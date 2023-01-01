Топ-5 браузеров, платящих деньги за использование – обзор и сравнение

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Для кого эта статья:

Технически подкованные пользователи, заинтересованные в новых технологиях и способах монетизации своего времени в интернете.

Люди, ищущие альтернативные источники дохода через использование браузеров и криптографических технологий.

Профессионалы и начинающие аналитики данных, стремящиеся развивать карьеру в области блокчейн-технологий и цифровой экономики. Хватит отдавать свои данные и внимание рекламодателям бесплатно. Пока вы часами сидите в интернете, передовые браузеры с технологией Web3 предлагают монетизировать каждый клик, преобразуя ваше внимание в реальный доход. 2025 год открыл новый виток в эволюции поисковых систем — теперь они не только инструменты для получения информации, но и источники пассивного заработка. Я проанализировал все ведущие браузерные решения с функцией оплаты и готов представить пять лидеров рынка для технически подкованных пользователей, стремящихся превратить свой цифровой след в прибыль. 💰

Как устроены браузеры, платящие деньги за сёрфинг

Браузеры, платящие за использование, работают на принципиально иной бизнес-модели, нежели классические поисковые системы. Традиционные поисковики зарабатывают миллиарды, продавая ваши данные и внимание рекламодателям. Платящие браузеры перераспределяют часть этого дохода непосредственно пользователям. 🔄

Существует три основные модели монетизации пользовательской активности:

Рекламная модель — браузер показывает таргетированную рекламу и делится доходом с пользователем (Brave)

— браузер показывает таргетированную рекламу и делится доходом с пользователем (Brave) Криптомайнинговая модель — браузер использует вычислительные мощности устройства для майнинга криптовалюты (CryptoTab)

— браузер использует вычислительные мощности устройства для майнинга криптовалюты (CryptoTab) Партнёрская модель — браузер получает комиссию от партнёров за покупки пользователей (Swagbucks)

— браузер получает комиссию от партнёров за покупки пользователей (Swagbucks) Токеномическая модель — браузер создаёт собственную экосистему с внутренней валютой (Presearch, NetBox)

Платящие браузеры монетизируют три основных пользовательских ресурса: внимание, вычислительную мощность и действия (клики, поиски, покупки). В зависимости от модели, они используют различные технологии для отслеживания и оценки этих ресурсов, а затем конвертируют их в деньги или криптовалюту.

Ресурс пользователя Как монетизируется Примерный доход (месяц) Требуемая активность Внимание Просмотр рекламы $5-20 Средняя (1-2 часа в день) Вычислительная мощность Майнинг криптовалюты $3-50 Низкая (работает в фоне) Действия Покупки, опросы $10-100 Высокая (активные покупки) Поисковые запросы Токены за поиск $2-15 Средняя (регулярные поиски)

Важно понимать, что большинство платящих браузеров используют блокчейн-технологии и криптовалюты для выплат, что обеспечивает прозрачность транзакций и независимость от традиционных платёжных систем. Однако это также означает, что пользователям необходимо иметь базовое понимание криптовалют для эффективного вывода заработанных средств.

Дмитрий Савельев, специалист по цифровой экономике Когда я впервые узнал о браузерах с вознаграждением, отнёсся скептически – очередной маркетинговый трюк? Но после трёх месяцев тестирования всех топовых платящих браузеров, результаты удивили. Используя Brave во время работы (~6 часов в день), я заработал 27.5 BAT (около $15). CryptoTab на ноутбуке с хорошей видеокартой принёс $22 за тот же период, правда, с заметным снижением производительности системы. А вот комбинирование Swagbucks для онлайн-шопинга с Presearch для поисковых запросов дало наилучший результат – $42 за квартал без изменения повседневных привычек. Секрет максимизации дохода оказался прост: распределять разные онлайн-активности между специализированными браузерами вместо использования одного универсального решения.

Brave Browser: заработок на рекламе без ущерба для приватности

Brave Browser является лидером среди платящих браузеров с более чем 50 миллионами активных пользователей по данным на 2025 год. Основанный Бренданом Эйхом, создателем JavaScript и бывшим CEO Mozilla Firefox, Brave предлагает революционный подход к взаимодействию с рекламой.

Принцип работы Brave основан на технологии Basic Attention Token (BAT) — криптовалюты на блокчейне Ethereum, которая служит единицей измерения пользовательского внимания. В отличие от традиционных браузеров, Brave:

По умолчанию блокирует все трекеры и стандартную рекламу

Предлагает пользователям опциональную систему Brave Rewards

Показывает ненавязчивые уведомления с рекламой (до 10 в час)

Распределяет 70% рекламного дохода непосредственно пользователям

Важнейшим преимуществом Brave является его подход к приватности — вся информация о поведении пользователя и его взаимодействии с рекламой остаётся исключительно на устройстве. Brave не собирает и не продаёт данные пользователей, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ценит конфиденциальность. 🔒

Доход от использования Brave зависит от нескольких факторов: региона проживания, интенсивности использования и рыночной стоимости BAT. Пользователи в США, Канаде и Великобритании получают больше рекламных предложений и, соответственно, более высокий доход.

Регион Среднее количество рекламы (в день) Средний доход (в месяц) Особенности США/Канада 15-25 $5-10 Наибольшее количество рекламных кампаний Европа 10-20 $3-8 Более высокие ставки за просмотр Россия 5-15 $2-5 Ограниченное количество рекламодателей Азия 5-10 $1-4 Растущий рынок с увеличивающимися ставками

Для вывода заработанных BAT пользователям необходимо подключить кошелёк Gemini или Uphold. С 2024 года Brave также запустил собственную систему Brave Wallet, которая позволяет взаимодействовать с криптовалютами напрямую из браузера и конвертировать BAT в другие валюты.

Помимо базовой функциональности, Brave предлагает интегрированный VPN-сервис, встроенный криптовалютный кошелёк, встроенный torrent-клиент и функцию видеоконференций Brave Talk. Все эти дополнительные сервисы делают браузер полноценной экосистемой с акцентом на приватность и монетизацию внимания.

CryptoTab Browser: майнинг криптовалюты в фоновом режиме

CryptoTab Browser представляет собой принципиально иной подход к монетизации — вместо рекламной модели он использует майнинговую. Этот браузер, основанный на движке Chromium, позволяет добывать Bitcoin в фоновом режиме, используя неиспользуемые вычислительные мощности устройства. 💻

Принцип работы CryptoTab прост: пока браузер открыт, он задействует часть процессорной мощности для майнинга криптовалюты. Пользователь может регулировать интенсивность майнинга, выбирая баланс между скоростью работы устройства и объёмом добычи. Чем выше выбранная мощность майнинга, тем больше заработок, но и выше нагрузка на систему.

Ключевые особенности CryptoTab:

Встроенный майнер на основе алгоритма майнинга CryptoNight

Возможность увеличить доход через реферальную систему (до 10 уровней)

Совместимость с расширениями Chrome

Наличие мобильной версии для iOS и Android

Минимальная сумма для вывода — 0.00001 BTC

Алексей Воронов, технический аналитик Работая удаленно, я постоянно держу открытыми несколько браузерных окон. В феврале 2024 года решил попробовать CryptoTab на моём рабочем компьютере с процессором Intel Core i7 и 32 ГБ ОЗУ. Установил интенсивность майнинга на значение 5 из 10 — компромисс между производительностью и заработком. За первый месяц я добыл 0.0004 BTC (примерно $19 по курсу того времени). Затем попробовал разные конфигурации: на максимальной мощности заработок увеличился почти в два раза, но компьютер начал заметно подтормаживать, а вентиляторы работать громче. Оптимальным оказалось значение 6-7 из 10, что давало около $25-30 в месяц без существенного влияния на рабочий процесс. Интересное наблюдение: ночью я оставлял браузер включенным на максимальной мощности, что добавляло еще $10-15 к месячному заработку. За полгода использования суммарный доход составил около $230 — вполне ощутимая сумма за просто запущенную программу.

Продуктивность майнинга в CryptoTab напрямую зависит от технических характеристик устройства. Наиболее важную роль играют процессор и видеокарта. Для максимальной эффективности рекомендуется использовать устройства с многоядерными процессорами и дискретными графическими картами.

Потенциальный доход от майнинга через CryptoTab в 2025 году варьируется от нескольких долларов до $50-60 в месяц, в зависимости от характеристик устройства и времени использования. Однако следует учитывать, что майнинг увеличивает энергопотребление, что может привести к повышенным расходам на электроэнергию.

Для максимизации дохода от CryptoTab можно использовать следующие стратегии:

Настроить автозапуск браузера при включении компьютера

Установить его на нескольких устройствах с единым аккаунтом

Использовать максимальную мощность майнинга в периоды простоя устройства

Развивать реферальную сеть, привлекая новых пользователей

CryptoTab предоставляет пользователям возможность вывода заработанных средств на внешний Bitcoin-кошелёк или через различные платёжные системы. Минимальная сумма для вывода составляет 0.00001 BTC, что делает браузер доступным даже для пользователей с невысоким уровнем майнинга.

Swagbucks Browser: вознаграждение за поиск и покупки

Swagbucks представляет собой комплексную платформу вознаграждения, функционирующую через специализированный браузер. В отличие от Brave и CryptoTab, она фокусируется не на криптовалюте, а на традиционных финансовых инструментах и множественных способах заработка. 🛒

Основанный ещё в 2008 году, Swagbucks эволюционировал в мощную экосистему, где пользователи зарабатывают виртуальную валюту SB (Swagbucks) за разнообразную онлайн-активность. Эти SB затем конвертируются в реальные деньги или подарочные карты популярных ритейлеров.

Ключевые способы заработка в Swagbucks Browser:

Кэшбэк за покупки — до 20% возврата средств при покупках через партнёрскую сеть (более 7000 магазинов)

— до 20% возврата средств при покупках через партнёрскую сеть (более 7000 магазинов) Поисковые запросы — награды за использование встроенной поисковой системы на базе Yahoo

— награды за использование встроенной поисковой системы на базе Yahoo Просмотр видео — от коротких рекламных роликов до полноценных ТВ-шоу

— от коротких рекламных роликов до полноценных ТВ-шоу Прохождение опросов — высокооплачиваемые маркетинговые исследования

— высокооплачиваемые маркетинговые исследования Установка мобильных приложений — вознаграждение за тестирование новых приложений

Важно отметить, что Swagbucks предлагает наиболее диверсифицированный подход к заработку среди всех рассматриваемых браузеров. Пользователь не ограничен единственным методом монетизации своего времени, а может комбинировать различные активности для максимизации дохода.

Скорость заработка в Swagbucks измеряется в SB, где 100 SB приблизительно равны $1. Средний пользователь, активно использующий различные функции платформы, может зарабатывать от 300 до 1000 SB ($3-10) в неделю. При этом пользователи, фокусирующиеся на высокооплачиваемых опросах и значительных покупках через партнёрскую сеть, могут увеличить этот доход до $100-200 в месяц.

Для вывода средств Swagbucks предлагает следующие варианты:

PayPal (от $5)

Подарочные карты Amazon, Walmart, Target и других ритейлеров (от $3)

Предоплаченные карты Visa (от $25)

Пожертвования на благотворительность (от $5)

Особенностью Swagbucks является система скидок при выводе средств подарочными картами. Например, подарочная карта на $25 может стоить только 2200 SB вместо 2500 SB, что создаёт дополнительную выгоду при использовании данного метода вывода.

Swagbucks обладает наиболее зрелой и проверенной временем программой вознаграждения, предлагая гарантированные выплаты без волатильности, свойственной криптовалютным проектам. Однако уровень заработка значительно зависит от географического положения пользователя — наиболее высокие ставки доступны для резидентов США, Канады и Великобритании.

NetBox vs Presearch: сравнение платящих браузеров-новичков

Заключительный сегмент нашего обзора посвящён перспективным новичкам рынка платящих браузеров — NetBox и Presearch. Оба проекта представляют собой альтернативные подходы к монетизации пользовательского внимания и основаны на собственных токеномических моделях. 🚀

NetBox Browser, запущенный в 2023 году, представляет собой браузер на базе Chromium с интегрированным блокчейном. Основное отличие NetBox от конкурентов заключается в его децентрализованной природе — пользователи не только зарабатывают токены NBX за использование, но и становятся участниками распределённой сети.

Presearch, с другой стороны, фокусируется исключительно на функции поиска. Это не полноценный браузер, а децентрализованная поисковая система, управляемая сообществом, которая вознаграждает пользователей токенами PRE за каждый поисковый запрос. Presearch можно использовать как через официальный сайт, так и через расширение для любого браузера.

Параметр NetBox Presearch Тип приложения Полноценный браузер Поисковая система (+ расширение) Токеномика NBX (Binance Smart Chain) PRE (Ethereum) Механизм заработка Комплексный (сёрфинг, активность, реклама) Исключительно поисковые запросы Максимальный дневной заработок До 2 NBX (~$0.5) До 30 PRE (~$0.9) Минимальная сумма вывода 100 NBX 1000 PRE Стаж на рынке С 2023 года С 2017 года

NetBox использует многоуровневую систему вознаграждения, где пользователи получают токены NBX за:

Ежедневное использование браузера (базовый уровень)

Просмотр специальных рекламных предложений (повышенная ставка)

Участие в развитии экосистемы (стейкинг, валидация)

Привлечение новых пользователей (реферальная программа)

Presearch, в свою очередь, концентрируется на качестве поисковой выдачи и конфиденциальности пользователей. Система вознаграждает до 30 поисковых запросов в день, что при активном использовании даёт около 900 PRE токенов в месяц. Текущий курс PRE на 2025 год составляет примерно $0.03, что эквивалентно $27 ежемесячно при максимальном использовании.

Оба проекта демонстрируют интересный подход к токеномике, но имеют существенное ограничение — требуют накопления значительного количества токенов перед возможностью вывода. Для NetBox минимальный порог составляет 100 NBX (около $25), для Presearch — 1000 PRE (около $30). При средней интенсивности использования достижение этого порога занимает от 1 до 3 месяцев.

Важно отметить ликвидность токенов: PRE торгуется на нескольких крупных криптовалютных биржах, включая Binance и KuCoin, что обеспечивает относительно стабильный курс. NBX имеет более ограниченное присутствие на биржах, что может создавать трудности при конвертации в фиатные валюты.

Для пользователей, заинтересованных в долгосрочной перспективе, оба проекта предлагают механизмы стейкинга — блокировку токенов с целью получения пассивного дохода. Годовая доходность стейкинга составляет 15-20% для PRE и 25-30% для NBX, что значительно превышает традиционные финансовые инструменты.

Выбор между NetBox и Presearch зависит от приоритетов пользователя:

NetBox предпочтителен для тех, кто ищет альтернативу традиционным браузерам с дополнительным функционалом блокчейна

Presearch идеален для пользователей, которые хотят сохранить привычный браузер, но заменить поисковую систему на более конфиденциальную и вознаграждающую

Оба проекта находятся в активной фазе развития, с регулярными обновлениями и растущими сообществами, что позволяет прогнозировать увеличение их функциональности и стоимости токенов в ближайшие годы.