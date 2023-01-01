Виды касс в банке: классификация и функции банковских касс

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Для кого эта статья:

банковские служащие и кассиры

предприниматели и представители бизнеса

участники финансовых и образовательных курсов по финансам и банковским операциям Банковская касса — это не просто точка выдачи и приема денег, а сложный организм, требующий безупречной организации и соблюдения множества регламентов. За обычным окошком с надписью "Касса" скрывается целая система учреждений со строгой иерархией и четким разделением функций. Понимание этой системы необходимо не только банковским служащим, но и клиентам, особенно представителям бизнеса, которые регулярно взаимодействуют с различными типами банковских касс 💼. Разберем, как устроена кассовая система современного банка, какие типы касс существуют и в чем состоят их уникальные функции.

Основные виды касс в банке: классификация и назначение

Банковские кассы представляют собой специализированные подразделения, выполняющие различные операции с наличными деньгами. По функциональному назначению кассы делятся на несколько основных видов, каждый из которых отвечает за определенный участок работы с денежной наличностью 💰.

Такое разделение обеспечивает не только эффективность обработки финансовых потоков, но и значительно повышает уровень безопасности и контроля за движением средств. Рассмотрим основные типы касс, встречающихся в современной банковской системе:

Приходные кассы — принимают наличные деньги от клиентов банка (физических и юридических лиц)

— принимают наличные деньги от клиентов банка (физических и юридических лиц) Расходные кассы — осуществляют выдачу наличных денежных средств клиентам

— осуществляют выдачу наличных денежных средств клиентам Приходно-расходные кассы — объединяют функции приходных и расходных касс

— объединяют функции приходных и расходных касс Кассы пересчета — обрабатывают, сортируют и упаковывают денежную наличность

— обрабатывают, сортируют и упаковывают денежную наличность Вечерние кассы — принимают денежные средства от клиентов во внеоперационное время

— принимают денежные средства от клиентов во внеоперационное время Валютные кассы — работают с иностранной валютой, осуществляют обменные операции

— работают с иностранной валютой, осуществляют обменные операции Операционные кассы вне кассового узла — находятся за пределами основного банковского помещения

Вид кассы Основное назначение Режим работы Приходная касса Прием наличных от клиентов В течение операционного дня Расходная касса Выдача наличных клиентам В течение операционного дня Приходно-расходная касса Комплексное обслуживание клиентов В течение операционного дня Вечерняя касса Прием средств после закрытия операционного дня Вечерние часы Валютная касса Операции с иностранной валютой В течение операционного дня

Структура кассового узла в банке формируется в зависимости от масштаба финансового учреждения, объема операций и специфики клиентской базы. В небольших региональных отделениях возможно совмещение функций разных видов касс, тогда как в крупных банковских центрах наблюдается строгая специализация кассовых подразделений.

Алексей Михайлов, начальник отдела кассовых операций Помню случай, когда в одном из региональных филиалов решили объединить функции приходной и расходной касс для оптимизации процессов. Первые недели казались успешными — сократились очереди, выросла скорость обслуживания. Однако вскоре мы столкнулись с серьезными проблемами в учете и взаимных сверках. Кассиры допускали больше ошибок из-за разнообразия операций, а вечерняя сверка занимала вдвое больше времени. В итоге пришлось вернуться к раздельной модели, что подтвердило целесообразность классической кассовой структуры с четким разделением функций. Это наглядно показало, почему банковская система так консервативна в вопросах организации кассовой работы.

Важно отметить, что все кассы банка объединяются в единый кассовый узел, который функционирует под руководством заведующего кассой. Кассовый узел имеет строгий регламент работы и подчиняется жестким требованиям безопасности, установленным Центральным банком РФ.

Операционные кассы: ключевые функции обслуживания

Операционные кассы представляют собой "передний край" взаимодействия банка с клиентами. Именно через эти подразделения проходит основной поток наличных денежных средств при обслуживании физических и юридических лиц 👨‍💼. Операционные кассы подразделяются на несколько типов в зависимости от функционального назначения и расположения.

Основные типы операционных касс:

Операционная касса внутри банка — расположена в основном здании банка и обслуживает клиентов в операционное время

— расположена в основном здании банка и обслуживает клиентов в операционное время Операционная касса вне кассового узла (ОКВКУ) — находится за пределами основного здания банка, например, в торговых центрах, аэропортах, на вокзалах

— находится за пределами основного здания банка, например, в торговых центрах, аэропортах, на вокзалах Дополнительная операционная касса — создается для снижения нагрузки на основные кассы в периоды пиковой активности клиентов

Ключевой функционал операционных касс включает в себя:

Прием и выдачу наличных денег физическим лицам

Обслуживание юридических лиц по операциям с наличностью

Выполнение операций по вкладам и депозитам

Проведение валютно-обменных операций

Прием платежей для перевода на счета клиентов

Первичный контроль подлинности банкнот

Оформление кассовой документации по проводимым операциям

Тип операционной кассы Особенности функционирования Преимущества Внутренняя операционная касса Интегрирована в кассовый узел, полный спектр услуг Высокий уровень безопасности, возможность проведения сложных операций ОКВКУ Удаленное расположение, ограниченный функционал Доступность для клиентов, расширение географии обслуживания Дополнительная операционная касса Временный характер работы, базовые функции Снижение очередей в пиковые периоды, повышение скорости обслуживания

Операционные кассы играют важнейшую роль в формировании клиентского опыта и восприятия банка. Именно здесь происходит личное взаимодействие между клиентом и банком, поэтому к кассовым работникам предъявляются высокие требования не только в части профессиональных знаний, но и в области коммуникативных навыков.

В 2025 году, несмотря на растущую цифровизацию, операционные кассы сохраняют свою значимость, особенно для определенных категорий клиентов — пожилых людей, представителей малого бизнеса, а также клиентов, совершающих крупные наличные операции.

Кассы пересчета и хранилища: безопасность активов

Кассы пересчета и хранилища относятся к элементам банковской инфраструктуры, которые остаются "за кулисами" для рядового клиента, но играют ключевую роль в обеспечении безопасности и бесперебойного функционирования всей кассовой системы банка 🔒.

Кассы пересчета выполняют функции обработки денежной наличности, поступающей как от клиентов банка, так и от других финансовых учреждений. Основные задачи этих подразделений:

Пересчет, сортировка и упаковка банкнот и монет

Выявление и изъятие из обращения поврежденных и фальшивых денежных знаков

Формирование банкнотных пачек и монетных мешков для последующего хранения или транспортировки

Подготовка наличности для загрузки в банкоматы и терминалы самообслуживания

Проверка и пересчет инкассированных сумм

Подготовка денежной наличности для выдачи через расходные кассы

Банковские хранилища (сейфовые помещения) представляют собой специально оборудованные пространства для хранения наличных денег, ценностей и документов. Их основные характеристики:

Многоуровневая система физической защиты (бронированные стены, специальные двери, замки с временной задержкой)

Интегрированные системы охранной сигнализации и видеонаблюдения

Строгий контроль доступа с использованием биометрической идентификации

Дублирующие системы защиты от различных угроз (пожар, наводнение и др.)

Специальное оборудование для хранения (сейфы, стеллажи, сейфовые ячейки)

Особое внимание уделяется организации работы с денежной наличностью в этих подразделениях. Процессы строго регламентированы инструкциями Центрального банка РФ и внутренними положениями банка.

Сергей Ковалев, специалист по банковской безопасности Однажды мы проводили плановую ревизию хранилища крупного регионального филиала. Всё шло по стандартной процедуре: сверка остатков, проверка сохранности ценностей, тестирование систем безопасности. При проверке наличности обнаружился неожиданный излишек — почти 200 тысяч рублей, не учтенных в документации. Для банковского хранилища это такая же серьезная проблема, как и недостача. Началось внутреннее расследование, которое выявило интересный факт: ошибка возникла из-за сбоя в интеграции между новой системой учета и существующими процессами аутентификации в хранилище. Этот случай стал отличным уроком для всего департамента безопасности: даже небольшие технологические изменения могут создать уязвимости в, казалось бы, идеально защищенной системе.

Технологический процесс работы кассы пересчета и хранилища строго регламентирован и включает следующие этапы:

Прием инкассированной выручки или денежной наличности от приходных касс Пересчет и сортировка с использованием специализированного оборудования Оформление соответствующей документации о результатах пересчета Формирование и упаковка денежной наличности по номиналам Передача на хранение в хранилище или подготовка к отправке в Центральный банк

В 2025 году технологическая оснащенность касс пересчета и хранилищ включает передовое оборудование для обработки наличности, системы автоматизированного учета и современные комплексы безопасности, что значительно повышает эффективность и надежность этих подразделений.

Специализированные кассы: валютные и вечерние

Специализированные кассы формируют отдельный сегмент банковской кассовой системы, ориентированный на обслуживание специфических потребностей клиентов. Среди них особое место занимают валютные и вечерние кассы, каждая из которых имеет свои уникальные функции и особенности организации работы 🕒.

Валютные кассы предназначены для проведения операций с иностранной валютой. В отличие от обычных операционных касс, валютные кассы требуют от персонала специальных знаний и навыков в области валютного законодательства и работы с иностранными денежными знаками.

Основные функции валютных касс:

Покупка и продажа наличной иностранной валюты физическим лицам

Конверсионные операции (обмен одной иностранной валюты на другую)

Проверка подлинности иностранных банкнот

Прием поврежденных и ветхих иностранных банкнот

Выдача иностранной валюты по переводам из-за рубежа

Оформление справок о проведенных валютных операциях

Вечерние кассы — специализированные подразделения банка, осуществляющие прием денежной наличности от клиентов (преимущественно юридических лиц) во внеоперационное время. Особенность этих касс заключается в их режиме работы, который позволяет предприятиям сдавать дневную выручку после окончания рабочего дня.

Ключевые особенности вечерних касс:

Расширенный график работы (обычно до 20:00 или 22:00)

Прием инкассируемой выручки от предприятий сферы торговли и услуг

Оперативное зачисление принятых средств на счета клиентов

Повышенные требования к безопасности из-за работы в вечернее время

Специальные процедуры приема и временного хранения наличности до следующего операционного дня

Организация работы специализированных касс имеет ряд особенностей, отличающих их от стандартных операционных подразделений:

Параметр Валютная касса Вечерняя касса Режим работы В течение операционного дня После завершения операционного дня (вечерние часы) Основной тип клиентов Физические лица, компании с внешнеэкономической деятельностью Предприятия торговли, сферы услуг, инкассаторские службы Требования к персоналу Знание валютного законодательства, навыки определения подлинности иностранных банкнот Высокий уровень внимательности, стрессоустойчивость, навыки работы с крупными суммами Особенности обеспечения безопасности Дополнительные средства проверки подлинности иностранных валют Усиленный режим охраны, часто выделенный вход с дополнительной защитой

В 2025 году специализированные кассы продолжают эволюционировать, внедряя новейшие технологии, повышающие качество обслуживания и уровень безопасности. Например, современные валютные кассы оснащаются мультивалютными счетчиками-детекторами с облачными обновлениями для распознавания новейших купюр разных стран.

Вечерние кассы все чаще интегрируются с автоматизированными депозитными машинами и системами электронного документооборота, что позволяет клиентам сдавать выручку без непосредственного контакта с кассиром и получать мгновенные подтверждения о зачислении средств на счет.

Технологическое оснащение и организация кассовой зоны

Эффективность работы банковских касс напрямую зависит от правильной организации кассовой зоны и современного технологического оснащения. Грамотно спроектированное пространство и передовое оборудование обеспечивают не только высокую производительность кассовых операций, но и надлежащий уровень безопасности 🖥️.

Организация кассовой зоны строится на принципах эргономики, безопасности и эффективности. Современная кассовая зона банка обычно включает следующие элементы:

Фронт-зона — пространство для обслуживания клиентов, оборудованное кассовыми кабинами с защитными экранами

— пространство для обслуживания клиентов, оборудованное кассовыми кабинами с защитными экранами Бэк-зона — рабочее пространство кассиров, недоступное для посетителей

— рабочее пространство кассиров, недоступное для посетителей Транзитная зона — помещение для передачи ценностей между кассой и хранилищем

— помещение для передачи ценностей между кассой и хранилищем Зона ожидания — пространство для клиентов, оснащенное электронной очередью и информационными экранами

— пространство для клиентов, оснащенное электронной очередью и информационными экранами Зона самообслуживания — пространство с банкоматами, платежными терминалами и депозитными машинами

Технологическое оснащение современных банковских касс в 2025 году включает:

Специализированное кассовое оборудование: Счетчики и сортировщики банкнот с функцией определения подлинности

Счетчики монет и устройства для формирования монетных роликов

Вакуумные упаковщики банкнот

Детекторы валют (ультрафиолетовые, инфракрасные, магнитные)

Темпокассы и автоматические диспенсеры наличности Системы безопасности и контроля: Биометрические системы идентификации сотрудников

Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

Тревожная сигнализация с выводом на пульт охраны

Контроль доступа с временными замками

Системы контроля и учета кассовых операций Программное обеспечение: Автоматизированная банковская система (АБС) с модулем "Касса"

Программы учета и контроля кассовых операций

Системы электронного документооборота

Специализированное ПО для работы с валютой

Аналитические модули для прогнозирования кассовых потоков

Важным аспектом организации кассовой работы является нормативное обеспечение. Деятельность всех типов банковских касс регулируется:

Положениями Центрального банка РФ о порядке ведения кассовых операций

Внутренними инструкциями и регламентами банка

Должностными инструкциями кассовых работников

Нормативными актами по обеспечению безопасности банковской деятельности

Стандартами качества обслуживания клиентов

Технологическое решение Функциональное назначение Эффект внедрения Автоматические кассовые машины (АКМ) Автоматизация рутинных операций, снижение контакта с наличностью Снижение операционных рисков на 40%, повышение скорости обслуживания на 30% Системы видеоаналитики Контроль кассовых операций, идентификация аномального поведения Снижение случаев мошенничества на 55%, повышение уровня безопасности Роботизированные хранилища Автоматизация процессов хранения и перемещения ценностей Сокращение времени доступа к ценностям на 70%, повышение точности учета до 99,99% Облачные системы учета операций Централизованный учет и контроль всех кассовых операций в реальном времени Сокращение времени на формирование отчетности на 80%, повышение прозрачности операций

Современные тенденции в организации кассовых зон включают переход к открытым пространствам с минимальными физическими барьерами между клиентом и сотрудником, но при этом с усиленными технологическими мерами безопасности. Также набирает популярность концепция "универсального кассира", который может выполнять широкий спектр операций на одном рабочем месте.

В крупных банках активно внедряются "умные кассовые узлы" — полностью автоматизированные комплексы, интегрирующие функции различных типов касс и минимизирующие человеческий фактор в обработке наличности.