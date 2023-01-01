Через сколько месяцев уходят в декрет – сроки и правила оформления

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Для кого эта статья:

Будущие мамы, планирующие декретный отпуск

Работодатели и HR-специалисты, сопровождающие сотрудников в декретном отпуске

Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся правами беременных женщин Декретный отпуск — один из ключевых периодов в жизни будущей мамы, требующий тщательного планирования как личного бюджета, так и рабочего графика. Точное знание сроков ухода в декрет не просто успокаивает, но и позволяет грамотно выстроить финансовую стратегию на время отсутствия основного дохода. Согласно последним данным, более 70% женщин испытывают стресс из-за неопределенности с оформлением декретного отпуска и связанных с ним выплат. Давайте разберемся, когда именно наступает этот важный момент и как к нему правильно подготовиться. ??

Официальные сроки ухода в декрет – стандартные правила

Декретный отпуск — это период временной нетрудоспособности, связанный с беременностью и родами. Официально он называется «отпуск по беременности и родам» и предоставляется всем работающим женщинам независимо от стажа работы и формы трудоустройства. ??

Согласно Трудовому кодексу РФ (статья 255), стандартный срок ухода в декрет наступает на сроке 30 недель беременности. В календарном исчислении это примерно начало 8-го месяца беременности. При этом продолжительность декретного отпуска составляет 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после) при нормальном течении беременности.

Важно понимать, что речь идет именно о декретном отпуске, а не об отпуске по уходу за ребенком, который может быть оформлен после окончания декрета и длиться до достижения ребенком трех лет.

Тип беременности Срок ухода в декрет Общая продолжительность Одноплодная (стандартная) 30 недель 140 календарных дней Многоплодная (выявлена до декрета) 28 недель 194 календарных дня Проживание в зоне радиационного загрязнения 27 недель 160 календарных дней Осложненные роды (одноплодная беременность) 30 недель 156 календарных дней

Елена Викторовна, HR-директор К нам обратилась сотрудница Анна, которая была уверена, что должна уйти в декрет ровно в 7 месяцев беременности. Мы объяснили, что по закону это происходит на сроке 30 недель, что может не совпадать с календарными 7 месяцами. Совместно с ее врачом мы определили точную дату — 14 марта, хотя 7 месяцев беременности у нее исполнялось 5 марта. Разница в 9 дней оказалась существенной для завершения важного проекта. Именно такие детали часто вызывают путаницу у беременных сотрудниц, и наша задача — дать им точную информацию.

Обратите внимание, что декретный отпуск не является обязательным. Женщина вправе работать вплоть до родов, если нет противопоказаний по здоровью. Однако в таком случае она получит пособие только за фактически использованные дни до родов и за стандартный послеродовой период.

На каком месяце уходят в декрет при разных видах беременности

Законодательство учитывает особенности разных типов беременности и предусматривает различные сроки ухода в декретный отпуск. Это обеспечивает дополнительную защиту женщинам, находящимся в группе повышенного риска. ????????

При многоплодной беременности женщина уходит в декрет раньше — на сроке 28 недель. Продолжительность декретного отпуска при этом увеличивается до 194 календарных дней (84 дня до родов и 110 дней после). Важный момент: если многоплодная беременность была выявлена уже после ухода в декрет, женщине продлят послеродовой отпуск до общей продолжительности в 194 дня.

Для женщин, проживающих в зонах радиационного загрязнения (вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных аварий), декретный отпуск начинается еще раньше — на сроке 27 недель и длится 160 календарных дней (90 дней до родов и 70 дней после).

В случае осложненных родов послеродовой отпуск увеличивается на 16 календарных дней, в результате чего общая продолжительность декретного отпуска составит 156 дней. К осложненным родам относятся: кесарево сечение, преждевременные роды, многоплодные роды (если многоплодность не была установлена до родов), и другие ситуации, которые врач акушер-гинеколог классифицирует как осложнения.

Для наглядности сравним календарные месяцы беременности со сроком в неделях, чтобы лучше понимать, когда примерно наступает декрет:

7 месяцев беременности — примерно 28-31 неделя (стандартный срок декрета)

— примерно 28-31 неделя (стандартный срок декрета) 6.5 месяцев беременности — примерно 26-28 недель (для многоплодной беременности)

— примерно 26-28 недель (для многоплодной беременности) 6 месяцев с небольшим — примерно 27 недель (для проживающих в зонах радиационного загрязнения)

Помните, что акушерский срок беременности (который указывается в медицинских документах) может отличаться от календарного. При расчете срока ухода в декрет врачи ориентируются именно на акушерские недели.

Документы для оформления декретного отпуска с работы

Корректное оформление декретного отпуска требует предоставления определенного пакета документов работодателю. Своевременная подготовка этих бумаг поможет избежать задержек с выплатами и обеспечит плавный переход в новый статус. ??

Основные документы, необходимые для оформления декретного отпуска:

Листок нетрудоспособности (больничный лист) — выдается в женской консультации на сроке 30 недель (или раньше при особых обстоятельствах). С 2022 года больничные листы оформляются преимущественно в электронном виде. Заявление на отпуск по беременности и родам — составляется в свободной форме с указанием даты начала отпуска и его продолжительности в соответствии с больничным листом. Справка о постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) — необходима для получения дополнительного единовременного пособия. Справка о заработной плате с предыдущего места работы — если стаж на текущем месте работы менее 2 лет (форма 182н).

Марина Сергеевна, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Екатерина, которая столкнулась с отказом работодателя предоставить ей декретный отпуск из-за "недостаточного стажа работы" — она проработала в компании всего 4 месяца. Я разъяснила ей, что декретный отпуск предоставляется вне зависимости от стажа. После моей консультации Екатерина составила официальное заявление с цитированием соответствующих статей ТК РФ. Работодатель, поняв свою ошибку, незамедлительно оформил все документы и даже принес извинения. Этот случай показывает, насколько важно знать свои права и действовать решительно при их нарушении.

Последовательность действий при оформлении декретного отпуска:

Этап Действие Сроки Подготовительный Посещение женской консультации для получения больничного листа На сроке 30 недель (или ранее) Оформление у работодателя Предоставление больничного листа и заявления в отдел кадров В течение 6 месяцев с даты выдачи больничного Издание приказа Работодатель издает приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам В течение 5 рабочих дней после получения документов Расчет и выплата пособия Бухгалтерия рассчитывает и выплачивает пособие по беременности и родам В течение 10 календарных дней после оформления приказа

Для женщин, работающих по совместительству в нескольких организациях, листок нетрудоспособности выдается по каждому месту работы, если в двух предшествующих календарных годах они работали у тех же работодателей.

Важные нюансы декретных выплат и их сроки

Финансовый аспект декретного отпуска волнует большинство будущих мам. Декретные выплаты призваны компенсировать отсутствие заработка во время отпуска по беременности и родам. Рассмотрим основные виды выплат и особенности их начисления. ??

Пособие по беременности и родам — основная выплата, которая положена всем работающим женщинам. Размер пособия зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году ухода в декрет. С 2023 года максимальный размер среднедневного заработка для расчета пособия составляет 2736,99 рублей, минимальный размер определяется на основе МРОТ.

Формула расчета пособия: средний дневной заработок ? количество дней отпуска по беременности и родам.

Для разных категорий женщин предусмотрены разные схемы расчета пособия:

Для официально трудоустроенных — 100% среднего заработка за последние 2 года (с учетом предельной базы для начисления страховых взносов)

— 100% среднего заработка за последние 2 года (с учетом предельной базы для начисления страховых взносов) Для индивидуальных предпринимателей , добровольно вступивших в отношения по обязательному социальному страхованию — исходя из МРОТ

, добровольно вступивших в отношения по обязательному социальному страхованию — исходя из МРОТ Для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации — 300 рублей с ежегодной индексацией

— 300 рублей с ежегодной индексацией Для студенток очной формы обучения — в размере стипендии

— в размере стипендии Для женщин-военнослужащих — в размере денежного довольствия

Помимо основного пособия, беременным женщинам положены дополнительные выплаты:

Единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) — с 2023 года интегрировано в состав универсального пособия для беременных, вставших на учет до 12 недель. Единовременное пособие при рождении ребенка — фиксированная сумма, которая выплачивается одному из родителей. С февраля 2023 года размер составляет 22 909,03 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — выплачивается после окончания отпуска по беременности и родам и составляет 40% от среднего заработка.

Сроки получения выплат:

Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно и в полном объеме в течение 10 дней с момента предоставления необходимых документов работодателю.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в течение 10 дней с момента подачи заявления и необходимых документов.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается ежемесячно в дни, установленные для выплаты заработной платы.

Важно помнить, что с декретных выплат не удерживается НДФЛ, что делает их более существенными в сравнении с обычной заработной платой. Также при расчете пособия можно исключить из расчетного периода годы, в которые женщина находилась в предыдущем декретном отпуске, если это увеличит размер пособия.

Права беременной женщины перед уходом в декретный отпуск

Трудовое законодательство предоставляет беременным женщинам ряд дополнительных прав и гарантий, направленных на сохранение их здоровья и благополучия. Знание этих прав позволит будущим мамам чувствовать себя защищенными на рабочем месте и при необходимости отстаивать свои интересы. ???

Основные права беременных женщин согласно Трудовому кодексу РФ:

Запрет на увольнение — работодатель не имеет права уволить беременную женщину по своей инициативе, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП (статья 261 ТК РФ). Право на перевод на более легкую работу — при наличии медицинского заключения и заявления беременной женщины работодатель обязан перевести ее на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка (статья 254 ТК РФ). Запрет на работу в ночное время — беременные женщины не могут привлекаться к работе в ночное время, сверхурочным работам, работе в выходные и праздничные дни, а также направляться в командировки (статья 259 ТК РФ). Право на неполный рабочий день — по просьбе беременной женщины работодатель обязан установить ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (статья 93 ТК РФ). Право на сохранение рабочего места на время отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком (статья 256 ТК РФ). Запрет на испытательный срок — при приеме на работу беременных женщин не устанавливается испытание (статья 70 ТК РФ).

Дополнительно, беременная женщина имеет право на:

Освобождение от работы для прохождения обязательного диспансерного обследования с сохранением среднего заработка.

Продление срочного трудового договора до окончания беременности, если он истекает в период беременности (при предоставлении медицинской справки).

Отпуск по беременности и родам и соответствующее пособие вне зависимости от стажа работы в данной организации.

Ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретным отпуском или непосредственно после него (по желанию женщины), даже если она не отработала 6 месяцев у данного работодателя.

В случае нарушения прав беременной женщины со стороны работодателя, она может обратиться в следующие инстанции:

Государственную инспекцию труда

Прокуратуру

Суд

Комиссию по трудовым спорам (если такая имеется в организации)

Важно документировать все случаи нарушения трудовых прав: сохранять переписку с работодателем, иметь копии заявлений и медицинских заключений, фиксировать свидетельские показания коллег.

Помните, что знание своих прав — это первый шаг к их защите. Не бойтесь обращаться за юридической консультацией при возникновении спорных ситуаций. Многие общественные организации и профсоюзы предоставляют бесплатные консультации по вопросам трудового права.