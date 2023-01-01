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Удерживается ли НДФЛ с пособия по безработице: ответ по Налоговому кодексу
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Удерживается ли НДФЛ с пособия по безработице: ответ по Налоговому кодексу

#Налоги и вычеты  
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Для кого эта статья:

  • Люди, потерявшие работу и получающие пособие по безработице
  • Финансисты и налоговые консультанты, интересующиеся вопросами налогообложения

  • Читатели, желающие улучшить свои знания о налоговом законодательстве России

    Потеря работы — тяжелое испытание не только психологически, но и финансово. Каждый рубль на счету, и вопрос налогообложения пособия по безработице становится критически важным. Сколько денег фактически поступит на карту? Облагается ли эта государственная поддержка налогом на доходы физических лиц? Давайте детально разберем этот вопрос с точки зрения российского законодательства и выясним окончательный ответ, актуальный на 2025 год. 💼

НДФЛ с пособия по безработице: что говорит закон

Когда речь заходит о налогообложении пособия по безработице, ответ однозначен: согласно пункту 1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, пособие по безработице полностью освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 📑

Это значит, что из суммы пособия, назначенного центром занятости, не удерживается 13% подоходного налога. Данное положение законодательства неизменно уже многие годы и сохраняет свою актуальность в 2025 году.

В соответствии с законом, государственные пособия, к которым относится и пособие по безработице, входят в перечень доходов, не подлежащих налогообложению. Это обеспечивает социальную защиту граждан, временно оставшихся без источника заработка.

Для наглядности рассмотрим, как выглядит ситуация с налогообложением различных видов доходов:

Вид дохода Облагается НДФЛ Ставка НДФЛ
Заработная плата Да 13% (стандартная)
Пособие по безработице Нет 0%
Доходы от продажи имущества Да (с возможными вычетами) 13%
Премии и бонусы от работодателя Да 13%

Важно отметить: освобождение от НДФЛ распространяется исключительно на официальные выплаты, произведенные государственной службой занятости. Если безработный гражданин получает иные доходы (например, от сдачи жилья в аренду или подработки), они облагаются налогом по общим правилам.

Это освобождение имеет важное социальное значение. Государство стремится обеспечить минимальную финансовую поддержку людям, потерявшим работу, без дополнительного налогового бремени в период поиска нового места трудоустройства.

Андрей Петров, налоговый консультант

К нам часто обращаются клиенты с вопросом о налогообложении пособия по безработице. Особенно показателен случай Марины, которая потеряла работу во время сокращения штата в крупной компании. Получив первую выплату от центра занятости, она была уверена, что сумма меньше ожидаемой из-за удержания НДФЛ.

При детальном анализе выяснилось, что размер пособия был определен исходя из её среднего заработка за последние три месяца работы, но с ограничением максимальной суммы согласно действующему законодательству. НДФЛ не удерживался, что мы подтвердили, запросив справку из центра занятости. Это стало для Марины приятным открытием и позволило ей правильно планировать бюджет на период поиска новой работы.

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Правовое регулирование налогообложения пособий

Налогообложение различных видов пособий в России регулируется комплексом нормативных актов, среди которых ключевое место занимает Налоговый кодекс РФ. В частности, статья 217 НК РФ содержит исчерпывающий перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ. 📋

Правовое регулирование основывается на принципе социальной справедливости: государственная поддержка уязвимых категорий граждан должна доходить до получателей в полном объеме, без налоговых вычетов. Именно поэтому законодатель включил пособие по безработице в список освобожденных от НДФЛ выплат.

Дополнительно порядок назначения и выплаты пособия по безработице регулируется:

  • Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
  • Постановлением Правительства РФ о размерах минимального и максимального пособия по безработице (ежегодно обновляется)
  • Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ, регламентирующими порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы

В соответствии с данными нормативными актами, центр занятости населения выплачивает пособие по безработице в полном объеме, без удержания НДФЛ. Это подтверждается не только законодательством, но и многочисленными разъяснениями Минфина России и ФНС.

Стоит подчеркнуть, что изменения в Налоговый кодекс вносятся довольно часто, однако освобождение пособия по безработице от НДФЛ остается неизменным принципом на протяжении многих лет. Это устойчивое положение законодательства, которое вряд ли будет пересмотрено в обозримом будущем.

Правовую позицию по вопросу налогообложения социальных выплат неоднократно подтверждал и Конституционный Суд РФ, указывая, что социальные выплаты имеют особую правовую природу и государство гарантирует их получение без дополнительного налогового бремени.

Какие социальные выплаты освобождаются от НДФЛ

Пособие по безработице — не единственная социальная выплата, которая освобождается от НДФЛ. Налоговый кодекс предусматривает целый ряд государственных выплат, получаемых гражданами без удержания налога. 🛡️

Согласно статье 217 НК РФ, от обложения НДФЛ освобождаются следующие виды социальных выплат:

  • Государственные пособия, включая пособие по безработице
  • Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии
  • Все виды компенсационных выплат, установленные законодательством РФ
  • Пособия по беременности и родам
  • Единовременное пособие при рождении ребенка
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
  • Материнский (семейный) капитал
  • Выплаты на детей, произведенные за счет средств федерального бюджета

Также не облагаются НДФЛ различные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф, выплаты ветеранам и инвалидам, компенсации по уходу за нетрудоспособными лицами и ряд других социальных выплат.

Категория выплат Конкретные виды выплат Основание освобождения от НДФЛ
Поддержка безработных Пособие по безработице, стипендия в период обучения по направлению службы занятости п. 1 ст. 217 НК РФ
Материнство и детство Пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет п. 1 ст. 217 НК РФ
Социальная поддержка Выплаты малоимущим семьям, компенсации по оплате ЖКХ, субсидии на оплату жилья п. 1, п. 8 ст. 217 НК РФ
Компенсации Компенсации при увольнении, компенсации за использование личного имущества п. 3 ст. 217 НК РФ

Важно понимать разницу между социальными выплатами и трудовыми доходами. Если, например, находясь на учете в центре занятости, гражданин выполняет оплачиваемые общественные работы, то вознаграждение за такой труд уже будет облагаться НДФЛ по общим правилам.

Елена Соколова, финансовый аналитик

Ко мне обратился Сергей, потерявший работу инженер с 15-летним стажем. Он получил несколько различных выплат и запутался в их налоговом статусе. В частности, Сергей получил: выходное пособие при увольнении, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособие по безработице и временный доход от подработки репетитором.

Мы провели детальный анализ его финансов. Я объяснила, что выходное пособие в пределах трехкратного среднемесячного заработка не облагается НДФЛ. Пособие по безработице также полностью освобождено от налога. А вот с компенсации за отпуск и доходов от репетиторства НДФЛ удерживается. Это помогло Сергею правильно оценить свое финансовое положение и спланировать дальнейшие шаги по трудоустройству, понимая, какие суммы он получит "на руки".

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Размер пособия по безработице без налоговых вычетов

Поскольку пособие по безработице освобождено от НДФЛ, его получатели получают назначенную сумму в полном объеме, без каких-либо удержаний. Размер пособия определяется в индивидуальном порядке с учетом трудового стажа, среднего заработка на последнем месте работы и других факторов. 💰

На 2025 год установлены следующие размеры пособия по безработице:

  • Минимальная сумма пособия: 1 500 рублей
  • Максимальная сумма пособия: 12 792 рубля
  • Для предпенсионеров максимальный размер: 14 556 рублей

Размер пособия зависит от нескольких ключевых факторов:

  1. Наличие или отсутствие трудового стажа в течение 12 месяцев до признания безработным
  2. Средний заработок за последние три месяца по последнему месту работы
  3. Причина увольнения (по собственному желанию, по сокращению штата и т.д.)
  4. Продолжительность периода безработицы

Для граждан, уволенных и имевших в предшествующие 12 месяцев оплачиваемую работу не менее 26 недель, пособие рассчитывается в процентном отношении к среднему заработку:

  • Первые три месяца – 75% среднемесячного заработка
  • Следующие три месяца – 60% среднемесячного заработка

Но при этом сумма не может превышать максимальный размер пособия и не может быть ниже минимального размера.

Гражданам предпенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсионного возраста) выплата пособия по безработице может быть продлена сверх установленных сроков, а максимальный размер пособия для них выше.

Следует помнить, что размер пособия по безработице может быть снижен в случае:

  • Нарушения безработным условий и сроков перерегистрации в качестве безработного
  • Отказа от двух вариантов подходящей работы
  • Отказа от участия в оплачиваемых общественных работах

Важно: пособие по безработице выплачивается только в период активного поиска работы. Если гражданин трудоустраивается, даже на неполный рабочий день, выплата пособия прекращается.

Как подтвердить неудержание НДФЛ с пособия

Хотя законодательство четко освобождает пособие по безработице от НДФЛ, иногда возникают ситуации, когда требуется документально подтвердить, что налог с данного вида дохода не удерживался. Например, при заполнении налоговой декларации или при предоставлении сведений о доходах в различные инстанции. 📄

Существует несколько способов подтвердить, что НДФЛ с пособия по безработице не удерживался:

  1. Справка о доходах из центра занятости населения. В ней указывается сумма полученного пособия и отсутствие удержанного НДФЛ.
  2. Справка 2-НДФЛ (с 2023 года – часть справки о доходах и суммах налога физического лица), которую также выдает центр занятости. В этом документе будет указан код дохода и соответствующая сумма, но в графе удержанного налога будет стоять 0.
  3. Выписка с банковского счета, на который поступало пособие, может служить дополнительным подтверждением размера получаемых выплат.

При заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ (если это требуется по другим основаниям) пособие по безработице следует включить в раздел доходов, освобождаемых от налогообложения. Для этого используется код дохода "2290" – "Пособие по безработице".

Если возникла необходимость подтвердить факт неудержания НДФЛ с пособия по безработице, следуйте этому алгоритму:

  • Обратитесь в центр занятости населения, где вы состояли или состоите на учете
  • Подайте заявление на получение справки о доходах
  • Получите справку, в которой будет указан размер пособия и отсутствие удержанного налога
  • При необходимости используйте эту справку для предоставления в налоговые органы или другие инстанции

Важно отметить, что даже если вы получали пособие по безработице, но имели и другие источники дохода, с которых НДФЛ удерживался, вам может потребоваться подача налоговой декларации. В этом случае пособие по безработице укажите как доход, освобожденный от налогообложения.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда организация или банк требуют подтверждения того, что с пособия по безработице не был удержан НДФЛ (например, при оформлении кредита), достаточно предоставить справку из центра занятости и сослаться на пункт 1 статьи 217 Налогового кодекса РФ.

Изучив вопрос налогообложения пособий по безработице, можно с уверенностью заключить: государство предоставляет полное освобождение данных выплат от НДФЛ. Это означает, что каждый рубль пособия поступает получателю в полном объеме, без удержаний. Такой подход соответствует социальной направленности данных выплат и призван обеспечить минимальную финансовую поддержку в непростой период поиска работы. При возникновении вопросов или сомнений относительно налогообложения социальных выплат всегда можно обратиться за официальным разъяснением в налоговую службу или получить справку из центра занятости.

Андрей Литвинов

ипотечный консультант

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