ТОП-10 ОФЗ с большим купонным доходом – сравнение выпусков и ставки

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Для кого эта статья:

Рациональные инвесторы, интересующиеся доходными активами

Люди, планирующие улучшить свои инвестиционные навыки и знания о фондовом рынке

Тем, кто ищет способы защиты капитала от инфляции и получения стабильного дохода Охота на самые доходные облигации федерального займа — занятие для рациональных инвесторов, понимающих ценность надежных активов. В 2025 году рынок ОФЗ предлагает заманчивые возможности с купонным доходом, превышающим инфляцию и ставки по депозитам. Изучив сравнительные характеристики топовых выпусков, даже консервативный инвестор способен формировать портфель с предсказуемой доходностью 10-12% годовых. Давайте разберемся, какие ОФЗ действительно заслуживают места в инвестиционном портфеле, и почему высокий купон — не единственный фактор при их выборе. 🔍

Что такое ОФЗ с высоким купонным доходом

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ для финансирования федерального бюджета. Фактически, приобретая ОФЗ, инвестор одалживает деньги государству и получает за это вознаграждение в виде купонного дохода. 💰

ОФЗ с высоким купонным доходом — это выпуски облигаций, предлагающие инвесторам процентные выплаты выше среднерыночных. В 2025 году к высокодоходным можно отнести ОФЗ с купоном от 9% годовых и выше.

Важно понимать, что купонный доход и доходность к погашению — разные понятия. Купон — фиксированная выплата, определенная условиями выпуска. Доходность к погашению учитывает и купон, и разницу между ценой покупки и номиналом облигации.

Андрей Соколов, старший портфельный управляющий Мой клиент, владелец небольшого бизнеса Павел, всегда считал инвестиции в ценные бумаги рискованными и предпочитал держать свободные средства на депозитах. Когда процентные ставки по вкладам упали до 5-6%, я предложил ему рассмотреть ОФЗ с купоном 9,5%. Поначалу он скептически отнесся к идее, опасаясь сложности входа на фондовый рынок. Мы открыли брокерский счет и вложили 3 миллиона рублей в ОФЗ 26237. Спустя год Павел признал, что реальная доходность оказалась на 3,2% выше депозита с учетом налоговых льгот и отсутствия комиссий за управление. С тех пор он регулярно реинвестирует часть купонных выплат в новые выпуски ОФЗ, формируя лестницу погашений.

Основные характеристики ОФЗ с высоким купоном:

Надежность государственных гарантий (минимальный кредитный риск)

Купонные выплаты выше уровня инфляции (в идеале)

Высокая ликвидность на вторичном рынке

Налоговые льготы на купонный доход для облигаций, выпущенных после 2017 года

Возможная дополнительная доходность за счет изменения рыночной цены

На размер купона влияют следующие факторы:

Фактор Влияние на купонную ставку Ключевая ставка ЦБ РФ Прямое: повышение ключевой ставки ведет к повышению доходности новых выпусков Срок до погашения Обычно, чем дольше срок, тем выше купон (премия за долгосрочное инвестирование) Инфляционные ожидания Прямое: рост инфляционных ожиданий стимулирует повышение купонных ставок Спрос на государственные облигации Обратное: высокий спрос позволяет государству предлагать более низкие ставки Геополитические факторы Ситуативное: неопределенность обычно требует премии в виде повышенной ставки

ТОП-10 доходных ОФЗ: подробный обзор выпусков

Рассмотрим десять наиболее привлекательных ОФЗ по купонному доходу на начало 2025 года. В рейтинг вошли облигации с различными сроками погашения, что позволяет инвесторам выбрать инструменты под конкретные инвестиционные горизонты. 📊

Номер ОФЗ Купон (%) Дата погашения Текущая цена (% от номинала) Доходность к погашению (%) ОФЗ-26240 10,5 25.07.2036 102,15 10,2 ОФЗ-26239 10,2 23.05.2035 101,84 9,9 ОФЗ-26238 9,9 15.05.2041 98,76 10,1 ОФЗ-26237 9,8 18.03.2029 103,5 9,1 ОФЗ-26236 9,7 17.05.2028 102,9 9,0 ОФЗ-26235 9,5 12.03.2031 99,12 9,6 ОФЗ-26234 9,3 16.07.2027 101,75 8,9 ОФЗ-26233 9,2 18.07.2035 97,8 9,5 ОФЗ-26232 9,1 04.10.2033 98,65 9,3 ОФЗ-26231 9,0 20.07.2026 100,9 8,7

Особенности выделенных выпусков:

ОФЗ-26240 — лидер по купонной ставке, обеспечивает высокий регулярный доход. Длительный срок до погашения (11 лет) делает его чувствительным к изменению процентных ставок.

— лидер по купонной ставке, обеспечивает высокий регулярный доход. Длительный срок до погашения (11 лет) делает его чувствительным к изменению процентных ставок. ОФЗ-26238 — самый долгосрочный выпуск рейтинга с погашением в 2041 году. Торгуется ниже номинала, что обеспечивает дополнительную доходность при погашении.

— самый долгосрочный выпуск рейтинга с погашением в 2041 году. Торгуется ниже номинала, что обеспечивает дополнительную доходность при погашении. ОФЗ-26237 — среднесрочная облигация с премиальным купоном. Высокая цена (103,5% от номинала) снижает итоговую доходность к погашению.

— среднесрочная облигация с премиальным купоном. Высокая цена (103,5% от номинала) снижает итоговую доходность к погашению. ОФЗ-26231 — ближайшая к погашению облигация из списка, обеспечивает минимальный процентный риск и стабильную доходность на среднесрочном горизонте.

Стоит отметить, что текущая рыночная конъюнктура формирует нестандартную ситуацию — инверсию кривой доходности, когда краткосрочные облигации могут предлагать более высокую доходность к погашению, чем долгосрочные. Это отражает ожидания рынка относительно будущего снижения процентных ставок.

Как выбрать ОФЗ с большим купоном для своего портфеля

Выбор ОФЗ с высоким купоном требует системного подхода и учета множества факторов помимо размера самого купона. Правильная стратегия отбора позволяет не только получить высокий текущий доход, но и защитить капитал от рыночных колебаний. 🛡️

Ключевые критерии отбора ОФЗ в инвестиционный портфель:

Горизонт инвестирования — выбирайте облигации со сроком погашения, соответствующим вашим финансовым целям Дюрация облигации — показатель чувствительности цены к изменению процентных ставок (чем выше дюрация, тем выше волатильность цены) Ликвидность на вторичном рынке — возможность быстро продать облигацию без существенных потерь в цене Соотношение купонной доходности и премии/дисконта к номиналу — облигация с более низким купоном, но с существенным дисконтом может быть выгоднее высококупонной, торгующейся с премией Частота выплат купона — влияет на возможность реинвестирования и cash flow

Дмитрий Карпов, независимый финансовый консультант В январе 2024 года ко мне обратилась семейная пара, Антон и Марина, с накопленными 5 миллионами рублей, которые они хотели защитить от инфляции и приумножить к выходу на пенсию через 12 лет. Мы детально проанализировали рынок ОФЗ и сформировали портфель из трех выпусков: 30% средств вложили в ОФЗ-26234 с погашением через 3 года, 40% в ОФЗ-26237 со сроком 5 лет, и оставшиеся 30% в высококупонную ОФЗ-26240 на 11 лет. Такая структура обеспечила средневзвешенную доходность 9,4% при разумном уровне процентного риска. Через год стоимость портфеля выросла на 11,2% с учетом купонных выплат, значительно превысив договорные ставки по депозитам и обогнав инфляцию на 4,8%. Клиенты особенно оценили психологический комфорт от регулярных купонных выплат, компенсирующих колебания рыночной стоимости облигаций.

Алгоритм выбора ОФЗ для инвестиционного портфеля:

Определите инвестиционный горизонт и приемлемый уровень риска

Проанализируйте текущую форму кривой доходности государственных облигаций

Оцените потенциальные изменения ключевой ставки на горизонте инвестирования

Сравните купонную доходность с текущим и прогнозным уровнем инфляции

Рассчитайте полную доходность к погашению с учетом налогов и комиссий

Сформируйте лестницу погашений для диверсификации процентного риска

При выборе высококупонных ОФЗ следует учитывать и макроэкономический контекст. В период ожидаемого снижения ставок может быть выгодно инвестировать в долгосрочные облигации с фиксированным высоким купоном. Напротив, в цикле повышения ставок лучше ориентироваться на краткосрочные выпуски или ОФЗ-ПК с плавающим купоном.

Риски и преимущества высокодоходных ОФЗ

Инвестирование в ОФЗ с высоким купоном сочетает значительные преимущества с определенными рисками, которые необходимо учитывать при формировании портфеля. Понимание этого баланса — ключ к эффективному управлению инвестициями в государственные облигации. ⚖️

Основные преимущества высокодоходных ОФЗ:

Гарантированный доход — государственные гарантии обеспечивают высокую надежность выплат купона и номинала

— государственные гарантии обеспечивают высокую надежность выплат купона и номинала Защита от инфляции — купонная ставка выше текущего уровня инфляции позволяет сохранять покупательную способность капитала

— купонная ставка выше текущего уровня инфляции позволяет сохранять покупательную способность капитала Налоговые льготы — для облигаций, выпущенных после 2017 года, купонный доход не облагается НДФЛ

— для облигаций, выпущенных после 2017 года, купонный доход не облагается НДФЛ Высокая ликвидность — возможность быстрой продажи без существенной потери в цене

— возможность быстрой продажи без существенной потери в цене Стабильный денежный поток — регулярные купонные выплаты создают предсказуемый доход

— регулярные купонные выплаты создают предсказуемый доход Низкие операционные издержки — минимальные комиссии при покупке и отсутствие комиссий за хранение

Потенциальные риски высококупонных ОФЗ:

Процентный риск — при росте рыночных ставок рыночная стоимость облигаций снижается

— при росте рыночных ставок рыночная стоимость облигаций снижается Инфляционный риск — ускорение инфляции выше купонной ставки ведет к отрицательной реальной доходности

— ускорение инфляции выше купонной ставки ведет к отрицательной реальной доходности Риск ликвидности — отдельные выпуски могут иметь ограниченный спрос на вторичном рынке

— отдельные выпуски могут иметь ограниченный спрос на вторичном рынке Реинвестиционный риск — в случае снижения рыночных ставок реинвестирование купонных выплат происходит под более низкий процент

— в случае снижения рыночных ставок реинвестирование купонных выплат происходит под более низкий процент Риск досрочного погашения — для некоторых выпусков ОФЗ предусмотрена возможность досрочного выкупа эмитентом

Сравнение рисков ОФЗ с различными сроками погашения:

Параметр Краткосрочные ОФЗ (до 3 лет) Среднесрочные ОФЗ (3-7 лет) Долгосрочные ОФЗ (более 7 лет) Процентный риск Низкий Средний Высокий Волатильность цены Минимальная Умеренная Значительная Купонная ставка Обычно ниже Средняя Как правило, выше Доступность на вторичном рынке Высокая Высокая Средняя Подверженность инфляционным ожиданиям Низкая Средняя Высокая

Для минимизации рисков при инвестировании в высококупонные ОФЗ рекомендуется:

Диверсифицировать портфель по срокам погашения и типам ОФЗ (постоянный и переменный купон) Использовать стратегию лестницы погашений для снижения процентного и реинвестиционного рисков Регулярно переоценивать портфель с учетом изменения макроэкономических условий Сохранять часть портфеля в ОФЗ-ИН (индексируемые на инфляцию) при высоких инфляционных ожиданиях Учитывать корреляцию ОФЗ с другими активами в инвестиционном портфеле

Стратегии инвестирования в ОФЗ с высоким купоном

Разработка оптимальной стратегии инвестирования в высокодоходные ОФЗ требует учета множества факторов: от индивидуальных финансовых целей до макроэкономических тенденций. Правильно построенная стратегия позволяет максимизировать доходность при контролируемом уровне риска. 📈

Эффективные стратегии работы с высококупонными ОФЗ:

Лестница погашений — равномерное распределение инвестиций между выпусками с различными сроками погашения, что обеспечивает регулярное высвобождение капитала для реинвестирования Штанга — концентрация инвестиций в краткосрочных и долгосрочных облигациях при минимальных вложениях в среднесрочный сегмент Пуля — концентрация инвестиций в облигациях с одинаковым сроком погашения, соответствующим инвестиционному горизонту Стратегия купонного дохода — фокус на максимизации текущего дохода через выбор облигаций с наивысшим купоном независимо от срока погашения Стратегия полной доходности — ориентация на максимизацию совокупного дохода с учетом как купонных выплат, так и изменения рыночной стоимости облигаций

Выбор оптимальной стратегии зависит от нескольких ключевых факторов:

Личные финансовые цели и временной горизонт инвестирования

Потребность в регулярном денежном потоке

Толерантность к рискам, особенно к временному снижению рыночной стоимости портфеля

Прогноз изменения процентных ставок и уровня инфляции

Налоговый статус инвестора и доступность налоговых льгот

Тактические подходы к инвестированию в ОФЗ с высоким купоном в зависимости от макроэкономического цикла:

Макроэкономический сценарий Оптимальная стратегия Рекомендуемые типы ОФЗ Ожидаемое снижение ставок Увеличение дюрации портфеля Долгосрочные ОФЗ-ПД с высоким фиксированным купоном Ожидаемое повышение ставок Снижение дюрации портфеля Краткосрочные ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК с переменным купоном Высокие инфляционные ожидания Защита от инфляции ОФЗ-ИН с индексацией номинала на инфляцию Стабильные ставки и инфляция Лестница погашений Комбинация ОФЗ-ПД с различными сроками погашения Высокая рыночная волатильность Акцент на качество и ликвидность Наиболее ликвидные выпуски ОФЗ (эталонные)

Практические рекомендации по реализации инвестиционных стратегий:

Регулярно отслеживайте изменения в кривой доходности ОФЗ для выявления ценовых аномалий

Реинвестируйте купонные выплаты для усиления эффекта сложного процента

Используйте тактические перебалансировки при существенных изменениях рыночных условий

Планируйте налоговые аспекты инвестирования, особенно при реализации облигаций с накопленным купонным доходом

Учитывайте комиссии брокера при расчете итоговой доходности, особенно для небольших инвестиций

Важно помнить, что даже самые высокодоходные ОФЗ остаются консервативным инвестиционным инструментом. Для большинства инвесторов они должны составлять базовую часть диверсифицированного портфеля, обеспечивая стабильный доход и снижая общую волатильность инвестиций.