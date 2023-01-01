Тест неквалифицированного инвестора: образец с пояснениями

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Для кого эта статья:

Неквалифицированные инвесторы, желающие comprendre процесс тестирования для доступа к финансовым инструментам

Люди, интересующиеся инвестициями в сложные финансовые инструменты

Читатели, стремящиеся повысить свою финансовую грамотность и подготовиться к инвестированию Представьте: вы решили инвестировать в перспективную иностранную компанию, а брокер просит пройти какой-то тест. "Я же свои деньги вкладываю, при чем тут тесты?" — возмущаетесь вы. Но с 2021 года в России действуют правила, обязывающие брокеров проверять готовность неквалифицированных инвесторов к работе со сложными финансовыми инструментами. Тест — это не формальность, а защитный механизм, который помогает определить, понимаете ли вы риски своих инвестиционных решений 🧠. В этой статье я расскажу, как устроено тестирование, покажу образцы вопросов и объясню, что делать, если вы хотите расширить свои инвестиционные возможности.

Что такое тест неквалифицированного инвестора

Тест неквалифицированного инвестора — это законодательно закрепленная процедура оценки базовых знаний о финансовом инструменте, доступ к которому пытается получить инвестор без статуса квалифицированного. Тестирование введено с 1 октября 2021 года и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и стандартами НАУФОР.

Главная цель теста — убедиться, что инвестор понимает особенности и риски инструмента, в который собирается вкладывать средства. Это своеобразный фильтр, защищающий неподготовленных людей от необдуманных решений, которые могут привести к финансовым потерям.

Тестирование проводится по 11 категориям сложных финансовых инструментов:

Необеспеченные сделки (маржинальная торговля)

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)

Договоры репо

Структурные облигации

ETF и БПИФ на акции с короткой историей

Акции, не включенные в котировальные списки

Облигации со структурным доходом

Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом

Облигации иностранных эмитентов с низким кредитным рейтингом

Акции иностранных эмитентов, не входящих в основные индексы

Паи закрытых ПИФов

Важно понимать: тест нужно проходить отдельно для каждой категории инструментов. Если вы успешно прошли тест по ETF, это не дает вам права торговать, например, фьючерсами или структурными облигациями без дополнительного тестирования. 📝

Елена Соколова, независимый финансовый советник В 2022 году ко мне обратился Андрей, 32-летний IT-специалист, который активно следил за технологическим сектором и решил инвестировать в акции перспективных зарубежных компаний. Открыв брокерский счет, он был неприятно удивлен, что не может сразу купить акции нескольких интересующих его иностранных эмитентов. "Мне кажется это нарушением моих прав, — возмущался Андрей. — Я хочу инвестировать свои собственные деньги, почему мне нужно проходить какие-то тесты?" Я объяснила, что тестирование — это не прихоть брокера или регулятора, а защитный механизм. Мы просмотрели несколько отчетов компаний, которые интересовали Андрея, и оказалось, что он не понимал базовые финансовые показатели и риски, связанные с их бизнес-моделями. После подготовки и успешного прохождения теста Андрей признался: "Теперь я действительно лучше понимаю, во что собираюсь вкладывать деньги. Тест заставил меня задуматься о вещах, которые я раньше игнорировал".

Характеристика Описание Правовое основание ФЗ "О рынке ценных бумаг", стандарты НАУФОР Количество вопросов 4 вопроса на понимание плюс 3-7 вопросов о самом инструменте Критерий успешного прохождения Правильные ответы на все вопросы блока "Самооценка" Периодичность Однократно для каждого типа инструмента Срок действия результатов Бессрочно (в рамках текущего законодательства)

Структура теста с образцами вопросов и ответов

Каждый тест неквалифицированного инвестора состоит из двух блоков: "Самооценка" и "Знания". Первый блок обязателен для успешного прохождения, второй имеет скорее информационный характер для инвестора. 🔍

Блок "Самооценка" содержит 4 вопроса, на все из которых необходимо ответить правильно, чтобы получить доступ к инструменту. Эти вопросы направлены на оценку понимания инвестором основных рисков и особенностей финансового инструмента.

Блок "Знания" включает от 3 до 7 дополнительных вопросов (в зависимости от инструмента), которые тестируют более глубокое понимание механики работы инструмента. Для прохождения теста не требуется отвечать на них правильно.

Рассмотрим образец теста для категории "Акции иностранных эмитентов, не входящих в основные индексы":

Блок "Самооценка" (обязательный):

Вопрос: Ценная бумага, по которой может не выполнять обязательства иностранный эмитент, относится к: Высокорискованным инструментам ✓

Инструментам с низким риском

Инструментам без риска Вопрос: В случае дефолта эмитента акций такой эмитент: Не вернет вложенные инвестором деньги ✓

Вернет инвестору все вложенные деньги

Вернет инвестору часть вложенных денег Вопрос: Что из перечисленного НЕ является преимуществом акций иностранных эмитентов: Предоставление права голосования на собрании акционеров

Возможность получения дивидендов

Гарантия защиты инвестиций государством ✓ Вопрос: При покупке акций иностранного эмитента на какие риски вы дополнительно обращаете внимание: Политические и страновые риски ✓

Риск инфляции в России

Риск банкротства российского брокера

Блок "Знания" (информационный):

Вопрос: Акция — это: Долговая ценная бумага

Долевая ценная бумага ✓

Производный финансовый инструмент Вопрос: Выберите верное утверждение: Акционеры обыкновенных акций имеют преимущественное право на получение ликвидационной стоимости перед владельцами привилегированных акций

Акционеры привилегированных акций имеют преимущественное право на получение ликвидационной стоимости перед владельцами обыкновенных акций ✓

Акционеры обыкновенных и привилегированных акций имеют равные права на получение ликвидационной стоимости Вопрос: Как влияет девальвация рубля на стоимость акций иностранных компаний в рублевом эквиваленте: Стоимость акций в рублях снижается

Стоимость акций в рублях повышается ✓

Не влияет на стоимость

Алексей Петров, руководитель отдела клиентского обслуживания Недавно я консультировал нового клиента, Марину, которая несколько раз не могла пройти тест по производным финансовым инструментам. Она раздраженно спрашивала: "Почему я не могу торговать опционами? Я прочитала несколько статей, смотрела видео на YouTube!" Мы вместе прошлись по вопросам теста, и оказалось, что Марина не понимала базовых концепций. На вопрос "Что такое опцион пут?" она ответила, что это право купить актив, перепутав с опционом колл. На вопрос о гарантированных убытках при покупке опциона она выбрала неверный ответ, считая, что потери ограничены только комиссиями. Я порекомендовал ей несколько образовательных ресурсов и предложил начать с более простых инструментов. Через месяц Марина вернулась, успешно прошла тест и позже призналась: "Я чуть не совершила большую ошибку. Если бы я начала торговать опционами раньше, то точно потеряла бы деньги из-за непонимания механики этих инструментов".

Как проходить тестирование и интерпретировать результаты

Процесс прохождения тестирования прост, но требует внимательности. Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию и ключевые моменты, с которыми сталкиваются инвесторы. 🖥️

Шаги прохождения тестирования:

Выбор инструмента – определите, с каким финансовым инструментом вы хотите работать Подача заявки – в личном кабинете брокера найдите раздел тестирования и выберите соответствующую категорию Прохождение теста – ответьте на вопросы блоков "Самооценка" и "Знания" Получение результата – система автоматически подведет итоги после завершения теста Доступ к инструменту – при успешном прохождении вы получите возможность совершать операции с выбранным инструментом

Важно помнить, что для успешного прохождения необходимо правильно ответить на все вопросы блока "Самооценка". Если хотя бы на один вопрос дать неверный ответ, тест считается непройденным.

Интерпретация результатов:

Успешное прохождение: вы получаете право совершать операции с выбранным инструментом без ограничений (кроме предусмотренных для неквалифицированных инвесторов)

вы получаете право совершать операции с выбранным инструментом без ограничений (кроме предусмотренных для неквалифицированных инвесторов) Неуспешное прохождение: доступ к инструменту не предоставляется, но вы можете попробовать пройти тест повторно

В случае непрохождения теста у вас есть несколько вариантов действий:

Подготовиться и пройти тест снова (количество попыток не ограничено) Воспользоваться "правом последнего слова" — процедурой, позволяющей совершить сделку вопреки результатам теста (об этом ниже) Работать с более простыми инструментами, не требующими тестирования Получить статус квалифицированного инвестора (если есть основания)

Отдельно стоит упомянуть о "праве последнего слова". Это механизм, который позволяет инвестору, не прошедшему тест, всё равно совершить операцию с выбранным инструментом при соблюдении ряда условий:

Сумма сделки не должна превышать 100 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте)

Инвестор должен быть уведомлен о рисках операции

Инвестор должен подтвердить свое решение, несмотря на непрохождение теста

Однако стоит помнить, что "право последнего слова" — это исключительная мера, которой не стоит злоупотреблять. Если вы не можете пройти тест, значит, возможно, вы действительно не до конца понимаете риски и особенности выбранного инструмента. 🚨

Возможные результаты теста Доступные действия Ограничения Успешное прохождение Полный доступ к инструменту Стандартные ограничения для неквалифицированных инвесторов Неуспешное прохождение Повторная попытка без ограничений Нет доступа к инструменту Использование "права последнего слова" Однократная сделка Сумма не более 100 000 рублей

Ограничения для неквалифицированных инвесторов

Статус неквалифицированного инвестора сопряжен с рядом ограничений, призванных защитить вас от избыточных рисков. Даже успешное прохождение тестов не даст вам полной свободы в использовании всех доступных на рынке инструментов. 🛡️

Ключевые ограничения для неквалифицированных инвесторов в 2025 году:

Полный запрет на операции с некоторыми инструментами: Структурные ноты с полной защитой капитала от иностранных эмитентов

Структурные продукты без защиты капитала

Внебиржевые производные финансовые инструменты

Иностранные ценные бумаги, не прошедшие процедуру листинга Количественные ограничения: Лимит на маржинальную торговлю (плечо не более 1:3)

Ограничения на объем операций с иностранной валютой на срочном рынке

Лимиты на структурные облигации российских эмитентов Информационные ограничения: Брокеры не вправе предоставлять неквалифицированным инвесторам индивидуальные инвестиционные рекомендации по некоторым сложным инструментам

Ограничения на рекламу высокорискованных инструментов для данной категории инвесторов

Кроме того, существуют инструменты, доступные неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования. К ним относятся:

Акции, включенные в котировальные списки российских бирж

Государственные облигации (ОФЗ)

Корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом

Паи открытых паевых инвестиционных фондов

ETF и БПИФ, включенные в котировальные списки и обеспеченные ликвидными активами

Иностранные ценные бумаги, входящие в основные индексы (S&P 500, NASDAQ-100, FTSE 100 и др.)

Важно отметить, что регулятор постоянно пересматривает перечень инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. По состоянию на 2025 год он был дополнен некоторыми категориями ETF с прозрачной структурой и стабильной историей, а также расширен список разрешенных иностранных активов.

Эти ограничения могут показаться чрезмерными, но они выполняют защитную функцию. Статистика показывает, что неквалифицированные инвесторы, работающие со сложными инструментами без должного понимания, в 78% случаев теряют значительную часть инвестированных средств в первый год.

Как перейти в статус квалифицированного инвестора

Получение статуса квалифицированного инвестора открывает доступ ко всем финансовым инструментам без необходимости проходить тестирование. Это своеобразный "пропуск" в мир профессиональных инвестиций, но получить его можно только при соответствии строгим критериям. 🔑

Существует два пути получения статуса квалифицированного инвестора:

В силу закона (автоматически) — для определенных организаций и лиц, установленных законодательством По признанию — при соответствии одному из установленных критериев

Квалифицированными инвесторами в силу закона являются:

Брокеры, дилеры и управляющие компании

Кредитные организации

Негосударственные пенсионные фонды

Страховые компании

Банк России

ВЭБ.РФ

Агентство по страхованию вкладов

Международные финансовые организации

Для физических лиц, которые не относятся к указанным категориям, существует возможность получить статус квалифицированного инвестора "по признанию". Для этого необходимо соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

Опыт работы: Не менее 2 лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу закона

Или не менее 3 лет в иной организации при условии совершения сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами Количество и объем сделок: Совершение сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала с частотой не менее 10 сделок в квартал

Общая сумма сделок должна превышать 6 миллионов рублей Объем активов: Владение финансовыми инструментами (включая депозиты) на сумму не менее 6 миллионов рублей Образование или аттестаты: Высшее экономическое образование в аккредитованном вузе

Или любой из аттестатов: ФСФР, CFA, CIIA, FRM

Или сертификат "Специалист финансового рынка", "Специалист рынка ценных бумаг"

Процесс получения статуса квалифицированного инвестора выглядит следующим образом:

Выбор брокера или управляющей компании, которая будет проводить процедуру признания Подготовка документов, подтверждающих соответствие одному из критериев Подача заявления с приложением всех необходимых документов Рассмотрение заявления (обычно занимает от 3 до 5 рабочих дней) Получение решения о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором В случае положительного решения — внесение записи в реестр квалифицированных инвесторов

После получения статуса квалифицированного инвестора необходимо подтверждать его не реже одного раза в год (для физических лиц). Для этого потребуется предоставить документы, подтверждающие соответствие хотя бы одному из критериев.

Стоит отметить, что с 2023 года введены дополнительные требования по финансовой грамотности для лиц, претендующих на статус квалифицированного инвестора. Теперь, помимо формальных критериев, может потребоваться прохождение специализированного тестирования для подтверждения понимания сложных финансовых инструментов. Это сделано для повышения качества инвестиционных решений и снижения рисков даже для опытных участников рынка. 📚