Торговля опционами на Московской бирже: полное руководство и правила

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Для кого эта статья:

Трейдеры и инвесторы, интересующиеся опционной торговлей на Московской бирже

Люди, желающие обучиться финансовому анализу и освоить навыки работы с производными инструментами

Профессионалы в области финансов, стремящиеся улучшить свои знания о торговых стратегиях и управлении рисками Опционная торговля на Московской бирже — это не просто возможность заработать на волатильности рынка, а полноценный инструмент для профессионального управления рисками и создания структурированных инвестиционных стратегий. В 2025 году рынок опционов MOEX демонстрирует рекордный рост ликвидности, привлекая как институциональных, так и частных инвесторов. Понимание тонкостей этого рынка — от базовой механики работы опционных контрактов до нюансов маржинальных требований — дает трейдерам существенное преимущество. Будь вы новичок или опытный инвестор, правильное применение опционных стратегий может значительно улучшить доходность вашего портфеля. 📈

Основы торговли опционами на Московской бирже

Опционный рынок Московской биржи предоставляет инвесторам инструменты для хеджирования рисков и спекулятивной торговли. Опцион — это производный финансовый инструмент (дериватив), который дает право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по фиксированной цене (страйку) в определенную дату в будущем. 🔄

На MOEX торгуются два основных типа опционов:

Опционы колл (Call) — дают право купить базовый актив

Опционы пут (Put) — дают право продать базовый актив

По срокам исполнения опционы на Московской бирже делятся на:

Американские — могут быть исполнены в любой момент до даты экспирации

Европейские — исполняются только в дату экспирации

Большинство опционов на MOEX — европейского типа. Это важно учитывать при построении торговых стратегий. Начать торговлю опционами на Московской бирже можно, выполнив следующие шаги:

Открыть брокерский счет у лицензированного брокера Пройти квалификационное тестирование (если вы не квалифицированный инвестор) Внести средства на счет Получить доступ к срочному рынку MOEX Ознакомиться со спецификациями опционных контрактов

Антон Седов, опционный трейдер Когда я только начинал торговать опционами на Московской бирже в 2021 году, я совершил классическую ошибку новичка — продал непокрытые опционы колл на фьючерс РТС, не рассчитав маржинальные требования. После резкого движения рынка вверх на 3% за день, брокер прислал уведомление о маржин-колле. Пришлось срочно докупать маржу или закрывать позиции с убытком. Тогда я понял важнейшее правило — перед открытием любой опционной позиции необходимо смоделировать самый неблагоприятный сценарий и убедиться, что у вас достаточно средств для его выдерживания. Сейчас я никогда не использую более 30% доступной маржи под опционы, что дает мне комфортный запас прочности даже при сильных движениях рынка.

Минимальный размер счета для торговли опционами на MOEX рекомендуется начинать от 300 000 рублей. Это обусловлено не только маржинальными требованиями, но и необходимостью диверсификации и грамотного управления рисками.

Параметр Значение для MOEX (2025) Комментарий Минимальный рекомендуемый депозит 300 000 рублей Для полноценной работы со стратегиями Стандартный шаг цены опциона (мин. изменение премии) От 1 до 10 рублей Зависит от базового актива Размер гарантийного обеспечения (ГО) От 5% до 100% от цены базового актива Выше для непокрытых стратегий Часы торгов 10:00 – 23:50 МСК Зависит от базового актива

Ликвидность опционного рынка MOEX значительно выросла за последние годы, но всё еще уступает фьючерсному рынку. Наибольшей ликвидностью обладают опционы на фьючерсы индекса РТС, акции Сбербанка и Газпрома.

Доступные опционные контракты и их характеристики

Московская биржа предлагает различные виды опционных контрактов, каждый с уникальными характеристиками. Основные базовые активы для опционов на MOEX в 2025 году включают: 📊

Фьючерсы на индекс РТС (наиболее ликвидные)

Фьючерсы на индекс МосБиржи

Фьючерсы на акции российских компаний (Сбербанк, Газпром, Лукойл и др.)

Фьючерсы на валютные пары (USD/RUB, EUR/RUB)

Фьючерсы на нефть Brent и другие товарные активы

Важной особенностью опционов на Московской бирже является то, что большинство из них базируются на фьючерсных контрактах, а не напрямую на базовых активах. Это создает дополнительную сложность для понимания, но предоставляет гибкость в торговле.

Базовый актив опциона Тикер Стоимость пункта Ликвидность Наиболее активные страйки Фьючерс на индекс РТС Si-... 12,5 рублей Высокая ±5-10% от текущей цены Фьючерс на акции Сбербанка SBRF-... 10 рублей Средняя-высокая ±3-7% от текущей цены Фьючерс на USD/RUB Si-... 1 рубль Средняя ±2-5% от текущей цены Фьючерс на нефть Brent BR-... Зависит от контракта Низкая-средняя ±5-8% от текущей цены

Код опционного контракта на Московской бирже содержит важную информацию:

Базовый актив (например, RTS — индекс РТС)

Дата экспирации (месяц и год)

Тип опциона (C — колл, P — пут)

Страйк (цена исполнения)

Пример: RIM5220000CA — опцион колл на фьючерс индекса РТС с экспирацией в июне 2025 года и страйком 220000 пунктов.

При выборе опционных контрактов для торговли на MOEX следует обращать внимание на:

Ликвидность — размер спреда между ценами покупки и продажи Объем открытых позиций (Open Interest) — чем больше, тем лучше Время до экспирации — влияет на временной распад (тета) Волатильность базового актива — определяет цену опциона

Елена Соколова, инвестиционный советник Один из моих клиентов, владелец среднего бизнеса с выручкой в долларах, столкнулся с проблемой валютных рисков в 2023 году. Компания регулярно конвертировала доллары в рубли, но колебания курса USD/RUB создавали непредсказуемость в финансовом планировании. Мы разработали стратегию хеджирования с использованием опционов пут на фьючерсы USD/RUB на Московской бирже. Покупка квартальных опционов пут с постепенным входом позволила зафиксировать минимальный курс конвертации без ограничения потенциала роста при укреплении доллара. Когда в третьем квартале курс действительно снизился на 8%, благодаря опционной защите компания сэкономила более 12 миллионов рублей. Самое главное — клиент получил предсказуемость финансовых потоков и возможность точнее планировать инвестиции.

Опционные контракты на MOEX имеют квартальный цикл экспирации — март, июнь, сентябрь и декабрь, а также месячные и недельные опционы для некоторых базовых активов.

Правила и условия работы с опционами на MOEX

Торговля опционами на Московской бирже подчиняется строгим правилам, которые необходимо знать и соблюдать. Ключевые аспекты регулирования и условий торговли опционами на MOEX в 2025 году включают: 🧩

Требования к квалификации инвесторов

Маржинальные требования

Расписание и режимы торгов

Правила экспирации и исполнения контрактов

Налогообложение опционных операций

С октября 2021 года Центральный Банк России ввел категоризацию инвесторов. Для торговли опционами неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование на понимание рисков и механики работы с опционами.

Квалифицированные инвесторы имеют доступ ко всем опционным стратегиям без ограничений. Критерии получения статуса квалифицированного инвестора включают:

Наличие активов на сумму от 6 млн рублей Опыт работы в финансовой организации от 2 лет Совершение сделок с определенной частотой и объемом Наличие профильного экономического образования

Маржинальные требования на MOEX для опционных позиций рассчитываются биржей с учетом портфельного подхода к риску. Размер гарантийного обеспечения (ГО) зависит от:

Волатильности базового актива

Типа открываемой позиции (покупка или продажа)

Соотношения страйка опциона и текущей цены актива

Времени до экспирации контракта

Расписание торгов опционами на Московской бирже зависит от базового актива:

Для большинства опционов: 10:00 – 18:45 МСК

Для опционов на валютные пары: 10:00 – 23:50 МСК

Для опционов на фьючерсы индекса РТС: 09:00 – 23:50 МСК (с вечерней сессией)

Экспирация опционов на MOEX происходит в определенные даты, обычно это третий четверг месяца экспирации либо последний торговый день месяца. Процесс исполнения автоматический для опционов «в деньгах» (ITM). При этом:

Исполнение опциона приводит к открытию соответствующей позиции по базовому фьючерсу

По опционам «вне денег» (OTM) позиция закрывается автоматически с нулевой стоимостью

Трейдер может отказаться от автоматического исполнения, подав соответствующую заявку

Налогообложение опционных операций в России имеет свои особенности. Доход от операций с опционами облагается НДФЛ по ставке 13% (для налоговых резидентов РФ). При этом:

Налоговой базой является финансовый результат за налоговый период (календарный год)

Возможен взаимозачет прибылей и убытков по опционам и другим инструментам срочного рынка

Налоговым агентом выступает брокер, который удерживает и перечисляет налог

Для ИИС типа А действует освобождение от уплаты НДФЛ при соблюдении условий

Стратегии торговли опционами для российского рынка

Эффективные стратегии торговли опционами на Московской бирже учитывают специфику российского рынка, включая более высокую волатильность и периодические ликвидационные гэпы. Выбор оптимальной стратегии зависит от рыночных ожиданий, толерантности к риску и целей инвестирования. 📝

Основные опционные стратегии, адаптированные для MOEX:

Направленные стратегии — для прогнозирования движения рынка в определенном направлении Стратегии волатильности — для заработка на изменении волатильности, а не направления Стратегии временного распада — использующие преимущество снижения временной стоимости Хеджирующие стратегии — для защиты позиций по базовым активам или фьючерсам

Рассмотрим конкретные популярные стратегии на российском рынке:

1. Вертикальный спред колл (бычий спред) Стратегия для умеренно бычьего рынка, состоит из покупки опциона колл с более низким страйком и продажи колла с более высоким страйком на один и тот же базовый актив с одинаковой датой экспирации.

Максимальная прибыль: разница между страйками минус уплаченная премия

Максимальный убыток: уплаченная премия

Точка безубыточности: нижний страйк + чистая премия

Это популярный выбор для торговли опционами на фьючерс индекса РТС перед выходом позитивной макростатистики или корпоративных отчетов.

2. Продажа покрытого пута Стратегия, позволяющая войти в позицию по базовому активу по более низкой цене. Трейдер продает опцион пут и держит достаточно денег для покупки актива в случае исполнения опциона.

Максимальная прибыль: полученная премия за продажу пута

Максимальный убыток: страйк минус премия (фактически стоимость актива по сниженной цене)

Точка безубыточности: страйк минус полученная премия

На MOEX эта стратегия часто применяется с опционами на акции Сбербанка и Газпрома.

3. Железный кондор Нейтральная стратегия, позволяющая зарабатывать, когда цена базового актива остается в определенном диапазоне. Комбинация бычьего и медвежьего спредов.

Максимальная прибыль: полученная чистая премия

Максимальный убыток: разница между страйками одного спреда минус полученная премия

Точки безубыточности: две (верхняя и нижняя)

4. Календарный спред Стратегия, основанная на разнице временной стоимости опционов с одинаковым страйком, но разными датами экспирации.

Продажа опциона с ближней экспирацией

Покупка опциона с дальней экспирацией

Заработок на более быстром временном распаде ближнего опциона

Адаптация опционных стратегий к особенностям российского рынка требует учета следующих факторов:

Повышенная волатильность — необходимо выбирать более широкие спреды или увеличивать размер премии Ликвидность — не все страйки имеют достаточную ликвидность, что влияет на выбор точек входа Геополитические риски — требуется учет возможных новостных гэпов Сезонность — учет дивидендного сезона и других периодических факторов

При выборе стратегии для торговли на MOEX важно учитывать текущий уровень подразумеваемой волатильности (IV). Если IV повышена, более выгодными могут быть стратегии с проданной волатильностью, такие как продажа опционных спредов или железных кондоров. Если IV понижена, стоит рассмотреть стратегии с купленной волатильностью, например, длинные стрэддл или стрэнгл.

Технические аспекты и особенности исполнения опционов

Технические нюансы торговли опционами на Московской бирже могут существенно влиять на результативность торговых стратегий. Понимание этих аспектов помогает избежать дорогостоящих ошибок и оптимизировать исполнение сделок. 🔧

Ключевые технические аспекты работы с опционами на MOEX включают:

Особенности исполнения опционов на MOEX

Работа с торговыми терминалами и платформами

Расчет и интерпретация опционных греков

Особенности маржинальных требований и клиринга

Типичные технические проблемы и их решения

Процесс исполнения опционов на Московской бирже

Исполнение опционов европейского типа (большинство на MOEX) происходит в последний день обращения контракта. Американские опционы могут быть исполнены в любой день до даты экспирации. Процедура исполнения:

Подача заявления на исполнение через брокера (для американских опционов) Автоматическое исполнение опционов «в деньгах» на дату экспирации Возможность отказа от автоисполнения путем подачи заявления Перерасчет вариационной маржи после исполнения

При исполнении опциона на фьючерс происходит открытие соответствующей позиции по базовому фьючерсному контракту. Например, при исполнении опциона колл покупатель получает длинную позицию по фьючерсу, а продавец — короткую.

Торговые платформы для работы с опционами MOEX

Для эффективной торговли опционами критически важен выбор правильной торговой платформы. Наиболее популярные варианты для MOEX:

QUIK — классический терминал с модулем опционного аналитика

— классический терминал с модулем опционного аналитика MetaTrader 5 — с расширениями для работы с опционами

— с расширениями для работы с опционами ATAS — продвинутая платформа для профессионалов

— продвинутая платформа для профессионалов Thinkorswim — мощный инструмент для опционной аналитики

— мощный инструмент для опционной аналитики Собственные терминалы брокеров

При работе с опционами важно наличие следующего функционала в платформе:

Построение опционных цепочек со всеми доступными страйками Визуализация профиля риска/доходности стратегии Расчет опционных греков в режиме реального времени Возможность быстрой фильтрации опционов по параметрам Анализ подразумеваемой волатильности (IV)

Опционные греки и их интерпретация на российском рынке

Опционные греки — математические параметры, описывающие чувствительность цены опциона к различным факторам. Для российского рынка характерны некоторые особенности в их интерпретации:

Дельта — чувствительность к изменению цены базового актива (от -1 до +1)

— чувствительность к изменению цены базового актива (от -1 до +1) Гамма — скорость изменения дельты при движении базового актива

— скорость изменения дельты при движении базового актива Тета — временной распад опциона (обычно отрицательная величина)

— временной распад опциона (обычно отрицательная величина) Вега — чувствительность к изменению подразумеваемой волатильности

— чувствительность к изменению подразумеваемой волатильности Ро — чувствительность к изменению процентной ставки (менее значима для короткосрочных опционов)

На MOEX волатильность зачастую выше, чем на западных рынках, что приводит к более высоким значениям вега и повышенной премии за волатильность.

Расчет маржинальных требований и клиринг

Московская биржа использует систему расчета гарантийного обеспечения SPAN (Standardized Portfolio Analysis of Risk), учитывающую портфельный подход к риску. Особенности:

Учет корреляций между разными инструментами в портфеле

Более высокие маржинальные требования для непокрытых (голых) опционов

Маржинальные льготы при хеджирующих позициях

Двухуровневая система ГО: начальная и поддерживающая маржа

Клиринг по опционным позициям происходит ежедневно после завершения торговой сессии. При недостаточном гарантийном обеспечении брокер направляет маржин-колл с требованием довнести средства или сократить позиции.

Типичные технические проблемы и их решения

При работе с опционами на MOEX трейдеры часто сталкиваются со следующими техническими проблемами:

Недостаточная ликвидность — решение: использовать лимитные заявки вместо рыночных, торговать наиболее ликвидными сериями Широкие спреды — решение: размещать заявки между спросом и предложением, использовать более ликвидные страйки Сложности с исполнением — решение: заранее подавать заявки на исполнение/отказ от исполнения Неожиданные маржинальные требования — решение: всегда моделировать позицию перед открытием, держать дополнительный запас маржи Проблемы с расчетом греков — решение: использовать специализированные опционные калькуляторы

При работе с опционами критически важно иметь заранее подготовленный план действий при различных сценариях, особенно для ситуаций экстремальной волатильности на российском рынке.