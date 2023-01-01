Топ-15 фондов на Московской бирже, выплачивающих дивиденды

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Для кого эта статья:

Инвесторы, интересующиеся пассивным доходом через дивидендные фонды

Люди, стремящиеся к финансовой стабильности и минимизации рисков

Начинающие инвесторы, желающие узнать о дивидендных фондах и способах их покупки Инвестиционный портфель, приносящий регулярный доход без активного участия — мечта каждого инвестора. Дивидендные фонды на Московской бирже представляют именно такую возможность: стабильные выплаты при минимальных усилиях. В 2025 году, когда волатильность рынков остается высокой, грамотный выбор дивидендных ETF и ПИФов становится не роскошью, а необходимостью для защиты капитала и обеспечения постоянного денежного потока. Разберем топ-15 инструментов, которые достойны внимания даже самых консервативных инвесторов. 💼

Что такое дивидендные фонды на Московской бирже

Дивидендные фонды — это инвестиционные инструменты, позволяющие приобрести диверсифицированный портфель акций компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды своим акционерам. На Московской бирже представлены два основных типа таких фондов: биржевые инвестиционные фонды (ETF) и паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

ETF (Exchange Traded Funds) — торгуются на бирже как обычные акции, имеют высокую ликвидность и низкие комиссии за управление (обычно 0,5-1,5% годовых), а структура активов прозрачна и доступна инвесторам. ПИФы управляются профессиональными управляющими компаниями, имеют более высокие комиссии (до 3-5% годовых), но часто предлагают более активное управление портфелем.

Александр Петров, персональный финансовый советник Мой клиент Михаил, 42-летний предприниматель, обратился ко мне с классической проблемой: бизнес приносил непредсказуемый доход, а он хотел финансовой стабильности для семьи. "Я готов инвестировать, но не хочу постоянно следить за котировками", — сказал он. Мы сформировали портфель из дивидендных фондов, распределив 5 миллионов рублей между БПИФ "РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации", VTBM и другими дивидендными инструментами. Через 18 месяцев Михаил получал стабильные ежеквартальные выплаты около 87,500 рублей, что позволило покрывать часть семейных расходов независимо от колебаний в его бизнесе. "Самое ценное — я больше не просыпаюсь ночью, думая о финансовой безопасности детей", — поделился он недавно.

Дивидендные фонды на Московской бирже имеют несколько ключевых характеристик, которые делают их привлекательными для инвесторов:

Регулярные выплаты — в зависимости от политики фонда выплаты могут производиться ежеквартально, раз в полгода или ежегодно

Внутренняя диверсификация — приобретая один фонд, инвестор получает доступ к десяткам или сотням ценных бумаг

Профессиональное управление — специалисты управляющей компании контролируют состав и структуру портфеля

Низкий порог входа — многие фонды доступны от 1000 рублей

Налоговая эффективность — управляющие компании оптимизируют структуру портфеля для минимизации налоговой нагрузки

Важно понимать разницу между фондами, которые непосредственно выплачивают дивиденды инвесторам, и фондами реинвестирования, которые направляют полученные дивиденды на покупку новых активов, увеличивая стоимость пая. В 2025 году на Московской бирже представлено более 30 фондов с дивидендными выплатами, при этом ключевую роль играют 15 лидеров рынка. 🌟

Тип фонда Особенности Средняя дивидендная доходность Периодичность выплат ETF на российские акции Высокая ликвидность, низкие комиссии 6-10% Ежеквартально/полугодие ETF на иностранные активы Валютная диверсификация 3-6% Ежеквартально БПИФ на облигации Низкая волатильность, стабильные выплаты 7-12% Ежемесячно/ежеквартально ОПИФ смешанных инвестиций Гибкая стратегия управления 5-9% Раз в полгода/год

ТОП-15 биржевых фондов с регулярными выплатами дивидендов

Рассмотрим 15 лидеров среди дивидендных фондов на Московской бирже в 2025 году. Рейтинг составлен на основе комплексного анализа дивидендной доходности, стабильности выплат и надежности управляющих компаний. 📊

БПИФ "РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации" (RUCB) – Доходность 9,8%. Фонд инвестирует в еврооблигации крупнейших российских компаний. Выплаты производятся ежеквартально, комиссия за управление – 0,95% годовых. FinEx Российские корпоративные облигации (FXRB) – Доходность 8,7%. Включает облигации российских компаний с высоким кредитным рейтингом. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 0,85% годовых. Тинькофф Вечный портфель RUB (TIPA) – Доходность 7,5%. Сбалансированная стратегия, включающая облигации и дивидендные акции. Выплаты раз в полгода, комиссия – 1,2% годовых. ВТБ Акции компаний выплачивающих дивиденды (VTBM) – Доходность 8,3%. Фокус на российские компании с высокими дивидендами. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 1,5% годовых. БПИФ "Сбер – Индекс Мосбиржи полной доходности" (SBMX) – Доходность 7,9%. Широкая диверсификация по российскому рынку. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 0,8% годовых. FinEx MSCI Russia Total Return ETF (FXRL) – Доходность 7,2%. Глобально диверсифицированный портфель с акцентом на российский рынок. Выплаты дважды в год, комиссия – 0,9% годовых. Альфа-Капитал Дивиденды (ACDV) – Доходность 8,5%. Ориентация на акции с высокой дивидендной доходностью. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 1,8% годовых. БПИФ "ВТБ – Корпоративные облигации. Отбор" (VTBB) – Доходность 8,9%. Селективный подход к выбору облигаций корпоративных эмитентов. Ежемесячные выплаты, комиссия – 0,75% годовых. FinEx Глобальные дивиденды (FXDV) – Доходность 6,8%. Международная диверсификация по дивидендным акциям. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 1,35% годовых. Газпромбанк – Облигации плюс (GPBM) – Доходность 9,1%. Фокус на высокодоходные корпоративные облигации. Выплаты раз в три месяца, комиссия – 1,1% годовых. БПИФ "РСХБ – Фонд Акций первого эшелона" (RSHE) – Доходность 6,5%. Инвестиции в "голубые фишки" российского рынка. Выплаты дважды в год, комиссия – 1,3% годовых. Тинькофф Облигации USD (TUBI) – Доходность 7,8% в долларовом эквиваленте. Долларовые облигации с высоким рейтингом. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 1,25% годовых. БПИФ "Сбер – Долгосрочный долг РФ" (SBDL) – Доходность 8,4%. Государственные облигации с длительным сроком погашения. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 0,7% годовых. Альфа-Капитал Государственные облигации (AKMB) – Доходность 8,0%. ОФЗ с различными сроками погашения. Выплаты раз в полгода, комиссия – 0,9% годовых. ВТБ Фонд Еврооблигаций (VTBE) – Доходность 8,6%. Еврооблигации российских эмитентов. Ежеквартальные выплаты, комиссия – 1,4% годовых.

Ирина Соколова, инвестиционный стратег Моя самая интересная история связана с группой врачей из региональной клиники, которые объединились для коллективных инвестиций. Их бюджет был скромным — всего 300 тысяч рублей на шестерых. "Мы хотим что-то надежное, что позволит нам хотя бы раз в квартал собираться и видеть результат", — объяснили они мне. Я порекомендовала им комбинацию из трех фондов: VTBB для ежемесячных выплат, FXRB для стабильности и небольшую долю FXDV для диверсификации по странам. Через год их портфель вырос до 330 тысяч, но главное — они получили выплаты около 25 тысяч рублей. "Эти деньги мы тратим на наши встречи в хорошем ресторане, где обсуждаем следующие инвестиции", — рассказала мне их представитель. Этот кейс показывает, как дивидендные фонды могут не только приносить доход, но и становиться фундаментом для финансового образования и сообщества.

Секторальное разделение фондов, платящих дивиденды

Понимание секторального распределения дивидендных фондов критически важно для построения сбалансированного инвестиционного портфеля. Каждый сектор экономики имеет свои циклы развития, риски и потенциал доходности. Профессиональные инвесторы стремятся диверсифицировать вложения между различными секторами для минимизации рисков и стабилизации денежного потока. 🔄

Рассмотрим основные секторальные группы дивидендных фондов на Московской бирже:

Фонды сырьевого сектора — включают акции и облигации нефтегазовых, металлургических и горнодобывающих компаний. Характеризуются высокой дивидендной доходностью (7-12%), но повышенной волатильностью, связанной с колебаниями цен на сырье. Примеры: БПИФ "РСХБ – Фонд Акций первого эшелона" (RSHE), который имеет значительную долю нефтегазового сектора. Фонды финансового сектора — представлены бумагами банков, страховых компаний и финансовых организаций. Средняя дивидендная доходность 6-9%. Демонстрируют чувствительность к изменениям процентных ставок. Примеры: VTBM, включающий акции крупнейших российских банков. Фонды телекоммуникационного сектора — инвестируют в компании связи и IT. Характеризуются умеренной, но стабильной доходностью (5-7%). Примеры: включены в смешанные фонды типа TIPA, с существенной долей телекоммуникационных компаний. Фонды потребительского сектора — акции ритейлеров и производителей товаров повседневного спроса. Относительно устойчивы к экономическим циклам, дивидендная доходность 4-7%. Представлены в индексных фондах SBMX и FXRL. Фонды электроэнергетики — энергетические компании известны стабильными дивидендами (6-9%), но подвержены регуляторным рискам. Включены в секторальную структуру ACDV. Фонды государственных облигаций — наиболее консервативный сектор с доходностью 7-9%. Примеры: SBDL и AKMB, предлагающие максимальную надежность при умеренной доходности. Фонды корпоративных облигаций — предлагают баланс между доходностью (8-11%) и риском. Примеры: RUCB, FXRB, VTBB — лидеры по стабильности выплат. Фонды международной диверсификации — обеспечивают защиту от локальных рисков российского рынка. Доходность 5-7% с возможностью валютной переоценки. Примеры: FXDV и TUBI.

Оптимальное распределение инвестиций по секторам зависит от вашего инвестиционного профиля, горизонта и целей. Консервативные инвесторы предпочитают большую долю облигационных фондов (60-70%), а более агрессивные — увеличивают долю сырьевых и технологических секторов. Сбалансированный подход предполагает выделение 40-50% на облигационные фонды и равномерное распределение остальной части между секторальными фондами акций. 📈

Сектор Средняя дивидендная доходность Волатильность Рекомендуемая доля в портфеле Сырьевой 7-12% Высокая 10-20% Финансовый 6-9% Средняя 15-20% Телекоммуникационный 5-7% Умеренная 5-10% Потребительский 4-7% Низкая 10-15% Электроэнергетика 6-9% Средняя 5-10% Государственные облигации 7-9% Очень низкая 20-30% Корпоративные облигации 8-11% Низкая 20-30% Международная диверсификация 5-7% Средняя 5-15%

Стратегии инвестирования в дивидендные фонды Мосбиржи

Грамотный подход к инвестированию в дивидендные фонды требует четкой стратегии, учитывающей индивидуальные финансовые цели и профиль риска. Предлагаю пять эффективных стратегий, которые показывают высокую результативность на российском рынке в 2025 году. 💡

Стратегия "Денежный поток" — ориентирована на максимизацию регулярных дивидендных выплат для текущего использования. Портфель формируется из фондов с максимальной дивидендной доходностью и частыми выплатами: RUCB, VTBB, FXRB. Рекомендуется распределение: 40% в корпоративные облигации, 30% в государственные облигации, 30% в высокодивидендные акции. Преимущество: стабильный ежемесячный поток дивидендов с минимальной просадкой капитала. Стратегия "Защита от инфляции" — нацелена на превышение дивидендной доходностью уровня инфляции. Ключевые инструменты: VTBM, ACDV, GPBM. Распределение: 50% в высокодоходные корпоративные облигации, 30% в защищенные от инфляции государственные облигации, 20% в акции компаний с устойчивым ростом дивидендов. Преимущество: сохранение покупательной способности капитала на длительном горизонте. Стратегия "Валютная диверсификация" — защита от валютных рисков и девальвации рубля. Распределение: 40% в TUBI, 30% в FXDV, 30% в российские фонды VTBM и FXRB. Преимущество: хеджирование валютных рисков при сохранении дивидендного потока. Стратегия "Дивидендный реинвестор" — фокус на долгосрочный рост капитала путем реинвестирования полученных дивидендов. Распределение: 50% в SBMX, 30% в FXRL, 20% в TIPA. Преимущество: максимизация эффекта сложного процента и долгосрочная капитализация. Стратегия "Сезонная ротация" — основана на переключении между секторами с учетом экономических циклов и сезонности выплат. Предполагает активное управление: покупка фондов сырьевого сектора за 2-3 месяца до дивидендных выплат, затем переключение на финансовый сектор и т.д. Требует более глубокого анализа и времени, но позволяет повысить суммарную доходность на 2-3% годовых.

Для большинства инвесторов оптимальным решением будет комбинация нескольких стратегий. Например, 60% портфеля по стратегии "Денежный поток" для обеспечения регулярного дохода и 40% по стратегии "Дивидендный реинвестор" для долгосрочного роста капитала. Важно помнить о ребалансировке портфеля — рекомендуется пересматривать распределение активов ежеквартально и корректировать согласно изменениям на рынке. 🔍

Для консервативных инвесторов: 70% в облигационные фонды (RUCB, SBDL, FXRB), 20% в высокодивидендные акции (VTBM), 10% в фонды международной диверсификации (FXDV).

70% в облигационные фонды (RUCB, SBDL, FXRB), 20% в высокодивидендные акции (VTBM), 10% в фонды международной диверсификации (FXDV). Для сбалансированных инвесторов: 50% в облигационные фонды (VTBB, GPBM), 40% в дивидендные акции (ACDV, SBMX), 10% в валютные инструменты (TUBI).

50% в облигационные фонды (VTBB, GPBM), 40% в дивидендные акции (ACDV, SBMX), 10% в валютные инструменты (TUBI). Для агрессивных инвесторов: 30% в облигационные фонды (RUCB), 50% в высокодивидендные акции разных секторов (VTBM, RSHE), 20% в международные фонды (FXDV, TUBI).

Важнейший принцип работы с дивидендными фондами — последовательность. Регулярные инвестиции, даже небольшие, через механизм усреднения и реинвестирования приводят к существенному росту капитала и дивидендного потока в долгосрочной перспективе. 🌱

Как купить фонды с дивидендами через брокерский счёт

Процесс приобретения дивидендных фондов на Московской бирже прост и доступен даже начинающим инвесторам. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий и важные нюансы, которые необходимо учитывать. 🧩

Шаг 1: Выбор брокера и открытие счета

Выберите надежного брокера с лицензией ЦБ РФ и низкими комиссиями за обслуживание (Тинькофф Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции, Сбер Инвестор, Альфа-Инвестиции и др.)

Заполните онлайн-заявку на открытие брокерского счета

Пройдите идентификацию (обычно через онлайн-процедуру или в отделении банка)

Подпишите договор на брокерское обслуживание (часто цифровой подписью)

Пополните счет удобным способом (банковская карта, перевод и т.д.)

Шаг 2: Выбор типа счета

У большинства брокеров есть несколько типов счетов, выбор зависит от ваших инвестиционных целей:

Обычный брокерский счет — подходит для активной торговли, без налоговых льгот

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — предоставляет налоговые вычеты (тип А — возврат 13% от внесенных средств, максимум 52 000 руб. в год; тип Б — освобождение от НДФЛ на доходы от инвестиций)

Для дивидендных стратегий особенно выгоден ИИС типа Б, так как позволяет получать дивидендные выплаты без уплаты налога (при условии, что счет открыт на срок от 3 лет).

Шаг 3: Поиск и покупка фондов

В торговом терминале брокера найдите раздел "Каталог", "Биржевые фонды" или "ETF и ПИФы" Введите в поиске тикер фонда (например, RUCB, VTBM, FXRB) Изучите карточку фонда: состав, историческую доходность, размер комиссий, периодичность дивидендных выплат Нажмите кнопку "Купить" и укажите количество лотов или сумму инвестиций Выберите тип заявки: "рыночная" (исполнится по текущей цене сразу) или "лимитная" (исполнится, только если цена достигнет указанного вами уровня) Подтвердите сделку

Шаг 4: Получение дивидендов

Дивиденды по фондам выплачиваются автоматически. Процесс происходит следующим образом:

Управляющая компания объявляет дату закрытия реестра (дата фиксации)

Чтобы получить дивиденды, нужно владеть паями фонда на дату закрытия реестра

Дивиденды зачисляются на ваш брокерский счет обычно в течение 7-10 рабочих дней после даты фиксации

С дивидендов автоматически удерживается налог (13% для резидентов РФ), кроме случаев инвестирования через ИИС типа Б

Шаг 5: Оптимизация и реинвестирование

Для максимизации эффекта от дивидендных инвестиций:

Настройте автоматическое реинвестирование дивидендов (если такая функция доступна у брокера)

Регулярно пополняйте инвестиционный портфель (например, ежемесячно)

Отслеживайте изменения в дивидендной политике фондов

Раз в квартал проводите ребалансировку портфеля для поддержания оптимального соотношения активов

При покупке дивидендных фондов важно обратить внимание на ликвидность — способность быстро продать актив без существенной потери в цене. Лидеры рынка, такие как RUCB, FXRB, SBMX и VTBM, обычно имеют высокую ликвидность с узким спредом между ценой покупки и продажи, что гарантирует комфортный вход и выход из инвестиций. 🔄