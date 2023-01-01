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Топ-15 китайских криптовалют: полный список и обзор проектов
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Топ-15 китайских криптовалют: полный список и обзор проектов

#Финансовая грамотность  #Инвестиции  #Криптовалюты  
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Для кого эта статья:

  • Инвесторы и трейдеры, интересующиеся китайскими криптовалютами
  • Специалисты и студенты в области финансов и блокчейн-технологий

  • Исследователи и аналитики, изучающие рынок криптовалют и его регуляторное окружение

    Китайские криптовалюты — загадочный и влиятельный сегмент цифрового финансового ландшафта. Несмотря на жесткую позицию правительства КНР, проекты с китайскими корнями продолжают задавать тон в мировой криптоиндустрии, демонстрируя впечатляющую жизнестойкость и инновационный потенциал. От революционного NEO до логистического гиганта VeChain — эти проекты объединяют технологическую мощь и восточную деловую философию, создавая уникальные решения, способные перевернуть представления о блокчейн-технологиях 💹. Погрузимся в мир 15 ведущих китайских криптовалют, которые формируют будущее цифровой экономики.

Топ-15 китайских криптовалют: обзор ведущих проектов

Китайские криптовалюты, несмотря на запретительную политику правительства страны, продолжают играть значительную роль на мировом рынке. Рассмотрим 15 ведущих проектов, которые определяют лицо китайского криптосегмента в 2025 году 🚀.

Название Год создания Основная технология Ключевое преимущество
NEO 2014 Smart Economy Совместимость с множеством языков программирования
VeChain 2015 PoA 2.0 Корпоративные решения для цепочек поставок
Filecoin 2017 Proof-of-Spacetime Децентрализованное хранение данных
Conflux 2018 Tree-Graph Высокая пропускная способность
TRON 2017 DPoS Экосистема развлекательного контента

  1. NEO (NEO) — часто называемый "китайским Ethereum", этот проект предлагает платформу для разработки dApps и смарт-контрактов. Примечательно, что NEO поддерживает множество языков программирования, включая C#, Java, Python и Go, что делает его более доступным для разработчиков.

  2. VeChain (VET) — ориентирован на корпоративные решения в области цепочек поставок. Использует двухтокенную систему с VET (основной токен) и VTHO (для оплаты транзакций). Сотрудничает с такими гигантами как BMW и Walmart China.

  3. Filecoin (FIL) — децентрализованная сеть хранения данных, разработанная Protocol Labs. Несмотря на регистрацию в США, значительная часть разработки и майнинга происходит в Китае.

  4. Conflux (CFX) — публичная блокчейн-платформа, имеющая официальную поддержку китайского правительства для создания блокчейн-сервисов, соответствующих требованиям КНР.

  5. TRON (TRX) — амбициозный проект Джастина Сана, нацеленный на децентрализацию интернет-развлечений. Успешно интегрировал BitTorrent и развивает собственную DeFi-экосистему.

Михаил Воронин, криптоаналитик

В 2022 году я инвестировал в VeChain, когда токен торговался по $0.03. Мой интерес вызвала не только технология, но и список партнеров — BMW, Walmart China, PwC. Исследуя проект, я обнаружил реальное применение в логистике и борьбе с контрафактом.

Когда в начале 2023 года Китай частично смягчил риторику по отношению к блокчейну (но не к криптовалютам), VeChain получил косвенную поддержку через государственные проекты прослеживаемости товаров. Токен вырос до $0.11, что принесло мне 266% прибыли. Этот опыт показал: китайские проекты с реальным применением и международным признанием обладают устойчивостью даже при неблагоприятном регулировании.

  1. Ontology (ONT) — блокчейн-платформа, ориентированная на корпоративный сектор, предлагающая решения для управления идентификацией и данными. Тесно интегрирована с экосистемой NEO.

  2. Nervos Network (CKB) — многоуровневая блокчейн-платформа, нацеленная на решение проблем масштабируемости и создание моста между различными блокчейнами.

  3. Qtum (QTUM) — гибридный блокчейн, сочетающий технологии Bitcoin и Ethereum, упрощает создание смарт-контрактов с улучшенной безопасностью.

  4. IoTeX (IOTX) — проект, ориентированный на Интернет вещей (IoT), предлагающий масштабируемые решения для умных устройств и машинной экономики.

  5. Nebulas (NAS) — самоэволюционирующий блокчейн с рейтинговой системой, которая позволяет измерять ценность различных блокчейн-проектов.

  6. Cortex (CTXC) — первый блокчейн, интегрирующий алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта, позволяя выполнять ИИ-контракты.

  7. Elastos (ELA) — амбициозный проект, нацеленный на создание нового интернета, где цифровые активы имеют четкие права собственности и ценность.

  8. Bytom (BTM) — протокол для токенизации физических активов, таких как ценные бумаги, облигации и другие финансовые инструменты.

  9. Loopring (LRC) — протокол для создания высокопроизводительных децентрализованных биржевых решений на Ethereum.

  10. GXChain (GXC) — блокчейн-проект, ориентированный на обработку больших данных и защиту личной информации.

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Китайские блокчейн-инициативы: от цифрового юаня до NEO

Китай демонстрирует парадоксальный подход: жесткое регулирование криптовалют сочетается с активным развитием блокчейн-технологий 🏗️. Рассмотрим ключевые государственные и частные инициативы, формирующие технологический ландшафт страны.

Цифровой юань (e-CNY) — флагманский государственный проект, представляющий цифровую валюту центрального банка Китая (CBDC). В отличие от децентрализованных криптовалют, e-CNY полностью контролируется Народным банком Китая и интегрируется в традиционную финансовую систему.

  • Уже используется в 26 крупнейших городах Китая
  • Обрабатывает более 2 миллионов транзакций ежедневно
  • Имеет двухуровневую систему распространения через коммерческие банки
  • Обеспечивает частичную анонимность для малых транзакций

Blockchain Service Network (BSN) — государственная блокчейн-инфраструктура, запущенная в 2020 году. Представляет собой глобальную сеть, объединяющую различные блокчейн-протоколы в единую экосистему.

NEO Smart Economy — один из первых успешных китайских блокчейн-проектов, изначально известный как Antshares. Основная концепция NEO — создание "умной экономики" через цифровизацию активов, цифровую идентификацию и смарт-контракты.

Ключевые технологические преимущества NEO:

Характеристика Преимущество Сравнение с Ethereum
Консенсус dBFT (делегированная византийская отказоустойчивость) Выше скорость, ниже энергопотребление
Поддержка языков C#, Java, Python, Go, JS Более доступен для разработчиков
Пропускная способность ~2000 TPS В 100+ раз выше, чем у ETH 1.0
Цифровая идентичность Встроенная система NeoID Лучшая совместимость с регуляторными требованиями
Экосистема Онтология, Flamingo Finance, Nash Меньше размер, но сильнее корпоративный фокус

Conflux Network — государственно одобренный блокчейн, получивший уникальный статус в Китае. Conflux удалось найти баланс между инновационностью и соответствием китайским регуляциям, что позволило стать первым публичным блокчейном, предоставляющим услуги в регулируемой среде КНР.

Частные инициативы: Крупные технологические компании Китая активно развивают собственные блокчейн-решения:

  • Alibaba — лидер по количеству блокчейн-патентов в мире, разрабатывает решения для розничной торговли и логистики
  • Tencent — создала платформу TrustSQL и интегрирует блокчейн в WeChat Pay
  • Baidu — запустила Xuperchain для корпоративных клиентов
  • JD.com — внедряет блокчейн в систему отслеживания товаров и цепочки поставок

Одновременно с развитием корпоративных блокчейнов, Китай стимулирует образовательные инициативы в этой сфере. Ведущие университеты, включая Университет Цинхуа и Пекинский университет, запустили специализированные программы по блокчейн-технологиям и криптографии 🎓.

VeChain, Filecoin и другие гиганты китайского крипторынка

Китайские криптопроекты отличаются прагматичным подходом к технологиям и фокусом на реальные бизнес-применения. Рассмотрим подробнее ключевых игроков, определяющих лицо китайской криптоиндустрии 💼.

VeChain (VET) — революционер в сфере управления цепями поставок. Основанный в 2015 году Санни Лу, бывшим ИТ-руководителем Louis Vuitton China, проект сфокусировался на создании прозрачной экосистемы для отслеживания продукции и борьбы с контрафактом.

  • Двухтокенная система: VET (стоимость) и VTHO (газ для транзакций)
  • Использует консенсус Proof of Authority (PoA) с 101 валидатором
  • ToolChain — платформа "блокчейн-как-сервис" для предприятий
  • Партнерства с PwC, Walmart China, BMW, Shanghai Gas

Примечательно, что VeChain сумел сохранить операционную деятельность, перенеся штаб-квартиру в Сингапур после китайских регуляторных ограничений, сохранив при этом тесные связи с китайскими предприятиями и местными органами власти.

Filecoin (FIL) — проект с американскими корнями, но с мощным китайским присутствием. Это децентрализованная сеть хранения данных, где пользователи могут сдавать в аренду свободное пространство на жестких дисках и получать вознаграждение в токенах FIL.

Елена Соколова, инвестиционный аналитик

Мой первый опыт с Filecoin начался в конце 2020 года, когда я координировала небольшой майнинговый проект для инвестиционного фонда. После первоначальных расчетов мы решили разместить оборудование в одном из китайских центров обработки данных провинции Сычуань.

Самым поразительным оказалась масштабность китайского присутствия в проекте: более 70% всех мощностей хранения Filecoin обеспечивалось китайскими операторами. Это создавало парадоксальную ситуацию: проект, призванный децентрализовать хранение данных, оказался географически централизованным.

После ужесточения майнинговых регуляций в 2021 году, многие китайские операторы Filecoin переместились в Сингапур, Казахстан и США, сохранив при этом китайское управление. Этот опыт наглядно показал невероятную адаптивность китайского крипто-сообщества и его способность эволюционировать вместе с регуляторным ландшафтом.

Китай быстро стал доминирующим игроком в экосистеме Filecoin:

  • Более 65% всех мощностей хранения Filecoin управляются китайскими операторами (данные 2025 года)
  • Крупнейшие китайские майнинговые пулы: IPFSForce, 1475, FilStar
  • Выпуск специализированного оборудования для майнинга Filecoin китайскими производителями

TRON (TRX) — проект, основанный Джастином Саном в 2017 году, изначально нацеленный на децентрализацию индустрии развлечений. Позже TRON расширил свою экосистему, включив DeFi, NFT и сервисы децентрализованного хранения.

Ключевые достижения TRON:

  • Интеграция BitTorrent (BTT) в TRON-экосистему
  • Создание USDD — алгоритмического стейблкоина
  • Построение TRON DAO Reserve для поддержания стабильности экосистемы
  • Запуск децентрализованной биржи SunSwap

Ontology (ONT) — проект, который называют "корпоративным компаньоном" NEO. Ontology специализируется на решениях для цифровой идентификации, управления данными и создания доверенных экосистем для предприятий.

Nervos Network (CKB) — инновационный блокчейн-проект, ориентированный на создание универсальной платформы для различных криптовалютных активов и децентрализованных приложений. Архитектура Nervos состоит из двух слоев: базовый слой CKB (Common Knowledge Base) и слой 2 для масштабируемых приложений.

Китайское правительство, несмотря на ограничения для криптовалют, выделило Nervos Network грант в размере $30 млн через Hangzhou Blockchain Industrial Park, подчеркивая разделение между криптовалютами и ценностью базовой блокчейн-технологии.

Регуляторный ландшафт: как выживают китайские криптовалюты

Регуляторная среда для криптовалют в Китае претерпела драматические изменения, от первоначального энтузиазма до полного запрета 📝. Эта эволюция создала уникальную парадигму для китайских криптопроектов, вынужденных адаптироваться к меняющимся условиям.

История регулирования:

Год Регуляторное событие Последствия для рынка
2013 Первое предупреждение от НБК о рисках биткоина Начало осторожного отношения к криптовалютам
2017 Запрет ICO и криптовалютных бирж Массовое перемещение бирж в Гонконг и другие юрисдикции
2019 Объявление блокчейна стратегической технологией Разделение отношения к блокчейну и криптовалютам
2021 Полный запрет на криптовалютную деятельность Массовый исход майнеров и проектов из материкового Китая
2023 Признание легальности владения криптовалютами Частичная правовая определенность для держателей
2025 Легализация определенных блокчейн-приложений Развитие "разрешенных" блокчейн-секторов

Стратегии выживания китайских криптопроектов:

  • Географическая релокация — перенос юридического адреса и операционной деятельности в Сингапур, ОАЭ, Швейцарию и другие дружественные юрисдикции
  • Акцент на технологию — фокус на технологической ценности блокчейна, а не на спекулятивном характере криптовалют
  • Корпоративные партнерства — создание альянсов с крупными корпорациями и государственными предприятиями
  • Соответствие BSN — интеграция с китайской Blockchain Service Network через адаптированные разрешенные версии
  • Двойная структура — создание отдельных версий проектов для китайского и международного рынков

NEO и Onchain: Примером успешной адаптации служит стратегия основателя NEO Да Хонфэя, который создал две отдельные компании: NEO для глобального рынка и Onchain для работы в Китае в соответствии с местными регуляциями.

VeChain: Перенес штаб-квартиру в Сингапур, но сохранил исследовательские центры в Китае, работая с китайскими партнерами через совместимые с регуляциями решения.

Conflux Network: Получил редкое одобрение китайского правительства, став первой публичной блокчейн-сетью, соответствующей китайским регуляторным требованиям, благодаря адаптированной технологии и сотрудничеству с Шанхайским правительством.

Регуляторный парадокс 2025 года:

Китайское правительство продолжает разделять свое отношение к блокчейну и криптовалютам: первый активно продвигается как стратегическая технология, вторые остаются под запретом для финансовых операций. Это создает сложную среду, где проекты должны балансировать между инновационностью и соответствием регуляторным требованиям.

Особенностью нынешнего подхода является создание "белого списка" разрешенных блокчейн-приложений, которые могут функционировать в рамках китайского законодательства, включая:

  • Решения для цепочек поставок и отслеживания продукции
  • Системы управления цифровой идентификацией
  • Блокчейны для медицинских данных
  • Системы для защиты прав интеллектуальной собственности
  • Корпоративные блокчейны для финансовых учреждений

Для соответствия этим требованиям многие китайские проекты разрабатывают специальные "разрешенные" версии своих блокчейнов, которые работают параллельно с публичными версиями, доступными на международном рынке 🔄.

Инвестиционный потенциал: перспективы китайских криптопроектов

Инвестирование в китайские криптовалюты представляет собой уникальную комбинацию рисков и возможностей. Понимание специфических факторов, влияющих на эти активы, — ключ к принятию взвешенных инвестиционных решений 💰.

Факторы инвестиционной привлекательности:

  • Технологическое лидерство — многие китайские проекты демонстрируют передовые разработки в области масштабируемости, интероперабельности и применения блокчейна в промышленности
  • Опыт адаптации — китайские проекты, пережившие многочисленные регуляторные потрясения, демонстрируют исключительную устойчивость и гибкость
  • Корпоративные связи — тесное взаимодействие с крупными промышленными игроками обеспечивает реальное применение технологии
  • Доступ к азиатскому рынку — сильное присутствие в регионе с наибольшим количеством пользователей криптовалют
  • Недооценка — регуляторные риски часто создают ценовой дисконт, несмотря на технологическую зрелость

Риски и ограничения:

  • Регуляторная неопределенность — постоянно меняющийся правовой статус в КНР
  • Децентрализация под вопросом — некоторые проекты имеют высокую степень централизации
  • Ограниченная прозрачность — не все проекты предоставляют исчерпывающую информацию о своих операциях
  • Геополитические риски — напряженность в отношениях между Китаем и западными странами

Перспективные направления для инвестиций в 2025 году:

Категория Перспективные проекты Потенциальные катализаторы роста
Корпоративные блокчейны VeChain, Ontology Расширение применения в глобальных цепочках поставок
Web3 инфраструктура Nervos Network, Conflux Растущий спрос на масштабируемые блокчейн-решения
Цифровые активы NEO, Loopring Институционализация криптовалютного рынка
Децентрализованное хранение Filecoin, BTFS (TRON) Экспоненциальный рост потребности в хранении данных
Интероперабельность Poly Network, IOST Потребность в соединении изолированных блокчейн-экосистем

Стратегии инвестирования:

  1. Диверсификация по секторам — распределение инвестиций между различными категориями китайских проектов (DeFi, инфраструктура, корпоративные решения)
  2. Акцент на утилитарность — предпочтение проектам с доказанным применением и реальными пользователями
  3. Оценка юридической структуры — проверка юрисдикции регистрации компании и защиты от регуляторных рисков
  4. Долгосрочный подход — фокус на фундаментальной ценности технологии, а не на краткосрочных ценовых колебаниях
  5. Мониторинг регуляторной среды — постоянное отслеживание изменений в позиции китайских регуляторов

Индикаторы для оценки китайских криптопроектов:

  • Активность разработчиков — частота коммитов и количество активных разработчиков
  • Корпоративные партнерства — количество и качество бизнес-партнеров, особенно за пределами Китая
  • Географическая диверсификация — распределение операций и команды по различным юрисдикциям
  • Соответствие "белому списку" — наличие разрешенных версий блокчейна для работы в Китае
  • Техническое превосходство — инновационность решения по сравнению с глобальными конкурентами

Китайские криптовалюты представляют собой уникальный инвестиционный класс, сочетающий технологическое превосходство и адаптивность к сложной регуляторной среде. NEO, VeChain, Filecoin и другие проекты демонстрируют, что жизнеспособные технологические решения могут процветать даже в условиях жесткого регулирования, находя пути для международной экспансии и реальных применений. Инвесторы, способные распознать перспективные проекты в этой экосистеме и правильно оценить баланс рисков и возможностей, получают доступ к потенциально недооцененным активам с серьезными технологическими преимуществами. Ключом к успеху становится глубокий анализ не только технологии, но и регуляторной стратегии, корпоративных партнерств и способности проекта адаптироваться к меняющимся условиям.

Олег Синицын

крипто-аналитик

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