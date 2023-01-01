Заморозка накопительной части пенсии: история и правовые основы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Граждане России, планирующие свое пенсионное будущее

Финансовые специалисты и консультанты, работающие с пенсионными накоплениями

Люди, интересующиеся экономическими и правовыми аспектами пенсионной системы России Решение заморозить накопительную часть пенсии, принятое в 2014 году, стало поворотным моментом для миллионов россиян. Этот шаг, изначально представленный как временная мера, превратился в многолетний мораторий, определяющий финансовое будущее целого поколения. За официальными формулировками о «балансировке бюджета» и «обеспечении устойчивости пенсионной системы» скрывается сложная экономическая реальность, заставляющая граждан задумываться: что происходит с их накоплениями? Куда уходят эти деньги? И стоит ли рассчитывать на разморозку? 📊 Давайте разберем ситуацию с позиции фактов, цифр и правовой базы.

Что такое накопительная часть пенсии и зачем её заморозили

Накопительная часть пенсии — это персональный финансовый резерв будущего пенсионера, формирующийся из страховых взносов работодателя в размере 6% от заработной платы. В отличие от страховой части, эти средства не идут на выплаты текущим пенсионерам, а инвестируются через Пенсионный фонд России или негосударственные пенсионные фонды с целью получения дохода.

Для граждан 1967 года рождения и моложе предусматривалось разделение взносов: 10% направлялись на страховую часть, 6% — на накопительную. Эта система должна была создать дополнительный источник пенсионного обеспечения, не зависящий от демографической ситуации в стране. 💰

Страховая часть пенсии Накопительная часть пенсии Формируется за счёт 16% от зарплаты после заморозки Формировалась за счёт 6% от зарплаты до заморозки Средства расходуются на выплаты текущим пенсионерам Средства инвестируются и могут наследоваться Зависит от стажа и количества пенсионных баллов Зависит от суммы накоплений и инвестиционного дохода Индексируется государством Увеличивается за счёт инвестиционного дохода

Причины заморозки накопительной части пенсии в 2014 году можно разделить на официальные и неофициальные:

Официальные причины: необходимость сбалансировать бюджет ПФР в условиях экономического кризиса, защитить пенсионные права граждан от недобросовестных НПФ, снизить дефицит бюджета

необходимость сбалансировать бюджет ПФР в условиях экономического кризиса, защитить пенсионные права граждан от недобросовестных НПФ, снизить дефицит бюджета Неофициальные причины: необходимость найти дополнительные средства для финансирования текущих пенсионных обязательств, сокращение расходов федерального бюджета на трансферты ПФР

Ирина Петрова, пенсионный консультант Ко мне часто обращаются клиенты с вопросом: «Неужели эти деньги просто исчезли?». История Алексея, 52-летнего инженера, показательна. Он активно формировал накопительную часть с 2002 года, переведя средства в надёжный НПФ. К моменту заморозки в 2014 году на его счету было около 280 000 рублей. «Я рассчитывал, что к 60 годам у меня накопится солидная сумма, — говорил Алексей. — А теперь что? Я лишился не только новых взносов, но и потенциального инвестиционного дохода за 11 лет». После детального анализа мы подсчитали, что при среднем ежегодном доходе НПФ в 7% и продолжении формирования накопительной части, к выходу на пенсию Алексей мог бы иметь дополнительно около 900 000 рублей. Это яркий пример того, как заморозка накопительной части фактически лишила граждан возможности увеличить свои будущие пенсионные выплаты.

История заморозки накопительной пенсии в России

Заморозка накопительной части пенсии имеет долгую восьмилетнюю историю с фактическим превращением «временной меры» в постоянную политику. Рассмотрим ключевые этапы этого процесса:

2013 год: первый сигнал о проблемах — был объявлен мораторий на перечисление средств в НПФ до завершения их акционирования и создания системы гарантирования пенсионных накоплений

первый сигнал о проблемах — был объявлен мораторий на перечисление средств в НПФ до завершения их акционирования и создания системы гарантирования пенсионных накоплений 2014 год: официальное начало заморозки — все 22% страховых взносов направлены в распределительную систему (на страховую часть)

официальное начало заморозки — все 22% страховых взносов направлены в распределительную систему (на страховую часть) 2015-2016 годы: продление моратория с обоснованием необходимости экономии бюджетных средств в условиях экономических санкций и падения цен на нефть

продление моратория с обоснованием необходимости экономии бюджетных средств в условиях экономических санкций и падения цен на нефть 2017-2021 годы: последовательные продления заморозки, несмотря на постепенное улучшение экономической ситуации

последовательные продления заморозки, несмотря на постепенное улучшение экономической ситуации 2022-2025 годы: текущий мораторий продлён до конца 2025 года согласно федеральному закону от 21.12.2021 № 429-ФЗ

Каждое продление сопровождалось заявлениями о временном характере меры и обещаниями разработать новую пенсионную формулу, которая решит проблемы финансирования. Однако за прошедшие годы ни одна из предложенных концепций не была реализована в полном объёме. 📝

Максим Соколов, финансовый аналитик В 2016 году ко мне за консультацией обратилась Елена, владелица небольшой компании. Она планировала свое пенсионное будущее и была в недоумении от постоянного продления заморозки. «Я понимала, когда это объясняли кризисом 2014 года, — говорила Елена, — но почему это продолжается?» Мы проанализировали ситуацию с точки зрения макроэкономики. Оказалось, что только за 2016 год благодаря заморозке государство получило около 342 млрд рублей. К 2020 году эта цифра выросла до 500 млрд рублей ежегодно. «Получается, что мораторий — это скрытый налог на будущих пенсионеров?» — спросила Елена. Именно тогда мы начали разрабатывать для нее альтернативную стратегию пенсионных накоплений через сочетание негосударственного пенсионного обеспечения и личных инвестиций. Сегодня, спустя семь лет, её независимый пенсионный капитал превышает 4 млн рублей.

Правовые основы моратория на пенсионные накопления

Мораторий на формирование накопительной пенсии устанавливается через ежегодное внесение изменений в федеральное законодательство. Каждый новый закон о продлении заморозки вносит поправки в нормативные акты, регулирующие пенсионную систему. ⚖️

Правовое обоснование моратория опирается на следующие ключевые документы:

Федеральный закон от 04.12.2013 № 351-ФЗ — первоначальное приостановление формирования накопительной пенсии

Федеральный закон от 14.12.2015 № 373-ФЗ — продление моратория на 2016 год

Федеральный закон от 16.12.2019 № 435-ФЗ — продление до 2023 года

Федеральный закон от 21.12.2021 № 429-ФЗ — текущее продление до 2025 года

Важно отметить, что с юридической точки зрения мораторий не затрагивает уже накопленные средства. Все сформированные до 2014 года накопления остаются на индивидуальных счетах граждан, инвестируются управляющими компаниями или НПФ и могут быть получены при выходе на пенсию.

Правовой механизм заморозки основан на перенаправлении 6% взносов, которые ранее шли на формирование накопительной части, полностью в страховую часть пенсии. Важно понимать, что эти средства не исчезают из пенсионной системы, а используются для формирования индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) в рамках страховой пенсии.

Закон о продлении моратория Период действия Экономический эффект (млрд руб.) ФЗ № 351-ФЗ от 04.12.2013 2014 ~244 ФЗ № 445-ФЗ от 01.12.2014 2015 ~307 ФЗ № 373-ФЗ от 14.12.2015 2016 ~342 ФЗ № 447-ФЗ от 19.12.2016 2017-2019 ~1100 ФЗ № 435-ФЗ от 16.12.2019 2020-2022 ~1500 ФЗ № 429-ФЗ от 21.12.2021 2023-2025 ~2000 (прогноз)

Судьба замороженных пенсионных накоплений граждан

Вопреки распространённому мнению, накопительная часть пенсий не исчезла и не была конфискована государством. Судьба этих средств зависит от того, когда они были накоплены:

Средства, накопленные до 2014 года — сохраняются на индивидуальных пенсионных счетах, продолжают инвестироваться, приносят доход и будут выплачены при выходе на пенсию Средства, которые должны были поступить после 2014 года — направляются на формирование страховой пенсии в виде пенсионных баллов

Фактически, из трёх основных функций накопительной части пенсии (накопление, инвестирование, наследование) граждане потеряли только первую — возможность пополнять эти средства за счёт новых взносов. Две другие функции сохранились для ранее накопленных сумм. 🔄

Как сегодня можно распорядиться существующими накоплениями:

Получить единовременную выплату (если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее от суммы страховой пенсии)

Получать выплаты в течение 10 лет (срочная пенсионная выплата)

Получать выплаты пожизненно (накопительная пенсия)

Перевести средства в другой НПФ или УК для потенциального увеличения доходности

В случае смерти гражданина до назначения накопительной пенсии или в период её получения, накопления могут быть выплачены правопреемникам. Это принципиальное отличие от страховой пенсии, которая не наследуется.

Средняя доходность инвестирования пенсионных накоплений в последние годы составляет:

ВЭБ (государственная УК): 7-9% годовых

Частные УК: 8-12% годовых

Крупнейшие НПФ: 7-11% годовых

Однако важно понимать, что эта доходность часто не перекрывает инфляцию, что приводит к постепенному обесцениванию замороженных накоплений в реальном выражении.

Перспективы разморозки накопительной части пенсии

Анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод, что перспективы полной разморозки накопительной части пенсии в ближайшие годы весьма туманны. Текущий мораторий официально продлён до 2025 года, но существует высокая вероятность его дальнейшего продления.

Вместо полной разморозки обсуждаются альтернативные механизмы развития накопительного элемента в пенсионной системе России: 🔍

Гарантированный пенсионный план (ГПП) — добровольная система пенсионных накоплений с налоговыми льготами

— добровольная система пенсионных накоплений с налоговыми льготами Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — с автоподпиской работников и постепенным повышением взносов

— с автоподпиской работников и постепенным повышением взносов Трансформация обязательной накопительной системы в полностью добровольную с государственным софинансированием

Однако ни одна из этих концепций пока не получила окончательного законодательного оформления. Вместо этого государство стимулирует развитие добровольных форм пенсионных накоплений через негосударственное пенсионное обеспечение и индивидуальные инвестиционные счета.

Экономические факторы, влияющие на перспективы разморозки:

Демографическая ситуация — увеличение числа пенсионеров при сокращении трудоспособного населения Дефицит бюджета Пенсионного фонда (с 2022 года — Социального фонда России) Приоритет социальной политики — обеспечение текущих пенсионеров, а не будущих Экономические последствия пандемии COVID-19 и геополитической ситуации

Средства, отвлекаемые от накопительной части пенсии, играют существенную роль в обеспечении текущей сбалансированности пенсионной системы. По оценкам экспертов, за 2014-2025 годы объём средств, перенаправленных от накопительной в страховую часть пенсии, составит около 5-6 триллионов рублей.

В такой ситуации гражданам рекомендуется не полагаться exclusively на государственную пенсионную систему и активно формировать личный пенсионный капитал через различные финансовые инструменты:

Программы негосударственного пенсионного обеспечения

Индивидуальные инвестиционные счета с налоговыми льготами

Долгосрочные накопительные страховые программы

Консервативные портфели ценных бумаг

Инвестиции в недвижимость с целью получения арендного дохода