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Через сколько месяцев уходят в декрет – сроки и правила оформления
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Через сколько месяцев уходят в декрет – сроки и правила оформления

#Трудовое право  #ТК РФ  #Отпуск  
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Для кого эта статья:

  • Будущие мамы, планирующие декретный отпуск
  • Работодатели и HR-специалисты, сопровождающие сотрудников в декретном отпуске

  • Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся правами беременных женщин

    Декретный отпуск — один из ключевых периодов в жизни будущей мамы, требующий тщательного планирования как личного бюджета, так и рабочего графика. Точное знание сроков ухода в декрет не просто успокаивает, но и позволяет грамотно выстроить финансовую стратегию на время отсутствия основного дохода. Согласно последним данным, более 70% женщин испытывают стресс из-за неопределенности с оформлением декретного отпуска и связанных с ним выплат. Давайте разберемся, когда именно наступает этот важный момент и как к нему правильно подготовиться. ??

Официальные сроки ухода в декрет – стандартные правила

Декретный отпуск — это период временной нетрудоспособности, связанный с беременностью и родами. Официально он называется «отпуск по беременности и родам» и предоставляется всем работающим женщинам независимо от стажа работы и формы трудоустройства. ??

Согласно Трудовому кодексу РФ (статья 255), стандартный срок ухода в декрет наступает на сроке 30 недель беременности. В календарном исчислении это примерно начало 8-го месяца беременности. При этом продолжительность декретного отпуска составляет 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после) при нормальном течении беременности.

Важно понимать, что речь идет именно о декретном отпуске, а не об отпуске по уходу за ребенком, который может быть оформлен после окончания декрета и длиться до достижения ребенком трех лет.

Тип беременности Срок ухода в декрет Общая продолжительность
Одноплодная (стандартная) 30 недель 140 календарных дней
Многоплодная (выявлена до декрета) 28 недель 194 календарных дня
Проживание в зоне радиационного загрязнения 27 недель 160 календарных дней
Осложненные роды (одноплодная беременность) 30 недель 156 календарных дней

Елена Викторовна, HR-директор К нам обратилась сотрудница Анна, которая была уверена, что должна уйти в декрет ровно в 7 месяцев беременности. Мы объяснили, что по закону это происходит на сроке 30 недель, что может не совпадать с календарными 7 месяцами. Совместно с ее врачом мы определили точную дату — 14 марта, хотя 7 месяцев беременности у нее исполнялось 5 марта. Разница в 9 дней оказалась существенной для завершения важного проекта. Именно такие детали часто вызывают путаницу у беременных сотрудниц, и наша задача — дать им точную информацию.

Обратите внимание, что декретный отпуск не является обязательным. Женщина вправе работать вплоть до родов, если нет противопоказаний по здоровью. Однако в таком случае она получит пособие только за фактически использованные дни до родов и за стандартный послеродовой период.

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На каком месяце уходят в декрет при разных видах беременности

Законодательство учитывает особенности разных типов беременности и предусматривает различные сроки ухода в декретный отпуск. Это обеспечивает дополнительную защиту женщинам, находящимся в группе повышенного риска. ????????

При многоплодной беременности женщина уходит в декрет раньше — на сроке 28 недель. Продолжительность декретного отпуска при этом увеличивается до 194 календарных дней (84 дня до родов и 110 дней после). Важный момент: если многоплодная беременность была выявлена уже после ухода в декрет, женщине продлят послеродовой отпуск до общей продолжительности в 194 дня.

Для женщин, проживающих в зонах радиационного загрязнения (вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных аварий), декретный отпуск начинается еще раньше — на сроке 27 недель и длится 160 календарных дней (90 дней до родов и 70 дней после).

В случае осложненных родов послеродовой отпуск увеличивается на 16 календарных дней, в результате чего общая продолжительность декретного отпуска составит 156 дней. К осложненным родам относятся: кесарево сечение, преждевременные роды, многоплодные роды (если многоплодность не была установлена до родов), и другие ситуации, которые врач акушер-гинеколог классифицирует как осложнения.

Для наглядности сравним календарные месяцы беременности со сроком в неделях, чтобы лучше понимать, когда примерно наступает декрет:

  • 7 месяцев беременности — примерно 28-31 неделя (стандартный срок декрета)
  • 6.5 месяцев беременности — примерно 26-28 недель (для многоплодной беременности)
  • 6 месяцев с небольшим — примерно 27 недель (для проживающих в зонах радиационного загрязнения)

Помните, что акушерский срок беременности (который указывается в медицинских документах) может отличаться от календарного. При расчете срока ухода в декрет врачи ориентируются именно на акушерские недели.

Документы для оформления декретного отпуска с работы

Корректное оформление декретного отпуска требует предоставления определенного пакета документов работодателю. Своевременная подготовка этих бумаг поможет избежать задержек с выплатами и обеспечит плавный переход в новый статус. ??

Основные документы, необходимые для оформления декретного отпуска:

  1. Листок нетрудоспособности (больничный лист) — выдается в женской консультации на сроке 30 недель (или раньше при особых обстоятельствах). С 2022 года больничные листы оформляются преимущественно в электронном виде.
  2. Заявление на отпуск по беременности и родам — составляется в свободной форме с указанием даты начала отпуска и его продолжительности в соответствии с больничным листом.
  3. Справка о постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) — необходима для получения дополнительного единовременного пособия.
  4. Справка о заработной плате с предыдущего места работы — если стаж на текущем месте работы менее 2 лет (форма 182н).

Марина Сергеевна, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Екатерина, которая столкнулась с отказом работодателя предоставить ей декретный отпуск из-за "недостаточного стажа работы" — она проработала в компании всего 4 месяца. Я разъяснила ей, что декретный отпуск предоставляется вне зависимости от стажа. После моей консультации Екатерина составила официальное заявление с цитированием соответствующих статей ТК РФ. Работодатель, поняв свою ошибку, незамедлительно оформил все документы и даже принес извинения. Этот случай показывает, насколько важно знать свои права и действовать решительно при их нарушении.

Последовательность действий при оформлении декретного отпуска:

Этап Действие Сроки
Подготовительный Посещение женской консультации для получения больничного листа На сроке 30 недель (или ранее)
Оформление у работодателя Предоставление больничного листа и заявления в отдел кадров В течение 6 месяцев с даты выдачи больничного
Издание приказа Работодатель издает приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам В течение 5 рабочих дней после получения документов
Расчет и выплата пособия Бухгалтерия рассчитывает и выплачивает пособие по беременности и родам В течение 10 календарных дней после оформления приказа

Для женщин, работающих по совместительству в нескольких организациях, листок нетрудоспособности выдается по каждому месту работы, если в двух предшествующих календарных годах они работали у тех же работодателей.

Важные нюансы декретных выплат и их сроки

Финансовый аспект декретного отпуска волнует большинство будущих мам. Декретные выплаты призваны компенсировать отсутствие заработка во время отпуска по беременности и родам. Рассмотрим основные виды выплат и особенности их начисления. ??

Пособие по беременности и родам — основная выплата, которая положена всем работающим женщинам. Размер пособия зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году ухода в декрет. С 2023 года максимальный размер среднедневного заработка для расчета пособия составляет 2736,99 рублей, минимальный размер определяется на основе МРОТ.

Формула расчета пособия: средний дневной заработок ? количество дней отпуска по беременности и родам.

Для разных категорий женщин предусмотрены разные схемы расчета пособия:

  • Для официально трудоустроенных — 100% среднего заработка за последние 2 года (с учетом предельной базы для начисления страховых взносов)
  • Для индивидуальных предпринимателей, добровольно вступивших в отношения по обязательному социальному страхованию — исходя из МРОТ
  • Для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации — 300 рублей с ежегодной индексацией
  • Для студенток очной формы обучения — в размере стипендии
  • Для женщин-военнослужащих — в размере денежного довольствия

Помимо основного пособия, беременным женщинам положены дополнительные выплаты:

  1. Единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) — с 2023 года интегрировано в состав универсального пособия для беременных, вставших на учет до 12 недель.
  2. Единовременное пособие при рождении ребенка — фиксированная сумма, которая выплачивается одному из родителей. С февраля 2023 года размер составляет 22 909,03 рубля.
  3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — выплачивается после окончания отпуска по беременности и родам и составляет 40% от среднего заработка.

Сроки получения выплат:

  • Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно и в полном объеме в течение 10 дней с момента предоставления необходимых документов работодателю.
  • Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в течение 10 дней с момента подачи заявления и необходимых документов.
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается ежемесячно в дни, установленные для выплаты заработной платы.

Важно помнить, что с декретных выплат не удерживается НДФЛ, что делает их более существенными в сравнении с обычной заработной платой. Также при расчете пособия можно исключить из расчетного периода годы, в которые женщина находилась в предыдущем декретном отпуске, если это увеличит размер пособия.

Права беременной женщины перед уходом в декретный отпуск

Трудовое законодательство предоставляет беременным женщинам ряд дополнительных прав и гарантий, направленных на сохранение их здоровья и благополучия. Знание этих прав позволит будущим мамам чувствовать себя защищенными на рабочем месте и при необходимости отстаивать свои интересы. ???

Основные права беременных женщин согласно Трудовому кодексу РФ:

  1. Запрет на увольнение — работодатель не имеет права уволить беременную женщину по своей инициативе, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП (статья 261 ТК РФ).
  2. Право на перевод на более легкую работу — при наличии медицинского заключения и заявления беременной женщины работодатель обязан перевести ее на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка (статья 254 ТК РФ).
  3. Запрет на работу в ночное время — беременные женщины не могут привлекаться к работе в ночное время, сверхурочным работам, работе в выходные и праздничные дни, а также направляться в командировки (статья 259 ТК РФ).
  4. Право на неполный рабочий день — по просьбе беременной женщины работодатель обязан установить ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (статья 93 ТК РФ).
  5. Право на сохранение рабочего места на время отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком (статья 256 ТК РФ).
  6. Запрет на испытательный срок — при приеме на работу беременных женщин не устанавливается испытание (статья 70 ТК РФ).

Дополнительно, беременная женщина имеет право на:

  • Освобождение от работы для прохождения обязательного диспансерного обследования с сохранением среднего заработка.
  • Продление срочного трудового договора до окончания беременности, если он истекает в период беременности (при предоставлении медицинской справки).
  • Отпуск по беременности и родам и соответствующее пособие вне зависимости от стажа работы в данной организации.
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретным отпуском или непосредственно после него (по желанию женщины), даже если она не отработала 6 месяцев у данного работодателя.

В случае нарушения прав беременной женщины со стороны работодателя, она может обратиться в следующие инстанции:

  • Государственную инспекцию труда
  • Прокуратуру
  • Суд
  • Комиссию по трудовым спорам (если такая имеется в организации)

Важно документировать все случаи нарушения трудовых прав: сохранять переписку с работодателем, иметь копии заявлений и медицинских заключений, фиксировать свидетельские показания коллег.

Помните, что знание своих прав — это первый шаг к их защите. Не бойтесь обращаться за юридической консультацией при возникновении спорных ситуаций. Многие общественные организации и профсоюзы предоставляют бесплатные консультации по вопросам трудового права.

Подготовка к декретному отпуску — это стратегически важный период, требующий не только эмоциональной готовности, но и юридической грамотности. Точное знание сроков, правильное оформление документов и понимание своих прав создают надежный фундамент для спокойного ожидания малыша. Помните, что декрет — это временный этап в вашей карьере, а не её окончание. Используйте это время не только для заботы о новорожденном, но и для личного развития, которое в будущем поможет вернуться к профессиональной деятельности с новыми силами и компетенциями.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

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