушений в сфере оборота оружия
Важно понимать, что работа в охране имеет и скрытые требования, которые напрямую не прописаны в законе, но фактически учитываются работодателями. К ним относятся физическая выносливость, психологическая устойчивость, навыки коммуникации и стрессоустойчивость.
|Фактор
|Обязательное требование
|Предпочтительное качество
|Возраст
|От 18 лет
|21-45 лет (для большинства позиций)
|Образование
|Не ниже среднего
|Среднее специальное/высшее
|Физическая подготовка
|Отсутствие явных ограничений
|Хорошая физическая форма
|Опыт работы
|Не обязателен (для 4 разряда)
|Приветствуется служба в силовых структурах
|Владение оружием
|Не обязательно (для 4 разряда)
|Необходимо для 5-6 разрядов
Сергей Колотилин, руководитель направления подготовки охранников Часто ко мне приходят кандидаты с иллюзиями, что охрана — это просто сидеть на стуле и смотреть в камеры. Помню случай с Дмитрием, бывшим менеджером по продажам. Он пришёл получать 4-й разряд, полагая, что работа будет "спокойной альтернативой" стрессовым продажам. Уже через неделю обучения его представление полностью изменилось. Практические занятия, юридическая подготовка и навыки задержания показали, что охранная деятельность — это ответственность и профессионализм. Дмитрий не только успешно сдал экзамен, но и сейчас руководит службой безопасности торгового центра, применяя навыки коммуникации из прошлой карьеры. Главный урок: охрана — не работа для "отдыха", а профессия, требующая широкого спектра компетенций.
Документы для получения удостоверения охранника
Получение удостоверения охранника — многоступенчатый процесс, начинающийся со сбора пакета документов. Важно понимать, что без удостоверения легальная работа в ЧОП невозможна, поэтому к подготовке документов стоит отнестись серьезно. 📑
Для оформления удостоверения частного охранникаrequ требуются следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ (оригинал и копия)
- Заявление установленного образца
- Медицинское заключение формы 002-ЧО/у и 003-ЧО/у (действительно 1 год)
- Справка об отсутствии судимости (срок действия — 6 месяцев)
- Свидетельство об окончании обучения в специализированном центре
- Фотографии 4×6 см (4 штуки, цветные или черно-белые)
- Квитанция об оплате госпошлины (2 000 рублей в 2025 году)
Особое внимание следует уделить медицинскому заключению. Оно включает в себя освидетельствование нарколога, психиатра, терапевта, офтальмолога, и для 5-6 разрядов — дополнительных специалистов. Справки должны быть получены в лицензированных медицинских учреждениях.
После сбора всех документов их необходимо подать в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по месту регистрации. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней, по истечении которых вы либо получите удостоверение, либо мотивированный отказ.
|Этап получения удостоверения
|Примерный срок
|Стоимость (2025 г.)
|Обучение (в зависимости от разряда)
|От 5 до 80 часов
|От 5 000 до 15 000 руб.
|Медицинское освидетельствование
|1-3 дня
|2 500 – 5 000 руб.
|Получение справки об отсутствии судимости
|До 30 дней
|Бесплатно
|Госпошлина за выдачу удостоверения
|–
|2 000 руб.
|Рассмотрение пакета документов Росгвардией
|До 30 дней
|–
Разряды в охранной деятельности: различия и права
Система разрядов в охранной деятельности — это структурированная классификация, определяющая уровень подготовки и полномочия охранника. Чем выше разряд, тем шире спектр задач и выше оплата труда. В России существует три разряда охранников: 4, 5 и 6. 🏅
4-й разряд — базовый уровень для входа в профессию:
- Не предполагает права на использование оружия
- Разрешает применение спецсредств (резиновая палка, наручники)
- Требует минимальное обучение (40 часов)
- Позволяет охранять объекты и осуществлять контрольно-пропускной режим
5-й разряд — средний уровень с расширенными полномочиями:
- Право на использование гражданского оружия самообороны (травматическое оружие)
- Полномочия на применение всех спецсредств
- Требует 60 часов обучения и периодическую переподготовку
- Позволяет сопровождать грузы и телохранительство
6-й разряд — высший уровень квалификации:
- Право на использование служебного огнестрельного оружия
- Расширенные полномочия по охране объектов повышенной важности
- Требует 80 часов основного обучения и регулярное повышение квалификации
- Дает возможность работать на особо ответственных объектах и VIP-охране
Выбор разряда должен соответствовать вашим карьерным целям и физическим возможностям. Стоит учесть, что для 5-6 разрядов требуются более строгие медицинские показатели и дополнительные навыки обращения с оружием.
Обучение для работы в охране: где и как проходить
Обучение — обязательный этап для получения удостоверения охранника любого разряда. Проходить его необходимо в лицензированных учебных центрах, которые имеют право на подготовку частных охранников. 🎓
Процесс обучения охранников включает следующие дисциплины:
- Правовая подготовка (законы, регулирующие охранную деятельность)
- Тактико-специальная подготовка (действия в различных ситуациях)
- Техническая подготовка (работа с системами безопасности)
- Психологическая подготовка
- Использование специальных средств
- Оказание первой помощи
- Огневая подготовка (для 5-6 разрядов)
Продолжительность обучения зависит от желаемого разряда и варьируется от 40 до 80 часов для первичного обучения. Важно отметить, что система подготовки охранников в 2025 году предусматривает как очное обучение, так и дистанционные форматы для теоретической части.
После завершения обучения проводится квалификационный экзамен, который включает теоретическую часть и практические навыки. Успешная сдача экзамена подтверждается свидетельством, которое служит основанием для получения удостоверения охранника.
Алексей Марченко, инструктор по подготовке охранников За 12 лет работы инструктором я наблюдал сотни трансформаций. Показательная история произошла с Анной, бывшей офисной сотрудницей. Все удивились, когда эта хрупкая женщина 35 лет записалась на курсы охранников 5 разряда. "Не женское это дело," — шутили коллеги. Анна терпеливо преодолевала скепсис и физические нагрузки. На практических занятиях по самообороне она была самой внимательной, а правовую подготовку усвоила лучше многих мужчин с боевым прошлым. Сегодня она успешный начальник смены в охране элитного жилого комплекса, где её сильные стороны — внимание к деталям и психологическая подготовка — оказались более ценными, чем грубая сила. Этот случай показывает: в охране важнее интеллект и самодисциплина, чем стереотипные представления о профессии.
Трудоустройство в ЧОП: от соискателя до сотрудника
Получив удостоверение охранника, вы становитесь полноценным участником рынка труда в сфере безопасности. Однако трудоустройство в ЧОП имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для успешного старта карьеры. 🔒
Алгоритм трудоустройства в охранное предприятие обычно включает следующие шаги:
- Исследование рынка ЧОПов в вашем регионе (репутация, условия работы, заработная плата)
- Подготовка резюме с указанием разряда, опыта работы и дополнительных навыков
- Прохождение собеседования (часто включает проверку знаний и психологическое тестирование)
- Оформление по ТК РФ (важно требовать официального трудоустройства)
- Прохождение испытательного срока (обычно от 1 до 3 месяцев)
- Получение постоянного графика и объекта охраны
При выборе ЧОП обращайте внимание на такие факторы, как лицензия предприятия (должна быть действующей), своевременность выплаты заработной платы, социальные гарантии, возможности карьерного роста и условия работы на объектах.
Зарплата охранника в 2025 году варьируется в зависимости от региона, объекта охраны и вашего разряда. В среднем по России начинающий охранник 4 разряда может рассчитывать на 25 000 – 40 000 рублей, а специалист с 6 разрядом на престижных объектах может получать от 60 000 рублей и выше.
Обратите внимание на распространённые проблемы при трудоустройстве в охране:
- Серые схемы оплаты труда (работайте только с компаниями, предлагающими официальное трудоустройство)
- Неоплачиваемые переработки (требуйте чёткого графика и почасовой оплаты)
- Несоответствие обязанностей и полномочий (например, охранника 4-го разряда могут незаконно привлекать к работе с оружием)
- Несоблюдение режимов труда и отдыха (особенно в ночных сменах)
Для успешной карьеры в охране важно постоянно повышать квалификацию, осваивать смежные навыки (например, работа с системами видеонаблюдения) и поддерживать хорошую физическую форму. Это не только повысит вашу ценность как специалиста, но и расширит возможности для карьерного роста.
Работа в охране — это не просто возможность временного заработка, а полноценная профессиональная деятельность с чёткими требованиями, системой квалификации и перспективами роста. Получение разряда охранника требует осознанного подхода, инвестиций времени и средств, но открывает доступ к стабильному сектору рынка труда. Независимо от того, рассматриваете ли вы эту профессию как временную подработку или долгосрочную карьеру — легальное удостоверение и профессиональный подход к обучению станут вашими главными союзниками на пути к успешному трудоустройству и карьерному продвижению в сфере безопасности.
Инга Козина
редактор про рынок труда