10 способов, как подработать студенту в интернете – подробное руководство#Удалённая работа #Дополнительный заработок #Фриланс и самозанятость
Для кого эта статья:
- Студенты, ищущие способы заработка во время учёбы
- Молодёжь, интересующаяся возможностями удалённой работы
Люди без опыта, желающие освоить новые профессии и навыки
Учёба в университете — горячая пора, когда мозг кипит от знаний, а кошелёк... пустеет с катастрофической скоростью 💸 Как студенту заработать, не превращаясь в зомби от переутомления? Ответ прост: онлайн-подработка. В 2025 году рынок удалённой работы предлагает варианты на любой вкус и уровень навыков. Я проанализировал десятки возможностей и отобрал 10 проверенных способов заработка в интернете, которые реально совмещать с учёбой и которые не требуют многолетнего опыта работы.
10 способов, как подработать студенту в интернете
Интернет открывает двери к десяткам возможностей дополнительного заработка без необходимости покидать комнату общежития. Вот 10 проверенных способов онлайн-подработки, которые подойдут студентам с различным уровнем навыков и опыта:
- Копирайтинг и рерайтинг — написание и переработка текстов для сайтов, блогов и интернет-магазинов. Стартовый заработок: 500-1000₽ за статью.
- Онлайн-репетиторство — преподавание предметов, в которых вы сильны. Ставка: от 500₽/час.
- Транскрибация аудио — расшифровка записей интервью, лекций, подкастов. Оплата: 80-150₽ за минуту аудио.
- Выполнение микрозадач — на специализированных платформах (Яндекс.Толока, Workzilla). Доход: от 5000₽/месяц при регулярной активности.
- Модерация комментариев — контроль содержания в сообществах. Заработок: 15000-30000₽/месяц при частичной занятости.
- Дизайн на заказ — создание логотипов, баннеров, иллюстраций. Стоимость работы: от 1000₽ за проект.
- Администрирование соцсетей — ведение аккаунтов брендов. Оплата: 20000-40000₽/месяц за несколько проектов.
- Создание и продажа инфопродуктов — курсы, чек-листы, шаблоны. Пассивный доход: 10000-50000₽/месяц.
- Тестирование сайтов и приложений — выявление ошибок в работе сервисов. Оплата: 500-2000₽ за каждый найденный баг.
- Виртуальный ассистент — помощь предпринимателям в организации дел. Заработок: 25000-50000₽/месяц при частичной занятости.
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и особенности. Выбор зависит от ваших навыков, интересов и количества времени, которым вы располагаете между лекциями и подготовкой к экзаменам 📚
Почему онлайн-подработка идеальна для студентов
Студенческие годы — период жонглирования множеством обязанностей. Семинары, лекции, проекты, социальная жизнь — как втиснуть в этот график ещё и работу? Именно поэтому онлайн-подработка становится идеальным решением для студентов в 2025 году 🕒
|Преимущество
|Как это помогает студенту
|Сравнение с традиционной работой
|Гибкий график
|Можно работать между парами, по вечерам или в выходные
|Фиксированное расписание, часто конфликтующее с учебным процессом
|Отсутствие привязки к месту
|Подработка из общежития, библиотеки или кафе
|Необходимость тратить время на дорогу
|Низкий входной порог
|Многие задания доступны без опыта и специального образования
|Требуются резюме, опыт, рекомендации
|Развитие актуальных навыков
|Получение практического опыта в цифровой сфере
|Часто рутинная работа, не связанная со специальностью
|Возможность масштабирования
|Начав с малого, можно постепенно увеличивать доход
|Фиксированная ставка с редким пересмотром
Дмитрий Карпов, карьерный консультант Когда я учился на третьем курсе юрфака, денег катастрофически не хватало. Стипендия улетала за неделю, а возможностей подработать, не пропуская важные лекции, казалось, не было. Решение пришло неожиданно: я начал писать юридические статьи для нескольких сайтов. Первые тексты давались тяжело и оплачивались скромно — около 300 рублей за статью. Но через три месяца регулярной практики я уже зарабатывал 30000 рублей в месяц, уделяя работе всего 2-3 часа в день. Главное преимущество? Я мог писать когда угодно: поздно вечером, рано утром или между парами. А ещё эта подработка превратилась в строчку в резюме, которая позже помогла получить стажировку в юридической фирме.
Кроме очевидных преимуществ, онлайн-подработка помогает развивать так называемые "мягкие навыки": самодисциплину, тайм-менеджмент, коммуникацию и умение вести переговоры с клиентами. Эти компетенции высоко ценятся работодателями и будут полезны в любой карьере после окончания университета.
Топ-5 быстрых способов заработка без опыта
Когда счёт в банке близок к нулю, а время на освоение сложных навыков ограничено, эти пять вариантов помогут быстро начать зарабатывать даже без специальных знаний и опыта 🚀
Выполнение микрозадач на специализированных платформах Платформы вроде Яндекс.Толока, Workzilla или Advego предлагают простые задания: оценка поисковой выдачи, сбор данных, небольшие тексты. Начать можно буквально сегодня, а первые деньги получить уже через неделю. Средний заработок: 100-300₽ в час в зависимости от сложности и скорости выполнения заданий.
Транскрибация аудио Превращение аудиозаписей в текст требует только внимательности и базового владения компьютером. Специальные сервисы распределяют небольшие фрагменты между исполнителями. Новички могут заработать 80-120₽ за минуту аудио, что при хорошей скорости набора текста даёт около 600-800₽ в час.
Тестирование сайтов и приложений Компаниям нужны обычные пользователи, которые будут искать ошибки в работе их сервисов. На платформах вроде Userlytics или Testbirds вы получаете инструкции, выполняете задания и записываете своё мнение. Оплата за один тест: от 500 до 2000₽, а занимает он обычно 15-30 минут.
Модерация комментариев и контента Многие сайты и онлайн-сообщества нуждаются в людях, контролирующих соблюдение правил. Работа включает проверку публикаций, удаление неподобающего содержания и решение конфликтов. График обычно гибкий, а оплата составляет 150-250₽ в час.
Участие в онлайн-исследованиях и опросах Маркетинговые компании постоянно ищут респондентов для исследований. Платформы вроде Анкетка.ру или Profi Online Research предлагают платные опросы. Доход небольшой (50-500₽ за опрос), но это абсолютно пассивный заработок, не требующий специальных знаний.
Важно отметить, что хотя эти способы не требуют специальных навыков, они могут стать отправной точкой для более серьёзной карьеры в интернете. Многие программисты начинали с тестирования приложений, а редакторы — с простой модерации контента. Используйте эти варианты не только для заработка, но и для погружения в интересующую вас сферу 🔍
5 перспективных онлайн-профессий для студентов
Если вы готовы инвестировать немного времени в обучение, эти профессии открывают двери к более высоким заработкам и полноценной карьере уже во время учёбы 💼
|Профессия
|Необходимые навыки
|Время на освоение
|Потенциальный доход
|SMM-специалист
|Знание соцсетей, базовый копирайтинг, понимание аналитики
|1-2 месяца
|30000-80000₽/месяц
|Копирайтер
|Грамотность, умение структурировать тексты, основы SEO
|2-4 недели
|30000-100000₽/месяц
|Таргетолог
|Понимание рекламных кабинетов, базовый маркетинг
|1-3 месяца
|40000-120000₽/месяц
|Web-дизайнер
|Figma/Photoshop, понимание UX/UI
|3-6 месяцев
|50000-150000₽/месяц
|Виртуальный ассистент
|Организованность, английский язык (базовый), знание офисных программ
|1-2 недели
|35000-90000₽/месяц
Рассмотрим каждую профессию подробнее:
SMM-специалист — управляет страницами брендов в социальных сетях. Для старта достаточно пройти базовый курс и создать портфолио, ведя несколько учебных проектов. Преимущество: можно начать с ведения 1-2 аккаунтов и постепенно расширять клиентскую базу.
Копирайтер — создаёт различные виды текстов: от постов в соцсетях до полноценных статей и лендингов. Технический копирайтинг (IT, финансы, медицина) оплачивается выше. Ключевое преимущество: можно специализироваться на тематике, связанной с вашей учебной специальностью.
Таргетолог — настраивает и оптимизирует рекламные кампании в соцсетях. Профессия требует аналитического склада ума и постоянного отслеживания новых функций рекламных кабинетов. Плюс: работа на результат, возможны процентные контракты от бюджета или прибыли.
Web-дизайнер — создаёт визуальную часть сайтов и приложений. Требует художественного вкуса и технических знаний. Студентам дизайнерских специальностей подойдёт идеально. Преимущество: высокий потолок заработка при накоплении портфолио.
Виртуальный ассистент — удалённый помощник для предпринимателей и руководителей. Задачи варьируются от ответов на электронные письма до управления проектами. Идеально для студентов с организаторскими способностями и разносторонними интересами.
Анна Светлова, карьерный консультант Моя студентка Катя с факультета журналистики долго искала подработку, которая не отнимала бы слишком много времени от учёбы. Она начала с написания текстов на биржах контента, получая около 250 рублей за статью. Через полгода такой практики Катя заметила, что многие клиенты просят не только тексты, но и визуальное оформление для социальных сетей. Оценив спрос, она изучила основы SMM по бесплатным материалам, а затем инвестировала часть заработанных денег в профессиональный курс. Уже через два месяца после завершения обучения она вела 3 коммерческих аккаунта, получая 40000 рублей ежемесячно при занятости 15-20 часов в неделю. Ключевым преимуществом стала возможность работать блоками: пару часов утром до пар и вечером после них. К окончанию университета у неё было внушительное портфолио, и сейчас Катя работает как SMM-стратег с месячным доходом более 150000 рублей.
Все эти профессии объединяет одно важное качество — они позволяют начать с минимального уровня навыков и постепенно наращивать экспертность и стоимость своих услуг. К тому же навыки в этих областях взаимно усиливают друг друга: понимание копирайтинга улучшает работу SMM-специалиста, а знания в таргетинге дают преимущество виртуальному ассистенту 🔄
Как начать подрабатывать в интернете: первые шаги
Путь к первым заработкам в интернете может казаться запутанным, особенно для новичков. Вот конкретный план действий, как перейти от намерения к реальному доходу 📝
Оцените свои навыки и возможности Проанализируйте, сколько времени вы готовы уделять подработке еженедельно. Составьте список имеющихся навыков: возможно, вы хорошо пишете, разбираетесь в определённой теме или владеете графическими редакторами. Даже хобби может стать источником дохода.
Выберите направление начального старта Для быстрого заработка без опыта подойдут варианты из раздела "Топ-5 быстрых способов заработка". Если готовы инвестировать время в обучение — рассмотрите профессии из раздела перспективных онлайн-профессий.
Подготовьте необходимые инструменты Минимальный набор: стабильный интернет, компьютер или ноутбук, наушники с микрофоном для звонков. Создайте отдельную рабочую почту и профили на платёжных сервисах (ЮMoney, СБП и т.д.).
Зарегистрируйтесь на профильных платформах В зависимости от выбранного направления:
- Для фриланса: FL.ru, Kwork, Хабр Фриланс
- Для микрозадач: Яндекс.Толока, Workzilla
- Для репетиторства: Preply, Профи.ру
- Для тестирования: Testbirds, Userlytics
Создайте базовое портфолио Даже если у вас нет коммерческого опыта, подготовьте примеры работ:
- Копирайтерам: напишите несколько демонстрационных текстов
- Дизайнерам: создайте макеты вымышленных проектов
- SMM-специалистам: оформите собственные соцсети как образец
Установите реалистичную ценовую политику Начните с цен немного ниже рыночных, чтобы быстрее получить первые заказы и отзывы. Ориентир для новичка — 70-80% от средней ставки в выбранной нише.
Выполните первые заказы с максимальным качеством Первые клиенты особенно важны — они формируют вашу репутацию. Перевыполняйте ожидания, сдавайте работу в срок или раньше, будьте на связи для правок.
Соберите отзывы и рекомендации После успешного выполнения задания вежливо попросите клиента оставить отзыв на платформе или написать рекомендательное письмо.
Инвестируйте в развитие навыков Выделяйте часть заработка на обучение — курсы, книги, платные инструменты. Это увеличит вашу ценность как специалиста и позволит поднять ставки.
Постепенно расширяйте клиентскую базу Когда появится стабильный поток заказов, начните отбирать более интересные и высокооплачиваемые проекты. Стремитесь к долгосрочному сотрудничеству с надёжными клиентами.
Инна Брагина
консультант по самозанятости