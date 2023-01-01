10 способов, как подработать студенту в интернете – подробное руководство

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Для кого эта статья:

Студенты, ищущие способы заработка во время учёбы

Молодёжь, интересующаяся возможностями удалённой работы

Люди без опыта, желающие освоить новые профессии и навыки Учёба в университете — горячая пора, когда мозг кипит от знаний, а кошелёк... пустеет с катастрофической скоростью 💸 Как студенту заработать, не превращаясь в зомби от переутомления? Ответ прост: онлайн-подработка. В 2025 году рынок удалённой работы предлагает варианты на любой вкус и уровень навыков. Я проанализировал десятки возможностей и отобрал 10 проверенных способов заработка в интернете, которые реально совмещать с учёбой и которые не требуют многолетнего опыта работы.

10 способов, как подработать студенту в интернете

Интернет открывает двери к десяткам возможностей дополнительного заработка без необходимости покидать комнату общежития. Вот 10 проверенных способов онлайн-подработки, которые подойдут студентам с различным уровнем навыков и опыта:

Копирайтинг и рерайтинг — написание и переработка текстов для сайтов, блогов и интернет-магазинов. Стартовый заработок: 500-1000₽ за статью. Онлайн-репетиторство — преподавание предметов, в которых вы сильны. Ставка: от 500₽/час. Транскрибация аудио — расшифровка записей интервью, лекций, подкастов. Оплата: 80-150₽ за минуту аудио. Выполнение микрозадач — на специализированных платформах (Яндекс.Толока, Workzilla). Доход: от 5000₽/месяц при регулярной активности. Модерация комментариев — контроль содержания в сообществах. Заработок: 15000-30000₽/месяц при частичной занятости. Дизайн на заказ — создание логотипов, баннеров, иллюстраций. Стоимость работы: от 1000₽ за проект. Администрирование соцсетей — ведение аккаунтов брендов. Оплата: 20000-40000₽/месяц за несколько проектов. Создание и продажа инфопродуктов — курсы, чек-листы, шаблоны. Пассивный доход: 10000-50000₽/месяц. Тестирование сайтов и приложений — выявление ошибок в работе сервисов. Оплата: 500-2000₽ за каждый найденный баг. Виртуальный ассистент — помощь предпринимателям в организации дел. Заработок: 25000-50000₽/месяц при частичной занятости.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и особенности. Выбор зависит от ваших навыков, интересов и количества времени, которым вы располагаете между лекциями и подготовкой к экзаменам 📚

Почему онлайн-подработка идеальна для студентов

Студенческие годы — период жонглирования множеством обязанностей. Семинары, лекции, проекты, социальная жизнь — как втиснуть в этот график ещё и работу? Именно поэтому онлайн-подработка становится идеальным решением для студентов в 2025 году 🕒

Преимущество Как это помогает студенту Сравнение с традиционной работой Гибкий график Можно работать между парами, по вечерам или в выходные Фиксированное расписание, часто конфликтующее с учебным процессом Отсутствие привязки к месту Подработка из общежития, библиотеки или кафе Необходимость тратить время на дорогу Низкий входной порог Многие задания доступны без опыта и специального образования Требуются резюме, опыт, рекомендации Развитие актуальных навыков Получение практического опыта в цифровой сфере Часто рутинная работа, не связанная со специальностью Возможность масштабирования Начав с малого, можно постепенно увеличивать доход Фиксированная ставка с редким пересмотром

Дмитрий Карпов, карьерный консультант Когда я учился на третьем курсе юрфака, денег катастрофически не хватало. Стипендия улетала за неделю, а возможностей подработать, не пропуская важные лекции, казалось, не было. Решение пришло неожиданно: я начал писать юридические статьи для нескольких сайтов. Первые тексты давались тяжело и оплачивались скромно — около 300 рублей за статью. Но через три месяца регулярной практики я уже зарабатывал 30000 рублей в месяц, уделяя работе всего 2-3 часа в день. Главное преимущество? Я мог писать когда угодно: поздно вечером, рано утром или между парами. А ещё эта подработка превратилась в строчку в резюме, которая позже помогла получить стажировку в юридической фирме.

Кроме очевидных преимуществ, онлайн-подработка помогает развивать так называемые "мягкие навыки": самодисциплину, тайм-менеджмент, коммуникацию и умение вести переговоры с клиентами. Эти компетенции высоко ценятся работодателями и будут полезны в любой карьере после окончания университета.

Топ-5 быстрых способов заработка без опыта

Когда счёт в банке близок к нулю, а время на освоение сложных навыков ограничено, эти пять вариантов помогут быстро начать зарабатывать даже без специальных знаний и опыта 🚀

Выполнение микрозадач на специализированных платформах Платформы вроде Яндекс.Толока, Workzilla или Advego предлагают простые задания: оценка поисковой выдачи, сбор данных, небольшие тексты. Начать можно буквально сегодня, а первые деньги получить уже через неделю. Средний заработок: 100-300₽ в час в зависимости от сложности и скорости выполнения заданий. Транскрибация аудио Превращение аудиозаписей в текст требует только внимательности и базового владения компьютером. Специальные сервисы распределяют небольшие фрагменты между исполнителями. Новички могут заработать 80-120₽ за минуту аудио, что при хорошей скорости набора текста даёт около 600-800₽ в час. Тестирование сайтов и приложений Компаниям нужны обычные пользователи, которые будут искать ошибки в работе их сервисов. На платформах вроде Userlytics или Testbirds вы получаете инструкции, выполняете задания и записываете своё мнение. Оплата за один тест: от 500 до 2000₽, а занимает он обычно 15-30 минут. Модерация комментариев и контента Многие сайты и онлайн-сообщества нуждаются в людях, контролирующих соблюдение правил. Работа включает проверку публикаций, удаление неподобающего содержания и решение конфликтов. График обычно гибкий, а оплата составляет 150-250₽ в час. Участие в онлайн-исследованиях и опросах Маркетинговые компании постоянно ищут респондентов для исследований. Платформы вроде Анкетка.ру или Profi Online Research предлагают платные опросы. Доход небольшой (50-500₽ за опрос), но это абсолютно пассивный заработок, не требующий специальных знаний.

Важно отметить, что хотя эти способы не требуют специальных навыков, они могут стать отправной точкой для более серьёзной карьеры в интернете. Многие программисты начинали с тестирования приложений, а редакторы — с простой модерации контента. Используйте эти варианты не только для заработка, но и для погружения в интересующую вас сферу 🔍

5 перспективных онлайн-профессий для студентов

Если вы готовы инвестировать немного времени в обучение, эти профессии открывают двери к более высоким заработкам и полноценной карьере уже во время учёбы 💼

Профессия Необходимые навыки Время на освоение Потенциальный доход SMM-специалист Знание соцсетей, базовый копирайтинг, понимание аналитики 1-2 месяца 30000-80000₽/месяц Копирайтер Грамотность, умение структурировать тексты, основы SEO 2-4 недели 30000-100000₽/месяц Таргетолог Понимание рекламных кабинетов, базовый маркетинг 1-3 месяца 40000-120000₽/месяц Web-дизайнер Figma/Photoshop, понимание UX/UI 3-6 месяцев 50000-150000₽/месяц Виртуальный ассистент Организованность, английский язык (базовый), знание офисных программ 1-2 недели 35000-90000₽/месяц

Рассмотрим каждую профессию подробнее:

SMM-специалист — управляет страницами брендов в социальных сетях. Для старта достаточно пройти базовый курс и создать портфолио, ведя несколько учебных проектов. Преимущество: можно начать с ведения 1-2 аккаунтов и постепенно расширять клиентскую базу.

Копирайтер — создаёт различные виды текстов: от постов в соцсетях до полноценных статей и лендингов. Технический копирайтинг (IT, финансы, медицина) оплачивается выше. Ключевое преимущество: можно специализироваться на тематике, связанной с вашей учебной специальностью.

Таргетолог — настраивает и оптимизирует рекламные кампании в соцсетях. Профессия требует аналитического склада ума и постоянного отслеживания новых функций рекламных кабинетов. Плюс: работа на результат, возможны процентные контракты от бюджета или прибыли.

Web-дизайнер — создаёт визуальную часть сайтов и приложений. Требует художественного вкуса и технических знаний. Студентам дизайнерских специальностей подойдёт идеально. Преимущество: высокий потолок заработка при накоплении портфолио.

Виртуальный ассистент — удалённый помощник для предпринимателей и руководителей. Задачи варьируются от ответов на электронные письма до управления проектами. Идеально для студентов с организаторскими способностями и разносторонними интересами.

Анна Светлова, карьерный консультант Моя студентка Катя с факультета журналистики долго искала подработку, которая не отнимала бы слишком много времени от учёбы. Она начала с написания текстов на биржах контента, получая около 250 рублей за статью. Через полгода такой практики Катя заметила, что многие клиенты просят не только тексты, но и визуальное оформление для социальных сетей. Оценив спрос, она изучила основы SMM по бесплатным материалам, а затем инвестировала часть заработанных денег в профессиональный курс. Уже через два месяца после завершения обучения она вела 3 коммерческих аккаунта, получая 40000 рублей ежемесячно при занятости 15-20 часов в неделю. Ключевым преимуществом стала возможность работать блоками: пару часов утром до пар и вечером после них. К окончанию университета у неё было внушительное портфолио, и сейчас Катя работает как SMM-стратег с месячным доходом более 150000 рублей.

Все эти профессии объединяет одно важное качество — они позволяют начать с минимального уровня навыков и постепенно наращивать экспертность и стоимость своих услуг. К тому же навыки в этих областях взаимно усиливают друг друга: понимание копирайтинга улучшает работу SMM-специалиста, а знания в таргетинге дают преимущество виртуальному ассистенту 🔄

Как начать подрабатывать в интернете: первые шаги

Путь к первым заработкам в интернете может казаться запутанным, особенно для новичков. Вот конкретный план действий, как перейти от намерения к реальному доходу 📝