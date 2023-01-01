Что нужно чтобы работать в охране: требования, документы, разряды

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, рассматривающие карьеру в сфере охранных услуг

Специалисты, желающие получить удостоверение охранника

Тем, кто ищет информацию о требованиях и процессе трудоустройства в охране Рынок охранных услуг остаётся одним из самых стабильных секторов трудоустройства даже в эпоху технологических перемен 🛡️. Ежегодно тысячи людей рассматривают эту профессию как запасной аэродром или осознанный карьерный выбор. Однако за кажущейся простотой «посидеть на объекте» скрывается структурированная система с чёткими требованиями, разрядами и юридическими нюансами. Разберёмся, что на самом деле нужно для легального и успешного входа в профессию охранника в 2025 году.

Кто может работать в охране: базовые требования

Охранная деятельность — это лицензируемая сфера с чёткими ограничениями и требованиями. Не каждый желающий может стать частным охранником, независимо от физической подготовки или опыта в силовых структурах. Законодательство устанавливает ряд базовых критериев, которым должен соответствовать кандидат: 🧾

Гражданство РФ (иностранцы не могут получить удостоверение охранника)

Возраст не менее 18 лет

Отсутствие судимости (особенно за тяжкие и особо тяжкие преступления)

Отсутствие медицинских противопоказаний

Дееспособность (отсутствие психических заболеваний)

Отсутствие алкогольной или наркотической зависимости

Отсутствие административных правонарушений в сфере оборота оружия

Важно понимать, что работа в охране имеет и скрытые требования, которые напрямую не прописаны в законе, но фактически учитываются работодателями. К ним относятся физическая выносливость, психологическая устойчивость, навыки коммуникации и стрессоустойчивость.

Фактор Обязательное требование Предпочтительное качество Возраст От 18 лет 21-45 лет (для большинства позиций) Образование Не ниже среднего Среднее специальное/высшее Физическая подготовка Отсутствие явных ограничений Хорошая физическая форма Опыт работы Не обязателен (для 4 разряда) Приветствуется служба в силовых структурах Владение оружием Не обязательно (для 4 разряда) Необходимо для 5-6 разрядов

Сергей Колотилин, руководитель направления подготовки охранников Часто ко мне приходят кандидаты с иллюзиями, что охрана — это просто сидеть на стуле и смотреть в камеры. Помню случай с Дмитрием, бывшим менеджером по продажам. Он пришёл получать 4-й разряд, полагая, что работа будет "спокойной альтернативой" стрессовым продажам. Уже через неделю обучения его представление полностью изменилось. Практические занятия, юридическая подготовка и навыки задержания показали, что охранная деятельность — это ответственность и профессионализм. Дмитрий не только успешно сдал экзамен, но и сейчас руководит службой безопасности торгового центра, применяя навыки коммуникации из прошлой карьеры. Главный урок: охрана — не работа для "отдыха", а профессия, требующая широкого спектра компетенций.

Документы для получения удостоверения охранника

Получение удостоверения охранника — многоступенчатый процесс, начинающийся со сбора пакета документов. Важно понимать, что без удостоверения легальная работа в ЧОП невозможна, поэтому к подготовке документов стоит отнестись серьезно. 📑

Для оформления удостоверения частного охранникаrequ требуются следующие документы:

Паспорт гражданина РФ (оригинал и копия)

Заявление установленного образца

Медицинское заключение формы 002-ЧО/у и 003-ЧО/у (действительно 1 год)

Справка об отсутствии судимости (срок действия — 6 месяцев)

Свидетельство об окончании обучения в специализированном центре

Фотографии 4×6 см (4 штуки, цветные или черно-белые)

Квитанция об оплате госпошлины (2 000 рублей в 2025 году)

Особое внимание следует уделить медицинскому заключению. Оно включает в себя освидетельствование нарколога, психиатра, терапевта, офтальмолога, и для 5-6 разрядов — дополнительных специалистов. Справки должны быть получены в лицензированных медицинских учреждениях.

После сбора всех документов их необходимо подать в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по месту регистрации. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней, по истечении которых вы либо получите удостоверение, либо мотивированный отказ.

Этап получения удостоверения Примерный срок Стоимость (2025 г.) Обучение (в зависимости от разряда) От 5 до 80 часов От 5 000 до 15 000 руб. Медицинское освидетельствование 1-3 дня 2 500 – 5 000 руб. Получение справки об отсутствии судимости До 30 дней Бесплатно Госпошлина за выдачу удостоверения – 2 000 руб. Рассмотрение пакета документов Росгвардией До 30 дней –

Разряды в охранной деятельности: различия и права

Система разрядов в охранной деятельности — это структурированная классификация, определяющая уровень подготовки и полномочия охранника. Чем выше разряд, тем шире спектр задач и выше оплата труда. В России существует три разряда охранников: 4, 5 и 6. 🏅

4-й разряд — базовый уровень для входа в профессию:

Не предполагает права на использование оружия

Разрешает применение спецсредств (резиновая палка, наручники)

Требует минимальное обучение (40 часов)

Позволяет охранять объекты и осуществлять контрольно-пропускной режим

5-й разряд — средний уровень с расширенными полномочиями:

Право на использование гражданского оружия самообороны (травматическое оружие)

Полномочия на применение всех спецсредств

Требует 60 часов обучения и периодическую переподготовку

Позволяет сопровождать грузы и телохранительство

6-й разряд — высший уровень квалификации:

Право на использование служебного огнестрельного оружия

Расширенные полномочия по охране объектов повышенной важности

Требует 80 часов основного обучения и регулярное повышение квалификации

Дает возможность работать на особо ответственных объектах и VIP-охране

Выбор разряда должен соответствовать вашим карьерным целям и физическим возможностям. Стоит учесть, что для 5-6 разрядов требуются более строгие медицинские показатели и дополнительные навыки обращения с оружием.

Обучение для работы в охране: где и как проходить

Обучение — обязательный этап для получения удостоверения охранника любого разряда. Проходить его необходимо в лицензированных учебных центрах, которые имеют право на подготовку частных охранников. 🎓

Процесс обучения охранников включает следующие дисциплины:

Правовая подготовка (законы, регулирующие охранную деятельность)

Тактико-специальная подготовка (действия в различных ситуациях)

Техническая подготовка (работа с системами безопасности)

Психологическая подготовка

Использование специальных средств

Оказание первой помощи

Огневая подготовка (для 5-6 разрядов)

Продолжительность обучения зависит от желаемого разряда и варьируется от 40 до 80 часов для первичного обучения. Важно отметить, что система подготовки охранников в 2025 году предусматривает как очное обучение, так и дистанционные форматы для теоретической части.

После завершения обучения проводится квалификационный экзамен, который включает теоретическую часть и практические навыки. Успешная сдача экзамена подтверждается свидетельством, которое служит основанием для получения удостоверения охранника.

Алексей Марченко, инструктор по подготовке охранников За 12 лет работы инструктором я наблюдал сотни трансформаций. Показательная история произошла с Анной, бывшей офисной сотрудницей. Все удивились, когда эта хрупкая женщина 35 лет записалась на курсы охранников 5 разряда. "Не женское это дело," — шутили коллеги. Анна терпеливо преодолевала скепсис и физические нагрузки. На практических занятиях по самообороне она была самой внимательной, а правовую подготовку усвоила лучше многих мужчин с боевым прошлым. Сегодня она успешный начальник смены в охране элитного жилого комплекса, где её сильные стороны — внимание к деталям и психологическая подготовка — оказались более ценными, чем грубая сила. Этот случай показывает: в охране важнее интеллект и самодисциплина, чем стереотипные представления о профессии.

Трудоустройство в ЧОП: от соискателя до сотрудника

Получив удостоверение охранника, вы становитесь полноценным участником рынка труда в сфере безопасности. Однако трудоустройство в ЧОП имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для успешного старта карьеры. 🔒

Алгоритм трудоустройства в охранное предприятие обычно включает следующие шаги:

Исследование рынка ЧОПов в вашем регионе (репутация, условия работы, заработная плата) Подготовка резюме с указанием разряда, опыта работы и дополнительных навыков Прохождение собеседования (часто включает проверку знаний и психологическое тестирование) Оформление по ТК РФ (важно требовать официального трудоустройства) Прохождение испытательного срока (обычно от 1 до 3 месяцев) Получение постоянного графика и объекта охраны

При выборе ЧОП обращайте внимание на такие факторы, как лицензия предприятия (должна быть действующей), своевременность выплаты заработной платы, социальные гарантии, возможности карьерного роста и условия работы на объектах.

Зарплата охранника в 2025 году варьируется в зависимости от региона, объекта охраны и вашего разряда. В среднем по России начинающий охранник 4 разряда может рассчитывать на 25 000 – 40 000 рублей, а специалист с 6 разрядом на престижных объектах может получать от 60 000 рублей и выше.

Обратите внимание на распространённые проблемы при трудоустройстве в охране:

Серые схемы оплаты труда (работайте только с компаниями, предлагающими официальное трудоустройство)

Неоплачиваемые переработки (требуйте чёткого графика и почасовой оплаты)

Несоответствие обязанностей и полномочий (например, охранника 4-го разряда могут незаконно привлекать к работе с оружием)

Несоблюдение режимов труда и отдыха (особенно в ночных сменах)

Для успешной карьеры в охране важно постоянно повышать квалификацию, осваивать смежные навыки (например, работа с системами видеонаблюдения) и поддерживать хорошую физическую форму. Это не только повысит вашу ценность как специалиста, но и расширит возможности для карьерного роста.