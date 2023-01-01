Анкета для поступления на службу в МВД: образец и правила заполнения

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Для кого эта статья:

Кандидаты, желающие работать в системе МВД

Студенты и выпускники юридических и правоохранительных специальностей

Люди, интересующиеся карьерой в правоохранительных органах и необходимыми для этого документами Стремитесь построить карьеру в системе МВД? Ваш первый шаг — безупречно заполненная анкета кандидата. Этот документ — не просто формальность, а ваша визитная карточка, открывающая (или закрывающая) двери в правоохранительные органы. Сотни квалифицированных кандидатов ежегодно получают отказ из-за некорректно оформленных бумаг. Избежать типичных ошибок и представить себя в выгодном свете поможет знание структуры анкеты и правил её заполнения. ?? Разберём пошагово, как превратить бюрократическую процедуру в ваше преимущество.

Анкета для поступления на службу в МВД: структура и назначение

Анкета для поступления на службу в МВД — основополагающий документ при трудоустройстве в правоохранительные органы. Она служит инструментом первичного отбора кандидатов и формирует исходное представление о будущем сотруднике. Важно понимать: заполняя анкету, вы предоставляете информацию, которая будет подвергаться тщательной проверке. ???

Структура анкеты логично выстроена и включает следующие ключевые разделы:

Персональные данные — ФИО, дата и место рождения, гражданство

— ФИО, дата и место рождения, гражданство Сведения об образовании — учебные заведения, специальности, квалификации

— учебные заведения, специальности, квалификации Трудовой путь — подробная информация о предыдущих местах работы

— подробная информация о предыдущих местах работы Семейное положение — данные о близких родственниках

— данные о близких родственниках Воинская обязанность — отношение к службе, военный билет

— отношение к службе, военный билет Сведения о судимости — наличие/отсутствие, включая родственников

— наличие/отсутствие, включая родственников Заграничные выезды — даты, страны, цели поездок

— даты, страны, цели поездок Дополнительные навыки — владение языками, компьютерная грамотность

Каждый блок анкеты имеет определённое назначение в системе кадрового отбора МВД:

Раздел анкеты Назначение при отборе Что оценивается Персональные данные Идентификация личности Соответствие документам, наличие псевдонимов Сведения об образовании Оценка квалификации Профильность подготовки, успеваемость Трудовой путь Анализ опыта и стабильности Продолжительность работы, причины увольнений Семейное положение Оценка социальных связей Благонадёжность окружения Судимость и правонарушения Проверка юридической чистоты Соответствие требованиям законодательства

Алексей Вершинин, подполковник внутренней службы

Когда я работал в кадровом отделе УМВД, мне регулярно приходилось анализировать анкеты кандидатов. Помню случай с перспективным выпускником юридического факультета. Парень имел отличные рекомендации от преподавателей, но в анкете указал неполные сведения о родственниках, "забыв" упомянуть брата с непогашенной судимостью. При проверке информация всплыла. Что поразило — не сам факт родства (это не всегда является препятствием), а попытка утаить данные. Кандидату отказали не из-за брата, а из-за сокрытия информации. Достоверность в анкете — вопрос не формальности, а профессиональной этики будущего сотрудника правоохранительных органов.

Заполненная анкета становится базовым документом для проведения специальной проверки кандидата и принятия решения о его пригодности к службе. Данные анкеты сверяются с информацией из различных баз данных, включая криминалистические учёты и реестры административных правонарушений.

Правила корректного заполнения анкеты в органы МВД

Заполнение анкеты для поступления в МВД требует предельной внимательности и соблюдения определённых правил. Некорректно оформленный документ может стать причиной отказа даже для квалифицированного кандидата. ??

Придерживайтесь следующих базовых принципов:

Достоверность данных — указывайте только проверенную информацию, которую можно подтвердить документально

— указывайте только проверенную информацию, которую можно подтвердить документально Полнота сведений — не допускайте пропусков, даже если какие-то разделы кажутся несущественными

— не допускайте пропусков, даже если какие-то разделы кажутся несущественными Точность формулировок — используйте официальные наименования организаций, должностей, учебных заведений

— используйте официальные наименования организаций, должностей, учебных заведений Хронологическая последовательность — соблюдайте временную логику при описании образования и трудового пути

— соблюдайте временную логику при описании образования и трудового пути Аккуратность оформления — исключите помарки, исправления, сокращения

Технические аспекты заполнения анкеты также имеют значение:

Параметр Требование Пояснение Способ заполнения Печатный или разборчивый рукописный Приоритет отдаётся печатному варианту Цвет чернил Синий или чёрный Другие цвета не допускаются Сокращения Только общепринятые (г., обл., пр.) Произвольные сокращения запрещены Пропуски граф Недопустимы В случае отсутствия данных — прочерк Исправления Не допускаются При ошибке заполняется новый бланк

При заполнении отдельных разделов анкеты следует учитывать следующие нюансы:

Образование — указывайте все учебные заведения, включая неоконченное образование и курсы повышения квалификации. Обязательно укажите номера дипломов.

— указывайте все учебные заведения, включая неоконченное образование и курсы повышения квалификации. Обязательно укажите номера дипломов. Трудовая деятельность — отразите весь период с 14 лет, включая учёбу, военную службу, периоды безработицы. Обязательно указывайте точные адреса организаций.

— отразите весь период с 14 лет, включая учёбу, военную службу, периоды безработицы. Обязательно указывайте точные адреса организаций. Родственники — информация предоставляется о всех близких родственниках (родители, супруги, дети, братья, сёстры), даже если связь с ними утрачена. Для умерших родственников указывайте дату смерти.

— информация предоставляется о всех близких родственниках (родители, супруги, дети, братья, сёстры), даже если связь с ними утрачена. Для умерших родственников указывайте дату смерти. Воинский учёт — укажите категорию годности, ВУС, наименование военкомата.

— укажите категорию годности, ВУС, наименование военкомата. Загранпоездки — перечислите все выезды за последние 5 лет с указанием дат и целей.

Важно: в разделе "Дополнительные сведения" укажите информацию о наличии водительского удостоверения (категории, стаж), владении иностранными языками, компьютерных навыках, увлечениях, имеющих отношение к службе (спорт, технические навыки).

Отнеситесь серьёзно к вопросам о состоянии здоровья и наличии хронических заболеваний — впоследствии эти данные будут сверяться с результатами медицинского освидетельствования.

Образец и бланк анкеты для службы в МВД: где скачать

Получить официальный бланк анкеты для поступления на службу в МВД можно несколькими способами. Выбирайте наиболее удобный для вас вариант, но помните: использование устаревших форм недопустимо. ??

Основные источники получения актуального бланка анкеты:

Официальный сайт МВД России — в разделе «Служба в МВД» доступна для скачивания актуальная форма анкеты в формате PDF или DOCX

— в разделе «Служба в МВД» доступна для скачивания актуальная форма анкеты в формате PDF или DOCX Кадровые подразделения территориальных органов МВД — можно получить бланк лично, что позволит сразу проконсультироваться по вопросам заполнения

— можно получить бланк лично, что позволит сразу проконсультироваться по вопросам заполнения Портал госуслуг — в разделе «Карьера и образование» размещены образцы документов для трудоустройства в государственные органы

— в разделе «Карьера и образование» размещены образцы документов для трудоустройства в государственные органы Образовательные учреждения МВД — выпускникам предоставляют комплект документов для трудоустройства

При получении бланка обратите внимание на его реквизиты: номер формы, дату утверждения, наличие визы ответственного должностного лица. Актуальная форма анкеты утверждена Приказом МВД России и содержит штрих-код в верхнем правом углу первой страницы.

Для удобства заполнения рекомендуется использовать электронную версию бланка в формате, поддерживающем редактирование (DOCX). После заполнения документ распечатывается и подписывается кандидатом. Важно сохранить исходное форматирование документа и не нарушать его структуру.

Если вы сомневаетесь в актуальности имеющегося у вас бланка, обратитесь в кадровое подразделение МВД по месту предполагаемой службы — использование устаревшей формы может стать причиной возврата документов.

При заполнении электронной версии анкеты соблюдайте следующие технические требования:

Используйте шрифт Times New Roman размером 12-14 пт

Сохраняйте все поля и отступы, предусмотренные в оригинальном документе

Не удаляйте служебные метки и разделы, даже если они не заполняются

Избегайте переносов слов и автоматической нумерации

После заполнения проверьте корректность отображения всех данных в распечатанном документе

Ирина Соколова, специалист по кадровому делопроизводству

За годы работы с кандидатами в МВД я видела сотни анкет, и часто первая реакция на документ определяла дальнейшую судьбу соискателя. Особенно запомнился случай с бывшим военнослужащим, который подавал документы на должность участкового. Он скачал устаревший бланк анкеты из непроверенного источника и заполнил его безупречно — каллиграфическим почерком, без единой помарки. Однако форма была неактуальной, в ней отсутствовали важные разделы о цифровых следах кандидата. Пришлось возвращать документы на переоформление, что отсрочило его трудоустройство на месяц. Мораль проста: всегда берите бланки только из официальных источников, независимо от того, насколько аккуратно вы планируете их заполнить.

Помимо самой анкеты, полезно ознакомиться с образцом её заполнения. Такие образцы часто предоставляются вместе с бланком или размещаются в информационных материалах кадровых подразделений. Изучение примера поможет избежать типичных ошибок и правильно структурировать информацию, особенно в сложных разделах, таких как трудовая деятельность или сведения о родственниках.

Перечень документов, прилагаемых к анкете кандидата

Анкета — лишь один из документов в комплекте, необходимом для поступления на службу в МВД. Для успешного прохождения отбора потребуется собрать полный пакет бумаг, подтверждающих сведения, указанные в анкете. ??

Базовый комплект документов, прилагаемых к анкете:

Паспорт гражданина РФ (оригинал и копии всех заполненных страниц)

(оригинал и копии всех заполненных страниц) Документы об образовании (дипломы, аттестаты, сертификаты с приложениями)

(дипломы, аттестаты, сертификаты с приложениями) Трудовая книжка или её заверенная копия (при наличии)

или её заверенная копия (при наличии) Военный билет или приписное свидетельство (для военнообязанных)

или приписное свидетельство (для военнообязанных) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН)

(ИНН) СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)

(страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) Свидетельства о заключении/расторжении брака (при наличии)

(при наличии) Свидетельства о рождении детей (при наличии)

(при наличии) Характеристика с последнего места работы/учёбы

Фотографии установленного образца (обычно 4 шт. размером 3?4 см)

В зависимости от должности и подразделения МВД список может дополняться специфическими документами:

Категория документов Назначение Примечание Медицинские документы Подтверждение годности по состоянию здоровья Оформляются по направлению кадрового подразделения Документы о специальной подготовке Подтверждение профессиональных навыков Удостоверения, сертификаты, свидетельства Спортивные разряды Оценка физической подготовки Особенно важны для спецподразделений Финансовые документы Подтверждение финансового положения Декларации о доходах, сведения об имуществе Рекомендации Характеристика личных качеств От действующих сотрудников МВД (при наличии)

Все документы должны быть предоставлены в оригинале (для сверки) и в виде копий, которые остаются в личном деле. Копии документов на иностранных языках должны сопровождаться нотариально заверенным переводом.

Важно: документы необходимо представить в строго определённом порядке, соответствующем перечню, который выдаётся кадровым подразделением. Рекомендуется использовать папку-скоросшиватель с прозрачными файлами для систематизации документов.

Сроки действия некоторых документов ограничены:

Медицинские заключения — 6 месяцев с даты выдачи

Справка об отсутствии судимости — 3 месяца

Характеристика с места работы/учёбы — 6 месяцев

Результаты психологического тестирования — 1 год

Обратите внимание: для некоторых должностей в МВД может потребоваться предоставление дополнительных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера как на самого кандидата, так и на членов его семьи. Эта информация подаётся на специальных бланках, которые выдаются кадровой службой.

Типичные ошибки при оформлении анкеты для МВД

При заполнении анкеты для поступления на службу в МВД кандидаты часто допускают ошибки, которые могут существенно осложнить или даже сделать невозможным их трудоустройство. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать. ??

Критические ошибки, приводящие к отказу в рассмотрении документов:

Предоставление заведомо ложных сведений — попытка скрыть судимость, административные правонарушения или факты биографии

— попытка скрыть судимость, административные правонарушения или факты биографии Умалчивание информации о родственниках — неполное указание данных о близких, особенно имеющих проблемы с законом

— неполное указание данных о близких, особенно имеющих проблемы с законом Искажение сведений о местах работы — «корректировка» трудового стажа, должностей или причин увольнения

— «корректировка» трудового стажа, должностей или причин увольнения Сокрытие информации о заграничных поездках — особенно в страны с неблагоприятной геополитической обстановкой

— особенно в страны с неблагоприятной геополитической обстановкой Утаивание сведений о контактах с иностранными гражданами — включая родственные связи и деловые отношения

Технические ошибки, требующие исправления:

Неразборчивый почерк при рукописном заполнении

при рукописном заполнении Использование сокращений в наименованиях организаций, учебных заведений

в наименованиях организаций, учебных заведений Пропуски граф без соответствующих отметок (прочерков)

без соответствующих отметок (прочерков) Хронологические разрывы в описании трудовой деятельности

в описании трудовой деятельности Отсутствие подписи кандидата в конце анкеты и на каждой странице

кандидата в конце анкеты и на каждой странице Указание неполных адресов организаций и мест жительства

организаций и мест жительства Ошибки в датах — несоответствие между периодами работы, учёбы, службы

Рекомендации по избежанию типичных ошибок:

Перед заполнением анкеты тщательно соберите и проверьте всю необходимую информацию — даты, наименования, адреса. Заполняйте анкету в спокойной обстановке, без спешки, выделив достаточно времени. Используйте официальные формулировки из трудовой книжки, дипломов и иных документов. После заполнения внимательно перечитайте весь текст, проверив хронологию и отсутствие пропусков. При наличии сомнений проконсультируйтесь с сотрудниками кадрового подразделения МВД.

Если вы обнаружили ошибку после сдачи анкеты, незамедлительно сообщите об этом в кадровое подразделение. Своевременное исправление неточностей воспринимается лучше, чем их обнаружение в процессе проверки.

Помните: все сведения, указанные в анкете, подвергаются тщательной проверке. МВД имеет доступ к различным базам данных и информационным системам, позволяющим верифицировать практически любую информацию о кандидате. Обнаружение недостоверных данных становится непреодолимым препятствием для поступления на службу и может повлечь правовые последствия.