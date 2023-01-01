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50+ мест работы на английском: названия должностей для резюме
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50+ мест работы на английском: названия должностей для резюме

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Для кого эта статья:

  • Соискатели работы, желающие создать резюме на английском языке
  • Специалисты по рекрутингу, стремящиеся улучшить свои навыки в международном подборе персонала

  • Люди, рассматривающие возможность карьерного роста в международных компаниях

    Каждый раз, когда мой клиент открывает вордовский документ для создания англоязычного резюме, я вижу ту же растерянность на лице. "Как же правильно перевести мою должность? Моя работа точно специфическая!" Правильные названия должностей на английском — это не просто перевод русских эквивалентов. Это мощный сигнал для рекрутера, что вы понимаете международные стандарты и корпоративную культуру. Ошибка в названии должности может стоить вам интервью, а верный выбор — открыть двери к карьерному росту в глобальной компании. 🌐

Топ-50 названий должностей на английском для резюме

Правильное указание должности в резюме — это первое, на что обращает внимание рекрутер. В международных компаниях используются стандартизированные наименования позиций, которые мгновенно дают понимание вашего уровня и зоны ответственности. 📄

Русское название Английское название Отрасль
Генеральный директор Chief Executive Officer (CEO) Управление
Финансовый директор Chief Financial Officer (CFO) Финансы
Технический директор Chief Technology Officer (CTO) IT
Операционный директор Chief Operating Officer (COO) Операции
Директор по маркетингу Chief Marketing Officer (CMO) Маркетинг
Руководитель отдела продаж Sales Director / Head of Sales Продажи
Менеджер по продажам Sales Manager Продажи
Бухгалтер Accountant Финансы
Главный бухгалтер Chief Accountant / Head of Accounting Финансы
Специалист по подбору персонала Recruiter / Talent Acquisition Specialist HR

Давайте продолжим список с ключевыми должностями, которые часто встречаются в современных резюме:

  • Product Manager — Продакт-менеджер
  • Software Developer — Разработчик программного обеспечения
  • Data Analyst — Аналитик данных
  • Business Development Manager — Менеджер по развитию бизнеса
  • Human Resources Manager — Менеджер по персоналу
  • Customer Success Manager — Менеджер по работе с клиентами
  • Project Manager — Проектный менеджер
  • Content Manager — Контент-менеджер
  • Digital Marketing Specialist — Специалист по цифровому маркетингу
  • Financial Analyst — Финансовый аналитик
  • Operations Manager — Операционный менеджер
  • Quality Assurance Engineer — Инженер по обеспечению качества
  • UI/UX Designer — Дизайнер интерфейсов
  • Legal Counsel — Юрисконсульт
  • Supply Chain Manager — Менеджер по цепочкам поставок
  • DevOps Engineer — DevOps-инженер
  • Business Analyst — Бизнес-аналитик
  • SEO Specialist — SEO-специалист
  • Customer Support Representative — Представитель службы поддержки клиентов
  • Research and Development Engineer — Инженер-исследователь
  • Systems Administrator — Системный администратор
  • Account Manager — Менеджер по работе с ключевыми клиентами
  • Brand Manager — Бренд-менеджер
  • Procurement Manager — Менеджер по закупкам
  • Art Director — Арт-директор
  • Executive Assistant — Исполнительный ассистент
  • Compliance Officer — Специалист по нормативному соответствию
  • Event Manager — Менеджер мероприятий
  • Public Relations Manager — Менеджер по связям с общественностью
  • Risk Manager — Риск-менеджер
  • Tax Specialist — Специалист по налогообложению
  • Training Manager — Менеджер по обучению
  • UX Researcher — UX-исследователь
  • Database Administrator — Администратор баз данных
  • Information Security Analyst — Аналитик информационной безопасности
  • Investment Analyst — Инвестиционный аналитик
  • Logistics Coordinator — Координатор логистики
  • Mechanical Engineer — Инженер-механик
  • Network Administrator — Сетевой администратор
  • Social Media Manager — Менеджер по социальным сетям

Елена Краснова, карьерный консультант Клиентка обратилась ко мне с проблемой: несмотря на богатый опыт в продажах, ее резюме игнорировали международные компании. Изучив документ, я увидела, что она перевела свою должность "Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами" как "Direction Leader for Key Clients" — буквальный перевод, который звучит неестественно для англоговорящих рекрутеров. Мы изменили название на "Key Account Manager" и добавили конкретные метрики успеха. В течение месяца она получила три приглашения на интервью от крупных международных компаний. Правильное название должности открыло двери, которые раньше оставались закрытыми.

Пошаговый план для смены профессии

Должности по отраслям: английский для профессионалов

Различные индустрии имеют свою специфику в наименовании должностей. Правильное использование отраслевой терминологии указывает на вашу профессиональную принадлежность и понимание контекста. 🏢

IT и разработка

  • Frontend Developer — Фронтенд-разработчик
  • Backend Developer — Бэкенд-разработчик
  • Full Stack Developer — Фулстек-разработчик
  • QA Engineer — Инженер по тестированию
  • DevOps Engineer — DevOps-инженер
  • Technical Lead — Технический лид
  • UX/UI Designer — UX/UI-дизайнер
  • Scrum Master — Скрам-мастер
  • Software Architect — Архитектор программного обеспечения
  • Information Security Specialist — Специалист по информационной безопасности

Маркетинг и PR

  • Marketing Manager — Маркетинг-менеджер
  • SEO Specialist — SEO-специалист
  • Content Strategist — Контент-стратег
  • Social Media Specialist — Специалист по социальным сетям
  • Brand Manager — Бренд-менеджер
  • PR Manager — PR-менеджер
  • Market Research Analyst — Аналитик рыночных исследований
  • CRM Manager — CRM-менеджер
  • Copywriter — Копирайтер
  • Media Buyer — Медиабайер

Финансы и бухгалтерия

  • Financial Analyst — Финансовый аналитик
  • Financial Controller — Финансовый контролер
  • Investment Manager — Инвестиционный менеджер
  • Risk Analyst — Риск-аналитик
  • Tax Manager — Налоговый менеджер
  • Auditor — Аудитор
  • Finance Director — Финансовый директор
  • Treasury Manager — Казначей
  • Accounts Payable Specialist — Специалист по кредиторской задолженности
  • Budget Analyst — Бюджетный аналитик

Сильные глаголы и фразы для описания опыта работы

Названия должностей — это только начало. Для создания действительно впечатляющего резюме необходимо подкрепить их мощными глаголами действия, которые демонстрируют ваши достижения и навыки. 💼

Русский глагол Английский эквивалент Пример использования
Руководить Lead, Manage, Direct Led a team of 15 developers to deliver a complex project ahead of schedule
Разрабатывать Develop, Design, Create Developed a new customer retention strategy that increased loyalty by 25%
Анализировать Analyze, Assess, Evaluate Analyzed market trends to identify new business opportunities worth $2M
Повышать Increase, Enhance, Boost Increased department efficiency by 35% through implementing new workflows
Внедрять Implement, Deploy, Roll out Implemented an automated testing system that reduced QA time by 40%
Создавать Create, Establish, Launch Created a comprehensive onboarding program for new sales representatives
Оптимизировать Optimize, Streamline, Refine Optimized supply chain processes, saving $500K annually
Управлять Manage, Oversee, Administrate Managed a $5M annual budget while identifying cost-saving opportunities

Вот еще несколько сильных глаголов, которые помогут вашему резюме выделиться:

  • Achieve (Достигать) — Achieved 120% of quarterly sales targets consistently
  • Negotiate (Вести переговоры) — Negotiated contracts with suppliers, reducing costs by 15%
  • Transform (Трансформировать) — Transformed customer service protocols, raising satisfaction scores from 72% to 94%
  • Pioneer (Быть первопроходцем) — Pioneered the company's remote work policy, which became industry standard
  • Restructure (Реструктурировать) — Restructured the marketing department to align with new business goals
  • Coordinate (Координировать) — Coordinated cross-functional teams across five international offices
  • Generate (Генерировать) — Generated $3.5M in new business revenue within the first year
  • Spearhead (Возглавлять) — Spearheaded the company's digital transformation initiative
  • Decrease (Уменьшать) — Decreased customer churn rate by 40% through a new retention strategy
  • Execute (Выполнять) — Executed the company's largest product launch to date, exceeding targets by 200%

При описании вашего опыта избегайте пассивных конструкций и расплывчатых формулировок. Вместо "Был ответственен за..." используйте активные глаголы, демонстрирующие ваши конкретные действия и их результаты. 🎯

Максим Соловьев, HR-директор Однажды ко мне пришел кандидат, чье резюме на английском языке было перегружено словами "responsible for" и "was in charge of". Несмотря на впечатляющий опыт, документ выглядел блекло. Мы переписали его резюме, используя сильные глаголы действия: "streamlined", "pioneered", "orchestrated". При повторной отправке в ту же компанию, где его ранее отклонили, он получил приглашение на интервью. На собеседовании ему сказали, что его резюме выделилось среди других кандидатов благодаря чёткому описанию достижений. Через три недели он получил предложение о работе с зарплатой на 30% выше, чем на предыдущем месте. Сила правильно подобранных слов и структуры превратила одно и то же профессиональное прошлое в совершенно разные карьерные перспективы.

Уровни должностей: от стажера до руководителя

В международных компаниях существует четкая иерархия должностей, которая отражает уровень ответственности и опыта. Правильное понимание этой иерархии поможет вам точно позиционировать себя и свои карьерные амбиции. 📊

Типичная прогрессия карьерного роста в корпоративной среде:

  • Intern/Trainee (Стажер) — Начальная позиция для студентов или недавних выпускников
  • Junior Specialist (Младший специалист) — Начинающий специалист с минимальным опытом (0-2 года)
  • Specialist (Специалист) — Профессионал со средним уровнем опыта (2-4 года)
  • Senior Specialist (Старший специалист) — Опытный профессионал (4-7 лет опыта)
  • Lead/Team Lead (Ведущий специалист/Тимлид) — Руководит небольшой группой специалистов
  • Manager (Менеджер) — Управляет отделом или направлением
  • Senior Manager (Старший менеджер) — Отвечает за несколько отделов или крупное направление
  • Director (Директор) — Руководит крупным подразделением или функцией в компании
  • Vice President (VP) (Вице-президент) — Один из топ-менеджеров компании
  • C-level Executive (CEO, CFO, CTO, etc.) — Высшее руководство компании

В технологических компаниях карьерная лестница может иметь свои особенности:

  • Junior DeveloperDeveloperSenior DeveloperLead DeveloperSoftware ArchitectCTO
  • Junior DesignerDesignerSenior DesignerDesign LeadCreative DirectorCDO

При указании вашего уровня в резюме, будьте честны и реалистичны. Неправильное позиционирование может привести к несоответствию ожиданий и реальности как для вас, так и для потенциального работодателя. 👨‍💼

Важно также учитывать культурные различия в наименовании должностей. Например:

  • В США титулы обычно более специфичны и детальны: "Senior Marketing Automation Specialist"
  • В Великобритании могут использоваться более традиционные и консервативные наименования: "Marketing Officer"
  • В стартапах часто встречаются креативные названия должностей: "Growth Hacker", "Customer Success Ninja"

При переводе своей должности на английский язык ориентируйтесь на целевую аудиторию и страну, в которой вы ищете работу. Для глобальных корпораций лучше использовать стандартизированные названия, понятные в международной среде. 🌍

Как правильно указать места работы в англоязычном резюме

Корректное оформление секции "Опыт работы" (Experience/Work History) — это искусство баланса между информативностью и лаконичностью. Рекрутеры уделяют этой части резюме наибольшее внимание, поэтому важно структурировать информацию профессионально и четко. 📝

Вот стандартная структура для каждого места работы:

  • Название компании — используйте официальное английское название (Apple Inc., не ООО "Яблоко")
  • Локация — город и страна (Moscow, Russia или Remote)
  • Период работы — формат Month Year – Month Year (June 2018 – Present)
  • Должность — правильный английский эквивалент вашей позиции
  • Описание обязанностей и достижений — 3-5 пунктов с конкретными результатами

Пример оформления места работы:

ABC Technologies Moscow, Russia April 2019 – January 2023 Senior Project Manager – Led cross-functional teams of 12 developers on 5 major projects with total budget of $1.5M – Implemented Agile methodology across the department, reducing development cycle by 35% – Delivered all projects on time and 15% under budget through effective resource allocation – Established new quality assurance protocols that decreased post-launch issues by 60% – Collaborated with C-level executives to align project objectives with business strategy

Несколько важных рекомендаций:

  • Используйте обратную хронологию — самое последнее место работы указывается первым
  • Согласуйте времена глаголов — используйте прошедшее время для предыдущих мест работы и настоящее для текущей позиции
  • Адаптируйте должности под вакансию — если ваша фактическая должность не отражает реальные обязанности, выберите более подходящий эквивалент
  • Указывайте повышения — если вы получили продвижение в одной компании, подчеркните это:

XYZ Corporation London, UK March 2016 – December 2020

Marketing Manager (January 2019 – December 2020) [Описание обязанностей и достижений]

Marketing Specialist (March 2016 – December 2018) [Описание обязанностей и достижений]

  • Квантифицируйте достижения — используйте числа, проценты, денежные суммы для иллюстрации ваших успехов
  • Избегайте аббревиатур — расшифровывайте отраслевые сокращения, непонятные международным рекрутерам

Удалите из резюме неактуальный опыт работы (более 10-15 лет назад) и стажировки, если у вас уже есть солидный опыт работы. Это поможет сфокусировать внимание рекрутера на более релевантных и недавних достижениях. 🕰️

Правильные названия должностей на английском — это ключ к успешной международной карьере. Они мгновенно сигнализируют рекрутеру о вашем профессиональном уровне и понимании корпоративной культуры. Комбинируя точные наименования с сильными глаголами действия и количественными показателями достижений, вы создаете резюме, которое выделяется среди сотен других. Помните, что в глобальном мире не существует второй попытки произвести первое впечатление — убедитесь, что ваше резюме говорит на языке международного рекрутинга.

Виктор Семёнов

карьерный консультант

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