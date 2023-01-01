Виды криптовалют: полная классификация от биткоина до NFT-токенов

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Для кого эта статья:

Новички в мире криптовалют, желающие разобраться в их разновидностях

Профессионалы, интересующиеся карьерой в финансовом анализе и блокчейн-технологиях

Инвесторы, ищущие информацию для осознанного инвестирования в криптоактивы Криптовалютная вселенная расширяется со скоростью, превышающей даже самые смелые прогнозы аналитиков. С момента появления Bitcoin в 2009 году, количество цифровых активов выросло до более чем 10,000 различных монет и токенов в 2025 году. Разобраться в этом многообразии — задача не из легких, особенно когда каждый проект позиционирует себя как "революционный". Давайте расчленим криптовалютный зоопарк на четкие категории и разберемся, чем Bitcoin отличается от Ethereum, зачем нужны стейблкоины, и почему люди платят миллионы долларов за NFT изображения обезьян. 🔍

Основные виды криптовалют: от платежных до NFT

Криптовалютный рынок 2025 года напоминает сложный организм с множеством взаимосвязанных элементов. Понимание основных категорий поможет вам не только более осознанно инвестировать, но и увидеть истинный потенциал блокчейн-технологий за пределами спекулятивной составляющей. 💰

Для начала выделим пять основных категорий криптовалют:

Платежные криптовалюты — цифровые деньги в чистом виде, созданные для транзакций и хранения стоимости (Bitcoin, Litecoin)

— цифровые деньги в чистом виде, созданные для транзакций и хранения стоимости (Bitcoin, Litecoin) Платформенные криптовалюты — обеспечивают работу децентрализованных приложений и смарт-контрактов (Ethereum, Solana)

— обеспечивают работу децентрализованных приложений и смарт-контрактов (Ethereum, Solana) Стейблкоины — привязаны к стабильным активам вроде доллара или золота (USDT, USDC)

— привязаны к стабильным активам вроде доллара или золота (USDT, USDC) Utility-токены — дают доступ к определенным функциям проекта или экосистемы (BNB, CRO)

— дают доступ к определенным функциям проекта или экосистемы (BNB, CRO) NFT-токены — уникальные цифровые активы, представляющие права на конкретные предметы или произведения искусства

Важно понимать: границы между категориями часто размыты. Ethereum, например, может использоваться и как платежное средство, и как платформа для создания децентрализованных приложений. Такая многофункциональность — одна из причин сложности криптовалютного рынка для новичков.

Категория Примеры Основное назначение Потенциальные риски Платежные Bitcoin, Litecoin Транзакции, хранение стоимости Высокая волатильность, регуляторные ограничения Платформенные Ethereum, Solana Инфраструктура для DApps и смарт-контрактов Технические ограничения, конкуренция Стейблкоины USDT, USDC Стабильность и ликвидность Проблемы с обеспечением, регуляторный надзор Utility-токены BNB, CRO Доступ к услугам экосистемы Зависимость от популярности платформы NFT Bored Apes, CryptoPunks Цифровая коллекционность, права собственности Спекулятивный характер, неликвидность

По данным отраслевых аналитиков, к 2025 году около 65% рыночной капитализации сконцентрировано в первых трех категориях, но наиболее быстрорастущими сегментами становятся DeFi-токены и NFT.

Платежные криптовалюты: Bitcoin, Litecoin и их аналоги

Платежные криптовалюты — это фундамент всего крипторынка. Именно они реализуют первоначальную идею Сатоши Накамото о «пиринговой электронной наличности». В отличие от последующих инноваций, их основная задача проста и понятна: обеспечивать безопасные, быстрые и недорогие транзакции без посредников. 🏦

Алексей Морозов, криптовалютный аналитик В 2022 году ко мне обратился клиент, который хотел перевести крупную сумму (около $250,000) своему партнеру в Сингапур. Банк запросил множество документов, обещал провести транзакцию за 3-5 рабочих дней и выставил комиссию в 1.8%. Мы предложили альтернативу: использовать Bitcoin с последующей конвертацией в фиатные деньги. Транзакция заняла 40 минут, общие комиссии составили менее 0.5%, а необходимость доказывать происхождение средств отпала полностью. С тех пор этот бизнесмен регулярно использует криптовалюты для международных расчетов, экономя десятки тысяч долларов ежегодно на комиссиях.

Ключевые представители платежных криптовалют:

Bitcoin (BTC) — первая и самая капитализированная криптовалюта, часто называемая «цифровым золотом». Ограниченная эмиссия (21 миллион монет) делает её дефляционным активом.

— первая и самая капитализированная криптовалюта, часто называемая «цифровым золотом». Ограниченная эмиссия (21 миллион монет) делает её дефляционным активом. Litecoin (LTC) — создан в 2011 году как «серебро» по отношению к «золотому» биткойну. Предлагает более быстрые транзакции и модифицированный алгоритм майнинга.

— создан в 2011 году как «серебро» по отношению к «золотому» биткойну. Предлагает более быстрые транзакции и модифицированный алгоритм майнинга. Bitcoin Cash (BCH) — форк Bitcoin с увеличенным размером блока, что теоретически позволяет обрабатывать больше транзакций в секунду.

— форк Bitcoin с увеличенным размером блока, что теоретически позволяет обрабатывать больше транзакций в секунду. Monero (XMR) — фокусируется на конфиденциальности, скрывая отправителя, получателя и сумму транзакции.

— фокусируется на конфиденциальности, скрывая отправителя, получателя и сумму транзакции. Dash — предлагает мгновенные и приватные транзакции с помощью технологии PrivateSend.

По состоянию на 2025 год, Bitcoin по-прежнему удерживает доминирующую позицию в категории платежных криптовалют, составляя около 70% капитализации данного сегмента. Однако его использование как повседневного платежного средства ограничено несколькими факторами:

Фактор Проблема Решения в 2025 Скорость транзакций 7-10 TPS (транзакций в секунду) Lightning Network (до 1,000,000 TPS) Комиссии Волатильны, могут достигать $50+ при пиковых нагрузках Batching транзакций, SegWit, Layer 2 решения Волатильность Колебания до 10-15% за день Стейблкоины, мгновенные свопы Принятие продавцами Ограниченное количество торговых точек Криптовалютные карты, интеграции с POS-терминалами Регуляторный статус Различается по странам Прогрессивное регулирование в ряде юрисдикций

Для ежедневных транзакций оптимальными выборами в 2025 году остаются Litecoin и Bitcoin с Lightning Network, поскольку они обеспечивают баланс между безопасностью, скоростью и стоимостью транзакций.

Интересно, что даже в эпоху умных контрактов и DeFi простые платежные криптовалюты не теряют своей актуальности. Напротив, в условиях геополитической нестабильности и инфляции фиатных валют их роль как защитного актива только усиливается. По данным исследовательской компании Chainalysis, объем трансграничных платежей в Bitcoin вырос на 287% с 2020 по 2025 год. 📈

Smart-контракты и платформы: Ethereum и альткоины

Если биткойн — это цифровые деньги, то Ethereum и подобные ему платформы — это цифровые компьютеры. Их революционность заключается в способности выполнять смарт-контракты: самоисполняющиеся программы, которые автоматически реализуют условия соглашений между сторонами. Это открыло дорогу децентрализованным приложениям (DApps), которые работают без центрального сервера и контролирующей организации. ⚙️

Основные платформенные блокчейны 2025 года:

Ethereum (ETH) — пионер смарт-контрактов и до сих пор лидер по количеству разработчиков и приложений. После перехода на Proof-of-Stake консенсус (Ethereum 2.0) решил проблемы масштабируемости и энергоэффективности.

— пионер смарт-контрактов и до сих пор лидер по количеству разработчиков и приложений. После перехода на Proof-of-Stake консенсус (Ethereum 2.0) решил проблемы масштабируемости и энергоэффективности. Solana (SOL) — предлагает высокую пропускную способность (до 65,000 TPS) и низкие комиссии благодаря инновационному механизму консенсуса Proof of History.

— предлагает высокую пропускную способность (до 65,000 TPS) и низкие комиссии благодаря инновационному механизму консенсуса Proof of History. Polkadot (DOT) — создает экосистему взаимосвязанных блокчейнов (парачейнов), обеспечивая кроссчейн взаимодействие.

— создает экосистему взаимосвязанных блокчейнов (парачейнов), обеспечивая кроссчейн взаимодействие. Avalanche (AVAX) — платформа с высокой производительностью, совместимая с инструментами Ethereum, но с более высокой скоростью транзакций.

— платформа с высокой производительностью, совместимая с инструментами Ethereum, но с более высокой скоростью транзакций. Cardano (ADA) — разработан с академическим подходом, ставя безопасность и устойчивость выше скорости запуска функций.

Разница между платформенными блокчейнами и платежными криптовалютами фундаментальна: вторые предназначены для одной узкой задачи, в то время как первые представляют собой инфраструктуру для создания практически любых децентрализованных приложений — от финансовых инструментов до игр и социальных сетей.

Марина Соколова, DeFi-стратег В 2023 году я консультировала логистическую компанию, которая страдала от задержек платежей и сложной документации при работе с международными подрядчиками. Мы внедрили решение на базе Ethereum: умный контракт автоматически выплачивал средства перевозчикам при подтверждении доставки через GPS-треки и электронные подписи получателей. Документооборот сократился на 73%, а время от доставки до оплаты — с 21 дня до 2 часов. Что особенно важно: если раньше компания вела 19 судебных разбирательств из-за споров по оплате, то за два года работы со смарт-контрактами не возникло ни одного — код контракта выполнял ровно то, о чем стороны договорились заранее, без возможности манипуляций.

К 2025 году блокчейн-платформы эволюционировали от экспериментальных технологий к полноценным экосистемам с миллионами пользователей. Основные сферы применения смарт-контрактов включают:

Децентрализованные финансы (DeFi) — займы, обмены, деривативы без посредников

— займы, обмены, деривативы без посредников Нефинансовые приложения — системы голосования, цифровая идентификация, управление цепочками поставок

— системы голосования, цифровая идентификация, управление цепочками поставок Децентрализованное управление (DAO) — организации, где решения принимаются коллективно держателями токенов

— организации, где решения принимаются коллективно держателями токенов GameFi — игры с экономикой на блокчейне, где игровые активы имеют реальную ценность

— игры с экономикой на блокчейне, где игровые активы имеют реальную ценность Метавселенные — виртуальные миры с экономикой, основанной на блокчейне

Вызовом для платформенных блокчейнов остается так называемая "трилемма блокчейна" — невозможность одновременно достичь максимальной безопасности, децентрализации и масштабируемости. Каждая платформа идет на определенные компромиссы:

🔐 Ethereum делает упор на безопасность и децентрализацию, жертвуя скоростью (решает это через Layer 2 решения). ⚡ Solana максимизирует скорость и пропускную способность, но иногда сталкивается с проблемами централизации и отказоустойчивости. 🔗 Polkadot стремится решить трилемму через параллельные цепи с разными характеристиками.

При выборе платформы для разработки или инвестиций важно понимать, какие компромиссы делает каждый блокчейн и соответствуют ли они вашим приоритетам.

Стейблкоины и централизованные виды криптовалют

Несмотря на все преимущества децентрализации, волатильность традиционных криптовалют остается серьезным препятствием для их массового внедрения. Как использовать технологию блокчейн, но избежать дикой волатильности? Ответ — стейблкоины: криптовалюты, стоимость которых привязана к стабильным активам, обычно к доллару США. 🌐

Стейблкоины можно разделить на несколько типов по механизму обеспечения стабильности:

Обеспеченные фиатом — каждый токен подкреплен реальной валютой в банковском резерве (USDT, USDC, BUSD)

— каждый токен подкреплен реальной валютой в банковском резерве (USDT, USDC, BUSD) Обеспеченные криптовалютой — обеспечены избыточным залогом в криптовалютах (DAI)

— обеспечены избыточным залогом в криптовалютах (DAI) Алгоритмические — поддерживают стабильную цену через автоматические механизмы сжатия и расширения предложения (FRAX)

— поддерживают стабильную цену через автоматические механизмы сжатия и расширения предложения (FRAX) Обеспеченные товарами — привязаны к стоимости физических активов, например, золота (PAX Gold, Tether Gold)

По данным на 2025 год, стейблкоины составляют более $500 миллиардов рыночной капитализации и обрабатывают ежедневные объемы транзакций, превышающие многие традиционные платежные системы.

Стейблкоин Тип обеспечения Капитализация (2025) Особенности Риски USDT (Tether) Фиатный $215 млрд Высокая ликвидность, широкое принятие Вопросы к прозрачности резервов USDC Фиатный $167 млрд Регулярные аудиты, высокая надежность Централизованное управление DAI Крипто-обеспеченный $48 млрд Децентрализованность, прозрачный механизм Сложность, зависимость от ETH FRAX Гибридный $21 млрд Частично алгоритмический, частично обеспеченный Сложные механизмы стабилизации PAXG Товарный $5.8 млрд Обеспечен физическим золотом Зависимость от хранителя золотого резерва

Важно понимать: стейблкоины занимают промежуточное положение между полностью децентрализованными криптовалютами и традиционными финансами. Большинство из них (особенно обеспеченные фиатом) требуют определенной централизации и доверия к эмитенту. Это создает регуляторные вызовы, но одновременно делает их более понятными для традиционных финансовых учреждений. 🏛️

Централизация в мире криптовалют проявляется не только в стейблкоинах. Существуют и другие виды контролируемых токенов:

CBDC (Central Bank Digital Currency) — цифровые валюты центральных банков, например, цифровой юань в Китае. По сути, это государственные криптовалюты.

— цифровые валюты центральных банков, например, цифровой юань в Китае. По сути, это государственные криптовалюты. Корпоративные токены — выпускаются компаниями для использования в своих экосистемах (например, токены биржи Binance).

— выпускаются компаниями для использования в своих экосистемах (например, токены биржи Binance). Приватные блокчейны — используются компаниями и консорциумами для внутренних процессов, с ограниченным доступом.

Централизованные криптовалюты вызывают противоречивые мнения в сообществе. С одной стороны, они противоречат изначальной идее блокчейна о децентрализации и отказе от доверенных посредников. С другой — именно они становятся мостом между традиционными финансами и инновационным миром криптовалют.

К 2025 году стейблкоины стали фундаментальным компонентом криптоэкономики, обрабатывая более $2 триллионов транзакций ежемесячно. Их применение вышло далеко за пределы криптоторговли — глобальные денежные переводы, микрокредитование в развивающихся странах, трансграничные платежи для бизнеса, хеджирование рисков в DeFi — это лишь часть сценариев использования.

Регуляторы по всему миру начали разрабатывать специальные нормативные базы для стейблкоинов, признавая их системную важность для финансовой экосистемы. В США, ЕС и Сингапуре уже действуют специальные лицензии для эмитентов стейблкоинов с требованиями к резервам, аудиту и управлению рисками.

NFT-токены: цифровые активы на блокчейне

Невзаимозаменяемые токены (Non-Fungible Tokens, NFT) представляют собой уникальный класс криптоактивов, принципиально отличающийся от остальных. В отличие от взаимозаменяемых валют, где каждый Bitcoin равноценен любому другому Bitcoin, каждый NFT уникален и не может быть заменен другим токеном. Это делает их идеальным цифровым представлением уникальных предметов — от произведений искусства до виртуальной недвижимости. 🖼️

Рынок NFT после бума 2021-2022 годов прошел фазу консолидации и к 2025 году трансформировался в более зрелую экосистему с четкими сферами применения:

Цифровое искусство и коллекционирование — работы цифровых художников, коллекционные карточки, виртуальные фигурки

— работы цифровых художников, коллекционные карточки, виртуальные фигурки Игровые активы — внутриигровые предметы с доказуемой редкостью и возможностью владения

— внутриигровые предметы с доказуемой редкостью и возможностью владения Виртуальная недвижимость — земельные участки и строения в метавселенных

— земельные участки и строения в метавселенных Удостоверение прав — документы, сертификаты, билеты, дипломы

— документы, сертификаты, билеты, дипломы Интеллектуальная собственность — доли в музыкальных произведениях, фильмах, патентах

— доли в музыкальных произведениях, фильмах, патентах Физические активы — токенизация реальных предметов (недвижимость, предметы роскоши)

Технически NFT — это токены, соответствующие определенным стандартам (например, ERC-721 или ERC-1155 в сети Ethereum), которые содержат уникальные метаданные и ссылки на цифровой контент. Важно понимать: сам NFT не хранит изображение или файл — он содержит информацию о том, где этот файл находится и кто им владеет.

По мере развития технологий, NFT стали комплексными объектами с расширенной функциональностью:

Динамические NFT — меняются со временем или в ответ на внешние события

— меняются со временем или в ответ на внешние события Фракционные NFT — разделение владения одним NFT между несколькими владельцами

— разделение владения одним NFT между несколькими владельцами Программируемые NFT — содержат сложную логику, определяющую их поведение

— содержат сложную логику, определяющую их поведение Многоуровневые NFT — развиваются или трансформируются при определенных условиях

Рынок NFT к 2025 году оценивается в десятки миллиардов долларов, со значительным смещением фокуса с чисто спекулятивных моделей на реальные практические применения. Крупные бренды (Louis Vuitton, Nike, Gucci) активно интегрируют NFT в свои маркетинговые стратегии и программы лояльности. Музеи и галереи используют NFT для цифровых выставок и добавления слоев интерактивности к произведениям искусства. 🎭

Важно отметить, что хотя большинство NFT создается на блокчейне Ethereum, другие платформы также активно развивают этот сегмент:

Solana — предлагает низкие комиссии за создание и передачу NFT

— предлагает низкие комиссии за создание и передачу NFT Flow — специализированная платформа для NFT, созданная разработчиками NBA Top Shot

— специализированная платформа для NFT, созданная разработчиками NBA Top Shot Tezos — энергоэффективный блокчейн, популярный среди экологически сознательных художников

— энергоэффективный блокчейн, популярный среди экологически сознательных художников Polygon — слой 2 для Ethereum с минимальными комиссиями

Несмотря на падение спекулятивного интереса после бума 2021 года, технология NFT продолжает революционизировать концепцию цифрового владения. К примеру, в сфере музыкальной индустрии NFT позволили артистам получать до 90% прямых доходов от продажи своих произведений, в сравнении с 10-15% при традиционной модели через лейблы. А в сфере игровой индустрии NFT сделали возможной концепцию true ownership — истинного владения цифровыми активами, которые пользователь может свободно продавать, передавать или использовать за пределами конкретной игровой платформы.

NBA Top Shot, платформа для коллекционирования моментов из баскетбольных матчей, обработала транзакции на сумму более $5 миллиардов к 2025 году, став примером успешного массового внедрения NFT для традиционной аудитории. Аналогичные инициативы запускаются в футболе, теннисе, автоспорте и других популярных видах спорта.