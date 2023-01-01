50+ мест работы на английском: названия должностей для резюме#Резюме и портфолио #Выбор профессии #Карьера и развитие
Для кого эта статья:
- Соискатели работы, желающие создать резюме на английском языке
- Специалисты по рекрутингу, стремящиеся улучшить свои навыки в международном подборе персонала
Люди, рассматривающие возможность карьерного роста в международных компаниях
Каждый раз, когда мой клиент открывает вордовский документ для создания англоязычного резюме, я вижу ту же растерянность на лице. "Как же правильно перевести мою должность? Моя работа точно специфическая!" Правильные названия должностей на английском — это не просто перевод русских эквивалентов. Это мощный сигнал для рекрутера, что вы понимаете международные стандарты и корпоративную культуру. Ошибка в названии должности может стоить вам интервью, а верный выбор — открыть двери к карьерному росту в глобальной компании. 🌐
Топ-50 названий должностей на английском для резюме
Правильное указание должности в резюме — это первое, на что обращает внимание рекрутер. В международных компаниях используются стандартизированные наименования позиций, которые мгновенно дают понимание вашего уровня и зоны ответственности. 📄
|Русское название
|Английское название
|Отрасль
|Генеральный директор
|Chief Executive Officer (CEO)
|Управление
|Финансовый директор
|Chief Financial Officer (CFO)
|Финансы
|Технический директор
|Chief Technology Officer (CTO)
|IT
|Операционный директор
|Chief Operating Officer (COO)
|Операции
|Директор по маркетингу
|Chief Marketing Officer (CMO)
|Маркетинг
|Руководитель отдела продаж
|Sales Director / Head of Sales
|Продажи
|Менеджер по продажам
|Sales Manager
|Продажи
|Бухгалтер
|Accountant
|Финансы
|Главный бухгалтер
|Chief Accountant / Head of Accounting
|Финансы
|Специалист по подбору персонала
|Recruiter / Talent Acquisition Specialist
|HR
Давайте продолжим список с ключевыми должностями, которые часто встречаются в современных резюме:
- Product Manager — Продакт-менеджер
- Software Developer — Разработчик программного обеспечения
- Data Analyst — Аналитик данных
- Business Development Manager — Менеджер по развитию бизнеса
- Human Resources Manager — Менеджер по персоналу
- Customer Success Manager — Менеджер по работе с клиентами
- Project Manager — Проектный менеджер
- Content Manager — Контент-менеджер
- Digital Marketing Specialist — Специалист по цифровому маркетингу
- Financial Analyst — Финансовый аналитик
- Operations Manager — Операционный менеджер
- Quality Assurance Engineer — Инженер по обеспечению качества
- UI/UX Designer — Дизайнер интерфейсов
- Legal Counsel — Юрисконсульт
- Supply Chain Manager — Менеджер по цепочкам поставок
- DevOps Engineer — DevOps-инженер
- Business Analyst — Бизнес-аналитик
- SEO Specialist — SEO-специалист
- Customer Support Representative — Представитель службы поддержки клиентов
- Research and Development Engineer — Инженер-исследователь
- Systems Administrator — Системный администратор
- Account Manager — Менеджер по работе с ключевыми клиентами
- Brand Manager — Бренд-менеджер
- Procurement Manager — Менеджер по закупкам
- Art Director — Арт-директор
- Executive Assistant — Исполнительный ассистент
- Compliance Officer — Специалист по нормативному соответствию
- Event Manager — Менеджер мероприятий
- Public Relations Manager — Менеджер по связям с общественностью
- Risk Manager — Риск-менеджер
- Tax Specialist — Специалист по налогообложению
- Training Manager — Менеджер по обучению
- UX Researcher — UX-исследователь
- Database Administrator — Администратор баз данных
- Information Security Analyst — Аналитик информационной безопасности
- Investment Analyst — Инвестиционный аналитик
- Logistics Coordinator — Координатор логистики
- Mechanical Engineer — Инженер-механик
- Network Administrator — Сетевой администратор
- Social Media Manager — Менеджер по социальным сетям
Елена Краснова, карьерный консультант Клиентка обратилась ко мне с проблемой: несмотря на богатый опыт в продажах, ее резюме игнорировали международные компании. Изучив документ, я увидела, что она перевела свою должность "Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами" как "Direction Leader for Key Clients" — буквальный перевод, который звучит неестественно для англоговорящих рекрутеров. Мы изменили название на "Key Account Manager" и добавили конкретные метрики успеха. В течение месяца она получила три приглашения на интервью от крупных международных компаний. Правильное название должности открыло двери, которые раньше оставались закрытыми.
Должности по отраслям: английский для профессионалов
Различные индустрии имеют свою специфику в наименовании должностей. Правильное использование отраслевой терминологии указывает на вашу профессиональную принадлежность и понимание контекста. 🏢
IT и разработка
- Frontend Developer — Фронтенд-разработчик
- Backend Developer — Бэкенд-разработчик
- Full Stack Developer — Фулстек-разработчик
- QA Engineer — Инженер по тестированию
- DevOps Engineer — DevOps-инженер
- Technical Lead — Технический лид
- UX/UI Designer — UX/UI-дизайнер
- Scrum Master — Скрам-мастер
- Software Architect — Архитектор программного обеспечения
- Information Security Specialist — Специалист по информационной безопасности
Маркетинг и PR
- Marketing Manager — Маркетинг-менеджер
- SEO Specialist — SEO-специалист
- Content Strategist — Контент-стратег
- Social Media Specialist — Специалист по социальным сетям
- Brand Manager — Бренд-менеджер
- PR Manager — PR-менеджер
- Market Research Analyst — Аналитик рыночных исследований
- CRM Manager — CRM-менеджер
- Copywriter — Копирайтер
- Media Buyer — Медиабайер
Финансы и бухгалтерия
- Financial Analyst — Финансовый аналитик
- Financial Controller — Финансовый контролер
- Investment Manager — Инвестиционный менеджер
- Risk Analyst — Риск-аналитик
- Tax Manager — Налоговый менеджер
- Auditor — Аудитор
- Finance Director — Финансовый директор
- Treasury Manager — Казначей
- Accounts Payable Specialist — Специалист по кредиторской задолженности
- Budget Analyst — Бюджетный аналитик
Сильные глаголы и фразы для описания опыта работы
Названия должностей — это только начало. Для создания действительно впечатляющего резюме необходимо подкрепить их мощными глаголами действия, которые демонстрируют ваши достижения и навыки. 💼
|Русский глагол
|Английский эквивалент
|Пример использования
|Руководить
|Lead, Manage, Direct
|Led a team of 15 developers to deliver a complex project ahead of schedule
|Разрабатывать
|Develop, Design, Create
|Developed a new customer retention strategy that increased loyalty by 25%
|Анализировать
|Analyze, Assess, Evaluate
|Analyzed market trends to identify new business opportunities worth $2M
|Повышать
|Increase, Enhance, Boost
|Increased department efficiency by 35% through implementing new workflows
|Внедрять
|Implement, Deploy, Roll out
|Implemented an automated testing system that reduced QA time by 40%
|Создавать
|Create, Establish, Launch
|Created a comprehensive onboarding program for new sales representatives
|Оптимизировать
|Optimize, Streamline, Refine
|Optimized supply chain processes, saving $500K annually
|Управлять
|Manage, Oversee, Administrate
|Managed a $5M annual budget while identifying cost-saving opportunities
Вот еще несколько сильных глаголов, которые помогут вашему резюме выделиться:
- Achieve (Достигать) — Achieved 120% of quarterly sales targets consistently
- Negotiate (Вести переговоры) — Negotiated contracts with suppliers, reducing costs by 15%
- Transform (Трансформировать) — Transformed customer service protocols, raising satisfaction scores from 72% to 94%
- Pioneer (Быть первопроходцем) — Pioneered the company's remote work policy, which became industry standard
- Restructure (Реструктурировать) — Restructured the marketing department to align with new business goals
- Coordinate (Координировать) — Coordinated cross-functional teams across five international offices
- Generate (Генерировать) — Generated $3.5M in new business revenue within the first year
- Spearhead (Возглавлять) — Spearheaded the company's digital transformation initiative
- Decrease (Уменьшать) — Decreased customer churn rate by 40% through a new retention strategy
- Execute (Выполнять) — Executed the company's largest product launch to date, exceeding targets by 200%
При описании вашего опыта избегайте пассивных конструкций и расплывчатых формулировок. Вместо "Был ответственен за..." используйте активные глаголы, демонстрирующие ваши конкретные действия и их результаты. 🎯
Максим Соловьев, HR-директор Однажды ко мне пришел кандидат, чье резюме на английском языке было перегружено словами "responsible for" и "was in charge of". Несмотря на впечатляющий опыт, документ выглядел блекло. Мы переписали его резюме, используя сильные глаголы действия: "streamlined", "pioneered", "orchestrated". При повторной отправке в ту же компанию, где его ранее отклонили, он получил приглашение на интервью. На собеседовании ему сказали, что его резюме выделилось среди других кандидатов благодаря чёткому описанию достижений. Через три недели он получил предложение о работе с зарплатой на 30% выше, чем на предыдущем месте. Сила правильно подобранных слов и структуры превратила одно и то же профессиональное прошлое в совершенно разные карьерные перспективы.
Уровни должностей: от стажера до руководителя
В международных компаниях существует четкая иерархия должностей, которая отражает уровень ответственности и опыта. Правильное понимание этой иерархии поможет вам точно позиционировать себя и свои карьерные амбиции. 📊
Типичная прогрессия карьерного роста в корпоративной среде:
- Intern/Trainee (Стажер) — Начальная позиция для студентов или недавних выпускников
- Junior Specialist (Младший специалист) — Начинающий специалист с минимальным опытом (0-2 года)
- Specialist (Специалист) — Профессионал со средним уровнем опыта (2-4 года)
- Senior Specialist (Старший специалист) — Опытный профессионал (4-7 лет опыта)
- Lead/Team Lead (Ведущий специалист/Тимлид) — Руководит небольшой группой специалистов
- Manager (Менеджер) — Управляет отделом или направлением
- Senior Manager (Старший менеджер) — Отвечает за несколько отделов или крупное направление
- Director (Директор) — Руководит крупным подразделением или функцией в компании
- Vice President (VP) (Вице-президент) — Один из топ-менеджеров компании
- C-level Executive (CEO, CFO, CTO, etc.) — Высшее руководство компании
В технологических компаниях карьерная лестница может иметь свои особенности:
- Junior Developer → Developer → Senior Developer → Lead Developer → Software Architect → CTO
- Junior Designer → Designer → Senior Designer → Design Lead → Creative Director → CDO
При указании вашего уровня в резюме, будьте честны и реалистичны. Неправильное позиционирование может привести к несоответствию ожиданий и реальности как для вас, так и для потенциального работодателя. 👨💼
Важно также учитывать культурные различия в наименовании должностей. Например:
- В США титулы обычно более специфичны и детальны: "Senior Marketing Automation Specialist"
- В Великобритании могут использоваться более традиционные и консервативные наименования: "Marketing Officer"
- В стартапах часто встречаются креативные названия должностей: "Growth Hacker", "Customer Success Ninja"
При переводе своей должности на английский язык ориентируйтесь на целевую аудиторию и страну, в которой вы ищете работу. Для глобальных корпораций лучше использовать стандартизированные названия, понятные в международной среде. 🌍
Как правильно указать места работы в англоязычном резюме
Корректное оформление секции "Опыт работы" (Experience/Work History) — это искусство баланса между информативностью и лаконичностью. Рекрутеры уделяют этой части резюме наибольшее внимание, поэтому важно структурировать информацию профессионально и четко. 📝
Вот стандартная структура для каждого места работы:
- Название компании — используйте официальное английское название (Apple Inc., не ООО "Яблоко")
- Локация — город и страна (Moscow, Russia или Remote)
- Период работы — формат Month Year – Month Year (June 2018 – Present)
- Должность — правильный английский эквивалент вашей позиции
- Описание обязанностей и достижений — 3-5 пунктов с конкретными результатами
Пример оформления места работы:
ABC Technologies Moscow, Russia April 2019 – January 2023 Senior Project Manager – Led cross-functional teams of 12 developers on 5 major projects with total budget of $1.5M – Implemented Agile methodology across the department, reducing development cycle by 35% – Delivered all projects on time and 15% under budget through effective resource allocation – Established new quality assurance protocols that decreased post-launch issues by 60% – Collaborated with C-level executives to align project objectives with business strategy
Несколько важных рекомендаций:
- Используйте обратную хронологию — самое последнее место работы указывается первым
- Согласуйте времена глаголов — используйте прошедшее время для предыдущих мест работы и настоящее для текущей позиции
- Адаптируйте должности под вакансию — если ваша фактическая должность не отражает реальные обязанности, выберите более подходящий эквивалент
- Указывайте повышения — если вы получили продвижение в одной компании, подчеркните это:
XYZ Corporation London, UK March 2016 – December 2020
Marketing Manager (January 2019 – December 2020) [Описание обязанностей и достижений]
Marketing Specialist (March 2016 – December 2018) [Описание обязанностей и достижений]
- Квантифицируйте достижения — используйте числа, проценты, денежные суммы для иллюстрации ваших успехов
- Избегайте аббревиатур — расшифровывайте отраслевые сокращения, непонятные международным рекрутерам
Удалите из резюме неактуальный опыт работы (более 10-15 лет назад) и стажировки, если у вас уже есть солидный опыт работы. Это поможет сфокусировать внимание рекрутера на более релевантных и недавних достижениях. 🕰️
Правильные названия должностей на английском — это ключ к успешной международной карьере. Они мгновенно сигнализируют рекрутеру о вашем профессиональном уровне и понимании корпоративной культуры. Комбинируя точные наименования с сильными глаголами действия и количественными показателями достижений, вы создаете резюме, которое выделяется среди сотен других. Помните, что в глобальном мире не существует второй попытки произвести первое впечатление — убедитесь, что ваше резюме говорит на языке международного рекрутинга.
Виктор Семёнов
карьерный консультант