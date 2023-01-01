Виды государственных ценных бумаг в России: полная классификация

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся государственными ценными бумагами

Финансовые аналитики и консультанты

Студенты и специалисты в сфере финансов и экономики Российский рынок государственных ценных бумаг в 2025 году демонстрирует впечатляющую дифференциацию инструментов, предлагая инвесторам широкий спектр возможностей для размещения капитала с гарантированной доходностью. Государственные облигации, исторически считающиеся наиболее надежным активом с минимальными рисками, сегодня представлены множеством видов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и целевой аудиторией. От классических ОФЗ до специализированных выпусков для отдельных категорий инвесторов — понимание этой системы открывает серьезные возможности для конструирования эффективного инвестиционного портфеля. 💰

Основные виды государственных ценных бумаг в России

Государственные ценные бумаги России представляют собой долговые обязательства, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований. Их основная функция — привлечение денежных средств для финансирования дефицита бюджета и реализации государственных программ. Рассмотрим ключевые виды гособлигаций, доступные на российском рынке в 2025 году. 📊

По эмитентам государственные ценные бумаги можно разделить на три основные категории:

Федеральные — эмитентом выступает Министерство финансов РФ

Региональные — выпускаются органами исполнительной власти субъектов федерации

Муниципальные — эмитируются органами местного самоуправления

Среди федеральных ценных бумаг наиболее распространены следующие виды:

Облигации федерального займа (ОФЗ) — основной инструмент внутреннего долга

Государственные сберегательные облигации (ГСО) — неторгуемые бумаги для юридических лиц

Облигации внешних облигационных займов (ОВОЗ, или еврооблигации) — номинированы в иностранной валюте

Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н, «народные облигации») — специализированный инструмент для населения

Вид государственных ценных бумаг Эмитент Целевая аудитория Валюта номинала ОФЗ (различных типов) Минфин РФ Широкий круг инвесторов Рубль ГСО Минфин РФ Институциональные инвесторы Рубль ОВОЗ (еврооблигации) Минфин РФ Международные инвесторы Доллар США, евро ОФЗ-н Минфин РФ Физические лица Рубль Региональные облигации Субъекты РФ Смешанная Рубль Муниципальные облигации Муниципалитеты Смешанная Рубль

Важно отметить, что государственные ценные бумаги играют ключевую роль не только в бюджетной политике, но и в денежно-кредитной политике страны. Центральный банк использует операции с госбумагами для регулирования ликвидности банковского сектора и воздействия на ставки денежного рынка.

Алексей Петров, старший портфельный управляющий Однажды ко мне обратился клиент, желавший максимально защитить свои сбережения в размере 5 миллионов рублей от инфляции, но категорически отказывавшийся от любого риска. Мы детально изучили все виды государственных ценных бумаг и остановились на стратегии, включающей базовый портфель из ОФЗ-ПД с фиксированным купоном и ОФЗ-ИН с защитой от инфляции. Через год портфель не только сохранил реальную стоимость сбережений в условиях повышенной инфляции, но и принес дополнительный доход, превысивший банковские депозиты на 1,8%. Клиент был настолько впечатлен результатом, что увеличил сумму инвестирования в госбумаги, признав их оптимальным инструментом для консервативного инвестора.

Федеральные облигации: классификация и особенности

Облигации федерального займа (ОФЗ) составляют основу внутреннего государственного долга России. В зависимости от особенностей выплаты дохода и погашения выделяют несколько ключевых видов ОФЗ, каждый из которых ориентирован на определенные рыночные условия и потребности инвесторов. 📈

ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) — облигации с фиксированной купонной ставкой, определяемой при выпуске. Являются самым распространенным типом ОФЗ.

(с постоянным доходом) — облигации с фиксированной купонной ставкой, определяемой при выпуске. Являются самым распространенным типом ОФЗ. ОФЗ-ПК (с переменным купоном) — облигации, ставка купона которых привязана к рыночным индикаторам, например, к средневзвешенной доходности ОФЗ-ПД или ставке RUONIA.

(с переменным купоном) — облигации, ставка купона которых привязана к рыночным индикаторам, например, к средневзвешенной доходности ОФЗ-ПД или ставке RUONIA. ОФЗ-АД (с амортизацией долга) — облигации, погашение номинальной стоимости которых происходит частями в течение срока обращения.

(с амортизацией долга) — облигации, погашение номинальной стоимости которых происходит частями в течение срока обращения. ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) — облигации, номинал которых индексируется в соответствии с инфляцией, обеспечивая защиту от обесценивания.

(с индексируемым номиналом) — облигации, номинал которых индексируется в соответствии с инфляцией, обеспечивая защиту от обесценивания. ОФЗ-н («народные облигации») — специальный выпуск для физических лиц с упрощенным механизмом приобретения через банки-агенты.

Помимо ОФЗ, к федеральным ценным бумагам относятся Государственные сберегательные облигации (ГСО), выпускаемые в документарной форме и предназначенные для квалифицированных инвесторов, прежде всего — для управляющих компаний, пенсионных фондов и страховых компаний. ГСО не обращаются на вторичном рынке и предлагают более высокую доходность по сравнению с обычными ОФЗ.

Еврооблигации Российской Федерации (ОВОЗ) — это долговые ценные бумаги, выпущенные в иностранной валюте и обращающиеся преимущественно на международных рынках. Их преимущество — валютная доходность, защищающая от рублевой инфляции и девальвации.

Марина Соколова, независимый финансовый советник К началу 2025 года я накопила внушительный список клиентских кейсов по работе с федеральными облигациями. Особенно показателен опыт работы с семьей Ковалевых, которые планировали накопить на высшее образование для своего ребенка в течение 10 лет. Мы структурировали портфель из ОФЗ разных типов: 30% в ОФЗ-ИН для защиты от инфляции, 40% в ОФЗ-ПД с разными сроками погашения для фиксированного дохода, и 30% в ОФЗ-ПК для адаптации к изменениям процентных ставок. Через пять лет, несмотря на экономическую турбулентность, портфель показал среднюю годовую доходность в 7,3% против 5,8% по депозитам за тот же период. Главное, что оценили Ковалевы — предсказуемость конечного результата и минимальные риски, критически важные для целевых накоплений.

Отдельно стоит упомянуть о государственных краткосрочных облигациях (ГКО), которые были популярны в 1990-е годы и представляли собой дисконтные облигации со сроком обращения до 1 года. После кризиса 1998 года выпуск ГКО был прекращен, но теоретически этот инструмент может быть возвращен на рынок при необходимости краткосрочного финансирования бюджета.

Региональные и муниципальные ценные бумаги

Региональные и муниципальные облигации представляют собой долговые обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Эти ценные бумаги являются вторым эшелоном государственного долга и обладают более высокой доходностью при умеренном повышении риска по сравнению с федеральными облигациями. 🏙️

Региональные облигации выпускаются администрациями субъектов РФ для финансирования дефицита регионального бюджета, реализации инфраструктурных проектов и рефинансирования существующих долговых обязательств. Наиболее активными эмитентами на рынке субфедеральных облигаций традиционно выступают:

Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Республика Татарстан

Красноярский край

Нижегородская область

Свердловская область

Самарская область

Муниципальные облигации имеют еще более локальный характер, выпускаются городскими и районными администрациями и чаще всего направлены на решение конкретных инфраструктурных задач: строительство дорог, мостов, социальных объектов.

Особенности региональных и муниципальных ценных бумаг:

Характеристика Региональные облигации Муниципальные облигации Федеральные облигации (для сравнения) Средняя доходность (2025) +0,5-2% к ОФЗ +1-3% к ОФЗ Базовая доходность Ликвидность Средняя Низкая Высокая Минимальная сумма инвестиций От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. Налогообложение для физлиц Купоны не облагаются НДФЛ Купоны не облагаются НДФЛ Купоны не облагаются НДФЛ Рейтинг эмитентов BBB- до AAA BB до AA Суверенный

Преимущества региональных и муниципальных облигаций:

Повышенная доходность — премия за риск составляет до 3% годовых по сравнению с ОФЗ аналогичной дюрации

— премия за риск составляет до 3% годовых по сравнению с ОФЗ аналогичной дюрации Налоговые льготы — купоны по этим облигациям не облагаются НДФЛ (как и по ОФЗ)

— купоны по этим облигациям не облагаются НДФЛ (как и по ОФЗ) Отраслевая диверсификация — позволяет инвестировать в экономику конкретных регионов с учетом их специализации

— позволяет инвестировать в экономику конкретных регионов с учетом их специализации Целевое назначение — в ряде случаев выпуски имеют целевой характер (инфраструктурные облигации), что дает возможность инвесторам участвовать в развитии значимых проектов

Риски субфедеральных и муниципальных облигаций связаны прежде всего с финансовым состоянием конкретных эмитентов. Хотя формально данные ценные бумаги имеют статус государственных, они не обеспечены прямыми гарантиями федерального правительства. Важным фактором оценки рисков является кредитный рейтинг региона или муниципалитета, присвоенный российскими или международными рейтинговыми агентствами.

При выборе региональных и муниципальных облигаций инвесторам следует обращать внимание на следующие показатели:

Соотношение долга региона к его доходам (оптимально — не более 50%)

Структура регионального бюджета и динамика его дефицита/профицита

Зависимость региона от федеральных трансфертов

Экономические перспективы развития региона

История предыдущих выпусков и своевременность выплат

Специальные выпуски гособлигаций для разных инвесторов

Российский рынок государственных ценных бумаг характеризуется высокой степенью сегментации, предлагая специализированные инструменты, ориентированные на различные категории инвесторов с учетом их потребностей и возможностей. Рассмотрим основные специальные выпуски госбумаг. 👨‍👩‍👧‍👦

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) — часто называемые «народными облигациями», эти ценные бумаги были впервые выпущены в 2017 году и предназначены исключительно для физических лиц. Ключевые особенности:

Минимальная сумма инвестирования — 10 тысяч рублей (в 2025 году)

Срок обращения — 3 года

Приобретение возможно только через банки-агенты (в 2025 году: Сбербанк, ВТБ, Почта Банк и другие)

Возрастающий купон — процентная ставка увеличивается к концу срока обращения

Льготный налоговый режим — купоны не облагаются НДФЛ

Отсутствие комиссии при первичном приобретении (при досрочной продаже комиссия составляет до 1,5%)

Государственные сберегательные облигации (ГСО) — неторгуемые облигации, предназначенные для институциональных инвесторов:

Выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением

Минимальная сумма инвестирования — 300 миллионов рублей

Срок обращения — от 1 года до 15 лет

Не обращаются на вторичном рынке

Основные инвесторы — пенсионные фонды, страховые компании, крупные банки

Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) — инструмент, ориентированный на инвесторов, стремящихся получить защиту от инфляции:

Номинал облигации индексируется на уровень инфляции (ИПЦ)

Купон начисляется на индексированный номинал

Фиксированная реальная доходность независимо от уровня инфляции

Доступны всем категориям инвесторов через брокеров

Инфраструктурные облигации — целевые эмиссии для финансирования конкретных проектов:

Выпускаются как федеральными, так и региональными властями

Средства от размещения направляются на конкретные инфраструктурные проекты

Часто имеют льготные условия или дополнительные гарантии

Ориентированы на широкий круг инвесторов, в том числе на ESG-инвесторов

Облигации внешних облигационных займов РФ (еврооблигации) — ориентированы преимущественно на иностранных инвесторов и российских инвесторов, заинтересованных в валютных инструментах:

Номинированы в иностранной валюте (доллары США, евро)

Минимальный лот — зависит от конкретного выпуска (обычно от 1000 долларов США)

Размещаются как на международных, так и на российских площадках

Предоставляют возможность получения валютного дохода

Приведем сравнительную характеристику специальных выпусков госбумаг РФ, доступных инвесторам в 2025 году:

Характеристика ОФЗ-н ГСО ОФЗ-ИН Инфраструктурные облигации Целевая аудитория Физические лица Институциональные инвесторы Широкий круг инвесторов Широкий круг инвесторов Минимальная сумма инвестиций 10 000 руб. 300 000 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. Каналы приобретения Банки-агенты Прямое размещение Брокеры Брокеры Защита от инфляции Нет Нет Да Нет Возможность продажи на вторичном рынке Да (с комиссией) Нет Да Да

Специальные выпуски гособлигаций позволяют более точно настраивать долговую политику государства, ориентируясь на различные сегменты инвесторов и решая специфические задачи привлечения финансирования. Для инвесторов эти инструменты создают возможности для более гибкого управления инвестиционным портфелем с учетом индивидуальных целей, горизонта инвестирования и отношения к риску.

Сравнение доходности государственных ценных бумаг РФ

Доходность государственных ценных бумаг является ключевым параметром для принятия инвестиционных решений и зависит от множества факторов: типа облигации, срока до погашения, кредитного качества эмитента, макроэкономической ситуации и монетарной политики Центрального банка. Рассмотрим текущие индикативные показатели доходности различных видов госбумаг на российском рынке в 2025 году. 📊

Федеральные облигации традиционно демонстрируют наименьшую доходность при максимальной надежности. Среди федеральных облигаций разных типов также наблюдается дифференциация доходности, отражающая особенности их структуры:

ОФЗ-ПД (постоянный купон): 6,8-7,5% годовых

ОФЗ-ПК (переменный купон): 7,0-7,8% годовых

ОФЗ-ИН (индексируемый номинал): реальная доходность 2,5-3,0% + инфляция

ОФЗ-н («народные облигации»): 7,2-7,7% годовых

ОВОЗ (еврооблигации): 4,5-5,5% годовых в валюте

Региональные и муниципальные облигации предлагают премию к доходности федеральных бумаг в размере от 0,5% до 3% в зависимости от кредитного качества эмитента. Регионы с высоким кредитным рейтингом (Москва, Санкт-Петербург) имеют минимальную премию, а менее финансово стабильные регионы вынуждены предлагать более высокие ставки.

Важным аспектом является влияние срока до погашения на доходность облигаций. Кривая доходности государственных ценных бумаг РФ обычно имеет положительный наклон, то есть долгосрочные облигации предлагают более высокую доходность по сравнению с краткосрочными. Однако в периоды ожидаемого снижения ставок кривая может становиться инверсионной.

При оценке реальной доходности государственных ценных бумаг необходимо учитывать:

Налоговые льготы (купоны по всем видам госбумаг не облагаются НДФЛ)

Уровень инфляции (для расчета реальной доходности)

Комиссии брокеров и банков-агентов

Ликвидность инструмента (возможность продажи на вторичном рынке без существенной потери в цене)

Если рассматривать реальную доходность (за вычетом инфляции) государственных ценных бумаг за последние пять лет, то можно отметить их относительную стабильность по сравнению с другими инвестиционными инструментами:

Краткосрочные ОФЗ: среднегодовая реальная доходность 1,0-1,5%

Среднесрочные ОФЗ: среднегодовая реальная доходность 1,5-2,0%

Долгосрочные ОФЗ: среднегодовая реальная доходность 2,0-2,5%

ОФЗ-ИН: гарантированная положительная реальная доходность 2,5-3,0%

Особый интерес для долгосрочных инвесторов представляет сравнение госбумаг с альтернативными инструментами накопления:

Банковские депозиты обычно предлагают доходность на 0,5-1,5% ниже ОФЗ аналогичного срока

Корпоративные облигации первого эшелона предлагают премию к ОФЗ в размере 0,8-1,5%

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) позволяют получить налоговый вычет, что увеличивает эффективную доходность инвестиций в госбумаги до 13% в первый год

Стратегии инвестирования в государственные ценные бумаги могут существенно различаться в зависимости от целей инвестора:

Сохранение капитала : краткосрочные ОФЗ-ПД или ОФЗ-ПК

: краткосрочные ОФЗ-ПД или ОФЗ-ПК Защита от инфляции : ОФЗ-ИН

: ОФЗ-ИН Максимизация доходности : долгосрочные ОФЗ или облигации регионов с повышенной доходностью

: долгосрочные ОФЗ или облигации регионов с повышенной доходностью Регулярный доход : ОФЗ-ПД с ежеквартальными выплатами купонов

: ОФЗ-ПД с ежеквартальными выплатами купонов Валютная диверсификация: еврооблигации РФ