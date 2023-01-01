Высчитывают ли налог с больничного листа: ставка НДФЛ и расчет

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Для кого эта статья:

Работники, сталкивающиеся с вопросами налогообложения больничных выплат

Специалисты по финансам и бухгалтерии, заинтересованные в налоговом регулировании

Люди, которые хотят улучшить свои навыки в расчетах налогов и финансовом планировании Заболели и беспокоитесь о том, сколько денег получите за дни нетрудоспособности? Это закономерный вопрос, ведь больничные выплаты становятся важным финансовым подспорьем в период болезни. Ключевой момент здесь — налогообложение. Да, больничный лист облагается НДФЛ по стандартной ставке 13%, но есть нюансы, которые могут существенно повлиять на конечную сумму. Понимание того, как именно рассчитывается налог и какие существуют исключения, поможет вам без сюрпризов планировать бюджет на время болезни. 💰

Налогообложение больничных листов: применение НДФЛ

Больничный лист (официально — листок нетрудоспособности) — это не просто справка о болезни, но и основание для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Важно понимать, что это пособие является объектом налогообложения. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, пособия по временной нетрудоспособности не входят в перечень доходов, освобождаемых от налогообложения. 📝

В 2025 году, как и раньше, к больничным применяется стандартная ставка НДФЛ — 13% для резидентов РФ. Для нерезидентов ставка составляет 15%, что регулируется последними изменениями в Налоговый кодекс.

Ключевые моменты налогообложения больничных:

НДФЛ удерживается непосредственно при выплате пособия

Налоговым агентом выступает работодатель, даже если пособие выплачивается напрямую из ФСС

Компенсация облагается налогом независимо от причины нетрудоспособности

Налог рассчитывается от полной суммы начисленного пособия

С юридической точки зрения, удержание НДФЛ с больничного регулируется п. 1 ст. 217, ст. 224 и п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ, причем фактически это единственный налог, который удерживается с данного вида пособия.

Вид дохода Ставка НДФЛ (2025) Правовое основание Больничный лист (для резидентов) 13% п.1 ст.224 НК РФ Больничный лист (для нерезидентов) 15% п.3 ст.224 НК РФ Больничный по производственной травме 13% п.1 ст.224 НК РФ

Елена Соколова, руководитель отдела кадров

В нашей компании был случай, когда сотрудник, получив больничный лист, был неприятно удивлен суммой выплаты — она оказалась заметно меньше ожидаемой. При разборе ситуации выяснилось, что он не учитывал удержание НДФЛ в размере 13%. К тому же, имея стаж всего 4 года, он получал не 100%, а только 80% от среднего заработка. Мы провели разъяснительную работу и даже создали специальную памятку для всех сотрудников о налогообложении больничных выплат. Теперь все точно знают, какую сумму "на руки" они получат при болезни.

Стоит отметить, что для некоторых категорий граждан, например, пострадавших от радиации при аварии на Чернобыльской АЭС, действуют особые налоговые льготы, но это исключительные случаи, регламентируемые специальными положениями законодательства. 🧾

Как рассчитывается НДФЛ с пособия по болезни

Расчет НДФЛ с больничного листа осуществляется в несколько этапов. В первую очередь определяется база для начисления налога, то есть полная сумма пособия по временной нетрудоспособности. К этой сумме применяется налоговая ставка 13% (для налоговых резидентов РФ).

Формула расчета выглядит следующим образом:

НДФЛ = Сумма больничного пособия × 13%

Рассмотрим процесс расчета пошагово:

Рассчитывается средний дневной заработок за последние 2 календарных года Определяется размер дневного пособия с учетом страхового стажа (от 60% до 100%) Вычисляется общая сумма пособия за весь период нетрудоспособности К полученной сумме применяется ставка НДФЛ 13% Полученный налог удерживается из начисленного пособия

Налог удерживается единовременно при осуществлении выплаты. Важно понимать, что НДФЛ округляется до полных рублей согласно правилам арифметики: суммы менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. ⚖️

Максимальный размер среднего дневного заработка в 2025 году имеет установленное законодательством ограничение. Он рассчитывается на основе предельной величины базы для начисления страховых взносов за два предыдущих года.

Страховой стаж % от среднего заработка Пример расчета НДФЛ (при пособии 10 000 ₽) 8 лет и более 100% 10 000 × 13% = 1 300 ₽ От 5 до 8 лет 80% 8 000 × 13% = 1 040 ₽ До 5 лет 60% 6 000 × 13% = 780 ₽

При расчете НДФЛ с больничного не применяются стандартные, социальные и имущественные вычеты, которые могут использоваться при налогообложении заработной платы. Это связано с тем, что пособие по временной нетрудоспособности не является вознаграждением за труд. 🔍

Отличия налогообложения больничного от зарплаты

Несмотря на то, что и заработная плата, и пособие по временной нетрудоспособности облагаются НДФЛ по одинаковой ставке, существуют принципиальные различия в их налогообложении. Понимание этих отличий критически важно для корректного финансового планирования. 📊

Основные отличия налогообложения больничного от зарплаты:

С больничного не удерживаются страховые взносы (22% на пенсионное страхование, 5.1% на медицинское, 2.9% на социальное)

К больничным не применяются стандартные налоговые вычеты, включая вычеты на детей

Больничный выплачивается за календарные дни, а не за рабочие (как заработная плата)

Источник выплаты больничного — средства ФСС, а не бюджет работодателя (кроме первых трех дней)

При начислении больничного учитывается страховой стаж, что не применяется к заработной плате

Пособие по временной нетрудоспособности не является объектом обложения страховыми взносами согласно пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ. Это означает, что фактически с больничного удерживается только НДФЛ, в то время как заработная плата облагается как НДФЛ, так и страховыми взносами. 💼

Другое важное отличие касается применения налоговых вычетов. При расчете НДФЛ с заработной платы сотрудник может воспользоваться стандартными вычетами, например, на детей. К больничным листам эти вычеты не применяются, что делает налоговую нагрузку на пособие по временной нетрудоспособности фактически выше.

Рассмотрим на примере, как отличается итоговая сумма при одинаковом начислении:

Алексей Петров, налоговый консультант

Ко мне обратилась клиентка с вопросом, почему при одинаковой начисленной сумме больничный и зарплата существенно различаются по выплате "на руки". При анализе ее расчетного листа мы убедились, что дело в различном налоговом режиме. При начислении 30 000 рублей зарплаты, у нее был применен стандартный вычет на двоих детей в размере 3 600 рублей. НДФЛ был удержан с суммы 26 400 рублей и составил 3 432 рубля. А при получении больничного в размере 30 000 рублей налог был удержан с полной суммы и составил 3 900 рублей. Разница в 468 рублей для многих может быть существенной, особенно при длительном периоде нетрудоспособности.

Особые случаи и исключения при удержании налога

В процессе налогообложения больничных листов существуют особые случаи и исключения, которые могут повлиять на итоговую сумму НДФЛ или даже на сам факт его удержания. Знание этих нюансов позволит вам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях. ⚠️

Вот основные особые случаи при налогообложении больничных:

Больничный по беременности и родам не облагается НДФЛ

Пособия по уходу за ребенком освобождены от налогообложения

Больничные листы для лиц, пострадавших от радиации, могут иметь налоговые льготы

При производственной травме пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от стажа, но НДФЛ удерживается в общем порядке

У иностранных граждан, временно пребывающих в РФ, налоговая ставка может отличаться в зависимости от их статуса

Ключевое исключение касается пособий по беременности и родам. Согласно п. 1 ст. 217 НК РФ, данный вид пособий полностью освобожден от налогообложения НДФЛ. Это же относится и к единовременному пособию женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и к пособию при рождении ребенка. 👶

При производственных травмах и профессиональных заболеваниях пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка, независимо от страхового стажа работника. Однако важно понимать, что это не освобождает выплату от налогообложения — НДФЛ удерживается по стандартной ставке 13%.

Для иностранных граждан действуют особые правила. Если иностранец является налоговым резидентом РФ (находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев), то его больничные облагаются НДФЛ по ставке 13%. В противном случае применяется ставка 15%.

Статус налогового резидента определяется на каждую дату выплаты дохода. Это значит, что если иностранный гражданин получает больничные в течение года и при этом его статус меняется, то и ставка НДФЛ будет корректироваться соответственно. 🌍

Как проверить правильность расчета больничного листа

Правильное исчисление и удержание налога с больничного листа — это обязанность работодателя, но каждый работник должен уметь проверить корректность расчетов. Это позволит избежать финансовых потерь из-за возможных ошибок. 🔎

Чтобы самостоятельно проверить правильность расчета больничного и удержанного НДФЛ, следуйте этому алгоритму:

Запросите у работодателя расчетный листок с детализацией начисления больничного Проверьте правильность определения расчетного периода (два предыдущих календарных года) Убедитесь, что верно учтен ваш страховой стаж (влияет на процент от среднего заработка) Проверьте расчет среднедневного заработка Удостоверьтесь, что НДФЛ удержан по ставке 13% (или 15% для нерезидентов) Убедитесь, что налог удержан от полной суммы начисленного пособия без применения вычетов

При проверке особое внимание следует обратить на расчет среднего дневного заработка. Он определяется путем деления суммы заработка за два предыдущих года на 730 (или 731, если год был високосным). При этом из расчетного периода исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и некоторые другие периоды. 📅

Если вы обнаружили ошибки в расчете, необходимо обратиться в бухгалтерию или отдел кадров вашей организации. При отсутствии реакции со стороны работодателя вы имеете право обратиться в трудовую инспекцию или ФСС с соответствующим заявлением.

Для упрощения проверки расчета больничного можно использовать онлайн-калькуляторы или специальные программы. Они позволяют быстро рассчитать сумму пособия и удерживаемого налога с учетом всех необходимых параметров.

Примерная формула расчета суммы к выплате:

Сумма к выплате = Средний дневной заработок × Процент в зависимости от стажа × Количество календарных дней нетрудоспособности × (1 – 0,13)

Где 0,13 — это ставка НДФЛ для налоговых резидентов РФ. 💰