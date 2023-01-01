Чем занимаются айтишники простыми словами и сколько зарабатывают

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Для кого эта статья:

Начинающие IT-специалисты или те, кто хочет сменить карьеру на IT

Студенты и выпускники учебных заведений, интересующиеся профессиями в сфере технологий

Люди, желающие повысить свою квалификацию или узнать о возможностях трудоустройства в IT-сфере Айтишники — загадочное племя людей, которые могут починить принтер, создать приложение и заработать в 2-3 раза больше среднего по рынку. Когда я собирал данные для этой статьи, мой друг-программист получил оффер на 350 000 ? в месяц после всего 2 лет опыта. А недавний выпускник курсов стал зарабатывать 120 000 ? спустя полгода обучения. Что они делают такого особенного и реально ли попасть в их ряды без опыта? Давайте разберемся, чем на самом деле занимаются IT-специалисты и сколько за это получают в 2025 году. ???

Кто такие айтишники и что они делают на самом деле

Айтишники — это специалисты, создающие и поддерживающие технологические решения, которыми мы пользуемся каждый день. От приложений в вашем смартфоне до систем банковских переводов, от онлайн-магазинов до умных холодильников — за всем этим стоят IT-специалисты. ??

Основная задача айтишников — решать проблемы с помощью технологий. Часто их работу не видно обычному пользователю, но результаты ощутимы для всех: удобные интерфейсы, быстрая загрузка сайтов, корректная работа приложений.

Алексей Петров, руководитель IT-отдела Когда мои родственники спрашивают, чем я занимаюсь, я не рассказываю про JavaScript, фреймворки и DevOps. Я говорю: «Представь, что ты заходишь в интернет-магазин, выбираешь товар, оплачиваешь его и через день получаешь посылку. За этим простым действием стоит работа десятков айтишников. Кто-то создал интерфейс сайта, кто-то настроил базу данных с товарами, кто-то обеспечил безопасность платежей, кто-то разработал систему логистики». Когда объясняешь через конкретные примеры, даже бабушка понимает, что мы не просто «сидим за компьютером».

Вопреки стереотипам, айтишники — это не только программисты. Существует множество специализаций, каждая со своими задачами и навыками:

Тип специалиста Чем занимается С кем взаимодействует Разработчики Пишут код программ и сайтов Тестировщики, дизайнеры, менеджеры проектов Тестировщики Проверяют качество продуктов, ищут ошибки Разработчики, аналитики Аналитики Исследуют данные, определяют требования к продукту Клиенты, разработчики, маркетологи Дизайнеры интерфейсов Создают внешний вид и логику взаимодействия с продуктом Разработчики, маркетологи, пользователи Системные администраторы Обеспечивают работу IT-инфраструктуры Все сотрудники компании

Хороший айтишник должен обладать не только техническими навыками, но и так называемыми soft skills — умением работать в команде, общаться с клиентами, объяснять сложные вещи простыми словами. Многие компании ценят это даже выше технических знаний, поскольку кодить можно научить, а вот коммуникабельность и ответственность либо есть, либо нет.

Основные направления работы в IT без сложных терминов

IT-сфера напоминает огромный город с разными районами специализаций. Разберемся в основных направлениях, не погружаясь в технические дебри. ???

Разработка (Development) — создание программ и приложений. Фронтенд-разработчики отвечают за то, что видит пользователь, бэкенд-разработчики — за то, как всё работает "под капотом".

— создание программ и приложений. Фронтенд-разработчики отвечают за то, что видит пользователь, бэкенд-разработчики — за то, как всё работает "под капотом". Тестирование (QA) — проверка продуктов на ошибки и удобство использования. Тестировщики делают всё, чтобы пользователь не столкнулся с проблемами.

— проверка продуктов на ошибки и удобство использования. Тестировщики делают всё, чтобы пользователь не столкнулся с проблемами. Аналитика — изучение рынка, потребностей пользователей, анализ данных и эффективности продукта.

— изучение рынка, потребностей пользователей, анализ данных и эффективности продукта. DevOps — обеспечение бесперебойной работы сервисов, автоматизация процессов разработки и развертывания.

— обеспечение бесперебойной работы сервисов, автоматизация процессов разработки и развертывания. Кибербезопасность — защита данных и систем от взломов и утечек.

— защита данных и систем от взломов и утечек. Управление проектами — координация работы команды разработчиков, контроль сроков и бюджетов.

Каждое направление имеет свои поднаправления. Например, в разработке выделяют мобильную, веб-, десктопную, игровую разработку и множество других.

Мария Ковалева, IT-рекрутер К нам на собеседование пришел кандидат с опытом работы маркетологом, который решил переквалифицироваться в IT. Он путался в терминах и не мог точно сформулировать, чем хочет заниматься: «Хочу в айти, там хорошо платят». Это частая ошибка новичков. Когда я спросила, что ему ближе — визуальное оформление, логика работы приложений или анализ результатов, он выбрал аналитику. Мы подобрали ему стажировку в аналитическом отделе, где он смог применить маркетинговый опыт. Через полгода он уже самостоятельно вел несколько проектов, а его зарплата выросла вдвое по сравнению с предыдущей профессией. Мораль: важно не просто «пойти в айти», а найти направление, которое соответствует вашим сильным сторонам и интересам.

Важно понимать, что одни направления больше ориентированы на творчество (дизайн, разработка игр), другие — на логику и аналитическое мышление (программирование, анализ данных), третьи — на коммуникацию (управление проектами, продажи IT-решений).

Выбирая направление, стоит ориентироваться не только на размер зарплаты, но и на свои склонности. Например, если вы любите общаться с людьми, то работа программистом, требующая длительной концентрации в одиночестве, может вас разочаровать, несмотря на высокую оплату.

От junior до senior: как растет карьера IT-специалиста

Карьерный путь в IT обычно проходит через несколько ключевых этапов, каждый со своими особенностями, задачами и уровнем ответственности. ??

Уровень Опыт работы Задачи Уровень самостоятельности Junior 0-2 года Простые задачи, обучение, помощь команде Работает под постоянным контролем Middle 2-4 года Самостоятельные задачи средней сложности Требует периодических консультаций Senior 4+ лет Сложные задачи, архитектурные решения, менторство Полностью самостоятелен, помогает другим Team Lead 5+ лет Управление командой, распределение задач Отвечает за результаты команды CTO/Architect 8+ лет Стратегические решения, технологическое развитие компании Определяет технологическое направление

Переход между уровнями происходит не просто из-за количества отработанных лет, а благодаря росту навыков и компетенций. Иногда талантливый специалист может стать сеньором за 2-3 года, а кто-то останется на уровне мидла и через 10 лет.

Что отличает каждый уровень:

Junior-специалист выполняет задачи под руководством, часто допускает ошибки, но активно учится. Основной фокус — наработка базовых навыков.

выполняет задачи под руководством, часто допускает ошибки, но активно учится. Основной фокус — наработка базовых навыков. Middle-специалист уже уверенно решает типовые задачи, может предложить несколько вариантов решения. Хорошо понимает бизнес-процессы и требования.

уже уверенно решает типовые задачи, может предложить несколько вариантов решения. Хорошо понимает бизнес-процессы и требования. Senior-специалист не только выполняет задачи, но и определяет, как их лучше решать. Часто выступает ментором для младших коллег и участвует в принятии стратегических решений.

не только выполняет задачи, но и определяет, как их лучше решать. Часто выступает ментором для младших коллег и участвует в принятии стратегических решений. Team Lead/Tech Lead совмещает технические знания с управленческими навыками. Отвечает за результаты команды и координирует её работу.

Важно понимать, что не всем подходит управленческий трек. Многие предпочитают развиваться как эксперты в своей области, что тоже ценится компаниями. Особенно в крупных корпорациях существуют параллельные карьерные треки: управленческий и экспертный.

Скорость карьерного роста зависит от нескольких факторов:

Активность в обучении и самообразовании

Умение решать сложные и нестандартные задачи

Коммуникативные навыки и умение работать в команде

Инициативность и проактивность

Выбор правильной компании, где ценят и поддерживают рост

Ключ к быстрому росту — постоянное развитие не только технических, но и софт-скиллов. Senior-специалисты часто отличаются от middle не столько знанием новейших фреймворков, сколько пониманием бизнес-процессов, умением общаться с клиентами и руководством, способностью принимать взвешенные решения. ??

Сколько зарабатывают айтишники разных специальностей

Вопрос зарплат в IT — один из самых интересных для тех, кто рассматривает эту сферу для карьеры. Давайте взглянем на актуальные данные 2025 года для российского рынка. ??

Средние зарплаты IT-специалистов в России (данные на 2025 год):

Специальность Junior (?) Middle (?) Senior (?) Frontend-разработчик 90 000 – 130 000 180 000 – 250 000 280 000 – 400 000+ Backend-разработчик 100 000 – 150 000 200 000 – 280 000 300 000 – 450 000+ Data Scientist 110 000 – 160 000 220 000 – 300 000 320 000 – 500 000+ QA-инженер 70 000 – 120 000 150 000 – 220 000 250 000 – 350 000 DevOps-инженер 100 000 – 160 000 200 000 – 300 000 320 000 – 450 000+ UI/UX дизайнер 80 000 – 130 000 150 000 – 230 000 250 000 – 380 000 Системный администратор 60 000 – 100 000 120 000 – 180 000 200 000 – 300 000

Зарплаты могут существенно отличаться в зависимости от:

Региона — в Москве и Санкт-Петербурге зарплаты на 20-30% выше, чем в регионах, но и расходы там выше.

— в Москве и Санкт-Петербурге зарплаты на 20-30% выше, чем в регионах, но и расходы там выше. Размера компании — крупные корпорации обычно платят больше, но и требования к кандидатам у них выше.

— крупные корпорации обычно платят больше, но и требования к кандидатам у них выше. Типа занятости — удаленная работа на российские компании часто оплачивается ниже, чем офисная, но работа на зарубежные компании может приносить значительно больше.

— удаленная работа на российские компании часто оплачивается ниже, чем офисная, но работа на зарубежные компании может приносить значительно больше. Стека технологий — специалисты по редким или высокотребовательным технологиям (например, ML/AI, блокчейн, высоконагруженные системы) обычно получают больше.

Интересно, что зарплаты в IT растут быстрее, чем в большинстве других отраслей. Квалифицированный специалист может рассчитывать на увеличение дохода на 20-30% в год в первые 3-4 года карьеры.

Помимо базовой зарплаты, многие IT-компании предлагают дополнительные бонусы:

Опционы и доли в компании (особенно в стартапах)

Бонусы за успешное завершение проектов

Расширенные соцпакеты (медицинская страховка, фитнес, питание)

Оплата обучения и сертификации

Гибкий график или полностью удаленная работа

Не стоит забывать, что высокие зарплаты в IT — следствие высоких требований к квалификации и постоянного обучения. Технологии меняются быстро, и специалисту необходимо регулярно обновлять свои знания, чтобы оставаться востребованным на рынке. ??

Как войти в IT-сферу с нуля и на что рассчитывать

Вход в IT без опыта кажется сложной задачей, но при правильном подходе вполне реален. Разберемся, с чего начать и каких результатов ожидать. ??

Основные пути входа в IT в 2025 году:

Профильное образование — классический, но длительный путь через вуз (4-6 лет).

— классический, но длительный путь через вуз (4-6 лет). Буткемпы и интенсивные курсы — короткие, но интенсивные программы (3-9 месяцев).

— короткие, но интенсивные программы (3-9 месяцев). Онлайн-курсы с ментором — гибкий график обучения с поддержкой опытных специалистов.

— гибкий график обучения с поддержкой опытных специалистов. Самообразование — бесплатный, но требующий высокой самодисциплины путь.

— бесплатный, но требующий высокой самодисциплины путь. Стажировки и программы для новичков — возможность получить опыт в реальных проектах.

При выборе направления для входа в IT стоит учитывать не только востребованность и уровень зарплат, но и сложность освоения. Некоторые специальности более доступны для новичков:

Специальность Сложность входа Срок до первой работы Стартовая зарплата (?) QA-тестировщик (ручное тестирование) Низкая 3-6 месяцев 60 000 – 90 000 HTML/CSS верстальщик Низкая 3-6 месяцев 60 000 – 90 000 Технический писатель Средняя 4-8 месяцев 70 000 – 100 000 Junior Frontend-разработчик Средняя 6-12 месяцев 80 000 – 120 000 Аналитик данных Средняя 6-12 месяцев 80 000 – 120 000 Junior Backend-разработчик Высокая 9-18 месяцев 90 000 – 140 000

Чтобы повысить шансы на успешное трудоустройство, начинающему специалисту рекомендуется:

Создать портфолио проектов, даже если это учебные или личные работы

Активно участвовать в профессиональных сообществах и мероприятиях

Заводить знакомства в IT-среде (нетворкинг)

Развивать навыки самопрезентации и прохождения технических интервью

Быть готовым начать с позиции стажера или с неполной занятости

Реалистичные ожидания по времени и доходам важны для сохранения мотивации. В среднем, от начала обучения до первой работы в IT проходит:

6-12 месяцев для не слишком сложных направлений

12-18 месяцев для более сложных специальностей

До 24 месяцев для высоко специализированных областей (AI, информационная безопасность, архитектура)

Первый год работы обычно самый сложный и не самый высокооплачиваемый. Однако при активном развитии уже через 2-3 года можно рассчитывать на позицию уровня middle с соответствующим ростом дохода в 1,5-2 раза. ??