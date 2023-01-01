Что бы вы хотели улучшить в своей работе: 5 сильных ответов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели на работу, стремящиеся улучшить свои навыки собеседования

Профессионалы, активно занимающиеся карьерным ростом и развитием

Руководители и HR-специалисты, заинтересованные в повышении качества найма и развития сотрудников Вопрос "Что бы вы хотели улучшить в своей работе?" — это не просто формальность на собеседовании или ежегодной оценке. Это ваш шанс продемонстрировать самосознание, амбиции и стратегическое мышление. 76% рекрутеров считают, что кандидаты, способные четко артикулировать свои зоны роста, обладают большим потенциалом долгосрочного развития. Правильно сформулированный ответ может стать ключевым отличием между "еще одним специалистом" и "перспективным профессионалом с ясным видением своего пути". Готовы узнать, как превратить этот потенциально неудобный вопрос в демонстрацию вашей профессиональной зрелости? ??

Стратегия ответа на вопрос о желаемых улучшениях

Вопрос о желаемых улучшениях в работе — это стратегическая возможность продемонстрировать вашу профессиональную осознанность и проактивность. Для эффективного ответа необходимо придерживаться формулы: конкретный навык + причина его важности + текущие шаги по улучшению. Данный подход демонстрирует не только осознание зон роста, но и вашу инициативность.

Готовясь к собеседованию или разговору о развитии, следуйте этим принципам:

Ориентируйтесь на будущее, а не на прошлые неудачи

Выбирайте навыки, релевантные для позиции или карьерной траектории

Подкрепляйте ответ конкретными примерами из вашего опыта

Демонстрируйте уже предпринятые шаги по самосовершенствованию

Связывайте личный рост с ценностями и целями компании

Вот пять сильных ответов, которые можно адаптировать под вашу профессиональную ситуацию:

Область улучшения Сильный ответ Почему это работает Публичные выступления "Я стремлюсь улучшить навыки публичных выступлений. Несмотря на мою экспертизу, я осознаю, что эффективная коммуникация идей — ключ к лидерству. Я уже записался на курс ораторского мастерства и практикуюсь, выступая на внутренних митингах команды." Демонстрирует лидерские амбиции и проактивность в их достижении Тайм-менеджмент "Я работаю над оптимизацией своего тайм-менеджмента, особенно при жонглировании несколькими проектами. Я внедрил метод помодоро и систему приоритизации задач, что уже повысило мою продуктивность на 25%." Показывает аналитический подход к решению проблем и измеримые результаты Технические навыки "Я стремлюсь расширить свои технические компетенции в области анализа данных. Хотя я успешно использую основные инструменты, более глубокие навыки в Python позволят мне автоматизировать рутинные аналитические процессы. Я уже прохожу онлайн-курс и применяю новые навыки в текущих проектах." Ориентирован на конкретные бизнес-результаты и демонстрирует инициативность

Ключевой момент стратегии — баланс между честностью и позитивной формулировкой. Говоря о желаемых улучшениях, вы не признаетесь в некомпетентности, а демонстрируете зрелый подход к профессиональному развитию. Исследования показывают, что 82% руководителей выше оценивают сотрудников с четким пониманием своих точек роста. ??

Игорь Савельев, директор по персоналу Один из самых запоминающихся ответов на этот вопрос я получил от кандидата на позицию руководителя проектов. Вместо обтекаемых фраз она сказала: "Я хочу улучшить свои навыки делегирования. Анализ последних трех проектов показал, что я трачу 40% времени на задачи, которые могли бы выполнять члены команды. Я уже внедрила систему еженедельной оценки распределения задач и специально выделяю время на менторство команды. Это освободило 10 часов в неделю, которые теперь направляю на стратегическое планирование". Мы наняли ее, и через полгода она повысила эффективность отдела на 32%. Такая конкретика и осознанность — редкость, но именно она отличает исключительных профессионалов.

Баланс между амбициями и реалистичностью целей

Искусство эффективного ответа на вопрос о желаемых улучшениях заключается в нахождении золотой середины между амбициозностью и реалистичностью. Слишком скромные цели могут создать впечатление отсутствия мотивации, а чрезмерно грандиозные — оторванности от реальности.

Исследования Google в рамках проекта "Аристотель" показали, что наиболее эффективные специалисты устанавливают цели на уровне примерно 70% от их максимальных возможностей — достаточно амбициозные, чтобы стимулировать рост, но достижимые для поддержания мотивации.

Вот критерии оценки сбалансированности ваших целей по улучшению:

Временные рамки: улучшение должно быть достижимо в обозримом будущем ( 3-12 месяцев )

) Ресурсы: необходимые для улучшения инструменты и знания должны быть доступны

Релевантность: навык должен иметь прямое отношение к вашей карьерной траектории

Измеримость: возможность отслеживать прогресс по конкретным метрикам

Два наиболее сбалансированных ответа из нашей практики:

Уровень должности Сбалансированная цель Слишком скромно Слишком амбициозно Специалист среднего звена "Хочу улучшить навыки кросс-функционального взаимодействия, научившись эффективнее сотрудничать с отделом маркетинга для оптимизации пользовательского опыта." "Буду стараться меньше опаздывать на совещания с другими отделами." "Планирую реорганизовать структуру взаимодействия всех отделов компании." Руководитель "Работаю над развитием стратегического мышления, переходя от квартального планирования к годовому, с ежеквартальной корректировкой на основе анализа рыночных трендов." "Хочу научиться лучше проводить еженедельные совещания." "Стремлюсь разработать 10-летнюю стратегию, которая гарантирует компании лидерство на рынке."

При формулировании ответа используйте принцип SMART-целей, адаптированный для профессионального развития:

S pecific (конкретный): "Улучшить навыки аналитики в Excel" вместо "стать лучше с цифрами"

pecific (конкретный): "Улучшить навыки аналитики в Excel" вместо "стать лучше с цифрами" M easurable (измеримый): "Освоить продвинутые формулы и создать 3 автоматизированных отчета"

easurable (измеримый): "Освоить продвинутые формулы и создать автоматизированных отчета" A chievable (достижимый): соответствующий вашему опыту и доступным ресурсам

chievable (достижимый): соответствующий вашему опыту и доступным ресурсам R elevant (релевантный): связанный с вашей карьерной траекторией

elevant (релевантный): связанный с вашей карьерной траекторией Time-bound (ограниченный по времени): "В течение следующих 6 месяцев"

Помните: 68% руководителей отмечают, что предпочитают кандидатов с реалистичными, но амбициозными планами развития, по сравнению с теми, кто демонстрирует либо отсутствие амбиций, либо оторванные от реальности цели. ??

Как превратить недостатки в план профессионального роста

Трансформация профессиональных недостатков в структурированный план развития — это навык, отличающий выдающихся специалистов. Вместо того чтобы скрывать слабые стороны, научитесь превращать их в возможности для роста и преимущество при оценке вашего потенциала.

Алгоритм трансформации недостатка в план развития состоит из пяти шагов:

Идентификация: Четко определите конкретный навык или компетенцию для улучшения Анализ влияния: Оцените, как этот недостаток влияет на вашу эффективность Целеполагание: Сформулируйте измеримую цель развития Разработка стратегии: Создайте пошаговый план действий Определение метрик: Установите критерии оценки прогресса

Рассмотрим примеры трансформации типичных профессиональных недостатков:

Анна Викторова, карьерный коуч Работая с клиентом, руководителем отдела продаж, мы столкнулись с интересным случаем. Он жаловался на постоянные срывы дедлайнов в его команде и негативную обратную связь от других отделов. Вместо стандартного подхода "быть строже с подчиненными", мы провели глубокий анализ. Оказалось, его реальный недостаток — избегание сложных разговоров и неспособность давать конструктивную обратную связь. Мы разработали трехмесячный план: еженедельные ролевые игры по сложным разговорам, курс по ненасильственной коммуникации и практику "мини-фидбэка" после каждой встречи с сотрудниками. За три месяца он провел 18 качественных разговоров с обратной связью, что привело к 42% снижению просроченных задач и заметному улучшению межотдельской коммуникации. Это классический пример превращения слабости в план развития, который имеет измеримый бизнес-результат.

Обратите внимание на формулировки, которые превращают недостаток в позитивный план развития:

Вместо "Я плохо выступаю публично" ? "Я развиваю навыки публичных выступлений через регулярную практику и обратную связь"

Вместо "Мне сложно делегировать" ? "Я совершенствую систему делегирования, используя матрицу распределения ответственности"

Вместо "Я теряюсь в конфликтных ситуациях" ? "Я осваиваю техники управления конфликтами через специализированные тренинги и применение на практике"

При обсуждении недостатков на собеседовании или во время оценки эффективности придерживайтесь правила 80/20: 20% времени на описание проблемы и 80% на ваш проактивный план по её решению. Данные показывают, что 71% руководителей высоко ценят специалистов, способных превращать недостатки в конкретные планы действий. ??

Развитие soft skills: ключ к карьерному продвижению

В 2025 году акцент на развитие мягких навыков становится критическим фактором карьерного роста. По данным World Economic Forum, 85% профессионального успеха зависит именно от soft skills, в то время как hard skills обеспечивают лишь 15%. Это особенно актуально при ответе на вопрос о желаемых улучшениях.

Выбор правильных мягких навыков для развития должен опираться на три фактора:

Требования вашей текущей или целевой должности

Ваши естественные предрасположенности и ограничения

Тренды рынка труда в вашей индустрии

Пять ключевых soft skills, упоминание которых в контексте профессионального развития создаст наиболее благоприятное впечатление:

Эмоциональный интеллект: "Я работаю над развитием эмоционального интеллекта, чтобы лучше понимать потребности коллег и клиентов, что позволит мне эффективнее выстраивать долгосрочные отношения." Адаптивность: "Я стремлюсь повысить свою адаптивность к изменениям, развивая навык быстрого освоения новых подходов и инструментов, что особенно важно в условиях технологической трансформации нашей индустрии." Критическое мышление: "Я совершенствую навыки критического мышления через структурированный анализ информации и выявление неочевидных закономерностей, что уже помогло мне оптимизировать несколько рабочих процессов." Кросс-функциональное сотрудничество: "Я развиваю навыки эффективного взаимодействия с представителями других отделов, осваивая их профессиональную терминологию и понимая их рабочие приоритеты." Управление личной эффективностью: "Я совершенствую свою систему управления энергией и вниманием, что позволяет мне поддерживать высокую продуктивность на протяжении всего рабочего дня."

При обсуждении развития soft skills важно приводить конкретные примеры их применения и достигнутые результаты. Например:

"Развивая навыки фасилитации групповых обсуждений, я внедрил технику dot-voting на еженедельных встречах команды, что сократило время принятия решений на 40% и повысило вовлеченность всех участников."

Исследования LinkedIn показывают, что профессионалы, активно развивающие мягкие навыки, на 27% чаще получают повышение в течение года по сравнению с теми, кто фокусируется исключительно на технических компетенциях. Это объясняется тем, что с каждым карьерным шагом вверх значимость soft skills экспоненциально возрастает. ??

Примечательно, что 92% рекрутеров отмечают: при прочих равных технических навыках они выбирают кандидатов с более развитыми мягкими навыками, особенно в области коммуникации, адаптивности и эмоционального интеллекта.

Техники отслеживания прогресса в улучшении навыков

Демонстрация систематического подхода к отслеживанию прогресса — ключевой элемент, отличающий профессионалов высокого уровня. Упоминание конкретных методик мониторинга своего развития производит сильное впечатление на работодателей и руководителей. По данным Harvard Business Review, специалисты, использующие структурированные методики отслеживания прогресса, на 36% чаще достигают поставленных целей развития.

Эффективные техники отслеживания прогресса в профессиональном развитии:

Метод 360-градусной обратной связи : систематический сбор мнений от коллег, руководителей и подчиненных

: систематический сбор мнений от коллег, руководителей и подчиненных Ведение дневника компетенций : регулярная фиксация конкретных ситуаций применения развиваемого навыка

: регулярная фиксация конкретных ситуаций применения развиваемого навыка Количественные метрики : измеримые показатели, связанные с улучшаемым навыком

: измеримые показатели, связанные с улучшаемым навыком Регулярные сессии ретроспективы : ежемесячный анализ достижений и корректировка плана развития

: ежемесячный анализ достижений и корректировка плана развития Техника "три уровня прогресса": отслеживание навыка на уровне знаний, действий и результатов

Применяя эти методики в ответе на вопрос о желаемых улучшениях, формулируйте свой подход следующим образом:

"Развивая навыки стратегического планирования, я использую технику трехуровневой оценки прогресса. На уровне знаний я фиксирую освоенные концепции и инструменты, на уровне действий — частоту и контекст их применения, а на уровне результатов — конкретные бизнес-показатели, на которые повлияло улучшение моих навыков. Такой подход позволил мне за 6 месяцев перейти от тактического к стратегическому мышлению, что подтверждается успешной разработкой годового плана развития продукта."

Особенно эффективно упоминание цифровых инструментов для отслеживания прогресса:

Цифровые дневники навыков (например, в Notion или Trello) Приложения для отслеживания привычек, адаптированные для профессиональных навыков Персональные дашборды прогресса с ключевыми метриками развития Инструменты управления целями по методологии OKR

При обсуждении отслеживания прогресса крайне важно продемонстрировать цикл обратной связи и корректировки. Это показывает вашу способность к гибкой адаптации планов развития и извлечению уроков из опыта.

Исследования показывают, что 78% профессионалов, достигших значительного карьерного роста за последние 3 года, используют как минимум две формализованные техники отслеживания своего профессионального развития. Регулярный мониторинг прогресса повышает вероятность достижения целей развития на 42%. ??