Удерживается ли НДФЛ с пособия по безработице: ответ по Налоговому кодексу

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Для кого эта статья:

Люди, потерявшие работу и получающие пособие по безработице

Финансисты и налоговые консультанты, интересующиеся вопросами налогообложения

Читатели, желающие улучшить свои знания о налоговом законодательстве России Потеря работы — тяжелое испытание не только психологически, но и финансово. Каждый рубль на счету, и вопрос налогообложения пособия по безработице становится критически важным. Сколько денег фактически поступит на карту? Облагается ли эта государственная поддержка налогом на доходы физических лиц? Давайте детально разберем этот вопрос с точки зрения российского законодательства и выясним окончательный ответ, актуальный на 2025 год. 💼

НДФЛ с пособия по безработице: что говорит закон

Когда речь заходит о налогообложении пособия по безработице, ответ однозначен: согласно пункту 1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, пособие по безработице полностью освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 📑

Это значит, что из суммы пособия, назначенного центром занятости, не удерживается 13% подоходного налога. Данное положение законодательства неизменно уже многие годы и сохраняет свою актуальность в 2025 году.

В соответствии с законом, государственные пособия, к которым относится и пособие по безработице, входят в перечень доходов, не подлежащих налогообложению. Это обеспечивает социальную защиту граждан, временно оставшихся без источника заработка.

Для наглядности рассмотрим, как выглядит ситуация с налогообложением различных видов доходов:

Вид дохода Облагается НДФЛ Ставка НДФЛ Заработная плата Да 13% (стандартная) Пособие по безработице Нет 0% Доходы от продажи имущества Да (с возможными вычетами) 13% Премии и бонусы от работодателя Да 13%

Важно отметить: освобождение от НДФЛ распространяется исключительно на официальные выплаты, произведенные государственной службой занятости. Если безработный гражданин получает иные доходы (например, от сдачи жилья в аренду или подработки), они облагаются налогом по общим правилам.

Это освобождение имеет важное социальное значение. Государство стремится обеспечить минимальную финансовую поддержку людям, потерявшим работу, без дополнительного налогового бремени в период поиска нового места трудоустройства.

Андрей Петров, налоговый консультант К нам часто обращаются клиенты с вопросом о налогообложении пособия по безработице. Особенно показателен случай Марины, которая потеряла работу во время сокращения штата в крупной компании. Получив первую выплату от центра занятости, она была уверена, что сумма меньше ожидаемой из-за удержания НДФЛ. При детальном анализе выяснилось, что размер пособия был определен исходя из её среднего заработка за последние три месяца работы, но с ограничением максимальной суммы согласно действующему законодательству. НДФЛ не удерживался, что мы подтвердили, запросив справку из центра занятости. Это стало для Марины приятным открытием и позволило ей правильно планировать бюджет на период поиска новой работы.

Правовое регулирование налогообложения пособий

Налогообложение различных видов пособий в России регулируется комплексом нормативных актов, среди которых ключевое место занимает Налоговый кодекс РФ. В частности, статья 217 НК РФ содержит исчерпывающий перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ. 📋

Правовое регулирование основывается на принципе социальной справедливости: государственная поддержка уязвимых категорий граждан должна доходить до получателей в полном объеме, без налоговых вычетов. Именно поэтому законодатель включил пособие по безработице в список освобожденных от НДФЛ выплат.

Дополнительно порядок назначения и выплаты пособия по безработице регулируется:

Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

Постановлением Правительства РФ о размерах минимального и максимального пособия по безработице (ежегодно обновляется)

Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ, регламентирующими порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы

В соответствии с данными нормативными актами, центр занятости населения выплачивает пособие по безработице в полном объеме, без удержания НДФЛ. Это подтверждается не только законодательством, но и многочисленными разъяснениями Минфина России и ФНС.

Стоит подчеркнуть, что изменения в Налоговый кодекс вносятся довольно часто, однако освобождение пособия по безработице от НДФЛ остается неизменным принципом на протяжении многих лет. Это устойчивое положение законодательства, которое вряд ли будет пересмотрено в обозримом будущем.

Правовую позицию по вопросу налогообложения социальных выплат неоднократно подтверждал и Конституционный Суд РФ, указывая, что социальные выплаты имеют особую правовую природу и государство гарантирует их получение без дополнительного налогового бремени.

Какие социальные выплаты освобождаются от НДФЛ

Пособие по безработице — не единственная социальная выплата, которая освобождается от НДФЛ. Налоговый кодекс предусматривает целый ряд государственных выплат, получаемых гражданами без удержания налога. 🛡️

Согласно статье 217 НК РФ, от обложения НДФЛ освобождаются следующие виды социальных выплат:

Государственные пособия, включая пособие по безработице

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии

Все виды компенсационных выплат, установленные законодательством РФ

Пособия по беременности и родам

Единовременное пособие при рождении ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Материнский (семейный) капитал

Выплаты на детей, произведенные за счет средств федерального бюджета

Также не облагаются НДФЛ различные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф, выплаты ветеранам и инвалидам, компенсации по уходу за нетрудоспособными лицами и ряд других социальных выплат.

Категория выплат Конкретные виды выплат Основание освобождения от НДФЛ Поддержка безработных Пособие по безработице, стипендия в период обучения по направлению службы занятости п. 1 ст. 217 НК РФ Материнство и детство Пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет п. 1 ст. 217 НК РФ Социальная поддержка Выплаты малоимущим семьям, компенсации по оплате ЖКХ, субсидии на оплату жилья п. 1, п. 8 ст. 217 НК РФ Компенсации Компенсации при увольнении, компенсации за использование личного имущества п. 3 ст. 217 НК РФ

Важно понимать разницу между социальными выплатами и трудовыми доходами. Если, например, находясь на учете в центре занятости, гражданин выполняет оплачиваемые общественные работы, то вознаграждение за такой труд уже будет облагаться НДФЛ по общим правилам.

Елена Соколова, финансовый аналитик Ко мне обратился Сергей, потерявший работу инженер с 15-летним стажем. Он получил несколько различных выплат и запутался в их налоговом статусе. В частности, Сергей получил: выходное пособие при увольнении, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособие по безработице и временный доход от подработки репетитором. Мы провели детальный анализ его финансов. Я объяснила, что выходное пособие в пределах трехкратного среднемесячного заработка не облагается НДФЛ. Пособие по безработице также полностью освобождено от налога. А вот с компенсации за отпуск и доходов от репетиторства НДФЛ удерживается. Это помогло Сергею правильно оценить свое финансовое положение и спланировать дальнейшие шаги по трудоустройству, понимая, какие суммы он получит "на руки".

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Размер пособия по безработице без налоговых вычетов

Поскольку пособие по безработице освобождено от НДФЛ, его получатели получают назначенную сумму в полном объеме, без каких-либо удержаний. Размер пособия определяется в индивидуальном порядке с учетом трудового стажа, среднего заработка на последнем месте работы и других факторов. 💰

На 2025 год установлены следующие размеры пособия по безработице:

Минимальная сумма пособия: 1 500 рублей

Максимальная сумма пособия: 12 792 рубля

Для предпенсионеров максимальный размер: 14 556 рублей

Размер пособия зависит от нескольких ключевых факторов:

Наличие или отсутствие трудового стажа в течение 12 месяцев до признания безработным Средний заработок за последние три месяца по последнему месту работы Причина увольнения (по собственному желанию, по сокращению штата и т.д.) Продолжительность периода безработицы

Для граждан, уволенных и имевших в предшествующие 12 месяцев оплачиваемую работу не менее 26 недель, пособие рассчитывается в процентном отношении к среднему заработку:

Первые три месяца – 75% среднемесячного заработка

Следующие три месяца – 60% среднемесячного заработка

Но при этом сумма не может превышать максимальный размер пособия и не может быть ниже минимального размера.

Гражданам предпенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсионного возраста) выплата пособия по безработице может быть продлена сверх установленных сроков, а максимальный размер пособия для них выше.

Следует помнить, что размер пособия по безработице может быть снижен в случае:

Нарушения безработным условий и сроков перерегистрации в качестве безработного

Отказа от двух вариантов подходящей работы

Отказа от участия в оплачиваемых общественных работах

Важно: пособие по безработице выплачивается только в период активного поиска работы. Если гражданин трудоустраивается, даже на неполный рабочий день, выплата пособия прекращается.

Как подтвердить неудержание НДФЛ с пособия

Хотя законодательство четко освобождает пособие по безработице от НДФЛ, иногда возникают ситуации, когда требуется документально подтвердить, что налог с данного вида дохода не удерживался. Например, при заполнении налоговой декларации или при предоставлении сведений о доходах в различные инстанции. 📄

Существует несколько способов подтвердить, что НДФЛ с пособия по безработице не удерживался:

Справка о доходах из центра занятости населения. В ней указывается сумма полученного пособия и отсутствие удержанного НДФЛ. Справка 2-НДФЛ (с 2023 года – часть справки о доходах и суммах налога физического лица), которую также выдает центр занятости. В этом документе будет указан код дохода и соответствующая сумма, но в графе удержанного налога будет стоять 0. Выписка с банковского счета, на который поступало пособие, может служить дополнительным подтверждением размера получаемых выплат.

При заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ (если это требуется по другим основаниям) пособие по безработице следует включить в раздел доходов, освобождаемых от налогообложения. Для этого используется код дохода "2290" – "Пособие по безработице".

Если возникла необходимость подтвердить факт неудержания НДФЛ с пособия по безработице, следуйте этому алгоритму:

Обратитесь в центр занятости населения, где вы состояли или состоите на учете

Подайте заявление на получение справки о доходах

Получите справку, в которой будет указан размер пособия и отсутствие удержанного налога

При необходимости используйте эту справку для предоставления в налоговые органы или другие инстанции

Важно отметить, что даже если вы получали пособие по безработице, но имели и другие источники дохода, с которых НДФЛ удерживался, вам может потребоваться подача налоговой декларации. В этом случае пособие по безработице укажите как доход, освобожденный от налогообложения.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда организация или банк требуют подтверждения того, что с пособия по безработице не был удержан НДФЛ (например, при оформлении кредита), достаточно предоставить справку из центра занятости и сослаться на пункт 1 статьи 217 Налогового кодекса РФ.