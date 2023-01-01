Выплата больничного с ребенком: как рассчитывается, сроки получения

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Для кого эта статья:

Родители, которые ухаживают за больными детьми и нуждаются в информации о выплатах по больничным

Люди, интересующиеся законодательством и процедурами, связанными с пособиями по временной нетрудоспособности

Специалисты и юристы в области трудового права и социального страхования Когда ребенок болеет, родителям приходится не только справляться с тревогой за его здоровье, но и решать вопрос финансовой поддержки на время вынужденного отсутствия на работе. Больничный по уходу за ребенком становится спасательным кругом, позволяющим сохранить часть дохода. Однако многих родителей волнуют вопросы: как именно рассчитывается пособие? Когда ожидать выплаты? Сколько дней можно провести с ребенком на больничном? Разберемся во всех тонкостях оформления и получения выплат при временной нетрудоспособности по уходу за маленьким пациентом. 📋💰

Что такое больничный по уходу за ребенком: особенности выплаты

Больничный лист по уходу за ребенком — официальный документ, подтверждающий временную нетрудоспособность родителя или иного члена семьи в связи с необходимостью ухода за заболевшим ребенком. Этот документ выдается медицинским учреждением и служит основанием для начисления пособия по временной нетрудоспособности. 🏥

Основное отличие больничного по уходу за ребенком от обычного больничного заключается в следующих особенностях:

Оформлять больничный может любой член семьи, фактически осуществляющий уход (родители, бабушки, дедушки, тети, дяди)

Размер выплаты зависит от возраста ребенка

Имеются ограничения по максимальной продолжительности оплачиваемого периода

Возможно поочередное оформление больничного разными членами семьи

Расчет пособия производится с учетом страхового стажа лица, ухаживающего за ребенком

С 2022 года произошли существенные изменения в порядке получения выплат. Теперь пособие по временной нетрудоспособности выплачивается напрямую от Социального фонда России (СФР) без участия работодателя — это так называемые "прямые выплаты". Родителю достаточно оформить электронный больничный лист (ЭЛН), а все расчеты производит СФР.

Ирина Петрова, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Анна, мама 7-летнего Миши. Ее сын заболел гриппом, и ей пришлось взять больничный на 10 дней. Анна недавно сменила работу и беспокоилась, что выплата будет минимальной. Я объяснила, что при расчете будет учитываться ее доход за предыдущие два года, независимо от места работы. Благодаря тому, что ее страховой стаж составлял 8 лет, выплата составила 100% от среднего заработка. Важно помнить, что при оформлении больничного система учитывает весь период трудовой деятельности, по которому производились отчисления в фонды, а не только стаж на текущем месте работы.

Для получения пособия по больничному листу при уходе за ребенком в 2025 году необходимо соблюдение следующих условий:

Условие Описание Наличие трудового договора Лицо, осуществляющее уход, должно иметь официальное трудоустройство Медицинское подтверждение Заболевание ребенка должно быть зафиксировано врачом Фактическое осуществление ухода Родитель должен действительно осуществлять уход за больным ребенком Предоставление необходимых сведений Передача информации в СФР о банковских реквизитах для выплаты

Как рассчитывается пособие по болезни ребенка

Расчет пособия по уходу за заболевшим ребенком производится по определенной формуле и зависит от нескольких факторов. Основной принцип: выплата составляет определенный процент от среднего дневного заработка за два предшествующих года, умноженный на количество дней болезни. 💼

Формула расчета выглядит следующим образом:

Пособие = средний дневной заработок × количество дней больничного × процент (зависит от страхового стажа)

Средний дневной заработок рассчитывается так: общая сумма заработка за два предыдущих календарных года делится на 730 (количество дней в двух годах без учета високосного года). При этом имеется ограничение максимального размера среднего дневного заработка.

Процент от среднего заработка зависит от страхового стажа и составляет:

100% при стаже 8 лет и более

80% при стаже от 5 до 8 лет

60% при стаже до 5 лет

Важный момент: при уходе за ребенком до 8 лет первые 10 дней больничного оплачиваются в зависимости от стажа (60%, 80% или 100%), а начиная с 11-го дня — всегда 50% от среднего заработка, независимо от стажа родителя. Для детей старше 8 лет весь период оплачивается согласно стажу.

Алексей Соколов, специалист по социальным выплатам Мария обратилась ко мне с вопросом о расчете больничного по уходу за двумя детьми, заболевшими одновременно. Ее двойняшкам по 6 лет, и оба заболели ОРВИ. Врач выписал один больничный на 14 дней. Мария работает уже 7 лет и имеет средний доход 60 000 рублей в месяц. При расчете я объяснил, что ее средний дневной заработок составит около 2000 рублей. Первые 10 дней больничного будут оплачены по ставке 80% (учитывая стаж), а оставшиеся 4 дня по ставке 50%. В итоге она получила около 19 600 рублей. Мария удивилась, что наличие двух больных детей не удваивает выплату — действительно, оплата производится по одному больничному листу, независимо от количества детей.

Существуют также минимальный и максимальный размеры пособия по временной нетрудоспособности:

Показатель Значение на 2025 год Комментарий Минимальный размер дневного пособия Исходя из МРОТ Рассчитывается на основе минимального размера оплаты труда, актуального на момент заболевания Максимальный размер среднего дневного заработка В пределах предельной базы для начисления страховых взносов Учитывается предельная база для начисления страховых взносов за два предыдущих года Максимальная сумма дневного пособия 100% от максимального среднего дневного заработка Ограничивается действующими лимитами Минимальное пособие при стаже менее 6 месяцев Не выше МРОТ за полный месяц При небольшом стаже пособие ограничено

Сроки выплаты больничного при уходе за ребенком

Вопрос о том, когда придут деньги за больничный по уходу за ребенком, волнует всех родителей. Особенно это актуально, когда финансовое положение семьи напрямую зависит от своевременности получения пособия. ⏰

По действующему законодательству, СФР должен рассчитать и выплатить пособие в следующие сроки:

В течение 10 календарных дней со дня получения электронного листка нетрудоспособности и необходимых сведений от работодателя

Перечисление средств происходит в течение 2 рабочих дней после назначения выплаты

На практике общий срок от закрытия больничного до получения выплаты составляет обычно 12-15 дней, если все документы оформлены корректно и переданы вовремя.

Процесс получения выплаты выглядит следующим образом:

Врач оформляет электронный больничный лист при обращении родителя с больным ребенком После закрытия больничного информация автоматически поступает в систему ФСС (теперь часть СФР) Работодатель в течение 3 рабочих дней передает в СФР необходимые сведения о работнике для расчета пособия СФР в течение 10 календарных дней принимает решение о назначении и размере пособия В течение 2 рабочих дней после назначения СФР перечисляет деньги на указанный работником счет

Важно отметить, что срок выплаты может быть увеличен, если:

Работодатель несвоевременно подал сведения в СФР

В предоставленных данных обнаружены ошибки или неточности

СФР потребовались дополнительные проверки или запросы дополнительных документов

У работодателя или СФР возникли технические проблемы с передачей данных

Отслеживать статус больничного и начисление выплаты можно через личный кабинет на портале Госуслуг или в мобильном приложении СФР. Родители получают уведомления о каждом статусе обработки больничного листа и о назначении выплаты.

Ограничения по продолжительности больничного с детьми

Продолжительность оплачиваемого больничного по уходу за ребенком не безгранична и зависит от нескольких факторов: возраста ребенка, характера заболевания и того, как осуществляется лечение (амбулаторно или в стационаре). 📆

Максимальная продолжительность оплачиваемого больничного в календарном году:

До 60 календарных дней для ребенка до 7 лет (до 90 дней при определенных заболеваниях)

До 45 календарных дней для ребенка от 7 до 15 лет

До 30 календарных дней для ребенка старше 15 лет

При этом по одному страховому случаю (одному заболеванию) больничный оплачивается:

Без ограничений для детей до 7 лет

До 15 дней для детей от 7 до 15 лет (по каждому случаю заболевания)

До 7 дней для детей старше 15 лет (по каждому случаю заболевания)

Особые условия действуют для детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей и детей с онкологическими заболеваниями:

Для детей-инвалидов до 18 лет — до 120 календарных дней в году

При болезни ребенка с онкологическими заболеваниями — оплата больничного без ограничений по срокам

При уходе за ВИЧ-инфицированными детьми до 18 лет — оплата на весь период совместного пребывания с ребенком в стационаре

Важно помнить, что больничный по уходу за детьми старше 15 лет оплачивается только в случае амбулаторного лечения, а не при лечении в стационаре.

Документы для получения выплат по уходу за больным ребенком

С 2022 года процесс оформления выплат по больничным листам упростился благодаря цифровизации — большинство документов формируется в электронном виде. Однако родителям все равно необходимо знать, какие документы и сведения требуются для беспроблемного получения пособия при болезни ребенка. 📝

Основные документы и информация, необходимые для получения выплаты:

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), оформленный медицинским учреждением

Паспорт родителя или иного лица, осуществляющего уход

Свидетельство о рождении ребенка

Информация о банковских реквизитах для перечисления пособия

СНИЛС родителя и ребенка

В большинстве случаев родителю достаточно предоставить работодателю только номер ЭЛН, который автоматически передается в информационную систему СФР. Однако в некоторых ситуациях могут потребоваться дополнительные документы:

Справка о сумме заработка с предыдущих мест работы за два календарных года, если сотрудник недавно сменил место работы

Документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком, если фамилии разные

Справка от второго родителя о том, что он не использует отпуск по уходу и не получает пособие (в определенных случаях)

Справка из учебного заведения (для детей старше 15 лет)

Для удобства получения выплат рекомендуется:

Заранее предоставить работодателю актуальные банковские реквизиты для перечисления средств Убедиться, что у работодателя указаны корректные сведения о детях Проверить достоверность данных в личном кабинете на Госуслугах При первом оформлении больничного по уходу предупредить работодателя о необходимости уточнения некоторых сведений Использовать мобильное приложение СФР для отслеживания статуса выплаты

Процедура передачи сведений в СФР включает следующие этапы:

Врач оформляет ЭЛН в медицинской информационной системе Информация автоматически поступает в единую информационную систему СФР Работодатель получает уведомление о новом больничном сотрудника В течение 3 рабочих дней работодатель передает в СФР сведения для расчета пособия СФР рассчитывает и перечисляет пособие напрямую работнику