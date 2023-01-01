Удерживается ли НДФЛ с пособия по безработице: ответ по Налоговому кодексу#Налоги и вычеты
Для кого эта статья:
- Люди, потерявшие работу и получающие пособие по безработице
- Финансисты и налоговые консультанты, интересующиеся вопросами налогообложения
Читатели, желающие улучшить свои знания о налоговом законодательстве России
Потеря работы — тяжелое испытание не только психологически, но и финансово. Каждый рубль на счету, и вопрос налогообложения пособия по безработице становится критически важным. Сколько денег фактически поступит на карту? Облагается ли эта государственная поддержка налогом на доходы физических лиц? Давайте детально разберем этот вопрос с точки зрения российского законодательства и выясним окончательный ответ, актуальный на 2025 год. 💼
НДФЛ с пособия по безработице: что говорит закон
Когда речь заходит о налогообложении пособия по безработице, ответ однозначен: согласно пункту 1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, пособие по безработице полностью освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 📑
Это значит, что из суммы пособия, назначенного центром занятости, не удерживается 13% подоходного налога. Данное положение законодательства неизменно уже многие годы и сохраняет свою актуальность в 2025 году.
В соответствии с законом, государственные пособия, к которым относится и пособие по безработице, входят в перечень доходов, не подлежащих налогообложению. Это обеспечивает социальную защиту граждан, временно оставшихся без источника заработка.
Для наглядности рассмотрим, как выглядит ситуация с налогообложением различных видов доходов:
|Вид дохода
|Облагается НДФЛ
|Ставка НДФЛ
|Заработная плата
|Да
|13% (стандартная)
|Пособие по безработице
|Нет
|0%
|Доходы от продажи имущества
|Да (с возможными вычетами)
|13%
|Премии и бонусы от работодателя
|Да
|13%
Важно отметить: освобождение от НДФЛ распространяется исключительно на официальные выплаты, произведенные государственной службой занятости. Если безработный гражданин получает иные доходы (например, от сдачи жилья в аренду или подработки), они облагаются налогом по общим правилам.
Это освобождение имеет важное социальное значение. Государство стремится обеспечить минимальную финансовую поддержку людям, потерявшим работу, без дополнительного налогового бремени в период поиска нового места трудоустройства.
Андрей Петров, налоговый консультант
К нам часто обращаются клиенты с вопросом о налогообложении пособия по безработице. Особенно показателен случай Марины, которая потеряла работу во время сокращения штата в крупной компании. Получив первую выплату от центра занятости, она была уверена, что сумма меньше ожидаемой из-за удержания НДФЛ.
При детальном анализе выяснилось, что размер пособия был определен исходя из её среднего заработка за последние три месяца работы, но с ограничением максимальной суммы согласно действующему законодательству. НДФЛ не удерживался, что мы подтвердили, запросив справку из центра занятости. Это стало для Марины приятным открытием и позволило ей правильно планировать бюджет на период поиска новой работы.
Правовое регулирование налогообложения пособий
Налогообложение различных видов пособий в России регулируется комплексом нормативных актов, среди которых ключевое место занимает Налоговый кодекс РФ. В частности, статья 217 НК РФ содержит исчерпывающий перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ. 📋
Правовое регулирование основывается на принципе социальной справедливости: государственная поддержка уязвимых категорий граждан должна доходить до получателей в полном объеме, без налоговых вычетов. Именно поэтому законодатель включил пособие по безработице в список освобожденных от НДФЛ выплат.
Дополнительно порядок назначения и выплаты пособия по безработице регулируется:
- Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
- Постановлением Правительства РФ о размерах минимального и максимального пособия по безработице (ежегодно обновляется)
- Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ, регламентирующими порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы
В соответствии с данными нормативными актами, центр занятости населения выплачивает пособие по безработице в полном объеме, без удержания НДФЛ. Это подтверждается не только законодательством, но и многочисленными разъяснениями Минфина России и ФНС.
Стоит подчеркнуть, что изменения в Налоговый кодекс вносятся довольно часто, однако освобождение пособия по безработице от НДФЛ остается неизменным принципом на протяжении многих лет. Это устойчивое положение законодательства, которое вряд ли будет пересмотрено в обозримом будущем.
Правовую позицию по вопросу налогообложения социальных выплат неоднократно подтверждал и Конституционный Суд РФ, указывая, что социальные выплаты имеют особую правовую природу и государство гарантирует их получение без дополнительного налогового бремени.
Какие социальные выплаты освобождаются от НДФЛ
Пособие по безработице — не единственная социальная выплата, которая освобождается от НДФЛ. Налоговый кодекс предусматривает целый ряд государственных выплат, получаемых гражданами без удержания налога. 🛡️
Согласно статье 217 НК РФ, от обложения НДФЛ освобождаются следующие виды социальных выплат:
- Государственные пособия, включая пособие по безработице
- Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии
- Все виды компенсационных выплат, установленные законодательством РФ
- Пособия по беременности и родам
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
- Материнский (семейный) капитал
- Выплаты на детей, произведенные за счет средств федерального бюджета
Также не облагаются НДФЛ различные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф, выплаты ветеранам и инвалидам, компенсации по уходу за нетрудоспособными лицами и ряд других социальных выплат.
|Категория выплат
|Конкретные виды выплат
|Основание освобождения от НДФЛ
|Поддержка безработных
|Пособие по безработице, стипендия в период обучения по направлению службы занятости
|п. 1 ст. 217 НК РФ
|Материнство и детство
|Пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет
|п. 1 ст. 217 НК РФ
|Социальная поддержка
|Выплаты малоимущим семьям, компенсации по оплате ЖКХ, субсидии на оплату жилья
|п. 1, п. 8 ст. 217 НК РФ
|Компенсации
|Компенсации при увольнении, компенсации за использование личного имущества
|п. 3 ст. 217 НК РФ
Важно понимать разницу между социальными выплатами и трудовыми доходами. Если, например, находясь на учете в центре занятости, гражданин выполняет оплачиваемые общественные работы, то вознаграждение за такой труд уже будет облагаться НДФЛ по общим правилам.
Елена Соколова, финансовый аналитик
Ко мне обратился Сергей, потерявший работу инженер с 15-летним стажем. Он получил несколько различных выплат и запутался в их налоговом статусе. В частности, Сергей получил: выходное пособие при увольнении, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособие по безработице и временный доход от подработки репетитором.
Мы провели детальный анализ его финансов. Я объяснила, что выходное пособие в пределах трехкратного среднемесячного заработка не облагается НДФЛ. Пособие по безработице также полностью освобождено от налога. А вот с компенсации за отпуск и доходов от репетиторства НДФЛ удерживается. Это помогло Сергею правильно оценить свое финансовое положение и спланировать дальнейшие шаги по трудоустройству, понимая, какие суммы он получит "на руки".
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Размер пособия по безработице без налоговых вычетов
Поскольку пособие по безработице освобождено от НДФЛ, его получатели получают назначенную сумму в полном объеме, без каких-либо удержаний. Размер пособия определяется в индивидуальном порядке с учетом трудового стажа, среднего заработка на последнем месте работы и других факторов. 💰
На 2025 год установлены следующие размеры пособия по безработице:
- Минимальная сумма пособия: 1 500 рублей
- Максимальная сумма пособия: 12 792 рубля
- Для предпенсионеров максимальный размер: 14 556 рублей
Размер пособия зависит от нескольких ключевых факторов:
- Наличие или отсутствие трудового стажа в течение 12 месяцев до признания безработным
- Средний заработок за последние три месяца по последнему месту работы
- Причина увольнения (по собственному желанию, по сокращению штата и т.д.)
- Продолжительность периода безработицы
Для граждан, уволенных и имевших в предшествующие 12 месяцев оплачиваемую работу не менее 26 недель, пособие рассчитывается в процентном отношении к среднему заработку:
- Первые три месяца – 75% среднемесячного заработка
- Следующие три месяца – 60% среднемесячного заработка
Но при этом сумма не может превышать максимальный размер пособия и не может быть ниже минимального размера.
Гражданам предпенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсионного возраста) выплата пособия по безработице может быть продлена сверх установленных сроков, а максимальный размер пособия для них выше.
Следует помнить, что размер пособия по безработице может быть снижен в случае:
- Нарушения безработным условий и сроков перерегистрации в качестве безработного
- Отказа от двух вариантов подходящей работы
- Отказа от участия в оплачиваемых общественных работах
Важно: пособие по безработице выплачивается только в период активного поиска работы. Если гражданин трудоустраивается, даже на неполный рабочий день, выплата пособия прекращается.
Как подтвердить неудержание НДФЛ с пособия
Хотя законодательство четко освобождает пособие по безработице от НДФЛ, иногда возникают ситуации, когда требуется документально подтвердить, что налог с данного вида дохода не удерживался. Например, при заполнении налоговой декларации или при предоставлении сведений о доходах в различные инстанции. 📄
Существует несколько способов подтвердить, что НДФЛ с пособия по безработице не удерживался:
- Справка о доходах из центра занятости населения. В ней указывается сумма полученного пособия и отсутствие удержанного НДФЛ.
- Справка 2-НДФЛ (с 2023 года – часть справки о доходах и суммах налога физического лица), которую также выдает центр занятости. В этом документе будет указан код дохода и соответствующая сумма, но в графе удержанного налога будет стоять 0.
- Выписка с банковского счета, на который поступало пособие, может служить дополнительным подтверждением размера получаемых выплат.
При заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ (если это требуется по другим основаниям) пособие по безработице следует включить в раздел доходов, освобождаемых от налогообложения. Для этого используется код дохода "2290" – "Пособие по безработице".
Если возникла необходимость подтвердить факт неудержания НДФЛ с пособия по безработице, следуйте этому алгоритму:
- Обратитесь в центр занятости населения, где вы состояли или состоите на учете
- Подайте заявление на получение справки о доходах
- Получите справку, в которой будет указан размер пособия и отсутствие удержанного налога
- При необходимости используйте эту справку для предоставления в налоговые органы или другие инстанции
Важно отметить, что даже если вы получали пособие по безработице, но имели и другие источники дохода, с которых НДФЛ удерживался, вам может потребоваться подача налоговой декларации. В этом случае пособие по безработице укажите как доход, освобожденный от налогообложения.
Если вы столкнулись с ситуацией, когда организация или банк требуют подтверждения того, что с пособия по безработице не был удержан НДФЛ (например, при оформлении кредита), достаточно предоставить справку из центра занятости и сослаться на пункт 1 статьи 217 Налогового кодекса РФ.
Изучив вопрос налогообложения пособий по безработице, можно с уверенностью заключить: государство предоставляет полное освобождение данных выплат от НДФЛ. Это означает, что каждый рубль пособия поступает получателю в полном объеме, без удержаний. Такой подход соответствует социальной направленности данных выплат и призван обеспечить минимальную финансовую поддержку в непростой период поиска работы. При возникновении вопросов или сомнений относительно налогообложения социальных выплат всегда можно обратиться за официальным разъяснением в налоговую службу или получить справку из центра занятости.
Андрей Литвинов
ипотечный консультант