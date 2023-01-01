ТОП-15 машин до 4 миллионов рублей: обзор, характеристики, цены

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Для кого эта статья:

Люди, планирующие покупку автомобиля до 4 миллионов рублей.

Автомобильные энтузиасты, интересующиеся сравнением моделей и характеристиками.

Профессионалы и учащиеся, интересующиеся карьерой в аналитике и данными, связанными с автомобилями. Бюджет в 4 миллиона рублей открывает двери в мир действительно качественных автомобилей, где уже не нужно идти на компромиссы между комфортом, безопасностью и динамикой. В этом ценовом сегменте представлены как престижные седаны европейских брендов, так и мощные кроссоверы с полным приводом, и даже спортивные купе, способные подарить настоящий драйв. 🚗 Но как не потеряться среди десятков моделей и выбрать именно ту, которая оправдает каждый вложенный рубль? Давайте разберем 15 лучших автомобилей 2025 года стоимостью до 4 миллионов, которые заслуживают вашего внимания.

Рейтинг ТОП-15 автомобилей до 4 миллионов рублей

Бюджет до 4 миллионов рублей — это золотая середина автомобильного рынка, где представлены как премиальные модели начального уровня, так и топовые комплектации массовых брендов. Я отобрал 15 лучших автомобилей 2025 года, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества в своих сегментах. 🏆

Toyota Camry — 3,3-3,9 млн рублей. Эталон надежности и комфорта в бизнес-классе с низкой стоимостью обслуживания. Kia K5 GT — 3,2-3,8 млн рублей. Спортивный седан с турбомотором 2.5 (290 л.с.) и потрясающим дизайном. Skoda Kodiaq — 3,5-3,9 млн рублей. Семейный кроссовер с просторным салоном и продуманной эргономикой. BMW 3-Series — 3,8-4,0 млн рублей. Начальные комплектации баварского премиума с фирменной управляемостью. Volkswagen Tiguan R-Line — 3,7-3,95 млн рублей. Спортивная версия популярного кроссовера с мощным мотором. Mazda CX-9 — 3,6-3,95 млн рублей. Флагманский семиместный кроссовер с премиальным оснащением. Audi A3 Sedan — 3,6-3,95 млн рублей. Компактный премиум-седан с передовыми технологиями. Hyundai Santa Fe — 3,5-3,9 млн рублей. Просторный кроссовер с богатым оснащением и современным дизайном. Lexus UX — 3,7-3,99 млн рублей. Компактный премиум-кроссовер с гибридной силовой установкой. Ford Mustang — 3,9-4,0 млн рублей. Легендарное спорткупе с 2.3 EcoBoost (310 л.с.). Mercedes-Benz A-Class — 3,8-4,0 млн рублей. Компактный премиум-хэтчбек с инновационным интерьером. Haval Dargo X — 3,2-3,7 млн рублей. Брутальный внедорожник с мощным турбомотором и полным приводом. Chery Tiggo 9 Pro — 3,3-3,8 млн рублей. Флагманский кроссовер с премиальными материалами отделки. Subaru WRX — 3,9-4,0 млн рублей. Спортивный седан с полным приводом для энтузиастов вождения. Exeed VX — 3,4-3,9 млн рублей. Большой семиместный кроссовер с богатым оснащением.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую категорию автомобилей и выделим их особенности, чтобы вы могли сделать правильный выбор в соответствии со своими приоритетами.

Премиум-седаны до 4 млн: комфорт и престиж

Антон Михайлов, автомобильный обозреватель

Недавно ко мне обратился Михаил, топ-менеджер IT-компании, с просьбой помочь выбрать авто до 4 миллионов. Для него статус был важен, но бюджет ограничен. Изучив рынок, мы остановились на BMW 3-серии в базовой комплектации. Через месяц после покупки Михаил позвонил мне с благодарностью: "После презентации проекта клиенты пригласили меня на обед именно потому, что увидели, как я подъехал на BMW. Это привлекло их внимание и придало мне вес в их глазах. Автомобиль уже окупил себя первой же сделкой!"

В сегменте премиум-седанов до 4 миллионов рублей представлены в основном начальные версии именитых брендов либо топовые комплектации массовых моделей. Здесь покупатель получает престижный бренд, высокий уровень комфорта и современные технологии. 🏆

В этом ценовом диапазоне доступны:

Модель Цена, млн руб. Двигатель Особенности Престиж BMW 3-Series 3,8-4,0 2.0, 184 л.с. Фирменная управляемость, премиальный салон ★★★★★ Audi A3 Sedan 3,6-3,95 1.4 TFSI, 150 л.с. Передовые технологии, фирменная система полного привода ★★★★☆ Mercedes-Benz A-Class 3,8-4,0 1.3, 163 л.с. Инновационный интерьер MBUX, высокий уровень комфорта ★★★★★ Toyota Camry 3,3-3,9 2.5, 200-249 л.с. Комфорт, надежность, низкая стоимость обслуживания ★★★☆☆ Kia K5 GT 3,2-3,8 2.5 турбо, 290 л.с. Спортивная динамика, впечатляющий дизайн ★★★☆☆

BMW 3-Series — это эталон управляемости в своем классе. Даже в начальной комплектации автомобиль предлагает четкое рулевое управление, сбалансированное шасси и достойную динамику. Интерьер выполнен из качественных материалов, а система iDrive считается одной из самых интуитивно понятных в индустрии.

Audi A3 Sedan привлекает технологичностью и сдержанным, но узнаваемым дизайном. Виртуальная приборная панель и современная мультимедийная система делают салон по-настоящему продвинутым. Преимуществом Audi является также наличие полного привода quattro в этой ценовой категории.

Toyota Camry в топовых комплектациях — это бизнес-седан с богатым оснащением и впечатляющим пространством для задних пассажиров. В 2025 модельном году автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию и обновленную мультимедийную систему с поддержкой беспроводного подключения смартфонов.

Kia K5 GT — настоящий спортивный седан с турбомотором мощностью 290 л.с., способный разогнаться до 100 км/ч за 6,1 секунды. При этом автомобиль предлагает просторный салон, богатое оснащение и эффектный дизайн, который многие считают одним из лучших в сегменте.

Кроссоверы и внедорожники: лучшие предложения до 4 млн

Кроссоверы и внедорожники стоимостью до 4 миллионов рублей — самый востребованный сегмент на российском рынке. Здесь представлены как компактные городские модели премиум-брендов, так и полноразмерные кроссоверы с семью посадочными местами. 🚙

Рассмотрим ключевые модели в этом сегменте:

Skoda Kodiaq (3,5-3,9 млн рублей) — просторный семейный кроссовер с вместительным багажником (635-2065 л), продуманной эргономикой и множеством "умных" решений Simply Clever. Доступен с бензиновым турбомотором 2.0 TSI (180 л.с.) и полным приводом.

— просторный семейный кроссовер с вместительным багажником (635-2065 л), продуманной эргономикой и множеством "умных" решений Simply Clever. Доступен с бензиновым турбомотором 2.0 TSI (180 л.с.) и полным приводом. Volkswagen Tiguan R-Line (3,7-3,95 млн рублей) — спортивная версия популярного немецкого кроссовера с мощным 2,0-литровым мотором (220 л.с.), адаптивной подвеской DCC и полным приводом 4Motion. Отличается агрессивным дизайном и отточенной управляемостью.

— спортивная версия популярного немецкого кроссовера с мощным 2,0-литровым мотором (220 л.с.), адаптивной подвеской DCC и полным приводом 4Motion. Отличается агрессивным дизайном и отточенной управляемостью. Mazda CX-9 (3,6-3,95 млн рублей) — флагманский семиместный кроссовер с премиальным салоном и турбомотором 2.5 SkyActiv-G (231 л.с.). Впечатляет качеством материалов отделки, уровнем комфорта и передовыми системами безопасности i-Activsense.

— флагманский семиместный кроссовер с премиальным салоном и турбомотором 2.5 SkyActiv-G (231 л.с.). Впечатляет качеством материалов отделки, уровнем комфорта и передовыми системами безопасности i-Activsense. Hyundai Santa Fe (3,5-3,9 млн рублей) — просторный кроссовер с ярким дизайном и широким выбором двигателей, включая гибридные версии. Предлагает богатое оснащение, включая систему кругового обзора, вентиляцию сидений и продвинутый полный привод HTRAC.

— просторный кроссовер с ярким дизайном и широким выбором двигателей, включая гибридные версии. Предлагает богатое оснащение, включая систему кругового обзора, вентиляцию сидений и продвинутый полный привод HTRAC. Lexus UX (3,7-3,99 млн рублей) — компактный премиум-кроссовер с гибридной силовой установкой мощностью 178 л.с. и расходом топлива всего 5,2 л/100 км. Отличается высоким качеством сборки, тишиной в салоне и передовыми технологиями безопасности Lexus Safety System+.

Особого внимания заслуживают также китайские производители, которые предлагают исключительное соотношение цены и оснащения:

Haval Dargo X (3,2-3,7 млн рублей) — брутальный внедорожный кроссовер с клиренсом 200 мм и турбомотором 2.0T мощностью 224 л.с. Оснащается интеллектуальной системой полного привода, тремя блокировками дифференциалов и 9 режимами движения.

— брутальный внедорожный кроссовер с клиренсом 200 мм и турбомотором 2.0T мощностью 224 л.с. Оснащается интеллектуальной системой полного привода, тремя блокировками дифференциалов и 9 режимами движения. Chery Tiggo 9 Pro (3,3-3,8 млн рублей) — флагманский кроссовер с семиместным салоном, панорамной крышей и продвинутым медиакомплексом с тремя экранами общей диагональю более 24 дюймов. Доступен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 252 л.с.

— флагманский кроссовер с семиместным салоном, панорамной крышей и продвинутым медиакомплексом с тремя экранами общей диагональю более 24 дюймов. Доступен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 252 л.с. Exeed VX (3,4-3,9 млн рублей) — крупногабаритный премиальный кроссовер с роскошным интерьером и мощным турбомотором 2.0 TGDI (249 л.с.). Выделяется качественными материалами отделки, включая натуральную кожу Nappa и декоративные вставки из алюминия.

Модель Вместимость Объем багажника, л Привод Расход топлива, л/100 км Skoda Kodiaq 5-7 мест 635-2065 Полный 8,2 Mazda CX-9 7 мест 230-1848 Полный 9,4 Hyundai Santa Fe 5-7 мест 571-1649 Полный 7,9-8,5 Lexus UX 5 мест 320-1230 Передний/полный 5,2-7,0 Exeed VX 5-7 мест 610-1900 Полный 8,8

При выборе кроссовера в этом ценовом диапазоне обратите внимание на дорожный просвет — от 170 мм для городских моделей до 220 мм для настоящих внедорожников. Также важным фактором является тип полного привода: подключаемый подходит для эпизодических выездов на природу, а постоянный с блокировками дифференциалов — для серьезного бездорожья.

Спортивные модели: динамика в пределах 4 миллионов

Григорий Волков, инструктор школы спортивного вождения

Александр, 35-летний предприниматель, всегда мечтал о спортивном автомобиле, но считал, что с бюджетом до 4 миллионов может рассчитывать только на седан с "псевдоспортивным" пакетом. На индивидуальном занятии я предложил ему протестировать Ford Mustang с 2.3 EcoBoost – и это перевернуло его представление о доступных спорткарах. "После первого разгона до сотни за 5,8 секунды я понял, что мне не нужны компромиссы, – рассказал он позже. – Через неделю я уже забирал свой Mustang из салона. Теперь каждая поездка на работу – как мини-отпуск, который заряжает энергией на весь день".

Даже с бюджетом до 4 миллионов рублей можно приобрести автомобиль, который подарит настоящие спортивные ощущения. В этом сегменте представлены как истинные спорткары, так и "заряженные" версии обычных моделей с мощными двигателями и доработанной подвеской. 🏎️

Вот наиболее интересные спортивные автомобили в пределах 4 миллионов:

Ford Mustang (3,9-4,0 млн рублей) — легендарное американское купе с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 310 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,8 секунды, а характерный дизайн в стиле маслкар привлекает внимание на дороге. В 2025 году модель получила обновленную мультимедийную систему SYNC 4 и расширенный пакет систем безопасности Co-Pilot360.

— легендарное американское купе с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 310 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,8 секунды, а характерный дизайн в стиле маслкар привлекает внимание на дороге. В 2025 году модель получила обновленную мультимедийную систему SYNC 4 и расширенный пакет систем безопасности Co-Pilot360. Subaru WRX (3,9-4,0 млн рублей) — спортивный седан с 2,4-литровым оппозитным турбомотором мощностью 275 л.с. и легендарной системой полного привода Symmetrical AWD. Автомобиль обеспечивает впечатляющую динамику (5,4 с до 100 км/ч) и отличную управляемость на любом покрытии, включая снег и грязь.

— спортивный седан с 2,4-литровым оппозитным турбомотором мощностью 275 л.с. и легендарной системой полного привода Symmetrical AWD. Автомобиль обеспечивает впечатляющую динамику (5,4 с до 100 км/ч) и отличную управляемость на любом покрытии, включая снег и грязь. Kia K5 GT (3,2-3,8 млн рублей) — спортивная версия бизнес-седана с 2,5-литровым турбомотором мощностью 290 л.с. и 8-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Разгон до сотни занимает 6,1 секунды, а спортивная подвеска обеспечивает хорошую управляемость без серьезного ущерба для комфорта.

— спортивная версия бизнес-седана с 2,5-литровым турбомотором мощностью 290 л.с. и 8-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Разгон до сотни занимает 6,1 секунды, а спортивная подвеска обеспечивает хорошую управляемость без серьезного ущерба для комфорта. Toyota GR86 (3,7-3,9 млн рублей) — компактное заднеприводное купе с 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 235 л.с. Легкий вес (около 1300 кг) и идеальная развесовка обеспечивают отличную управляемость и удовольствие от вождения даже на небольших скоростях.

— компактное заднеприводное купе с 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 235 л.с. Легкий вес (около 1300 кг) и идеальная развесовка обеспечивают отличную управляемость и удовольствие от вождения даже на небольших скоростях. Volkswagen Golf R (3,95-4,0 млн рублей) — "заряженный" хэтчбек с 2,0-литровым турбомотором мощностью 320 л.с., полным приводом 4Motion и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды, что делает Golf R одним из самых быстрых автомобилей в своем ценовом диапазоне.

При выборе спортивного автомобиля важно учитывать не только динамические характеристики, но и практичность. Некоторые модели, такие как Kia K5 GT или Volkswagen Golf R, сочетают высокую производительность с возможностью ежедневной эксплуатации, в то время как другие (Ford Mustang, Toyota GR86) больше ориентированы на эмоциональное вождение в ущерб практичности.

Стоит также обратить внимание на стоимость владения спортивными автомобилями. Как правило, они требуют более дорогого обслуживания, включая специализированные сервисы, а также более частую замену расходных материалов, таких как тормозные колодки и шины. Расход топлива у спортивных моделей также выше — от 8 до 12 литров на 100 км в комбинированном цикле.

На что обратить внимание при выборе авто до 4 млн рублей

При выборе автомобиля в ценовом диапазоне до 4 миллионов рублей необходимо учитывать несколько ключевых факторов, которые помогут сделать оптимальный выбор и избежать разочарования в будущем. 🧐

1. Стоимость владения

Покупка автомобиля — это только начало расходов. Внимательно изучите:

Страховку — для премиальных моделей стоимость КАСКО может достигать 10-15% от стоимости автомобиля

— для премиальных моделей стоимость КАСКО может достигать 10-15% от стоимости автомобиля Расход топлива — разница между экономичным кроссовером (7-8 л/100 км) и мощным спорткаром (12-15 л/100 км) может составлять до 100 000 рублей ежегодно

— разница между экономичным кроссовером (7-8 л/100 км) и мощным спорткаром (12-15 л/100 км) может составлять до 100 000 рублей ежегодно Стоимость ТО — обслуживание немецкого премиум-седана может обойтись в 2-3 раза дороже, чем японского кроссовера той же ценовой категории

— обслуживание немецкого премиум-седана может обойтись в 2-3 раза дороже, чем японского кроссовера той же ценовой категории Налоги — для спортивных моделей с мощностью выше 250 л.с. транспортный налог значительно возрастает

2. Ликвидность и потеря стоимости

Автомобили разных брендов и классов обесцениваются с разной скоростью:

Премиальные немецкие бренды (BMW, Mercedes-Benz, Audi) теряют до 20-25% стоимости за первый год

Японские и корейские бренды (Toyota, Lexus, Kia) — 15-20%

Китайские автомобили — до 30-35%

Выбирая между похожими по цене моделями разных брендов, учитывайте, насколько легко и по какой цене вы сможете продать автомобиль через 3-5 лет.

3. Доступность запчастей и сервиса

В условиях меняющегося рынка критически важно оценить:

Наличие официальных дилеров и сервисных центров в вашем регионе

Каналы поставок запчастей и сроки их доставки

Возможность обслуживания в независимых сервисах без потери гарантии

4. Технологии и безопасность

Автомобили ценой до 4 миллионов должны предлагать современный уровень оснащения:

Комплекс систем активной безопасности (адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, мониторинг слепых зон)

Современную мультимедийную систему с поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto

Цифровую приборную панель с возможностью персонализации

Качественную аудиосистему с поддержкой современных форматов

5. Комфорт и практичность

Даже при выборе спортивного автомобиля не стоит жертвовать базовым комфортом:

Удобство посадки и высадки для всех пассажиров

Достаточное пространство на задних сиденьях (если планируются поездки с пассажирами)

Объем багажника, соответствующий вашим потребностям

Шумоизоляцию салона

Климат-контроль с возможностью раздельной регулировки

6. Тест-драйв и личные впечатления

Никакие технические характеристики не заменят личного опыта. Обязательно проведите тест-драйв всех финалистов вашего списка и обратите внимание на:

Комфорт посадки за рулем и настройки водительского сиденья

Обзорность с места водителя

Усилие на руле и точность управления

Поведение автомобиля на разных типах дорог

Работу подвески на неровностях

Шумность салона на крейсерских скоростях

Помните, что автомобиль за 4 миллиона рублей — это серьезная инвестиция, и здесь не место импульсивным решениям. Взвесьте все перечисленные факторы, определите приоритеты и сделайте выбор, который будет приносить удовольствие на протяжении всего срока владения. 🚗