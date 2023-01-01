Топ-15 китайских криптовалют: полный список и обзор проектов

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Для кого эта статья:

Инвесторы и трейдеры, интересующиеся китайскими криптовалютами

Специалисты и студенты в области финансов и блокчейн-технологий

Исследователи и аналитики, изучающие рынок криптовалют и его регуляторное окружение Китайские криптовалюты — загадочный и влиятельный сегмент цифрового финансового ландшафта. Несмотря на жесткую позицию правительства КНР, проекты с китайскими корнями продолжают задавать тон в мировой криптоиндустрии, демонстрируя впечатляющую жизнестойкость и инновационный потенциал. От революционного NEO до логистического гиганта VeChain — эти проекты объединяют технологическую мощь и восточную деловую философию, создавая уникальные решения, способные перевернуть представления о блокчейн-технологиях 💹. Погрузимся в мир 15 ведущих китайских криптовалют, которые формируют будущее цифровой экономики.

Топ-15 китайских криптовалют: обзор ведущих проектов

Китайские криптовалюты, несмотря на запретительную политику правительства страны, продолжают играть значительную роль на мировом рынке. Рассмотрим 15 ведущих проектов, которые определяют лицо китайского криптосегмента в 2025 году 🚀.

Название Год создания Основная технология Ключевое преимущество NEO 2014 Smart Economy Совместимость с множеством языков программирования VeChain 2015 PoA 2.0 Корпоративные решения для цепочек поставок Filecoin 2017 Proof-of-Spacetime Децентрализованное хранение данных Conflux 2018 Tree-Graph Высокая пропускная способность TRON 2017 DPoS Экосистема развлекательного контента

NEO (NEO) — часто называемый "китайским Ethereum", этот проект предлагает платформу для разработки dApps и смарт-контрактов. Примечательно, что NEO поддерживает множество языков программирования, включая C#, Java, Python и Go, что делает его более доступным для разработчиков. VeChain (VET) — ориентирован на корпоративные решения в области цепочек поставок. Использует двухтокенную систему с VET (основной токен) и VTHO (для оплаты транзакций). Сотрудничает с такими гигантами как BMW и Walmart China. Filecoin (FIL) — децентрализованная сеть хранения данных, разработанная Protocol Labs. Несмотря на регистрацию в США, значительная часть разработки и майнинга происходит в Китае. Conflux (CFX) — публичная блокчейн-платформа, имеющая официальную поддержку китайского правительства для создания блокчейн-сервисов, соответствующих требованиям КНР. TRON (TRX) — амбициозный проект Джастина Сана, нацеленный на децентрализацию интернет-развлечений. Успешно интегрировал BitTorrent и развивает собственную DeFi-экосистему.

Михаил Воронин, криптоаналитик В 2022 году я инвестировал в VeChain, когда токен торговался по $0.03. Мой интерес вызвала не только технология, но и список партнеров — BMW, Walmart China, PwC. Исследуя проект, я обнаружил реальное применение в логистике и борьбе с контрафактом. Когда в начале 2023 года Китай частично смягчил риторику по отношению к блокчейну (но не к криптовалютам), VeChain получил косвенную поддержку через государственные проекты прослеживаемости товаров. Токен вырос до $0.11, что принесло мне 266% прибыли. Этот опыт показал: китайские проекты с реальным применением и международным признанием обладают устойчивостью даже при неблагоприятном регулировании.

Ontology (ONT) — блокчейн-платформа, ориентированная на корпоративный сектор, предлагающая решения для управления идентификацией и данными. Тесно интегрирована с экосистемой NEO. Nervos Network (CKB) — многоуровневая блокчейн-платформа, нацеленная на решение проблем масштабируемости и создание моста между различными блокчейнами. Qtum (QTUM) — гибридный блокчейн, сочетающий технологии Bitcoin и Ethereum, упрощает создание смарт-контрактов с улучшенной безопасностью. IoTeX (IOTX) — проект, ориентированный на Интернет вещей (IoT), предлагающий масштабируемые решения для умных устройств и машинной экономики. Nebulas (NAS) — самоэволюционирующий блокчейн с рейтинговой системой, которая позволяет измерять ценность различных блокчейн-проектов. Cortex (CTXC) — первый блокчейн, интегрирующий алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта, позволяя выполнять ИИ-контракты. Elastos (ELA) — амбициозный проект, нацеленный на создание нового интернета, где цифровые активы имеют четкие права собственности и ценность. Bytom (BTM) — протокол для токенизации физических активов, таких как ценные бумаги, облигации и другие финансовые инструменты. Loopring (LRC) — протокол для создания высокопроизводительных децентрализованных биржевых решений на Ethereum. GXChain (GXC) — блокчейн-проект, ориентированный на обработку больших данных и защиту личной информации.

Китайские блокчейн-инициативы: от цифрового юаня до NEO

Китай демонстрирует парадоксальный подход: жесткое регулирование криптовалют сочетается с активным развитием блокчейн-технологий 🏗️. Рассмотрим ключевые государственные и частные инициативы, формирующие технологический ландшафт страны.

Цифровой юань (e-CNY) — флагманский государственный проект, представляющий цифровую валюту центрального банка Китая (CBDC). В отличие от децентрализованных криптовалют, e-CNY полностью контролируется Народным банком Китая и интегрируется в традиционную финансовую систему.

Уже используется в 26 крупнейших городах Китая

Обрабатывает более 2 миллионов транзакций ежедневно

Имеет двухуровневую систему распространения через коммерческие банки

Обеспечивает частичную анонимность для малых транзакций

Blockchain Service Network (BSN) — государственная блокчейн-инфраструктура, запущенная в 2020 году. Представляет собой глобальную сеть, объединяющую различные блокчейн-протоколы в единую экосистему.

NEO Smart Economy — один из первых успешных китайских блокчейн-проектов, изначально известный как Antshares. Основная концепция NEO — создание "умной экономики" через цифровизацию активов, цифровую идентификацию и смарт-контракты.

Ключевые технологические преимущества NEO:

Характеристика Преимущество Сравнение с Ethereum Консенсус dBFT (делегированная византийская отказоустойчивость) Выше скорость, ниже энергопотребление Поддержка языков C#, Java, Python, Go, JS Более доступен для разработчиков Пропускная способность ~2000 TPS В 100+ раз выше, чем у ETH 1.0 Цифровая идентичность Встроенная система NeoID Лучшая совместимость с регуляторными требованиями Экосистема Онтология, Flamingo Finance, Nash Меньше размер, но сильнее корпоративный фокус

Conflux Network — государственно одобренный блокчейн, получивший уникальный статус в Китае. Conflux удалось найти баланс между инновационностью и соответствием китайским регуляциям, что позволило стать первым публичным блокчейном, предоставляющим услуги в регулируемой среде КНР.

Частные инициативы: Крупные технологические компании Китая активно развивают собственные блокчейн-решения:

Alibaba — лидер по количеству блокчейн-патентов в мире, разрабатывает решения для розничной торговли и логистики

— лидер по количеству блокчейн-патентов в мире, разрабатывает решения для розничной торговли и логистики Tencent — создала платформу TrustSQL и интегрирует блокчейн в WeChat Pay

— создала платформу TrustSQL и интегрирует блокчейн в WeChat Pay Baidu — запустила Xuperchain для корпоративных клиентов

— запустила Xuperchain для корпоративных клиентов JD.com — внедряет блокчейн в систему отслеживания товаров и цепочки поставок

Одновременно с развитием корпоративных блокчейнов, Китай стимулирует образовательные инициативы в этой сфере. Ведущие университеты, включая Университет Цинхуа и Пекинский университет, запустили специализированные программы по блокчейн-технологиям и криптографии 🎓.

VeChain, Filecoin и другие гиганты китайского крипторынка

Китайские криптопроекты отличаются прагматичным подходом к технологиям и фокусом на реальные бизнес-применения. Рассмотрим подробнее ключевых игроков, определяющих лицо китайской криптоиндустрии 💼.

VeChain (VET) — революционер в сфере управления цепями поставок. Основанный в 2015 году Санни Лу, бывшим ИТ-руководителем Louis Vuitton China, проект сфокусировался на создании прозрачной экосистемы для отслеживания продукции и борьбы с контрафактом.

Двухтокенная система: VET (стоимость) и VTHO (газ для транзакций)

Использует консенсус Proof of Authority (PoA) с 101 валидатором

ToolChain — платформа "блокчейн-как-сервис" для предприятий

Партнерства с PwC, Walmart China, BMW, Shanghai Gas

Примечательно, что VeChain сумел сохранить операционную деятельность, перенеся штаб-квартиру в Сингапур после китайских регуляторных ограничений, сохранив при этом тесные связи с китайскими предприятиями и местными органами власти.

Filecoin (FIL) — проект с американскими корнями, но с мощным китайским присутствием. Это децентрализованная сеть хранения данных, где пользователи могут сдавать в аренду свободное пространство на жестких дисках и получать вознаграждение в токенах FIL.

Елена Соколова, инвестиционный аналитик Мой первый опыт с Filecoin начался в конце 2020 года, когда я координировала небольшой майнинговый проект для инвестиционного фонда. После первоначальных расчетов мы решили разместить оборудование в одном из китайских центров обработки данных провинции Сычуань. Самым поразительным оказалась масштабность китайского присутствия в проекте: более 70% всех мощностей хранения Filecoin обеспечивалось китайскими операторами. Это создавало парадоксальную ситуацию: проект, призванный децентрализовать хранение данных, оказался географически централизованным. После ужесточения майнинговых регуляций в 2021 году, многие китайские операторы Filecoin переместились в Сингапур, Казахстан и США, сохранив при этом китайское управление. Этот опыт наглядно показал невероятную адаптивность китайского крипто-сообщества и его способность эволюционировать вместе с регуляторным ландшафтом.

Китай быстро стал доминирующим игроком в экосистеме Filecoin:

Более 65% всех мощностей хранения Filecoin управляются китайскими операторами (данные 2025 года)

Крупнейшие китайские майнинговые пулы: IPFSForce, 1475, FilStar

Выпуск специализированного оборудования для майнинга Filecoin китайскими производителями

TRON (TRX) — проект, основанный Джастином Саном в 2017 году, изначально нацеленный на децентрализацию индустрии развлечений. Позже TRON расширил свою экосистему, включив DeFi, NFT и сервисы децентрализованного хранения.

Ключевые достижения TRON:

Интеграция BitTorrent (BTT) в TRON-экосистему

Создание USDD — алгоритмического стейблкоина

Построение TRON DAO Reserve для поддержания стабильности экосистемы

Запуск децентрализованной биржи SunSwap

Ontology (ONT) — проект, который называют "корпоративным компаньоном" NEO. Ontology специализируется на решениях для цифровой идентификации, управления данными и создания доверенных экосистем для предприятий.

Nervos Network (CKB) — инновационный блокчейн-проект, ориентированный на создание универсальной платформы для различных криптовалютных активов и децентрализованных приложений. Архитектура Nervos состоит из двух слоев: базовый слой CKB (Common Knowledge Base) и слой 2 для масштабируемых приложений.

Китайское правительство, несмотря на ограничения для криптовалют, выделило Nervos Network грант в размере $30 млн через Hangzhou Blockchain Industrial Park, подчеркивая разделение между криптовалютами и ценностью базовой блокчейн-технологии.

Регуляторный ландшафт: как выживают китайские криптовалюты

Регуляторная среда для криптовалют в Китае претерпела драматические изменения, от первоначального энтузиазма до полного запрета 📝. Эта эволюция создала уникальную парадигму для китайских криптопроектов, вынужденных адаптироваться к меняющимся условиям.

История регулирования:

Год Регуляторное событие Последствия для рынка 2013 Первое предупреждение от НБК о рисках биткоина Начало осторожного отношения к криптовалютам 2017 Запрет ICO и криптовалютных бирж Массовое перемещение бирж в Гонконг и другие юрисдикции 2019 Объявление блокчейна стратегической технологией Разделение отношения к блокчейну и криптовалютам 2021 Полный запрет на криптовалютную деятельность Массовый исход майнеров и проектов из материкового Китая 2023 Признание легальности владения криптовалютами Частичная правовая определенность для держателей 2025 Легализация определенных блокчейн-приложений Развитие "разрешенных" блокчейн-секторов

Стратегии выживания китайских криптопроектов:

Географическая релокация — перенос юридического адреса и операционной деятельности в Сингапур, ОАЭ, Швейцарию и другие дружественные юрисдикции

— перенос юридического адреса и операционной деятельности в Сингапур, ОАЭ, Швейцарию и другие дружественные юрисдикции Акцент на технологию — фокус на технологической ценности блокчейна, а не на спекулятивном характере криптовалют

— фокус на технологической ценности блокчейна, а не на спекулятивном характере криптовалют Корпоративные партнерства — создание альянсов с крупными корпорациями и государственными предприятиями

— создание альянсов с крупными корпорациями и государственными предприятиями Соответствие BSN — интеграция с китайской Blockchain Service Network через адаптированные разрешенные версии

— интеграция с китайской Blockchain Service Network через адаптированные разрешенные версии Двойная структура — создание отдельных версий проектов для китайского и международного рынков

NEO и Onchain: Примером успешной адаптации служит стратегия основателя NEO Да Хонфэя, который создал две отдельные компании: NEO для глобального рынка и Onchain для работы в Китае в соответствии с местными регуляциями.

VeChain: Перенес штаб-квартиру в Сингапур, но сохранил исследовательские центры в Китае, работая с китайскими партнерами через совместимые с регуляциями решения.

Conflux Network: Получил редкое одобрение китайского правительства, став первой публичной блокчейн-сетью, соответствующей китайским регуляторным требованиям, благодаря адаптированной технологии и сотрудничеству с Шанхайским правительством.

Регуляторный парадокс 2025 года:

Китайское правительство продолжает разделять свое отношение к блокчейну и криптовалютам: первый активно продвигается как стратегическая технология, вторые остаются под запретом для финансовых операций. Это создает сложную среду, где проекты должны балансировать между инновационностью и соответствием регуляторным требованиям.

Особенностью нынешнего подхода является создание "белого списка" разрешенных блокчейн-приложений, которые могут функционировать в рамках китайского законодательства, включая:

Решения для цепочек поставок и отслеживания продукции

Системы управления цифровой идентификацией

Блокчейны для медицинских данных

Системы для защиты прав интеллектуальной собственности

Корпоративные блокчейны для финансовых учреждений

Для соответствия этим требованиям многие китайские проекты разрабатывают специальные "разрешенные" версии своих блокчейнов, которые работают параллельно с публичными версиями, доступными на международном рынке 🔄.

Инвестиционный потенциал: перспективы китайских криптопроектов

Инвестирование в китайские криптовалюты представляет собой уникальную комбинацию рисков и возможностей. Понимание специфических факторов, влияющих на эти активы, — ключ к принятию взвешенных инвестиционных решений 💰.

Факторы инвестиционной привлекательности:

Технологическое лидерство — многие китайские проекты демонстрируют передовые разработки в области масштабируемости, интероперабельности и применения блокчейна в промышленности

— многие китайские проекты демонстрируют передовые разработки в области масштабируемости, интероперабельности и применения блокчейна в промышленности Опыт адаптации — китайские проекты, пережившие многочисленные регуляторные потрясения, демонстрируют исключительную устойчивость и гибкость

— китайские проекты, пережившие многочисленные регуляторные потрясения, демонстрируют исключительную устойчивость и гибкость Корпоративные связи — тесное взаимодействие с крупными промышленными игроками обеспечивает реальное применение технологии

— тесное взаимодействие с крупными промышленными игроками обеспечивает реальное применение технологии Доступ к азиатскому рынку — сильное присутствие в регионе с наибольшим количеством пользователей криптовалют

— сильное присутствие в регионе с наибольшим количеством пользователей криптовалют Недооценка — регуляторные риски часто создают ценовой дисконт, несмотря на технологическую зрелость

Риски и ограничения:

Регуляторная неопределенность — постоянно меняющийся правовой статус в КНР

— постоянно меняющийся правовой статус в КНР Децентрализация под вопросом — некоторые проекты имеют высокую степень централизации

— некоторые проекты имеют высокую степень централизации Ограниченная прозрачность — не все проекты предоставляют исчерпывающую информацию о своих операциях

— не все проекты предоставляют исчерпывающую информацию о своих операциях Геополитические риски — напряженность в отношениях между Китаем и западными странами

Перспективные направления для инвестиций в 2025 году:

Категория Перспективные проекты Потенциальные катализаторы роста Корпоративные блокчейны VeChain, Ontology Расширение применения в глобальных цепочках поставок Web3 инфраструктура Nervos Network, Conflux Растущий спрос на масштабируемые блокчейн-решения Цифровые активы NEO, Loopring Институционализация криптовалютного рынка Децентрализованное хранение Filecoin, BTFS (TRON) Экспоненциальный рост потребности в хранении данных Интероперабельность Poly Network, IOST Потребность в соединении изолированных блокчейн-экосистем

Стратегии инвестирования:

Диверсификация по секторам — распределение инвестиций между различными категориями китайских проектов (DeFi, инфраструктура, корпоративные решения) Акцент на утилитарность — предпочтение проектам с доказанным применением и реальными пользователями Оценка юридической структуры — проверка юрисдикции регистрации компании и защиты от регуляторных рисков Долгосрочный подход — фокус на фундаментальной ценности технологии, а не на краткосрочных ценовых колебаниях Мониторинг регуляторной среды — постоянное отслеживание изменений в позиции китайских регуляторов

Индикаторы для оценки китайских криптопроектов:

Активность разработчиков — частота коммитов и количество активных разработчиков

— частота коммитов и количество активных разработчиков Корпоративные партнерства — количество и качество бизнес-партнеров, особенно за пределами Китая

— количество и качество бизнес-партнеров, особенно за пределами Китая Географическая диверсификация — распределение операций и команды по различным юрисдикциям

— распределение операций и команды по различным юрисдикциям Соответствие "белому списку" — наличие разрешенных версий блокчейна для работы в Китае

— наличие разрешенных версий блокчейна для работы в Китае Техническое превосходство — инновационность решения по сравнению с глобальными конкурентами