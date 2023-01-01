10 законных причин для получения отгула: что говорит Трудовой кодекс

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Сотрудники и работники, которые хотят знать свои права на отгулы по трудовому законодательству

HR-менеджеры и специалисты по кадрам, заинтересованные в правильном оформлении отгулов и понимании законодательства

Студенты и молодые специалисты, планирующие карьеру в сфере HR или трудового права Внезапная необходимость отлучиться с работы может возникнуть у каждого — от срочного визита к врачу до неотложных семейных обстоятельств. Но далеко не все знают, в каких случаях работодатель обязан предоставить отгул по закону, а когда может и отказать. Трудовой кодекс РФ чётко регламентирует основания для получения законного отгула, и знание этих нюансов становится настоящим козырем в рукаве любого сотрудника. Разберём 10 бесспорных причин для получения отгула, которые не оставят работодателю шансов для отказа. 🧠

Что такое отгул по ТК РФ: законное право и обязанность

Интересно, что термин «отгул» официально отсутствует в Трудовом кодексе РФ. Юридически корректнее говорить о дополнительном дне отдыха или отпуске без сохранения заработной платы. Тем не менее, в обиходе это понятие прочно закрепилось и подразумевает законное освобождение от работы на определённый период.

Отгулы можно разделить на два основных типа:

С сохранением заработной платы — когда работодатель обязан оплатить период отсутствия сотрудника

Без сохранения заработной платы — когда оплата за период отсутствия не производится

Важно понимать, что отгул — это не просто личная договорённость между сотрудником и руководителем. Это законодательно закреплённое право работника в определённых обстоятельствах.

Ирина Соколова, руководитель кадровой службы Помню случай с программистом Александром, который работал над срочным проектом и три недели подряд оставался в офисе до позднего вечера. Когда проект успешно запустили, он попросил три дня отгула. Директор отказал, сославшись на новые задачи. Александр обратился ко мне, и я объяснила руководству, что по ст. 152-153 ТК РФ за переработку сотруднику положены дополнительные дни отдыха. Показала табель учёта рабочего времени с зафиксированными сверхурочными часами. После этого отгулы были предоставлены. Этот случай стал поводом для создания в компании чёткой системы учёта переработок и компенсаций.

Законодательно отгулы регламентируются следующими статьями ТК РФ:

Статья ТК РФ Основание для отгула Сохранение зарплаты Ст. 153 Работа в выходной или праздничный день Да Ст. 152 Сверхурочная работа Да Ст. 128 Отпуск без сохранения зарплаты Нет Ст. 186 Сдача крови (донорство) Да

Отказаться предоставить отгул в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, работодатель не имеет права. Такой отказ может быть обжалован в трудовой инспекции или суде, что чревато для организации штрафами и предписаниями. 💼

10 законных причин для получения отгула в ТК РФ

Трудовой кодекс РФ предусматривает целый ряд оснований, по которым работник может получить дополнительное время отдыха. Рассмотрим наиболее весомые и часто используемые причины:

Донорство крови и её компонентов (ст. 186 ТК РФ) — в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. Дополнительно предоставляется ещё один день отдыха, который можно присоединить к отпуску. Сверхурочная работа (ст. 152 ТК РФ) — вместо повышенной оплаты сверхурочных работник может запросить дополнительное время отдыха (не менее времени, отработанного сверхурочно). Работа в выходной или праздничный день (ст. 153 ТК РФ) — по желанию работника, трудившегося в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Рождение ребёнка (ст. 128 ТК РФ) — работодатель обязан предоставить до 5 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. Регистрация брака (ст. 128 ТК РФ) — работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней. Смерть близких родственников (ст. 128 ТК РФ) — до 5 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. Участие в качестве присяжного заседателя (Федеральный закон "О присяжных заседателях") — на время исполнения обязанностей по осуществлению правосудия работник освобождается от работы с сохранением места работы. Вызов в суд или правоохранительные органы (ст. 170 ТК РФ) — работодатель обязан освободить работника от работы на время исполнения им государственных или общественных обязанностей. Отпуск родителям детей-инвалидов (ст. 262 ТК РФ) — одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Учебный отпуск (ст. 173-176 ТК РФ) — работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка или без него в зависимости от программы обучения и аккредитации учебного заведения.

Помимо перечисленных причин, дополнительные основания для отгулов могут быть предусмотрены в коллективном договоре организации или в ее локальных нормативных актах. Это может быть день рождения сотрудника, юбилей работы в компании, выпускной у ребенка и другие значимые события. 🏆

Как правильно оформить отгул: документы и сроки

Грамотное оформление отгула — залог того, что ваше отсутствие на рабочем месте будет законным и не вызовет вопросов ни у руководства, ни у контролирующих органов. Процесс оформления зависит от причины отгула, но имеет общий алгоритм.

Шаги по оформлению отгула:

Заранее (по возможности) уведомить руководителя о необходимости отгула

Подготовить заявление в письменной форме

При необходимости приложить подтверждающие документы

Получить визу непосредственного руководителя

Передать документы в отдел кадров для оформления приказа

Ознакомиться с приказом под подпись

Сроки подачи заявления на отгул законодательно не установлены для большинства случаев, однако рекомендуется делать это заблаговременно. Исключение составляет отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, который может быть оформлен в день наступления события.

Тип отгула Необходимые документы Рекомендуемый срок уведомления За донорство Заявление + справка из медицинского учреждения За 1-3 дня до сдачи крови За работу в выходной Заявление с указанием даты работы в выходной За 3-5 рабочих дней По семейным обстоятельствам Заявление + подтверждающие документы (свидетельство о рождении, браке, смерти) Возможно в день события Учебный отпуск Заявление + справка-вызов из учебного заведения За 1-2 недели

Алексей Петров, юрист по трудовому праву К нам обратился инженер Сергей с проблемой: его не отпустили в отгул для сдачи сессии, несмотря на предоставленную справку-вызов из университета. Работодатель мотивировал это производственной необходимостью. Мы подготовили обращение в трудовую инспекцию, напомнив работодателю о статьях 173-176 ТК РФ, гарантирующих право на учебный отпуск. Указали на то, что справка-вызов — это документ государственного образца, игнорирование которого незаконно. В итоге Сергею предоставили отгул и принесли извинения. Компании удалось избежать штрафа, а руководство провело для HR-отдела дополнительный инструктаж по соблюдению трудовых прав работников, совмещающих работу с обучением.

Образец заявления на отгул обычно содержит следующие элементы:

Шапка с указанием должности и Ф.И.О. руководителя

Личные данные заявителя (Ф.И.О., должность)

Суть просьбы (предоставить отгул)

Дата желаемого отгула

Причина отгула

Ссылка на статью ТК РФ, если необходимо

Дата составления заявления

Подпись заявителя

Важно помнить, что неправильное оформление или отсутствие подтверждающих документов может быть основанием для отказа в предоставлении отгула. Поэтому к процедуре оформления следует подходить ответственно. 📝

Отгул с сохранением зарплаты: когда работодатель обязан

Существуют ситуации, когда работодатель не просто должен предоставить отгул, но и обязан сохранить за работником заработную плату на этот период. Это случаи, когда государство защищает интересы работников особенно тщательно.

Основания для оплачиваемого отгула:

Донорство (ст. 186 ТК РФ) — в день сдачи крови и день медицинского обследования, а также дополнительный день отдыха после каждого дня сдачи крови. Если работник вышел на работу в день сдачи крови, ему положен другой день отдыха с сохранением заработной платы. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 ТК РФ) — работник вправе выбрать: получить повышенную оплату за работу в выходной или взять другой день отдыха. Если выбран отгул, работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Компенсация сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ) — по желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха в размере, не менее отработанного сверхурочно. Дополнительные выходные дни родителям детей-инвалидов (ст. 262 ТК РФ) — одному из родителей предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Учебный отпуск при получении образования определенного уровня впервые (ст. 173-176 ТК РФ) — для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты дипломной работы, сдачи итоговых экзаменов. Прохождение диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ) — один рабочий день раз в три года, а для предпенсионеров и пенсионеров — два рабочих дня ежегодно. Исполнение государственных и общественных обязанностей (ст. 170 ТК РФ) — например, участие в суде в качестве присяжного, свидетеля, эксперта.

Размер оплаты за время отгула может различаться в зависимости от основания:

Средний заработок — рассчитывается исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за 12 календарных месяцев

Обычный оклад — если работник фактически не отсутствовал на работе (например, при компенсации работы в выходной другим днём)

Специальный размер оплаты — установленный законодательством для определённых случаев

Отказ работодателя предоставить обязательный оплачиваемый отгул может быть обжалован в трудовой инспекции или в суде. В случае нарушения трудовых прав на работодателя может быть наложен административный штраф, а работнику компенсирован моральный вред. 💰

За что можно получить отгул без сохранения зарплаты

Отпуск без сохранения заработной платы (неоплачиваемый отгул) предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Согласно статье 128 ТК РФ, есть две категории таких отпусков: те, которые работодатель обязан предоставить, и те, предоставление которых остается на его усмотрение.

Случаи, когда работодатель обязан предоставить неоплачиваемый отгул:

Участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году

Работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней в году

Родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей — до 14 календарных дней в году

Работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году

При рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней

В других случаях, предусмотренных федеральными законами или коллективным договором

В остальных ситуациях решение о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы принимает работодатель, исходя из производственных возможностей и уважительности причины.

Часто работники берут неоплачиваемый отгул по следующим причинам:

Личные семейные обстоятельства

Необходимость решения бытовых вопросов

Уход за заболевшим членом семьи, не подпадающим под категорию близких родственников

Поездка на собеседование

Переезд на новое место жительства

Проводы детей в первый класс или на выпускной

Процедура оформления отпуска без сохранения заработной платы включает:

Подачу заявления с указанием причины и продолжительности отпуска Рассмотрение заявления работодателем Издание приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы Ознакомление работника с приказом

Важно помнить, что период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы свыше 14 календарных дней в течение рабочего года не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК РФ). Это может повлиять на дату следующего оплачиваемого отпуска. ⏱️