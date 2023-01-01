Заявление о назначении пенсии через Госуслуги: пошаговая инструкция

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Для кого эта статья:

Пенсионеры и будущие пенсионеры, желающие узнать о процедуре оформления пенсии через Госуслуги

Люди, интересующиеся цифровыми технологиями и онлайн-сервисами для получения государственных услуг

Члены семей пенсионеров или людей, приближающихся к пенсионному возрасту, стремящиеся помочь им в оформлении пенсии Оформление пенсии больше не требует утомительных визитов в ПФР и выстаивания в длинных очередях! 🎯 Портал Госуслуг открывает возможность получить пенсионное обеспечение, не выходя из дома. Дистанционно поданное заявление рассматривается в те же сроки, что и при личном обращении, и дает абсолютно идентичный результат. Процедура подачи заявления через электронный портал занимает не более 30 минут, если заранее правильно подготовить документы.

Заявление о назначении пенсии через Госуслуги: основная информация

Подача заявления о назначении пенсии через Госуслуги — это официальная процедура, равнозначная личному визиту в Пенсионный фонд РФ. Электронный формат доступен для всех видов страховых пенсий: по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Также через портал оформляются некоторые виды государственных пенсий и социальных выплат.

Преимущества электронной подачи заявления очевидны:

Экономия времени — нет необходимости посещать отделение ПФР

Отсутствие очередей — заявление заполняется в удобное время

Круглосуточный доступ — подать документы можно даже ночью или в выходные

Удобный контроль — отслеживание статуса рассмотрения онлайн

Возможность прикрепить электронные копии документов

Для использования сервиса необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Если вы еще не зарегистрированы или имеете только упрощенную учетную запись, потребуется пройти процедуру идентификации личности. Это можно сделать в любом центре обслуживания (МФЦ, отделение банка-партнера) или онлайн через приложение крупных банков.

Вид пенсии Условия назначения Возможность онлайн-оформления Страховая пенсия по старости Достижение пенсионного возраста, наличие минимального стажа и ИПК Доступно полностью Страховая пенсия по инвалидности Установление группы инвалидности Доступно полностью Страховая пенсия по потере кормильца Наличие нетрудоспособных членов семьи умершего Доступно полностью Социальная пенсия Отсутствие права на страховую пенсию Доступно с ограничениями Накопительная пенсия Наличие пенсионных накоплений Доступно полностью

Николай Петрович, главный специалист по пенсионному обеспечению В моей практике был случай с Верой Сергеевной, 65-летней жительницей небольшого поселка в 120 км от областного центра. Она долго откладывала оформление пенсии из-за сложностей с поездкой в ПФР. Ее внук помог зарегистрироваться на Госуслугах и подать заявление. Особенно впечатлило Веру Сергеевну, что пенсию назначили с даты наступления права, даже с небольшой доплатой за прошедшие месяцы. «Если бы я знала раньше, что это так просто, не переживала бы столько времени», — призналась она мне при консультации по телефону. Госуслуги действительно решают проблему доступности государственных сервисов для жителей удаленных территорий.

Важно помнить, что право подать заявление через Госуслуги возникает за 30 дней до наступления пенсионного возраста, но не ранее. 📅 Если вы попытаетесь заполнить форму раньше этого срока, система не позволит завершить процесс.

Подготовка документов для оформления пенсии онлайн

Грамотная подготовка документов — половина успеха при оформлении пенсии. Портал Госуслуги позволяет прикрепить сканы или фотографии документов к электронному заявлению, что существенно ускоряет процесс рассмотрения.

Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы)

СНИЛС

Документы о стаже (трудовая книжка, трудовые договоры, справки)

Справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 2002 года

Документы об изменении ФИО (свидетельства о браке/разводе)

Документы о рождении детей (при наличии)

Документы о нетрудоспособных членах семьи (при оформлении пенсии по потере кормильца)

Военный билет (для мужчин)

Проведите ревизию имеющихся документов заблаговременно, минимум за 3-6 месяцев до выхода на пенсию. Если в трудовой книжке есть ошибки, неточности или отсутствуют важные записи — позаботьтесь об их исправлении или получении дополнительных справок.

При подготовке электронных копий документов соблюдайте следующие требования:

Формат файлов — JPG, PNG или PDF

Размер каждого файла — не более 5 МБ

Изображения должны быть четкими, без размытий и бликов

Документы должны полностью помещаться в кадр

Все печати, подписи и даты должны быть хорошо различимы

Вид документа Что проверить перед сканированием Частые ошибки Трудовая книжка Наличие всех записей, проставленность печатей, отсутствие исправлений Неполные данные об организации, отсутствие подписи руководителя Справки о стаже Наличие исходящего номера, даты выдачи, печати организации Отсутствие основания выдачи, неполное наименование должности Справка о заработке Указание полных 60 месяцев, подписи главбуха и руководителя Неполный период, отсутствие расшифровки подписей Военный билет Читаемость всех записей о службе Пропуск страниц с информацией о прохождении службы

Если у вас отсутствуют какие-либо документы, не откладывайте их поиск. Для получения архивных справок о стаже и заработке можно обратиться в архивы по месту работы предприятия или в региональные государственные архивы. Срок предоставления архивных справок может достигать 30 дней, а в некоторых случаях и больше. 🕒

Пошаговый алгоритм подачи заявления о пенсии на портале

Процесс подачи заявления о назначении пенсии через портал Госуслуги состоит из нескольких последовательных шагов. При внимательном заполнении всех полей процедура займет не более 30 минут.

Авторизация в системе Зайдите на портал Госуслуг (gosuslugi.ru)

Введите логин и пароль от подтвержденной учетной записи

При необходимости подтвердите вход через SMS Поиск услуги Нажмите на раздел «Услуги» в верхнем меню

Выберите категорию «Пенсия, пособия и льготы»

Найдите услугу «Установление пенсии»

Или воспользуйтесь поисковой строкой, введя «Назначение пенсии» Выбор вида пенсии Изучите предложенные варианты

Выберите подходящий вид пенсии (по старости, по инвалидности и т.д.)

Нажмите кнопку «Получить услугу» Заполнение персональных данных Проверьте автоматически загруженную информацию (ФИО, СНИЛС, паспортные данные)

Внесите недостающие сведения

Укажите актуальные контактные данные (телефон, email) Указание данных о стаже и заработке Внесите информацию о трудовой деятельности

Добавьте сведения о периодах работы, службы, учебы

Прикрепите электронные копии подтверждающих документов Выбор способа доставки пенсии Укажите предпочтительный способ получения (банк, почта)

При выборе банка введите реквизиты счета

При выборе почты укажите адрес доставки Проверка и отправка заявления Внимательно перечитайте все внесенные данные

Исправьте обнаруженные ошибки

Нажмите кнопку «Отправить заявление»

После отправки система автоматически присвоит заявлению уникальный номер и отправит уведомление в личный кабинет. Сохраните этот номер — он понадобится для отслеживания статуса рассмотрения.

При заполнении заявления обратите внимание на следующие моменты:

Указывайте полные названия организаций-работодателей без сокращений

Тщательно проверяйте даты начала и окончания работы

Если вы претендуете на досрочное назначение пенсии — укажите это в соответствующем разделе

При наличии нестраховых периодов (уход за детьми, служба в армии) обязательно внесите эту информацию

Сроки рассмотрения электронного заявления о пенсии

Заявление о назначении пенсии, поданное через портал Госуслуги, рассматривается в те же сроки, что и при личном обращении в ПФР. Согласно действующему законодательству, стандартный период рассмотрения составляет 10 рабочих дней с момента регистрации заявления и предоставления всех необходимых документов.

Однако фактические сроки могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

Полнота предоставленного пакета документов

Необходимость запроса дополнительных сведений из других организаций

Сложность расчета пенсии в конкретном случае

Загруженность специалистов ПФР в конкретном регионе

Если для принятия решения требуются дополнительные документы или сведения, которые не были предоставлены вместе с заявлением, ПФР направит соответствующее уведомление. В этом случае срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на три месяца.

Важный нюанс: пенсия назначается со дня обращения, но не ранее дня возникновения права на неё. Если вы подали заявление через Госуслуги за месяц до наступления пенсионного возраста, пенсия будет назначена именно с даты достижения необходимого возраста. ⚠️

При положительном решении о назначении пенсии первая выплата обычно производится в следующем месяце после месяца назначения. Например, если пенсия была назначена в апреле, первую выплату можно ожидать в мае.

Особенности контроля статуса заявления через Госуслуги

После отправки заявления о назначении пенсии через портал Госуслуги вы получаете возможность отслеживать все изменения в его статусе в режиме реального времени. Этот функционал избавляет от необходимости звонить в ПФР или посещать отделение для получения информации о ходе рассмотрения.

Для проверки текущего статуса заявления нужно:

Войти в личный кабинет на портале Госуслуг Перейти в раздел «Уведомления» или «История заявлений» Найти заявление о назначении пенсии по дате подачи или номеру Нажать на него для просмотра детальной информации

Заявление может иметь следующие статусы:

"Отправлено" — заявление успешно отправлено в ПФР, но еще не принято к рассмотрению

— заявление успешно отправлено в ПФР, но еще не принято к рассмотрению "Принято к рассмотрению" — специалист ПФР приступил к обработке вашего заявления

— специалист ПФР приступил к обработке вашего заявления "Требуются документы" — необходимо предоставить дополнительные сведения или документы

— необходимо предоставить дополнительные сведения или документы "Услуга оказана" — принято положительное решение о назначении пенсии

— принято положительное решение о назначении пенсии "В предоставлении услуги отказано" — заявление отклонено с указанием причины

Помимо отслеживания статуса через личный кабинет, система Госуслуг будет отправлять уведомления о каждом изменении статуса на указанный при регистрации email или номер телефона. Чтобы не пропустить эти уведомления, проверьте настройки в личном кабинете и убедитесь, что включены оповещения для категории «Пенсии и социальное обеспечение». 📱

Елена Васильевна, специалист по социальному обеспечению Мария Степановна, 59-летний экономист, подала заявление через Госуслуги за месяц до юбилея. Через три дня в личном кабинете появилось уведомление о необходимости предоставить дополнительные документы — не хватало справки о стаже на ликвидированном предприятии. Документы нужно было принести лично. «Я расстроилась, думала, придется идти в отделение, стоять в очереди. Но оказалось, можно просто записаться на конкретное время через тот же портал Госуслуг. Пришла к назначенному часу, без очереди отдала справку, и уже через два дня в личном кабинете увидела, что пенсия назначена. Никаких нервов! Даже не верится, что все так цивилизованно», — поделилась Мария Степановна. Её опыт показывает, как важно следить за статусом заявления и своевременно реагировать на запросы ПФР.

Если при проверке статуса вы обнаружили, что требуются дополнительные документы, не откладывайте их предоставление. ПФР отводит на это 3 месяца, но чем раньше вы дополните пакет документов, тем быстрее будет принято решение по вашему заявлению.

В случае возникновения вопросов по статусу заявления или потребности в консультации, можно воспользоваться следующими каналами связи:

Единый контакт-центр ПФР: 8-800-6000-000 (бесплатно по России)

Службу поддержки Госуслуг: 8-800-100-70-10

Форму обратной связи в личном кабинете портала Госуслуг

Официальные аккаунты ПФР в социальных сетях