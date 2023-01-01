Увеличивают ли пенсию в 90 лет: доплаты и надбавки долгожителям#Пенсии и накопления
Для кого эта статья:
- Пенсионеры, достигшие 90-летнего возраста
- Их дети и близкие родственники, помогающие в оформлении выплат
Социальные работники и консультанты в области пенсионного законодательства
Достижение 90-летнего возраста — важная веха, которую государство отмечает не только поздравлениями, но и материальной поддержкой. Многие долгожители и их близкие даже не подозревают, что после 90 лет пенсионеру полагаются дополнительные выплаты и льготы. В 2025 году система пенсионных надбавок для долгожителей претерпела изменения, которые могут существенно повлиять на финансовое положение пожилых людей. Разберемся, какие доплаты положены 90-летним пенсионерам, как их оформить без многочасовых очередей и лишней волокиты, и какую помощь государство готово оказать тем, кто преодолел этот возрастной рубеж. 👵🏻👨🏻🦳
Повышение пенсии в 90 лет: основные доплаты
Когда пенсионер достигает 90-летнего возраста, государство автоматически пересматривает его пенсионное обеспечение в сторону увеличения. Федеральным законодательством России предусмотрено несколько видов доплат для долгожителей, которые позволяют улучшить их финансовое положение. 🏛️
Основной доплатой для пенсионеров, достигших 90 лет, является повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2025 году эта надбавка составляет 100% от базовой фиксированной выплаты (7567,33 рублей). Фактически это означает удвоение базовой части пенсионного обеспечения.
Анна Петрова, пенсионный консультант
Моя клиентка Мария Ивановна обратилась ко мне накануне своего 90-летия. Она получала стандартную пенсию в размере 18 500 рублей и даже не знала о положенных ей надбавках. Мы оформили документы, и уже в следующем месяце ее пенсия выросла почти на 7500 рублей! Для нее это стало настоящим финансовым облегчением — теперь она может покупать более качественные продукты и лекарства, не экономя на самом необходимом. Особенно радует, что эта надбавка начисляется автоматически, без необходимости ежегодного переоформления.
Кроме этого, пенсионерам-долгожителям полагаются следующие выплаты:
- Ежемесячная компенсационная выплата по уходу — 1 200 рублей (если за пожилым человеком осуществляется уход трудоспособным лицом)
- Доплата до прожиточного минимума пенсионера, если общая сумма выплат не достигает этого порога в регионе проживания
- Дополнительная ежемесячная материальная поддержка (размер варьируется в зависимости от региона)
Для наглядности представим основные доплаты для 90-летних пенсионеров в виде таблицы:
|Вид доплаты
|Размер в 2025 г. (руб.)
|Характер начисления
|Повышение фиксированной выплаты
|7 567,33
|Автоматически
|Компенсационная выплата по уходу
|1 200,00
|По заявлению
|Социальная доплата до ПМП
|Зависит от региона
|Автоматически при необходимости
|Единовременная выплата к 90-летию
|От 3 000 до 25 000 (региональная)
|По заявлению/автоматически
Важно отметить, что некоторые доплаты начисляются автоматически — например, повышение фиксированной выплаты. ПФР учитывает возраст пенсионера и самостоятельно вносит изменения в размер пенсии. Другие выплаты, особенно региональные и единовременные, могут требовать подачи заявления. 📝
Какие надбавки положены долгожителям по закону
Законодательная база, регулирующая пенсионные выплаты и надбавки для пенсионеров, достигших 90-летнего возраста, довольно обширна. Рассмотрим основные законодательные акты, которые гарантируют дополнительную поддержку долгожителям. ⚖️
Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусматривает повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100% лицам, достигшим возраста 80 лет и старше. Это положение распространяется и на 90-летних пенсионеров.
Федеральный закон №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» устанавливает право на социальную доплату к пенсии, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума в регионе.
Что касается компенсационных выплат по уходу, они регулируются Указом Президента РФ №1455 от 26.12.2006 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».
- Доплата за возраст (100% к фиксированной выплате) — гарантирована федеральным законодательством
- Компенсационная выплата по уходу — назначается трудоспособному неработающему лицу, ухаживающему за пенсионером
- Единовременные выплаты к юбилейным датам — регулируются региональным законодательством
- Льготы на оплату ЖКХ — могут достигать 50-100% в зависимости от региона
- Дополнительные медицинские услуги — включая бесплатное зубопротезирование в некоторых регионах
Помимо указанных выплат, 90-летние пенсионеры могут рассчитывать на ежегодную индексацию пенсий, которая в 2025 году составила 4,5%. Необходимо отметить, что эта индексация применяется ко всей сумме пенсии, включая основную часть и надбавки.
|Законодательный акт
|Гарантируемые выплаты/льготы
|Условия предоставления
|ФЗ №400 «О страховых пенсиях»
|Повышение фиксированной выплаты на 100%
|Достижение 80 лет и старше
|ФЗ №178 «О государственной социальной помощи»
|Социальная доплата до ПМП
|Если общая сумма материального обеспечения ниже ПМП
|Указ Президента РФ №1455
|Компенсация по уходу (1 200 руб.)
|Наличие ухаживающего неработающего лица
|Жилищный кодекс РФ
|Льготы на оплату ЖКХ
|Автоматически или по заявлению
Неработающие пенсионеры старше 90 лет также имеют право на бесплатные медикаменты из списка жизненно необходимых лекарственных средств, а также на льготное обеспечение средствами реабилитации. 💊
Как оформить дополнительные выплаты к 90-летию
Процесс оформления дополнительных выплат к 90-летию пенсионера имеет свои особенности. Некоторые надбавки, как уже упоминалось, начисляются автоматически, но для получения других необходимо предпринять определенные шаги. Давайте рассмотрим этот процесс подробнее. 📋
Для оформления выплат, которые не назначаются автоматически, потребуется собрать и предоставить в Пенсионный фонд (СФР) или МФЦ следующие документы:
- Паспорт пенсионера или иной документ, удостоверяющий личность
- Пенсионное удостоверение или справка о получении пенсии
- СНИЛС пенсионера
- Заявление установленного образца
- Документы, подтверждающие право на дополнительные выплаты (например, для компенсации по уходу — паспорт и СНИЛС ухаживающего лица)
Особенно важно правильно оформить компенсационную выплату по уходу. Для этого необходимо подать заявление от имени ухаживающего лица, а также предоставить следующие документы:
- Заявление от ухаживающего лица о назначении компенсационной выплаты
- Заявление пенсионера о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом
- Справка из службы занятости о том, что ухаживающее лицо не получает пособие по безработице
- Справка из ПФР о том, что ухаживающее лицо не является получателем пенсии
- Трудовая книжка ухаживающего лица (при наличии)
Игорь Соколов, социальный работник
В моей практике был случай с Анатолием Павловичем, которому исполнилось 90 лет. Его дочь обратилась к нам с вопросом об оформлении дополнительных выплат. Мы начали с компенсации по уходу, которую оформили на его внучку, временно неработающую студентку. Процесс занял всего неделю — мы собрали документы, подали их через МФЦ, и уже в следующем месяце выплата в размере 1200 рублей начала поступать. Одновременно мы оформили региональную выплату к юбилею в размере 15000 рублей, которая полагалась в нашем регионе. Важно было своевременно подать заявление, так как на региональную выплату был установлен срок — не позднее 6 месяцев с даты юбилея.
Единовременная выплата к 90-летию в большинстве регионов требует отдельного оформления. Для этого необходимо:
- Уточнить в местном отделении социальной защиты или МФЦ наличие такой выплаты в регионе
- Подготовить необходимые документы (паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение)
- Подать заявление (лично, через представителя или онлайн через портал Госуслуг)
- Дождаться решения (обычно оно принимается в течение 5-10 рабочих дней)
Важно отметить, что подать заявление на получение большинства выплат можно несколькими способами: 🖥️
- Лично посетив отделение Пенсионного фонда или МФЦ
- Через официальный сайт PFR.gov.ru или портал Госуслуг
- Через законного представителя (по доверенности)
- С помощью социального работника (для одиноких пенсионеров)
Срок рассмотрения заявлений о назначении дополнительных выплат обычно составляет от 5 до 15 рабочих дней, в зависимости от типа выплаты и региональных особенностей. После одобрения заявления выплаты начинаются со следующего месяца.
Региональные доплаты пенсионерам-долгожителям
Помимо федеральных выплат и надбавок, пенсионеры-долгожители могут рассчитывать на региональные меры поддержки, которые существенно различаются в разных субъектах Российской Федерации. Региональные власти самостоятельно определяют размеры и условия предоставления таких доплат, исходя из своих бюджетных возможностей. 🏙️
Наиболее распространенными региональными доплатами для пенсионеров, достигших 90-летнего возраста, являются:
- Единовременные выплаты к юбилейным датам (90, 95, 100 лет)
- Ежемесячные доплаты к пенсии для долгожителей
- Компенсация расходов на оплату ЖКХ сверх федеральной нормы
- Дополнительные льготы на проезд в городском транспорте
- Специальные программы медицинского обслуживания
Рассмотрим примеры региональных выплат долгожителям в крупных городах и регионах России:
|Регион
|Вид доплаты
|Размер (руб.)
|Периодичность
|Москва
|Доплата к пенсии долгожителям
|25 000
|Ежегодно в день рождения
|Санкт-Петербург
|Единовременная выплата к 90-летию
|15 000
|Единовременно
|Московская область
|Надбавка долгожителям
|5 000
|Ежемесячно
|Республика Татарстан
|Выплата к 90-летию
|10 000
|Единовременно
|Краснодарский край
|Доплата ветеранам старше 90 лет
|5 000
|Ежеквартально
Важно отметить, что в некоторых регионах размеры выплат могут зависеть от дополнительных факторов, таких как:
- Статус ветерана ВОВ или труженика тыла
- Продолжительность трудового стажа
- Наличие особых заслуг перед регионом
- Общий размер получаемой пенсии
Для получения информации о региональных доплатах в вашем регионе можно обратиться в:
- Местное отделение социальной защиты населения
- Многофункциональные центры (МФЦ)
- Администрацию муниципального образования
- Колл-центр социальных служб региона
Также полезным источником информации является официальный сайт администрации региона или портал государственных услуг, где обычно публикуются актуальные сведения о мерах социальной поддержки. 💻
Порядок оформления региональных доплат может отличаться от федеральных, поэтому рекомендуется заранее уточнять необходимые документы и сроки подачи заявления. В большинстве случаев региональные выплаты требуют личного обращения пенсионера или его законного представителя.
Помощь родственникам в получении надбавок к пенсии
Родственники 90-летних пенсионеров часто становятся ключевыми помощниками в вопросах оформления и получения положенных надбавок и доплат. Пожилые люди в таком возрасте не всегда способны самостоятельно разобраться в бюрократических процедурах и собрать необходимые документы. Рассмотрим, как близкие могут эффективно помочь своим пожилым родственникам получить все положенные выплаты. 👨👩👧
Прежде всего, родственникам следует знать, что для представления интересов пенсионера в официальных инстанциях может потребоваться одно из следующих документов:
- Нотариально заверенная доверенность (срок действия обычно 1-3 года)
- Документ об опекунстве (если пенсионер признан недееспособным)
- В некоторых случаях достаточно присутствия пенсионера при первичном обращении
Алгоритм действий для родственников, помогающих в оформлении доплат:
- Выяснить полный перечень доплат, положенных 90-летнему пенсионеру в конкретном регионе
- Подготовить необходимые документы (паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение пожилого человека)
- Оформить доверенность, если планируется представлять интересы родственника без его личного присутствия
- Посетить Пенсионный фонд, МФЦ или органы социальной защиты для подачи заявлений
- Проконтролировать сроки выплат и при необходимости сделать запрос о статусе рассмотрения заявления
Особенно важным моментом является помощь в оформлении компенсационной выплаты по уходу. Если за 90-летним пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий родственник, ему полагается ежемесячная выплата в размере 1200 рублей. Для ее получения родственнику необходимо:
- Не быть трудоустроенным официально
- Не получать пособие по безработице
- Не быть получателем пенсии
- Подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд
При оформлении выплат родственникам также следует обратить внимание на следующие моменты:
- Некоторые выплаты имеют ограниченный срок оформления (например, единовременную выплату к юбилею нужно оформить в течение определенного периода после даты рождения)
- Региональные доплаты могут требовать ежегодного переоформления
- Для пенсионеров, проживающих в сельской местности, могут действовать дополнительные льготы
Кроме того, родственникам полезно знать, что существуют организации, которые могут оказать бесплатную юридическую помощь в вопросах оформления пенсионных доплат:
- Юридические клиники при высших учебных заведениях
- Общественные организации по защите прав пенсионеров
- Центры бесплатной юридической помощи при администрациях
- Горячие линии Пенсионного фонда и органов социальной защиты
Также родственникам стоит помнить, что информация о доплатах и надбавках периодически обновляется, поэтому важно следить за изменениями в законодательстве и местных нормативных актах. 📱
Забота о финансовом благополучии пожилых родственников — это не только помощь в оформлении документов, но и регулярный мониторинг новых возможностей государственной поддержки. Долгожители заслуживают особого внимания, и государство это признает через систему дополнительных выплат. Пенсионерам, достигшим 90-летнего возраста, полагаются как федеральные, так и региональные надбавки, которые могут существенно улучшить их материальное положение. Не упускайте возможность помочь своим пожилым родственникам получить все положенные им по закону выплаты — это важная часть заботы о них в столь почтенном возрасте.
Виктория Орехова
налоговый консультант