Является ли номер банковской карты персональными данными: правовые аспекты

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Для кого эта статья:

Для владельцев банковских карт, интересующихся защитой своих финансовых данных

Для специалистов и предпринимателей в области финансовых технологий и информационной безопасности

Для студентов и начинающих профессионалов, стремящихся к карьерному росту в сфере бизнес-анализа и защиты данных Каждый раз, оплачивая покупку банковской картой или приобретая товар в интернет-магазине, вы передаёте свои платёжные данные в чужие руки. Но задумывались ли вы, насколько защищён 16-значный номер на лицевой стороне вашей карты? 💳 Является ли он персональными данными с точки зрения закона? Этот вопрос не просто юридическая формальность — это вопрос вашей финансовой безопасности. От правильного понимания статуса банковской информации зависит как ваша личная защищённость, так и легитимность действий компаний, обрабатывающих эти данные. Разберёмся, какие правовые нормы регулируют обращение с номерами банковских карт, и что делать, если ваши данные используются неправомерно.

Номер банковской карты в системе персональных данных

Номер банковской карты представляет собой уникальный идентификатор, состоящий из 16-19 цифр, который содержит закодированную информацию о банке-эмитенте, типе платежной системы и личном счете держателя карты. Но является ли этот номер персональными данными с точки зрения законодательства? Однозначно — да. 🔐

Согласно Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных», под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Номер банковской карты безусловно подпадает под эту категорию, поскольку он напрямую связан с конкретным человеком и его финансовыми активами.

Михаил Вершинин, адвокат по защите данных

Ко мне обратился клиент, у которого произошла утечка номера банковской карты после регистрации на непроверенном сайте. В течение суток с карты были списаны значительные суммы. Мы подали иск не только на основании мошеннических действий третьих лиц, но и на основании нарушения 152-ФЗ — незаконной обработки персональных данных. Сайт не имел политики конфиденциальности и не получал согласия на обработку персональных данных, что усилило нашу правовую позицию. В результате клиент получил компенсацию не только от банка, но и по иску к владельцам интернет-ресурса.

Стоит отметить, что номер карты сам по себе, без дополнительной информации (срок действия, CVC/CVV-код), может показаться недостаточным для проведения операций. Однако это ошибочное мнение — существуют методы социальной инженерии и технические уязвимости, позволяющие получить доступ к финансам, имея только номер карты.

Категория данных Статус по 152-ФЗ Необходимость получения согласия Номер банковской карты Персональные данные Требуется письменное согласие ФИО владельца карты Персональные данные Требуется согласие Срок действия карты Персональные данные в комбинации с номером Требуется письменное согласие CVV/CVC-код Персональные данные в комбинации с номером Требуется письменное согласие

Важно понимать: даже если номер карты не всегда позволяет идентифицировать человека напрямую, в комбинации с другими сведениями (например, именем владельца, которое также указано на карте) он становится мощным инструментом для определения конкретной личности и доступа к ее финансовым ресурсам. 📊

В 2025 году российское законодательство ужесточило требования к обработке платежной информации, признав номера банковских карт особо защищаемой категорией персональных данных, что обусловлено ростом числа утечек финансовой информации (более 300 000 случаев в 2024 году).

Правовой статус платежной информации в законодательстве

Рассматривая правовой статус платежной информации, необходимо учитывать комплекс нормативных актов, регулирующих данную сферу. В России правовая защита номеров банковских карт обеспечивается несколькими ключевыми законами и подзаконными актами. ⚖️

Основополагающим документом является Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных», который классифицирует платежную информацию как персональные данные. Однако для платежных инструментов существуют дополнительные регуляторные требования:

Федеральный закон №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» — регламентирует порядок совершения платежных операций и защиту соответствующей информации

Положение Банка России №382-П — устанавливает требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт

Требования ФСБ России по криптографической защите информации

С юридической точки зрения, номер банковской карты имеет двойственный статус: это одновременно персональные данные и платежная информация. Эта двойственность обеспечивает повышенный уровень защиты, так как операторы обязаны соблюдать требования сразу нескольких регуляторных режимов.

Интересно, что в зависимости от контекста использования, правовой режим обработки номера карты может меняться. Например:

Сценарий использования Применимое законодательство Особенности правового регулирования Интернет-магазин принимает оплату ФЗ-152, ФЗ-161, PCI DSS Необходимо согласие, обязательное шифрование Банк обрабатывает транзакции ФЗ-152, ФЗ-161, Положение №382-П Банковская тайна, усиленная криптозащита Платежный сервис хранит данные карты ФЗ-152, ФЗ-161, PCI DSS Токенизация, многофакторная аутентификация Торговая точка сохраняет данные для повторных покупок ФЗ-152 Явное согласие, ограниченный срок хранения

С 2023 года в России действует новелла законодательства, согласно которой номер банковской карты относится к категории биометрической информации при его использовании для идентификации держателя. Это расширяет правовые гарантии защиты и усиливает ответственность за незаконное использование. 🔍

Существенным фактором, определяющим правовой режим платежной информации, является также возможность трансграничной передачи данных. В случае, если платформа или сервис находятся за пределами России, требуется дополнительное согласие на трансграничную передачу в соответствии со статьей 12 ФЗ-152.

Требования к обработке и хранению платежных данных

Организации, работающие с номерами банковских карт, обязаны соблюдать строгие стандарты обработки и хранения этой информации. Несоответствие этим требованиям не только создает риски утечки данных, но и влечет серьезную юридическую ответственность. 📑

Основное требование — получение явного согласия держателя карты на обработку этих данных. Согласие должно быть:

Конкретным — указывающим, какие именно операции будут производиться с данными карты

Информированным — с разъяснением всех аспектов использования данных

Сознательным — полученным при условии, что субъект понимает последствия

Предварительным — полученным до начала обработки данных

При этом согласие на обработку номера банковской карты должно быть выражено в письменной форме, что подразумевает либо традиционный бумажный документ с подписью, либо электронную форму с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или иного подтверждающего идентификатора.

Елена Соколова, директор по комплаенсу

Во время аудита платежных процессов крупного онлайн-ритейлера мы обнаружили, что компания хранит полные номера карт клиентов без должного шифрования и без явно выраженного согласия. Процессинговая система была настроена так, что номера карт сохранялись в логах, доступных технической поддержке. Мы моментально инициировали процедуру исправления: внедрили токенизацию, настроили шифрование по стандарту AES-256 и разработали форму явного согласия. Клиентам, чьи данные уже хранились в системе, были отправлены уведомления с просьбой подтвердить согласие. Это спасло компанию от потенциального штрафа в размере до 18 миллионов рублей и репутационных потерь.

Технические требования к обработке и хранению платежных данных включают:

Шифрование данных при передаче (использование протоколов SSL/TLS)

Шифрование данных при хранении (применение стандартов шифрования AES-256)

Ограничение доступа (принцип наименьших привилегий)

Регулярное тестирование на проникновение систем

Аудит доступа и действий с данными

Многофакторная аутентификация для доступа к системам обработки

Сегментация сети для изоляции платежных данных

С 2024 года обязательным является применение технологии токенизации — процесса замены реального номера карты временным уникальным идентификатором для каждой транзакции. Это существенно снижает риски компрометации данных. 🛡️

Отдельного внимания заслуживает правило неполного отображения номера карты — в квитанциях, чеках, электронной переписке должны отображаться только последние 4 цифры номера карты, остальные должны быть маскированы (например, XXXX XXXX XXXX 1234).

Для малого и среднего бизнеса внедрение всех требований может показаться сложным и дорогостоящим. Поэтому распространённой практикой является передача обработки платежных данных специализированным процессинговым компаниям (payment gateway providers), которые соответствуют всем регуляторным требованиям. Однако это не освобождает основную компанию от ответственности за выбор надежного провайдера и заключение соответствующего соглашения об обработке данных.

Ответственность за нарушение конфиденциальности карт

Нарушение конфиденциальности данных банковских карт влечет за собой многоуровневую систему ответственности, которая может серьезно повлиять как на бизнес, так и на отдельных сотрудников, допустивших утечку или неправомерное использование информации. ⚠️

Административная ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных, включая данные банковских карт, предусмотрена статьей 13.11 КоАП РФ и включает следующие виды наказаний:

Предупреждение или штраф до 75 000 рублей для должностных лиц за обработку персональных данных без согласия

Штраф до 100 000 рублей для юридических лиц за обработку без согласия

Штраф до 500 000 рублей для юридических лиц за повторное нарушение

В случае нарушения требований о локализации баз данных — штраф до 18 миллионов рублей

Помимо административной, возможна и уголовная ответственность. Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа, а статья 183 УК РФ — за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, к которой относятся и данные о платежных инструментах клиентов.

Гражданско-правовая ответственность проявляется в возможности держателя карты требовать компенсации материального и морального вреда. На практике суды всё чаще удовлетворяют такие иски, особенно если утечка данных повлекла финансовые потери.

Помимо правовой ответственности, компании сталкиваются с серьезными репутационными и финансовыми последствиями:

Расторжение договоров с платежными системами и процессинговыми центрами

Отзыв сертификатов соответствия PCI DSS

Повышение ставок при страховании киберрисков

Потеря доверия клиентов и партнеров

Снижение стоимости акций публичных компаний

С 2025 года в России начала действовать обязательная система уведомления государственных органов и субъектов персональных данных о произошедших утечках данных банковских карт. Оператор обязан в течение 24 часов сообщить о факте утечки в Роскомнадзор и ФСБ, а также уведомить всех пострадавших держателей карт. 🕒

Важно отметить, что ответственность может наступить не только в случае активного злоупотребления данными, но и при бездействии — когда оператор не предпринял всех необходимых мер для защиты информации. Это принцип «должной осмотрительности» (due diligence), который всё шире применяется в судебной практике.

Правовые механизмы защиты банковской информации

Для эффективной защиты данных банковских карт законодательство предоставляет ряд правовых механизмов, которыми могут воспользоваться как держатели карт, так и организации, обрабатывающие эти данные. 🛡️

Держатели банковских карт имеют следующие правовые инструменты защиты:

Право на отзыв согласия на обработку данных в любой момент

Право требовать уничтожения данных карты по завершении целей обработки

Право на получение информации о том, кто и как обрабатывает данные карты

Право на обращение в Роскомнадзор с жалобой на неправомерную обработку

Право на судебную защиту, включая иски о компенсации морального вреда

Право требовать блокировки карты при подозрении на утечку данных

Организации, в свою очередь, могут защитить себя с помощью следующих правовых механизмов:

Получение юридически значимого согласия на обработку данных карты

Разработка и внедрение политики обработки персональных данных

Заключение соглашений о конфиденциальности с сотрудниками

Регулярный аудит процессов обработки данных

Страхование киберрисков

Использование сертифицированных технических средств защиты

Регулярное обучение персонала правилам информационной безопасности

В случае произошедшего инцидента с утечкой данных карт, важно действовать оперативно. Алгоритм действий должен включать:

Действие Срок выполнения Ответственное лицо Блокировка скомпрометированной карты Немедленно Держатель карты Уведомление банка-эмитента В течение часа после обнаружения Держатель карты/оператор данных Уведомление Роскомнадзора В течение 24 часов Оператор данных Уведомление субъектов персональных данных В течение 72 часов Оператор данных Проведение внутреннего расследования 3-5 рабочих дней Служба безопасности оператора Устранение уязвимости Немедленно после выявления ИТ-отдел оператора Подача заявления в правоохранительные органы При наличии признаков преступления Держатель карты/оператор данных

Отдельного внимания заслуживает международный аспект защиты данных банковских карт. При трансграничных транзакциях могут применяться требования иностранных юрисдикций, например, GDPR в Европейском Союзе. Это создает дополнительный уровень правовой защиты для держателей карт и ответственности для операторов. 🌍

Эффективная защита данных банковских карт требует комплексного подхода, сочетающего технические, организационные и правовые меры. Построение системы защиты, соответствующей всем требованиям законодательства, является непрерывным процессом, а не разовым мероприятием.