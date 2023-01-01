Зарплата тьютора в школе: от чего зависит и сколько платят#Зарплаты и рынок труда #Профессии в образовании #Аналитика образования и EdTech-метрики
Для кого эта статья:
- Будущие и действующие тьюторы, интересующиеся условиями труда и зарплатой
- Родители, желающие понять, как работает система тьюторства и какие профессиональные качества необходимы
Специалисты в области образования, исследующие карьерные возможности и повышение квалификации в своей сфере
Профессия тьютора в российских школах набирает популярность, но остаётся загадкой для многих: сколько же на самом деле зарабатывают эти специалисты? Действительно ли это низкооплачиваемая должность или просто распространённый миф? В 2025 году ситуация с оплатой труда тьюторов претерпела значительные изменения, и сейчас самое время разобраться, на какой доход может рассчитывать специалист, сопровождающий образовательный процесс учеников. 💼📊
Кто такой тьютор и чем он занимается в школе
Тьютор — это педагогический специалист, который сопровождает ученика в образовательном процессе, помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития и обучения. В отличие от классического учителя, тьютор не просто передаёт знания, а создаёт условия для самостоятельного освоения материала и развития компетенций ребёнка. 🧩
Основные функции школьного тьютора включают:
- Разработку и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов
- Организацию и координацию совместной деятельности учащихся
- Мониторинг и анализ образовательных достижений подопечных
- Консультационную помощь родителям и педагогам
- Психолого-педагогическую поддержку при адаптации к школе
- Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями
Особенно востребованы тьюторы для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), одарёнными учащимися и в инклюзивных классах. Их деятельность регламентируется профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания», утверждённым Министерством труда РФ.
Елена Васильева, тьютор высшей категории Когда я только начинала работать тьютором восемь лет назад, мало кто понимал, что входит в мои обязанности. Коллеги часто путали меня с обычным воспитателем или помощником учителя. Приходилось объяснять, что моя задача — не просто присматривать за ребёнком с аутизмом, а помогать ему интегрироваться в образовательное пространство, адаптировать материал и выстраивать коммуникацию.
За первый год работы я получала базовую ставку — около 18 000 рублей. Это было в небольшом областном центре. Но со временем, получив специальное образование и повысив квалификацию, моя зарплата выросла до 45 000 рублей. Плюс работа с двумя детьми одновременно и участие в региональных проектах приносили дополнительный доход.
Главное, что я поняла: в этой профессии нельзя останавливаться в развитии. Чем больше специализированных навыков, тем выше ценность и, соответственно, оплата труда.
Важно различать тьюторa и ассистента: если ассистент преимущественно помогает в бытовых вопросах и физическом сопровождении, то тьютор работает над образовательными задачами и развитием подопечного.
|Тьютор
|Ассистент
|Разрабатывает индивидуальную образовательную стратегию
|Обеспечивает физическую помощь при передвижении
|Адаптирует учебный материал
|Помогает с бытовыми вопросами
|Координирует взаимодействие ученика с педагогами
|Контролирует поведение ученика на занятиях
|Формирует образовательные компетенции
|Сопровождает на внеклассные мероприятия
|Требуется педагогическое/психологическое образование
|Специального образования может не требоваться
Для работы тьютором необходимо иметь педагогическое или психологическое образование, а также желательно пройти специализированные курсы тьюторской деятельности. Эта профессия требует эмпатии, терпения, гибкости мышления и умения выстраивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 🧠💡
Средняя зарплата тьютора в разных регионах России
Доход тьютора в российских школах имеет значительные региональные различия. На 2025 год базовая ставка тьютора определяется региональными системами оплаты труда и зависит от местных коэффициентов финансирования образовательных учреждений. 💰
Рассмотрим диапазон средних зарплат тьюторов в разных регионах России:
|Регион
|Диапазон заработной платы (руб.)
|Средняя зарплата (руб.)
|Москва
|60 000 – 120 000
|85 000
|Санкт-Петербург
|45 000 – 90 000
|65 000
|Московская область
|40 000 – 75 000
|55 000
|Екатеринбург
|35 000 – 65 000
|45 000
|Новосибирск
|30 000 – 60 000
|40 000
|Краснодарский край
|25 000 – 50 000
|35 000
|Регионы Центральной России
|22 000 – 45 000
|30 000
|Регионы Сибири и Дальнего Востока*
|28 000 – 65 000
|38 000
- С учётом северных и региональных коэффициентов
Важно отметить, что указанные суммы отражают полную ставку тьютора, которая обычно составляет 36 часов в неделю. В частных образовательных учреждениях зарплаты могут быть на 20-50% выше, чем в государственных школах того же региона.
Исследование HeadHunter за первое полугодие 2025 года показывает, что самые высокие зарплаты тьюторы получают в столичных регионах, а также в городах-миллионниках. Средний рост зарплат тьюторов по сравнению с 2024 годом составил около 12%, что связано с повышением минимального размера оплаты труда и индексацией окладов педагогических работников.
Андрей Сорокин, руководитель отдела инклюзивного образования В нашей гимназии работают шесть тьюторов. Когда мы начали внедрять систему тьюторского сопровождения три года назад, было сложно найти квалифицированных специалистов — предлагаемая зарплата в 30 000 рублей не привлекала профессионалов.
Мы разработали гибкую систему оплаты: базовый оклад плюс доплаты за каждого сопровождаемого ребёнка в зависимости от сложности случая. Тьютор, работающий с ребёнком с РАС (расстройством аутистического спектра), получает надбавку 30% к ставке, с ребёнком с СДВГ — 20%.
Дополнительно мы ввели премиальную систему за достижение конкретных образовательных результатов. Например, если подопечный тьютора демонстрирует устойчивый прогресс по индивидуальной программе, специалист получает квартальную премию.
В итоге средняя зарплата наших тьюторов выросла до 65 000 рублей. Мы не только удержали всех специалистов, но и создали конкурс на эти позиции — сейчас у нас очередь из желающих работать.
Стоит учитывать, что часто тьюторы работают не на полную ставку, а на 0,5 или 0,75 ставки, что пропорционально снижает их фактический доход. Особенно это распространено в небольших школах, где количество детей, нуждающихся в тьюторском сопровождении, ограничено.
Также в некоторых школах практикуется почасовая оплата труда тьютора, которая в среднем составляет 300-700 рублей за академический час в зависимости от региона и квалификации специалиста. 📋
Что влияет на оклад тьютора: квалификация и стаж
Зарплата тьютора в школе формируется под влиянием множества факторов, среди которых ключевыми являются уровень образования, квалификационная категория и педагогический стаж. Рассмотрим, как эти факторы влияют на размер оклада в 2025 году. 📈
Образование — базовый фактор, определяющий стартовый оклад тьютора:
- Среднее профессиональное педагогическое образование — базовая ставка
- Высшее педагогическое образование (бакалавриат) — надбавка 10-15%
- Магистратура по направлению «Педагогика» или «Психология» — надбавка 15-25%
- Профильное образование по тьюторству или инклюзивному образованию — дополнительные 5-10%
Квалификационная категория существенно повышает оклад тьютора:
- Без категории — базовая ставка
- Первая категория — надбавка 15-25%
- Высшая категория — надбавка 25-40%
Для получения первой категории тьютору необходимо проработать минимум 2 года, продемонстрировать положительные результаты работы и пройти аттестацию. Для высшей категории требуется не менее 5 лет педагогического стажа и значительные профессиональные достижения.
Педагогический стаж также влияет на размер оплаты труда. В большинстве школ действует следующая система повышения оклада в зависимости от стажа:
- От 0 до 3 лет — базовая ставка
- От 3 до 5 лет — надбавка 5-10%
- От 5 до 10 лет — надбавка 10-15%
- От 10 до 15 лет — надбавка 15-20%
- Свыше 15 лет — надбавка 20-25%
Дополнительные сертификаты и специализации также положительно влияют на заработную плату. Особенно ценятся:
- Сертификаты по работе с детьми с РАС, ДЦП, синдромом Дауна и другими особенностями развития
- Навыки применения ABA-терапии и других коррекционных методик
- Владение специальными образовательными технологиями
- Знание иностранных языков (особенно в билингвальных школах)
- Удостоверения о повышении квалификации (от 72 часов)
Рассмотрим пример расчёта зарплаты тьютора в средней школе с учётом перечисленных факторов. За основу возьмём базовую ставку в 25 000 рублей (без надбавок, в регионе без повышающих коэффициентов):
|Фактор
|Условие
|Надбавка
|Сумма (руб.)
|Базовая ставка
|36 часов в неделю
|–
|25 000
|Образование
|Высшее (магистратура)
|+20%
|+5 000
|Категория
|Первая
|+15%
|+3 750
|Стаж
|7 лет
|+10%
|+2 500
|Дополнительная квалификация
|Сертификат по работе с детьми с РАС
|+5%
|+1 250
|Количество подопечных
|2 ребёнка с ОВЗ
|+30%
|+7 500
|Итог
|+80%
|45 000
Таким образом, тьютор с указанными параметрами будет получать около 45 000 рублей до вычета НДФЛ. Эта сумма может дополняться другими надбавками и стимулирующими выплатами, о которых речь пойдёт ниже. 🔍
Надбавки и доплаты к зарплате школьного тьютора
Помимо базового оклада, тьюторы имеют возможность получать различные надбавки и доплаты, существенно увеличивающие итоговую зарплату. Знание этих возможностей поможет специалистам максимизировать свой педагогический доход. 💸
Обязательные надбавки и доплаты, регламентированные законодательством:
- Районный коэффициент (от 1,15 до 2,0 в зависимости от региона)
- Доплата за работу в сельской местности (25% к окладу)
- Надбавка за работу с детьми с ОВЗ (15-20% за каждого ребёнка)
- Доплата за интенсивность труда при сопровождении нескольких учеников (10-30%)
- Компенсация за сверхурочные часы (в случае замещения коллег)
Специальные надбавки, которые устанавливаются на уровне образовательного учреждения:
- Стимулирующие выплаты за показатели эффективности (до 30% от оклада)
- Премии за успешную адаптацию подопечного (5-15% от оклада)
- Доплаты за разработку уникальных методических материалов (разовые выплаты)
- Надбавки за наставничество (5-15% при кураторстве молодых специалистов)
- Вознаграждение за участие в проектной деятельности школы (от 5% оклада)
Особое внимание стоит уделить стимулирующим выплатам, которые рассчитываются на основе баллов, набранных тьютором по результатам работы. Критерии оценки могут включать:
- Динамику образовательных достижений подопечных
- Успешность социальной интеграции сопровождаемых детей
- Отзывы родителей и классных руководителей
- Участие и победы подопечных в конкурсах и олимпиадах
- Публикации и выступления тьютора на профессиональных мероприятиях
Важной особенностью работы тьютора в 2025 году является возможность получения дополнительного дохода от консультирования родителей во внерабочее время. Такие консультации часто оплачиваются отдельно и могут приносить от 1000 до 3000 рублей за час работы. 📝
Некоторые образовательные учреждения также практикуют градацию оплаты в зависимости от сложности сопровождаемого случая:
Николай Карташов
аналитик EdTech