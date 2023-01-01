Аннулирование трудового договора с иностранным гражданином: процедура

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Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по персоналу

Юристы и консультанты по трудовому праву

Владельцы и руководители компаний с иностранными сотрудниками Привлечение иностранных специалистов сопряжено не только со сложностями оформления на работу, но и с особенностями прекращения трудовых отношений. Аннулирование трудового договора с иностранным гражданином — процедура, требующая повышенного внимания к деталям и соблюдения специфических требований закона. Нарушение установленного порядка может обернуться штрафами до 800 тысяч рублей и даже приостановлением деятельности компании. В 2025 году эта тема приобретает особую актуальность в связи с изменениями в миграционном законодательстве России. ????

Правовые основы аннулирования трудового договора с иностранцем

Законодательная база, регулирующая процедуру аннулирования трудовых договоров с иностранными гражданами, имеет многоуровневую структуру. Основополагающими документами выступают:

Трудовой кодекс РФ (статьи 77-84.1) — определяет общие основания и порядок прекращения трудовых отношений;

Федеральный закон №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" — устанавливает особенности трудоустройства и увольнения иностранцев;

Федеральный закон №109-ФЗ "О миграционном учете" — регламентирует порядок уведомления государственных органов;

Приказ МВД России №363 от 04.06.2019 — утверждает формы и порядок подачи уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранцами.

Ключевое отличие процедуры увольнения иностранного гражданина заключается в необходимости соблюдения не только трудового, но и миграционного законодательства. Это проявляется в дополнительных обязанностях работодателя по уведомлению государственных органов о прекращении трудовых отношений.

В 2025 году особое внимание следует уделить изменениям, связанным с цифровизацией документооборота в сфере миграционного учета. Появилась возможность направления уведомлений в электронном виде через портал "Работа в России" и личный кабинет работодателя на сайте МВД.

Нормативный акт Регулируемые аспекты Ключевые статьи/разделы ТК РФ Общие основания прекращения трудового договора Статьи 77-84.1 ФЗ №115-ФЗ Специальные основания для иностранцев Статьи 13, 13.2, 13.3 ФЗ №109-ФЗ Миграционный учет при увольнении Статьи 7, 8, 9 Приказ МВД №363 Формы и порядок уведомлений Приложения 13, 14, 15

Важно учитывать, что правовой статус иностранного работника (визовый/безвизовый режим, наличие РВП/ВНЖ, патента или разрешения на работу) напрямую влияет на процедуру аннулирования трудового договора. Различия касаются как оснований для расторжения, так и порядка уведомления государственных органов.

Елена Павловна, руководитель HR-департамента В прошлом году наша компания столкнулась с необходимостью срочного расторжения договора с IT-специалистом из Индии. Проект был заморожен, и мы решили прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Не зная всех нюансов, мы просто оформили увольнение по стандартной процедуре, как для российских граждан. Через месяц получили уведомление о штрафе в 450 000 рублей за нарушение миграционного законодательства — мы не уведомили МВД о расторжении договора в трехдневный срок. Кроме того, иностранный сотрудник подал в суд, поскольку мы не учли специфические условия его трудового договора, связанные со статусом высококвалифицированного специалиста. В итоге компания понесла существенные финансовые потери, а HR-служба была вынуждена срочно разрабатывать регламенты по работе с иностранными сотрудниками. Теперь у нас есть четкие чек-листы для каждого этапа — от приема до увольнения.

Основания для расторжения трудовых отношений с мигрантами

Расторжение трудового договора с иностранным гражданином может происходить как по общим основаниям, предусмотренным ТК РФ, так и по специальным, связанным с миграционным статусом работника. Рассмотрим обе категории оснований. ??

Общие основания расторжения трудового договора (ст. 77 ТК РФ):

Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ)

Истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ)

Инициатива работника (ст. 80 ТК РФ)

Инициатива работодателя (ст. 81 ТК РФ)

Перевод работника к другому работодателю

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора

Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ)

Специальные основания для иностранных работников (ст. 327.6 ТК РФ):

Аннулирование разрешения на работу или патента

Окончание срока действия разрешения на работу, патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство

Окончание срока действия трудового договора в связи с истечением срока действия соответствующих разрешительных документов

Приостановление действия или аннулирование разрешения на привлечение иностранных работников у работодателя

Выявление несоответствия иностранного гражданина занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации

Приведение численности работников-иностранцев в соответствие с установленными квотами

Отдельно стоит выделить случаи, связанные с высококвалифицированными специалистами (ВКС). Для них предусмотрены дополнительные основания расторжения трудового договора:

Исключение работодателя из реестра организаций, имеющих право привлекать ВКС

Снижение размера заработной платы ниже установленного для ВКС минимума

Неисполнение работодателем обязательств по договору ДМС

Категория иностранного работника Специфические основания расторжения Особенности процедуры Безвизовые иностранцы с патентом Истечение срока патента; неуплата авансовых платежей по НДФЛ Уведомление МВД в течение 3 рабочих дней Визовые иностранцы с разрешением на работу Аннулирование разрешения на работу; окончание срока разрешения Уведомление МВД и органа занятости населения в течение 3 рабочих дней Высококвалифицированные специалисты Снижение зарплаты ниже установленного минимума; проблемы с ДМС Уведомление МВД в течение 3 рабочих дней + особая форма уведомления Иностранцы с РВП/ВНЖ Аннулирование РВП/ВНЖ; истечение срока РВП Уведомление МВД в течение 3 рабочих дней

Важно отметить, что в 2025 году ужесточен контроль за соблюдением работодателями обязанностей по проверке статуса разрешительных документов иностранных работников. Введена административная ответственность за несвоевременное расторжение трудового договора при аннулировании или истечении срока действия разрешительных документов сотрудника-иностранца.

При выборе основания расторжения трудового договора с иностранным работником рекомендуется учитывать потенциальные последствия для его миграционного статуса. Например, увольнение ВКС по инициативе работодателя может повлечь аннулирование выданной ему рабочей визы и необходимость выезда из России.

Процедура аннулирования трудового договора: пошаговая схема

Процедура аннулирования трудового договора с иностранным гражданином требует последовательного выполнения ряда действий, соблюдения установленных сроков и тщательного документального оформления каждого этапа. Рассмотрим пошаговый алгоритм, учитывающий требования 2025 года. ??

Шаг 1: Определение основания для расторжения трудового договора Первый и ключевой этап — правильный выбор основания для прекращения трудовых отношений. Необходимо проанализировать ситуацию и выбрать наиболее подходящее основание из перечисленных в ст. 77 ТК РФ или специальных оснований для иностранных работников (ст. 327.6 ТК РФ). От выбранного основания будут зависеть дальнейшие процедурные моменты.

Шаг 2: Оформление документов-оснований В зависимости от выбранного основания необходимо подготовить соответствующие документы:

При расторжении по соглашению сторон — письменное соглашение о расторжении трудового договора

По инициативе работника — заявление об увольнении (с отработкой 2 недели или без нее)

По инициативе работодателя — документы, подтверждающие наличие основания (акты о нарушениях, результаты аттестации и т.д.)

При аннулировании разрешительных документов — уведомление из МВД или иной документ, подтверждающий данный факт

Шаг 3: Уведомление работника При расторжении договора по инициативе работодателя необходимо уведомить работника о предстоящем увольнении в сроки, установленные законодательством:

При сокращении штата — не менее чем за 2 месяца

При ликвидации организации — не менее чем за 2 месяца

При окончании срока действия разрешительных документов — в день обнаружения данного факта

Уведомление вручается работнику под подпись. В случае невозможности личного вручения допускается направление уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении.

Шаг 4: Издание приказа об увольнении На основании соответствующих документов работодатель издает приказ о прекращении трудового договора по форме Т-8 или в произвольной форме, содержащей все необходимые реквизиты. В приказе указывается точное основание увольнения со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ.

Приказ должен быть подписан руководителем организации или иным уполномоченным лицом и объявлен работнику под подпись. При невозможности ознакомления работника с приказом на нем делается соответствующая запись.

Шаг 5: Расчет и выплаты при увольнении В последний день работы работодатель обязан произвести с иностранным работником полный расчет, включающий:

Заработную плату за отработанный период

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Выходное пособие (если предусмотрено законом для данного основания увольнения)

Иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или локальными нормативными актами

Для высококвалифицированных специалистов могут быть предусмотрены дополнительные компенсации, указанные в трудовом договоре.

Шаг 6: Оформление трудовой книжки В трудовой книжке иностранного работника (при ее наличии) делается запись об увольнении с указанием точной формулировки основания и ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. Трудовая книжка выдается работнику в последний день работы.

С 2021 года введены электронные трудовые книжки, поэтому необходимо внести соответствующие сведения в электронную форму СТД-Р, которая выдается работнику.

Шаг 7: Уведомление государственных органов В течение 3 рабочих дней с момента расторжения трудового договора работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД России. Для высококвалифицированных специалистов и работников, привлекаемых в рамках международных договоров о безвизовом режиме, установлены специальные формы уведомлений.

С 2025 года уведомление может подаваться в электронном виде через портал "Работа в России" или личный кабинет работодателя на сайте МВД.

Шаг 8: Выдача документов, связанных с работой По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать следующие документы:

Справку о доходах и суммах налога физического лица (по форме 2-НДФЛ)

Сведения о страховых взносах и страховом стаже (по форме СЗВ-СТАЖ)

Справку о среднем заработке за последние три месяца (для предъявления в службу занятости)

Другие документы, связанные с работой, заверенные надлежащим образом

Для иностранных работников может потребоваться подготовка этих документов на двух языках или с нотариальным переводом.

Артем Викторович, юрист по трудовому праву Ко мне обратился владелец небольшой производственной компании с 20 сотрудниками, из которых 7 были гражданами Узбекистана. Из-за сокращения объемов заказов ему пришлось уволить трех иностранных работников. Процедуру провели стандартно: издали приказ, выдали трудовые книжки, произвели расчет. Через два месяца компания получила штраф 350 000 рублей за нарушение миграционного законодательства. Оказалось, что работодатель не уведомил МВД о расторжении трудовых договоров с иностранцами в установленный срок. При обжаловании нам удалось снизить штраф до 150 000 рублей, доказав отсутствие умысла, но сумма все равно оказалась существенной для малого бизнеса. После этого мы внедрили систему автоматических напоминаний о сроках уведомлений в CRM-систему компании и разработали подробные чек-листы для кадровика. За последние два года — ни одного нарушения.

Уведомление госорганов при увольнении иностранного работника

Обязанность работодателя уведомлять государственные органы о расторжении трудового договора с иностранным гражданином — один из ключевых аспектов, отличающих данную процедуру от увольнения российских сотрудников. Несоблюдение порядка и сроков уведомления влечет административную ответственность с существенными штрафами. ??

Органы, подлежащие уведомлению:

Территориальный орган МВД России (подразделение по вопросам миграции) — уведомляется при расторжении трудового договора с любым иностранным гражданином; Органы службы занятости населения — уведомляются в некоторых случаях, например, при привлечении иностранцев на основании квоты; Налоговые органы — отдельное уведомление не требуется, но информация отражается в отчетности.

Сроки уведомления: В соответствии с п. 8 ст. 13 ФЗ №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", работодатель обязан уведомить территориальный орган МВД России о расторжении трудового договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней с даты расторжения.

Отсчет трехдневного срока начинается со следующего рабочего дня после даты расторжения трудового договора. Например, если трудовой договор расторгнут в пятницу, то срок уведомления истекает в среду следующей недели (при условии, что суббота и воскресенье — выходные дни).

Формы уведомлений: Формы уведомлений утверждены Приказом МВД России от 04.06.2019 №363 "Об утверждении формы уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) и формы уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированному специалисту". В 2025 году действуют следующие формы:

Для большинства иностранных работников — форма "Уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства)";

Для высококвалифицированных специалистов — дополнительно подается "Уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированному специалисту".

Способы подачи уведомлений: С 2025 года работодатели могут использовать несколько способов уведомления территориальных органов МВД России:

Лично или через уполномоченного представителя в территориальный орган МВД России; Почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; В электронной форме через: Единый портал государственных и муниципальных услуг;

Портал "Работа в России";

Личный кабинет работодателя на официальном сайте МВД России.

Электронная форма подачи уведомлений требует наличия усиленной квалифицированной электронной подписи.

Подтверждение подачи уведомления: Независимо от способа подачи уведомления работодателю необходимо сохранять документы, подтверждающие факт его направления:

При личном обращении — отметка о принятии на втором экземпляре уведомления;

При отправке почтой — опись вложения и уведомление о вручении;

При электронной подаче — электронное подтверждение о приеме документа.

Рекомендуется хранить подтверждающие документы не менее 3 лет для предъявления при проверках.

Ответственность за нарушение порядка уведомления: За неуведомление или нарушение сроков уведомления о расторжении трудового договора с иностранным гражданином предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ:

Для должностных лиц — штраф от 35 000 до 50 000 рублей;

Для юридических лиц — штраф от 400 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

В регионах с особым статусом (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) размеры штрафов увеличены.

Практические рекомендации по подаче уведомлений:

Создайте внутренний регламент уведомления госорганов с указанием ответственных лиц и сроков; Внедрите систему напоминаний о необходимости подачи уведомлений; Заранее подготовьте шаблоны уведомлений для разных категорий иностранных работников; При электронной подаче проверяйте актуальность электронной подписи; Ведите внутренний реестр поданных уведомлений с указанием даты подачи и способа подтверждения.

Документальное оформление расторжения договора с иностранцем

Корректное документальное оформление процедуры расторжения трудового договора с иностранным гражданином — гарантия минимизации рисков как для работодателя, так и для самого работника. Правильно составленные и своевременно оформленные документы защищают интересы обеих сторон и обеспечивают соблюдение требований законодательства. ??

Основной комплект документов при расторжении трудового договора:

Документ-основание для увольнения (в зависимости от основания прекращения трудовых отношений): Соглашение о расторжении трудового договора;

Заявление работника об увольнении;

Уведомление об увольнении (при сокращении штата или ликвидации организации);

Документы, подтверждающие нарушения трудовой дисциплины (при увольнении по инициативе работодателя);

Копия уведомления об аннулировании разрешительных документов (при увольнении по соответствующим основаниям). Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора по форме Т-8 или в произвольной форме, содержащий: ФИО работника;

Табельный номер;

Структурное подразделение;

Основание прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ;

Дату увольнения;

Реквизиты документа-основания. Личная карточка работника (форма Т-2) с внесенной записью об увольнении. Записка-расчет при прекращении трудового договора (форма Т-61). Уведомление территориального органа МВД России о расторжении трудового договора.

Дополнительные документы для специфических ситуаций:

Для высококвалифицированных специалистов — уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы;

При увольнении в связи с истечением срока разрешительных документов — копия документа, подтверждающего данное обстоятельство;

При увольнении в порядке перевода к другому работодателю — письмо-запрос от нового работодателя;

При увольнении сезонного работника — документы, подтверждающие сезонный характер работы.

Особенности оформления записи в трудовой книжке: Запись в трудовой книжке иностранного работника должна содержать точную формулировку основания увольнения в соответствии с ТК РФ и ссылку на соответствующую статью. При увольнении по специальным основаниям, предусмотренным для иностранных работников, указывается ст. 327.6 ТК РФ с конкретным пунктом.

Примеры формулировок:

"Трудовой договор расторгнут в связи с аннулированием разрешения на работу, пункт 8 части первой статьи 327.6 Трудового кодекса Российской Федерации";

"Трудовой договор расторгнут в связи с окончанием срока действия патента, пункт 9 части первой статьи 327.6 Трудового кодекса Российской Федерации".

Выдача документов работнику при увольнении: В последний день работы работодатель обязан выдать иностранному работнику:

Трудовую книжку (при ее наличии) или предоставить сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р; Справку о доходах и суммах налога физического лица (по форме 2-НДФЛ); Сведения о страховых взносах и страховом стаже (по форме СЗВ-СТАЖ); По письменному заявлению работника — заверенные копии документов, связанных с работой.

При невозможности выдать документы в последний день работы (например, в случае отсутствия работника) работодатель обязан направить уведомление о необходимости явиться за документами либо дать согласие на их отправку по почте.

Хранение документов после увольнения: После расторжения трудового договора с иностранным гражданином работодатель обязан обеспечить хранение соответствующих документов:

Документ Срок хранения Нормативный акт Личное дело работника 50/75 лет (в зависимости от года оформления) Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 Приказы по личному составу (о увольнении) 50/75 лет Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 Уведомления в МВД о расторжении трудового договора 5 лет Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 Документы-основания к приказам по личному составу 50/75 лет Приказ Росархива от 20.12.2019 №236

Рекомендации по оформлению документов:

Используйте актуальные формы документов, утвержденные нормативными актами или разработанные организацией и утвержденные локальными нормативными актами; При составлении документов на иностранном языке обеспечьте их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке; Внимательно проверяйте правильность указания персональных данных иностранного работника, особенно транслитерацию имени и фамилии; Обеспечьте подтверждение получения работником трудовой книжки и иных документов (подпись в книге учета движения трудовых книжек или в журнале выдачи документов); Используйте системы электронного документооборота, позволяющие контролировать сроки хранения документов и автоматизировать процессы их формирования.