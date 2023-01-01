Возврат налога при долевом строительстве: документы и пошаговая инструкция

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Для кого эта статья:

Покупатели квартир в новостройках, заинтересованные в налоговых вычетах

Люди, принимающие финансовые решения и инвестиции в недвижимость

Налоговые резиденты РФ с официальными доходами, которые хотят понять процесс получения вычета Покупка квартиры в новостройке через долевое участие — серьёзное финансовое решение, которое может принести не только новое жильё, но и возможность вернуть до 260 000 рублей из уже уплаченных налогов. Многие покупатели упускают этот бонус из-за незнания процедуры или боязни бюрократии. Приятная новость: в 2025 году процесс получения налогового вычета стал ещё проще! Пошаговый алгоритм действий, список необходимых документов и сроки — всё это поможет вам гарантированно получить свои деньги обратно. Давайте разберемся, как максимально эффективно вернуть часть потраченных средств при покупке квартиры в новостройке. 💰🏠

Что такое налоговый вычет при долевом строительстве

Налоговый вычет при долевом строительстве — это возврат части уплаченного вами НДФЛ в связи с приобретением жилья в строящемся доме по договору долевого участия (ДДУ). Государство возвращает вам 13% от стоимости купленной квартиры, но не более 2 000 000 рублей базы для расчета. Таким образом, максимальная сумма возврата составляет 260 000 рублей (13% от 2 млн рублей). 📋

Важно понимать ключевые особенности этого вида вычета:

Вычет предоставляется только по расходам на приобретение жилых помещений

Можно вернуть деньги не только за саму квартиру, но и за отделочные материалы (если в ДДУ указано, что квартира передаётся без отделки)

При покупке квартиры с использованием ипотечного кредита дополнительно возможно получить вычет с уплаченных процентов (до 3 000 000 рублей базы для расчета)

Вычет можно получать частями, пока не исчерпаете лимит в 2 000 000 рублей

С 2024 года появилась важная особенность: право на вычет возникает с момента подписания акта приема-передачи квартиры, даже если право собственности ещё не зарегистрировано в Росреестре. Это значительно ускоряет процесс получения возврата налога. 🔑

Алексей Воронцов, налоговый консультант В прошлом году ко мне обратился клиент, который три года назад купил квартиру в новостройке. Он был уверен, что упустил возможность получить вычет, так как прошло много времени. Но когда я объяснил, что срок давности для получения вычета составляет три года с момента уплаты НДФЛ, а не с момента покупки жилья, мы смогли вернуть ему налоги за последние три года — 187 000 рублей. "Я уже мысленно попрощался с этими деньгами," — сказал он мне потом. Не повторяйте его ошибку — знайте свои права на налоговый вычет и пользуйтесь ими вовремя!

Вид расходов Максимальная база для расчета Максимальная сумма вычета (13%) Стоимость квартиры по ДДУ 2 000 000 рублей 260 000 рублей Проценты по ипотеке 3 000 000 рублей 390 000 рублей Отделочные материалы и работы В пределах лимита в 2 млн руб. Зависит от оставшегося лимита

Кто имеет право на возврат налога при покупке в ДДУ

Не каждый покупатель квартиры в новостройке может претендовать на налоговый вычет. Четкое понимание критериев позволит вам заранее оценить свои шансы на получение возврата НДФЛ. Список основных требований для получения вычета при долевом строительстве: 📝

Вы должны быть налоговым резидентом РФ (находиться на территории России не менее 183 дней в году)

У вас должны быть официальные доходы, с которых удерживается НДФЛ по ставке 13%

Приобретенное жилье должно находиться на территории Российской Федерации

Вы еще не использовали имущественный вычет в полном объеме (2 млн рублей) ранее

Сделка не должна быть совершена между взаимозависимыми лицами (близкими родственниками)

С 2023 года правила получения вычета стали более гибкими. Теперь вы можете получить вычет даже если квартира оформлена на супруга/супругу, а оплата произведена вами. Кроме того, если вы участвовали в долевом строительстве с 2021 года, то можете оформить вычет в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика. ⚡

Для пайщиков ЖСК (жилищно-строительных кооперативов) правила получения вычета аналогичны, но право на вычет возникает только после полной выплаты пая и получения акта приема-передачи квартиры.

Категория лиц Право на вычет Особенности Работающие граждане с официальным доходом Есть Стандартная процедура Пенсионеры с доходами, облагаемыми НДФЛ Есть Могут получить вычет за 3 предыдущих года Индивидуальные предприниматели на ОСНО Есть Вычет уменьшает налоговую базу ИП на УСН, ПСН, ЕСХН Нет Не платят НДФЛ в стандартном порядке Неработающие граждане Нет Нет уплаченного НДФЛ для возврата

Необходимые документы для оформления вычета

Правильно собранный пакет документов — залог успешного и быстрого получения налогового вычета. Для возврата НДФЛ при долевом строительстве в 2025 году потребуются следующие документы: 📑

Основные документы (обязательны всегда):

Паспорт гражданина РФ

ИНН

Справка о доходах и удержанных налогах (2-НДФЛ) за год, за который оформляется вычет

Декларация по форме 3-НДФЛ

Договор долевого участия в строительстве (ДДУ), зарегистрированный в Росреестре

Акт приема-передачи квартиры

Платежные документы, подтверждающие расходы (квитанции, чеки, выписки из банка)

Реквизиты банковского счета для перечисления средств

Дополнительные документы (в зависимости от ситуации):

Свидетельство о регистрации права собственности (если есть)

Кредитный договор и график погашения (при ипотеке)

Справка из банка о выплаченных процентах (при ипотеке)

Свидетельство о заключении брака (при совместной покупке)

Заявление о распределении вычета между супругами (при совместной покупке)

Чеки на отделочные материалы и работы (если квартира без отделки)

С 2024 года при оформлении вычета в упрощенном порядке часть документов налоговая служба запрашивает самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Однако рекомендую иметь все документы наготове — это ускорит процесс в случае дополнительных запросов. 👨‍💼

Пошаговая инструкция получения возврата налога по ДДУ

Процесс получения налогового вычета при долевом строительстве может показаться сложным, но если следовать пошаговой инструкции, вы сможете без проблем вернуть свои деньги. Рассмотрим два варианта получения вычета: стандартный (через подачу декларации) и упрощенный (через личный кабинет налогоплательщика). 🔄

Марина Соколова, финансовый консультант Одна из моих клиенток, Елена, купила квартиру в новостройке за 4,5 миллиона рублей. Когда дело дошло до оформления налогового вычета, она была уверена, что получит 13% от всей суммы покупки. Представьте её разочарование, когда я объяснила, что максимальная база для расчета — 2 миллиона рублей! Но мы нашли решение: включили в вычет не только стоимость квартиры, но и расходы на отделку (почти 200 000 рублей), оформили вычет на проценты по ипотеке, а оставшуюся часть имущественного вычета Елена использовала через год при покупке парковочного места. В итоге ей удалось вернуть более 520 000 рублей налогов за три года. Грамотное планирование позволило максимизировать выгоду!

Стандартный способ (через декларацию 3-НДФЛ):

Подготовьте необходимые документы из списка, приведенного в предыдущем разделе Заполните декларацию 3-НДФЛ — это можно сделать: С помощью программы "Декларация" (скачивается с сайта ФНС)

В личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru

С помощью онлайн-сервисов заполнения деклараций Подготовьте заявление на возврат НДФЛ с указанием реквизитов вашего счета Подайте документы в налоговую инспекцию одним из способов: Лично в отделении ФНС по месту регистрации

Через личный кабинет налогоплательщика

По почте заказным письмом с описью вложения

Через МФЦ (в большинстве регионов) Дождитесь камеральной проверки — налоговая проверяет документы в течение 3 месяцев Получите денежные средства — при положительном решении деньги поступят на указанный счет в течение 1 месяца после завершения проверки

Упрощенный способ (с 2021 года):

Войдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru с помощью учетной записи Госуслуг Выберите раздел "Налоговые вычеты" → "Имущественные вычеты" Проверьте предзаполненное заявление — система автоматически подгружает данные из информационных систем ФНС, банков и Росреестра Укажите реквизиты счета для перечисления средств Отправьте заявление электронно через личный кабинет Получите деньги — срок проверки сокращен до 1,5 месяцев, а перечисление средств происходит в течение 15 дней после положительного решения

В 2025 году упрощенный порядок стал еще удобнее — теперь система может предложить вам оформить вычет автоматически, если у налоговой есть все необходимые данные о вашей покупке. 🚀

Сроки и особенности возврата НДФЛ при долевом участии

Временные аспекты получения налогового вычета при долевом строительстве требуют особого внимания. Правильное понимание сроков позволит вам не только своевременно подать документы, но и получить максимально возможную сумму возврата. 📅

Когда возникает право на вычет:

С момента подписания акта приема-передачи квартиры (даже если право собственности еще не зарегистрировано)

Для пайщиков ЖСК — после полной выплаты пая и получения акта приема-передачи

Срок давности для получения вычета:

Налоговый вычет можно получить за предыдущие 3 года (с момента возникновения права на вычет)

Например, если акт приема-передачи подписан в 2022 году, в 2025 году вы можете вернуть НДФЛ за 2022, 2023 и 2024 годы

Сроки подачи документов:

Для стандартного способа — в любое время года за предыдущие периоды

Для упрощенного порядка — круглогодично

Важная особенность: если сумма уплаченного вами за год НДФЛ меньше, чем полагающийся вычет, остаток переносится на следующие годы до полного исчерпания. Например, если максимальный вычет составляет 260 000 рублей, а за год вы заплатили 70 000 рублей НДФЛ, то получите возврат 70 000 рублей, а оставшиеся 190 000 рублей будете получать в последующие годы. 💸

Для ипотечных заемщиков действует дополнительное правило: вычет по процентам можно получать ежегодно по мере их уплаты, не дожидаясь окончания выплат по кредиту. Это особенно выгодно при долгосрочной ипотеке.

Этап процедуры Стандартный способ Упрощенный порядок Камеральная проверка До 3 месяцев До 1,5 месяцев Перечисление средств До 1 месяца после проверки 15 дней после проверки Максимальный срок получения денег 4 месяца с момента подачи Около 2 месяцев с момента подачи Возможность отслеживания Через личный кабинет или запрос Автоматические уведомления

Если в течение года вы меняли место работы, необходимо получить справки 2-НДФЛ от всех работодателей — это позволит вернуть НДФЛ, удержанный со всех официальных доходов. Также помните, что при долевом строительстве иногда возникают задержки со сдачей объекта — это не влияет на ваше право на вычет, просто отодвигает момент возникновения этого права. 🏗️