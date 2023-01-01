Человек без работы: официальные термины и статусы безработного

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Для кого эта статья:

Соискатели работы, ищущие информацию о юридических статусах и формулировках для резюме

Специалисты в области HR, желающие лучше понять термины и процедуры назначения статуса безработного

Люди, интересующиеся вопросами государственной поддержки и оформлением документов при увольнении или поиске работы Потеря работы — это не просто личная неприятность, но и изменение официального статуса человека. Путаница в терминах часто приводит к проблемам при оформлении документов, пособий или составлении резюме. Знаете ли вы, что одно и то же состояние "без работы" может иметь минимум пять различных юридических определений? От правильного использования терминологии зависит не только бюрократическая точность, но и размер государственной поддержки, и даже восприятие вас как кандидата потенциальными работодателями. ??

Кого официально считают человеком без работы

Законодательство большинства стран, включая Россию, устанавливает чёткие критерии для определения статуса безработного. Согласно Закону РФ "О занятости населения в Российской Федерации", безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. ??

Важно понимать, что человек без работы и человек со статусом "безработный" — это не всегда одно и то же с точки зрения закона.

Елена Соколова, руководитель отдела кадров В нашей практике был случай с высококвалифицированным специалистом, который шесть месяцев искал работу, но отказывался регистрироваться в центре занятости, считая это "унизительным". Когда он наконец обратился к нам за консультацией, выяснилось, что он потерял право на максимальное пособие по безработице и дополнительные программы переобучения, доступные только для официально зарегистрированных безработных. Человек фактически находился без работы полгода, но юридически безработным не являлся, что существенно ограничило его возможности получения государственной поддержки.

Для получения официального статуса безработного необходимо соответствовать следующим критериям:

Быть трудоспособного возраста (от 16 лет до пенсионного возраста)

Не иметь работы и заработка (не состоять в трудовых отношениях)

Быть зарегистрированным в службе занятости населения

Активно искать работу

Быть готовым приступить к подходящей работе

Не могут быть признаны безработными граждане:

Моложе 16 лет

Получающие пенсию по старости или за выслугу лет

Отказавшиеся от двух вариантов подходящей работы

Не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в службу занятости

Осужденные к исправительным работам или лишению свободы

Представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения

Категория Официальный статус Право на пособие Зарегистрированные в службе занятости Безработный Да Ищущие работу без регистрации Нетрудоустроенный Нет Студенты очной формы Неработающий (учащийся) Нет Домохозяйки/домохозяева Экономически неактивное население Нет

Безработный и нетрудоустроенный: в чем разница

Термины "безработный" и "нетрудоустроенный" часто используются как синонимы, однако с юридической точки зрения они имеют существенные различия. Эта разница особенно важна при оформлении документов и коммуникации с государственными органами. ??

Безработный — это официальный статус, который присваивается гражданину после регистрации в службе занятости и прохождения определенных процедур. Этот статус дает право на получение пособия по безработице и участие в государственных программах содействия занятости.

Нетрудоустроенный — более широкое понятие, которое охватывает всех, кто в данный момент не имеет работы, независимо от того, зарегистрирован человек в службе занятости или нет. Фактически, все безработные являются нетрудоустроенными, но не все нетрудоустроенные имеют статус безработных.

Временно неработающий — термин, часто используемый для обозначения краткосрочного периода между работами, когда человек не стремится получить статус безработного.

— термин, часто используемый для обозначения краткосрочного периода между работами, когда человек не стремится получить статус безработного. Ищущий работу — лицо, активно занимающееся поиском трудоустройства, но не обязательно зарегистрированное в службе занятости.

— лицо, активно занимающееся поиском трудоустройства, но не обязательно зарегистрированное в службе занятости. В процессе трудоустройства — статус, указывающий на то, что человек уже нашел работу и оформляет необходимые документы.

— статус, указывающий на то, что человек уже нашел работу и оформляет необходимые документы. NEET (Not in Education, Employment or Training) — международный термин для обозначения молодых людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.

Михаил Петров, карьерный консультант Ко мне обратилась Анна, 32 года, с просьбой помочь составить резюме. Она не работала почти год после сокращения, но в центре занятости не регистрировалась. В первой версии резюме она указала "безработная", что сразу вызывало негативную реакцию работодателей. Мы изменили формулировку на "в поиске новых профессиональных возможностей" и добавили раздел о самообразовании в период отсутствия работы — курсы, вебинары, профессиональная литература. Количество откликов выросло в три раза. Разница между "безработным" и "нетрудоустроенным" в восприятии работодателя колоссальна — первое звучит как проблема, второе можно представить как осознанный выбор и период развития.

Существуют и другие категории граждан без работы, которые не считаются безработными в официальном понимании:

Экономически неактивное население — лица, которые не работают и не ищут работу (домохозяйки, досрочно вышедшие на пенсию и т.д.)

— лица, которые не работают и не ищут работу (домохозяйки, досрочно вышедшие на пенсию и т.д.) Работающие неофициально — лица, имеющие доход, но без оформления трудовых отношений

— лица, имеющие доход, но без оформления трудовых отношений Сезонные работники в период межсезонья — официально считаются занятыми, если сохраняют трудовые отношения

Юридические статусы для резюме и документов

Выбор правильной формулировки вашего статуса в резюме и официальных документах имеет большое значение. Неудачная формулировка может создать негативное впечатление у потенциального работодателя или привести к недоразумениям при оформлении документов. ??

В резюме рекомендуется использовать следующие формулировки вместо прямого указания на статус "безработный":

В поиске работы — нейтральная формулировка, указывающая на активность соискателя

— нейтральная формулировка, указывающая на активность соискателя Открыт к новым возможностям — позитивная формулировка, демонстрирующая гибкость

— позитивная формулировка, демонстрирующая гибкость В процессе карьерного перехода — подходит для тех, кто меняет профессиональную сферу

— подходит для тех, кто меняет профессиональную сферу Свободен для немедленного трудоустройства — акцент на доступности для быстрого начала работы

— акцент на доступности для быстрого начала работы Временно не работаю — подчеркивает временный характер ситуации

В официальных документах и анкетах требуется большая точность. В зависимости от цели документа могут использоваться различные формулировки:

Тип документа Рекомендуемая формулировка Дополнительная информация Заявление в центр занятости "Не имею работы и заработка" Необходимо указать дату увольнения с последнего места работы Налоговая декларация "Не осуществлял трудовую деятельность" Указать период отсутствия трудовой деятельности Банковские анкеты "Временно неработающий" или "Безработный" Для кредитных заявок лучше указать источник дохода (если есть) Визовые анкеты "Unemployed" (если заполняется на английском) Важно указать источник финансирования поездки

Для официальных справок используются строго определенные формулировки в соответствии с нормативными документами:

Справка о постановке на учет в качестве безработного — официальный документ, подтверждающий статус

— официальный документ, подтверждающий статус Справка о том, что гражданин не зарегистрирован в качестве безработного — может потребоваться для других органов

— может потребоваться для других органов Справка о неполучении пособия по безработице — часто запрашивается для оформления других социальных выплат

При заполнении резюме стоит помнить, что пробелы в трудовой биографии часто вызывают вопросы у работодателей. Если период безработицы был длительным, рекомендуется указать, чем вы занимались в это время: самообразование, волонтерство, фриланс, забота о членах семьи и т.д. Это создаст более позитивное впечатление и продемонстрирует вашу активность даже в период отсутствия официального трудоустройства. ??

Самозанятые и фрилансеры: особые категории

Самозанятые и фрилансеры занимают особое положение в системе трудовых отношений. С одной стороны, они не имеют постоянного работодателя и трудового договора, с другой — они получают доход от профессиональной деятельности. В официальной терминологии их статус существенно отличается от статуса безработных. ??

Самозанятые — физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". С точки зрения законодательства о занятости, самозанятые считаются занятыми и не могут быть признаны безработными, даже если их доход минимален.

Фрилансеры — лица, выполняющие работу без заключения долговременного договора с работодателем. Юридический статус фрилансера зависит от формы оформления его деятельности:

Фрилансер, оформленный как самозанятый — считается занятым

Фрилансер, работающий по гражданско-правовым договорам — считается занятым на период действия договоров

Фрилансер без официального оформления — юридически может считаться безработным, если зарегистрирован в службе занятости

Важно понимать, что неофициальная работа на фрилансе, даже приносящая стабильный доход, не является препятствием для получения статуса безработного с юридической точки зрения. Однако, это создает этическую дилемму и может рассматриваться как предоставление недостоверных сведений при регистрации в центре занятости. ??

Для самозанятых и фрилансеров существуют следующие варианты самоопределения в документах:

Самозанятый — если оформлен официально в этом статусе

— если оформлен официально в этом статусе Индивидуальный предприниматель — если оформлен как ИП

— если оформлен как ИП Фрилансер — неофициальный термин, рекомендуется конкретизировать профессию

— неофициальный термин, рекомендуется конкретизировать профессию Независимый подрядчик — термин, часто используемый в международной практике

При заполнении анкет и форм самозанятые и фрилансеры сталкиваются с проблемой выбора подходящей категории. В большинстве официальных документов нет специальной графы для таких форм занятости. В этом случае рекомендуется выбирать наиболее близкий вариант из предложенных или указывать "иное" с соответствующим пояснением.

Как правильно указать статус в официальных бумагах

Корректное указание статуса занятости в официальных документах требует внимания к деталям и понимания контекста. Различные организации и ведомства могут использовать свою терминологию, поэтому важно адаптировать формулировки в зависимости от типа документа. ??

При заполнении официальных анкет и форм следуйте этим рекомендациям:

Изучите все варианты ответов — часто анкета предлагает готовые формулировки, из которых нужно выбрать наиболее подходящую

— часто анкета предлагает готовые формулировки, из которых нужно выбрать наиболее подходящую Будьте последовательны — используйте одинаковые формулировки во всех связанных документах

— используйте одинаковые формулировки во всех связанных документах Избегайте жаргонных терминов — используйте формальный язык в официальных документах

— используйте формальный язык в официальных документах При необходимости давайте пояснения — если ваша ситуация не укладывается в стандартные категории

В зависимости от ситуации рекомендуется использовать следующие формулировки:

Для налоговых деклараций: "Не имею налогооблагаемого дохода от трудовой деятельности"

Для медицинских документов: "Временно не работаю" или "Безработный, состою на учете в центре занятости"

Для судебных документов: "Не работаю, источник дохода — пособие по безработице" (если получаете)

Для центра занятости: "Не имею работы и заработка, ищу работу"

Особую осторожность следует проявлять при заполнении документов для получения кредитов и займов. Банки и финансовые организации негативно относятся к отсутствию постоянного дохода, поэтому формулировка "безработный" может привести к автоматическому отказу. В таких случаях, если у вас есть другие источники дохода (например, сдача имущества в аренду), рекомендуется указывать их. ??

При заполнении документов для выезда за границу:

В визовых анкетах большинства стран требуется указать профессию и место работы. Если вы безработный, рекомендуется указывать "unemployed" (безработный) и, при необходимости, предыдущее место работы.

Дополнительно стоит указать источник финансирования поездки и предоставить подтверждающие документы (выписки со счетов, спонсорские письма и т.д.).

В трудовой книжке период безработицы не отражается. После трудоустройства в трудовую книжку вносится запись о новом месте работы без упоминания предшествующего периода отсутствия занятости. Это создает "пробел" в трудовом стаже, который может влиять на расчет пенсии и других социальных выплат. Для минимизации негативных последствий рекомендуется официально регистрироваться в качестве безработного, поскольку в этом случае период получения пособия по безработице учитывается в страховом стаже. ??