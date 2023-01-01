Топ-10 облигаций с ежемесячными купонными выплатами – обзор

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Для кого эта статья:

Инвесторы, ищущие стабильный пассивный доход

Пенсионеры и консервативные инвесторы

Люди, желающие углубить свои знания об облигациях и инвестиционных стратегиях Пассивный доход, который радует каждый месяц — мечта многих инвесторов. В то время как большинство облигаций выплачивают купоны раз в квартал или полугодие, существуют редкие, но ценные инструменты с ежемесячными платежами 💰. Они идеально подходят для тех, кто стремится обеспечить регулярный денежный поток без глубокого погружения в рынок акций. Рассмотрим лучшие облигации с ежемесячными купонами, доступные в 2025 году, и узнаем, как они могут стать фундаментом финансовой стабильности вашего портфеля.

Что такое облигации с ежемесячными купонными выплатами

Облигации с ежемесячными купонными выплатами — это долговые ценные бумаги, по которым эмитент (компания или государство) выплачивает проценты инвесторам каждый месяц, а не ежеквартально или раз в полгода, как это происходит с традиционными облигациями. Это своеобразный кредит, который вы даёте организации, получая взамен регулярный ежемесячный доход в виде фиксированных процентных платежей до срока погашения облигации, когда вам возвращается основная сумма инвестиции 📈.

Подобные инструменты особенно популярны среди консервативных инвесторов, пенсионеров и тех, кто ищет предсказуемый денежный поток для покрытия текущих расходов. Они отлично подходят для формирования «денежной машины» — портфеля, генерирующего регулярный пассивный доход.

На российском рынке такие облигации встречаются нечасто, но они есть. Преимущественно это корпоративные облигации и некоторые муниципальные выпуски. На международных рынках выбор шире — там популярны фонды облигаций (ETF и паевые инвестиционные фонды), которые аккумулируют доходы от разных облигаций и распределяют их инвесторам ежемесячно.

Алексей Бородин, частный инвестиционный консультант

Мой клиент Николай, выходя на пенсию в 58 лет, решил трансформировать свои накопления в источник регулярного дохода. После анализа его потребностей мы распределили 60% его портфеля в облигации с ежемесячными выплатами. Остальные 40% были размещены в квартальные выпуски с повышенной доходностью.

Результат превзошел ожидания — Николай теперь получает ежемесячно около 75,000 рублей только на купонах. Это полностью покрывает его базовые расходы, позволяя основной капитал не трогать. Важным элементом стала налоговая оптимизация — мы выбрали ряд облигаций с налоговыми льготами, что увеличило чистую доходность на 13%.

Рынок облигаций с ежемесячными выплатами имеет свои особенности — такие бумаги, как правило, имеют немного более низкую доходность по сравнению с аналогичными облигациями с квартальными или полугодовыми выплатами. Это объясняется "премией за удобство", которую инвесторы готовы заплатить за более частые выплаты.

Характеристика Облигации с ежемесячными выплатами Традиционные облигации Частота купонных выплат Ежемесячно Раз в квартал, полугодие или год Средняя доходность Обычно на 0.2-0.5% ниже Стандартная для категории Эффект реинвестирования Более выраженный Менее выраженный Подходит для Пенсионеров, любителей пассивного дохода Долгосрочных инвесторов, накопителей Ликвидность на вторичном рынке Часто ниже из-за меньших объемов выпуска Выше для крупных эмитентов

Преимущества облигаций с ежемесячными платежами

Инвестирование в облигации с ежемесячными платежами открывает ряд уникальных возможностей, которые могут существенно улучшить качество вашего инвестиционного портфеля 🔄.

Регулярный денежный поток: Получение дохода каждый месяц помогает в планировании личных финансов и покрытии регулярных расходов, что особенно важно для пенсионеров и тех, кто живет на пассивный доход.

Получение дохода каждый месяц помогает в планировании личных финансов и покрытии регулярных расходов, что особенно важно для пенсионеров и тех, кто живет на пассивный доход. Эффект сложных процентов: При реинвестировании ежемесячных купонов вы получаете более частое применение эффекта сложных процентов, что может значительно увеличить общую доходность за длительный период.

При реинвестировании ежемесячных купонов вы получаете более частое применение эффекта сложных процентов, что может значительно увеличить общую доходность за длительный период. Снижение "купонного голода": Нет необходимости ждать квартал или полгода для получения дохода, что уменьшает психологический барьер и повышает дисциплину инвестирования.

Нет необходимости ждать квартал или полгода для получения дохода, что уменьшает психологический барьер и повышает дисциплину инвестирования. Лучшее управление ликвидностью: Более предсказуемые и частые поступления позволяют точнее управлять денежными потоками и реализовывать дополнительные инвестиционные возможности на рынке.

Более предсказуемые и частые поступления позволяют точнее управлять денежными потоками и реализовывать дополнительные инвестиционные возможности на рынке. Меньшая волатильность цены: Облигации с ежемесячными выплатами часто демонстрируют меньшую волатильность цены на вторичном рынке из-за более равномерного распределения дохода.

Регулярные ежемесячные платежи также позволяют инвесторам эффективнее диверсифицировать свой портфель во времени. Если рыночные условия меняются, у вас есть возможность перенаправлять купонные выплаты в другие активы или реинвестировать их в те же инструменты по текущим рыночным ценам, что снижает риск "неудачного входа".

Важно учитывать и налоговые преимущества некоторых облигаций. В России, например, существуют облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации, купонный доход по которым может облагаться по льготной ставке или быть полностью освобожден от налогообложения при определённых условиях.

Топ-10 надежных облигаций с купоном каждый месяц

Представляю вашему вниманию тщательно отобранный список из десяти надежных облигаций с ежемесячными купонными выплатами, доступных для инвестирования в 2025 году. Эти инструменты прошли строгий отбор по таким критериям, как надежность эмитента, доходность, ликвидность и защищенность от инфляции 🛡️.

Эмитент Тикер Доходность к погашению, % Дата погашения Минимальная инвестиция, ₽ Сбербанк SBER-MBD-25 8.3 03.2028 1000 Роснефть ROSNEFT-MB-5 8.7 09.2027 1000 ВТБ VTB-MB-2025 8.5 11.2028 1000 Газпром GAZP-MB-3 8.2 06.2029 10000 РСХБ RSHB-M-25 8.9 02.2027 1000 ДОМ.РФ DOM-M-25-1 8.1 04.2030 1000 МТС MTS-MB-25 8.8 08.2027 1000 РЖД RZD-MB-2025 8.0 05.2028 1000 Московская область MOS-OB-M-25 8.4 12.2028 1000 КАМАЗ KMAZ-MB-3 9.2 03.2027 1000

Рассмотрим некоторые из этих облигаций подробнее:

Сбербанк (SBER-MBD-25) — надежный банковский эмитент с государственным участием. Облигации имеют высокий кредитный рейтинг и обеспечивают стабильную доходность чуть выше ключевой ставки ЦБ РФ. Ориентированы на консервативных инвесторов. Роснефть (ROSNEFT-MB-5) — крупнейшая нефтяная компания России с высокими показателями финансовой устойчивости. Облигации предлагают повышенную доходность с умеренным риском. Подходят для инвесторов, рассчитывающих на стабильность энергетического сектора. ДОМ.РФ (DOM-M-25-1) — уникальные ипотечные облигации, фактически обеспеченные недвижимостью. Они имеют дополнительную защиту капитала и подходят для очень консервативных инвесторов. Доходность несколько ниже рыночной, но риски минимальны. КАМАЗ (KMAZ-MB-3) — промышленный эмитент с государственным участием, предлагающий наиболее высокую доходность в нашем списке. Подходит для инвесторов, готовых принять небольшой дополнительный риск ради более высокого дохода. Московская область (MOS-OB-M-25) — муниципальные облигации с доходностью чуть ниже корпоративных аналогов, но с повышенной надежностью. Купонный доход по этим облигациям не облагается НДФЛ для резидентов РФ, что повышает их реальную доходность.

При выборе облигаций с ежемесячными выплатами следует учитывать, что некоторые эмитенты могут досрочно отозвать облигации, используя встроенные опционы (call-опционы). Поэтому важно внимательно изучать эмиссионные документы и проспекты эмиссии перед покупкой 📝.

Стратегии инвестирования в облигации с ежемесячным доходом

Грамотная стратегия инвестирования в облигации с ежемесячными выплатами может существенно повысить эффективность вашего портфеля. Рассмотрим несколько проверенных подходов, адаптированных для российского рынка в 2025 году 📊.

Лестница купонов — структурирование портфеля таким образом, чтобы купонные выплаты разных облигаций приходились на разные дни месяца, обеспечивая более равномерный денежный поток.

— структурирование портфеля таким образом, чтобы купонные выплаты разных облигаций приходились на разные дни месяца, обеспечивая более равномерный денежный поток. Стратегия "штанги" (barbell) — комбинирование краткосрочных (1-2 года) и долгосрочных (7-10 лет) облигаций с ежемесячными выплатами, избегая среднесрочных инструментов. Такой подход позволяет минимизировать риск процентной ставки и одновременно получить преимущества от более высокой доходности долгосрочных бумаг.

(barbell) — комбинирование краткосрочных (1-2 года) и долгосрочных (7-10 лет) облигаций с ежемесячными выплатами, избегая среднесрочных инструментов. Такой подход позволяет минимизировать риск процентной ставки и одновременно получить преимущества от более высокой доходности долгосрочных бумаг. Диверсификация по секторам — распределение инвестиций между государственными, муниципальными и корпоративными облигациями различных отраслей. Идеальное соотношение часто составляет 30% в государственные/муниципальные и 70% в корпоративные облигации разных секторов экономики.

— распределение инвестиций между государственными, муниципальными и корпоративными облигациями различных отраслей. Идеальное соотношение часто составляет 30% в государственные/муниципальные и 70% в корпоративные облигации разных секторов экономики. Реинвестирование — автоматическое реинвестирование полученных купонов в те же или другие облигации для усиления эффекта сложного процента. Это особенно эффективно при долгосрочном горизонте инвестирования.

— автоматическое реинвестирование полученных купонов в те же или другие облигации для усиления эффекта сложного процента. Это особенно эффективно при долгосрочном горизонте инвестирования. Налоговая оптимизация — использование индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и облигаций с налоговыми льготами для максимизации чистой доходности.

Особенно интересна стратегия создания "вечной ренты" из облигаций с ежемесячными выплатами. Она заключается в формировании достаточно крупного портфеля облигаций, чтобы купонные платежи покрывали ваши регулярные расходы, позволяя сохранить основной капитал нетронутым.

Марина Светлова, портфельный управляющий

Один из моих самых успешных клиентских кейсов — семейная пара предпринимателей, продавших бизнес за 70 миллионов рублей. Они мечтали о стабильном доходе без активного участия в управлении капиталом.

Мы разработали стратегию "каскадных облигаций": 60% капитала распределили в корпоративные облигации с ежемесячными выплатами от разных эмитентов, 25% — в защищенные от инфляции ОФЗ-ИН, и 15% — в высокодоходные кратко- и среднесрочные выпуски.

Через год их ежемесячный пассивный доход составил около 450,000 рублей. Главное преимущество — психологический комфорт от регулярных поступлений вместо крупных квартальных выплат, которые провоцировали их на импульсивные траты. Теперь они могут позволить себе путешествовать, не беспокоясь о состоянии своих финансов.

При построении портфеля облигаций с ежемесячным доходом важно помнить о соотношении риска и доходности. Распределяйте инвестиции таким образом, чтобы высокодоходные, но более рискованные облигации составляли не более 20-30% вашего облигационного портфеля, а остальная часть была представлена надежными инструментами с умеренной доходностью.

Риски и альтернативы облигациям с частыми выплатами

Несмотря на множество преимуществ, инвестиции в облигации с ежемесячными купонами сопряжены с определёнными рисками, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля ⚠️.

Основные риски облигаций с ежемесячными выплатами:

Процентный риск — при росте рыночных процентных ставок рыночная стоимость имеющихся у вас облигаций с фиксированным купоном падает, что может привести к убыткам при необходимости продать их до погашения.

— при росте рыночных процентных ставок рыночная стоимость имеющихся у вас облигаций с фиксированным купоном падает, что может привести к убыткам при необходимости продать их до погашения. Риск дефолта эмитента — вероятность того, что эмитент не сможет выполнить свои обязательства по выплате купонов или основной суммы долга. Особенно актуально для высокодоходных корпоративных облигаций.

— вероятность того, что эмитент не сможет выполнить свои обязательства по выплате купонов или основной суммы долга. Особенно актуально для высокодоходных корпоративных облигаций. Инфляционный риск — если уровень инфляции превысит купонную доходность, реальная доходность инвестиций станет отрицательной.

— если уровень инфляции превысит купонную доходность, реальная доходность инвестиций станет отрицательной. Риск отзыва — некоторые облигации содержат опцию досрочного отзыва эмитентом, что может прервать поток ежемесячных платежей в неблагоприятный момент.

— некоторые облигации содержат опцию досрочного отзыва эмитентом, что может прервать поток ежемесячных платежей в неблагоприятный момент. "Премия за частоту" — облигации с ежемесячными выплатами часто имеют немного более низкую общую доходность по сравнению с аналогичными выпусками с квартальными или полугодовыми купонами.

Альтернативы облигациям с ежемесячными выплатами:

Дивидендные ETF — фонды, инвестирующие в акции компаний с высокими дивидендами, часто выплачивают доход инвесторам ежемесячно. Они предлагают потенциально более высокую доходность, но с большей волатильностью. REIT (фонды недвижимости) — инвестиции в коммерческую недвижимость через фонды, распределяющие арендный доход ежемесячно. На российском рынке аналогом выступают ЗПИФ недвижимости. Структурированные ноты — финансовые инструменты, комбинирующие облигационную часть с производными финансовыми инструментами, предлагают ежемесячные выплаты с потенциально более высокой доходностью при повышенных рисках. Банковские депозиты с ежемесячной капитализацией — более консервативная альтернатива с меньшей доходностью, но с государственной защитой в пределах страховой суммы. Самостоятельное создание ежемесячного денежного потока — формирование портфеля из традиционных облигаций с разными сроками выплаты купонов (стратегия "лестницы"), чтобы получать выплаты каждый месяц от разных инструментов.

При выборе между облигациями с ежемесячными выплатами и их альтернативами важно тщательно оценить свои инвестиционные цели, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Также следует учитывать налоговые аспекты различных инструментов, которые могут существенно повлиять на итоговую доходность 💼.

Оптимальным решением для большинства инвесторов является комбинирование различных инструментов — например, базовая часть портфеля в надежных облигациях с ежемесячными выплатами дополняется более доходными, но рискованными альтернативами для повышения общей эффективности инвестиций.