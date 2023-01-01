Сумма расходов на приобретение квартиры: что включать в декларацию

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Для кого эта статья:

Налогоплательщики, планирующие покупку квартиры и желающие получить налоговые вычеты

Люди, интересующиеся налоговым планированием и оптимизацией расходов

Потенциальные студенты курсов по финансовому анализу и налоговому консультированию Покупка квартиры — серьезное финансовое решение, которое может существенно облегчить ваш бюджет благодаря налоговым вычетам. Однако многие собственники теряют тысячи рублей из-за неправильного учета расходов в декларации 3-НДФЛ. По статистике 2024 года, более 40% налогоплательщиков не включают все допустимые расходы, уменьшая сумму потенциального возврата на 15-25%. 🏠 Далее разберемся, какие именно компоненты расходов при покупке квартиры можно и нужно включать в декларацию, чтобы максимизировать налоговый вычет и избежать ошибок, которые могут привести к отказу налоговой.

Какие расходы учитывать при покупке квартиры в декларации

При заполнении декларации 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета критически важно понимать, какие именно расходы можно включить в общую сумму. В 2025 году перечень таких расходов остается достаточно широким, что позволяет налогоплательщикам оптимизировать свои налоговые обязательства. 💼

Согласно Налоговому кодексу РФ, в расходы на приобретение жилья можно включить следующие позиции:

Стоимость недвижимости согласно договору купли-продажи

Расходы на отделку квартиры (если приобретена недвижимость без отделки)

Проценты по ипотечному кредиту

Стоимость доли в строительстве многоквартирного дома

Расходы на разработку проектно-сметной документации

Затраты на приобретение отделочных материалов

Оплата работ по отделке

Расходы на подключение к коммуникациям

Однако важно отметить, что не все сопутствующие расходы при покупке недвижимости можно включить в декларацию. Например, затраты на услуги риелтора, оценщика, нотариуса, регистрационные сборы и госпошлины не учитываются при расчете имущественного налогового вычета.

Расходы, которые МОЖНО включить Расходы, которые НЕЛЬЗЯ включить Стоимость квартиры по договору Услуги риелторов Проценты по ипотеке Госпошлины Расходы на отделку (при покупке без отделки) Комиссии банков Материалы для отделки Оплата оценки недвижимости Подключение к инженерным сетям Страховка недвижимости

Алексей Северов, налоговый консультант К моему клиенту обратились из налоговой с запросом дополнительных документов после подачи декларации на имущественный вычет. Он включил в расходы все 2,8 млн рублей, которые передал продавцу. Когда мы встретились для анализа ситуации, выяснилось, что в договоре купли-продажи была прописана сумма 2,5 млн, а 300 тыс. рублей были указаны отдельно как "оплата мебели и бытовой техники, остающейся в квартире". Налоговая инспекция справедливо отметила, что расходы на приобретение мебели не могут быть включены в базу для вычета. Нам пришлось пересоставить декларацию, исключив эти 300 тыс. рублей. В итоге клиент смог вернуть 325 тыс. рублей (13% от 2,5 млн) вместо ожидаемых 364 тыс. Эта история показывает, насколько важно внимательно изучать все пункты договора и правильно классифицировать расходы.

Максимальная сумма расходов, учитываемая для имущественного вычета, составляет 2 млн рублей (что дает возможность вернуть до 260 тыс. рублей подоходного налога). Дополнительно можно получить вычет по процентам по ипотеке — до 3 млн рублей (возврат до 390 тыс. рублей).

Важно: если стоимость квартиры превышает 2 млн рублей, вы все равно сможете вернуть только 13% от 2 млн. Однако если сумма покупки менее 2 млн, то имеет смысл включить в декларацию все допустимые сопутствующие расходы, чтобы максимизировать налоговый вычет.

Основные компоненты суммы расходов на недвижимость

Детализация расходов на приобретение квартиры поможет вам максимально использовать право на налоговый вычет. Рассмотрим основные компоненты, которые формируют сумму расходов для включения в налоговую декларацию. 📊

Стоимость недвижимости по договору купли-продажи — это базовый и наиболее значимый компонент расходов. Важно, чтобы сумма была официально зафиксирована в договоре и соответствовала фактически уплаченным средствам. Расходы на отделочные работы — учитываются только при покупке квартиры без отделки (в черновой отделке). Этот факт должен быть подтверждён документально, например, указанием в договоре купли-продажи о том, что квартира приобретается без отделки. Материалы для отделки — сюда входят затраты на покупку стройматериалов для отделки квартиры, приобретенной без отделки. Включаются расходы на плитку, обои, ламинат, краску, сантехнику и другие отделочные материалы. Проектные работы — если для отделки квартиры вы заказывали разработку проекта, эти затраты также можно включить в общую сумму расходов. Подключение к инженерным сетям — затраты на подключение к электросетям, водоснабжению, канализации, если они не были подключены на момент покупки.

Для новостроек часто возникает вопрос о возможности включения расходов на отделку. Важно понимать, что если в договоре долевого участия (ДДУ) указано, что квартира передаётся без отделки или в черновой отделке, то затраты на отделочные работы и материалы можно включить в расходы для налогового вычета.

Тип расхода Документальное подтверждение Максимальная сумма вычета Стоимость квартиры Договор купли-продажи, платёжные документы В пределах 2 млн ₽ Отделочные работы Договоры с подрядчиками, чеки, акты выполненных работ В пределах остатка от 2 млн ₽ Материалы для отделки Чеки, товарные накладные В пределах остатка от 2 млн ₽ Проценты по ипотеке Кредитный договор, справка из банка В пределах 3 млн ₽ Подключение к сетям Договоры, платёжные документы В пределах остатка от 2 млн ₽

В случае долевого строительства в общую сумму расходов могут быть включены:

Сумма, фактически уплаченная по ДДУ или по договору уступки прав требования

Расходы на приобретение прав на земельный участок (при наличии)

Расходы на создание объекта инженерной инфраструктуры (если предусмотрено договором)

Важно помнить, что максимальная сумма всех расходов для вычета (за исключением процентов по ипотеке) не может превышать 2 млн рублей. Если ваши фактические затраты больше, для целей налогового вычета будет учтена только эта предельная сумма. 🧮

При расчете суммы расходов для декларации включайте только те затраты, которые напрямую связаны с приобретением и доведением квартиры до жилого состояния, и которые вы можете подтвердить документально.

Документальное подтверждение затрат на приобретение

Налоговый вычет невозможно получить без надлежащего документального подтверждения понесенных расходов. Налоговая инспекция требует представления документов, которые однозначно подтверждают факт и размер произведенных затрат. 📄

Для подтверждения основных расходов на приобретение квартиры понадобятся следующие документы:

Договор — купли-продажи, долевого участия в строительстве или уступки прав требования

— купли-продажи, долевого участия в строительстве или уступки прав требования Акт приема-передачи квартиры

квартиры Выписка из ЕГРН , подтверждающая право собственности

, подтверждающая право собственности Платежные документы — расписки, банковские выписки, платежные поручения, кассовые чеки

Особое внимание следует уделить платежным документам. Они должны содержать следующую информацию:

ФИО плательщика (того, кто претендует на вычет) ФИО получателя средств Назначение платежа с четкой формулировкой (например, "Оплата по договору купли-продажи № от за квартиру по адресу ___") Сумму платежа Дату совершения операции

Для расходов на отделку квартиры, приобретенной без отделки, потребуются:

Договоры подряда на выполнение отделочных работ

Акты приемки выполненных работ

Товарные и кассовые чеки на приобретение отделочных материалов

Документы, подтверждающие оплату подключения к инженерным сетям

Марина Степанова, налоговый консультант Однажды ко мне обратился клиент, который не мог получить налоговый вычет за отделочные материалы. При покупке он заказывал плитку, ламинат и двери в крупном строительном магазине. Продавец оформил все покупки на юридическое лицо, через которое клиент вел небольшой бизнес — так было "удобнее". В результате все чеки были оформлены не на физическое лицо, а на ООО. Налоговая закономерно отказала в учете этих расходов в составе имущественного вычета. Мы попытались переоформить документы задним числом, но это оказалось невозможным. В итоге клиент потерял возможность включить в вычет около 350 тыс. рублей расходов на отделку, что уменьшило его налоговый возврат на 45,5 тыс. рублей. Всегда проверяйте, на кого оформлены платежные документы — они должны быть на то же физическое лицо, которое претендует на налоговый вычет.

При покупке квартиры в ипотеку дополнительно потребуются:

Кредитный договор

Графики платежей

Справка из банка о фактически уплаченных процентах

Документы, подтверждающие внесение платежей по кредиту

Обратите внимание на взаимосвязанность документов. Например, адрес квартиры в договоре купли-продажи должен совпадать с адресом в выписке из ЕГРН и акте приема-передачи. Суммы в платежных документах должны соответствовать суммам, указанным в договоре.

При электронной подаче декларации через личный кабинет налогоплательщика вам не нужно прикреплять все подтверждающие документы. Однако налоговая инспекция может запросить их в ходе камеральной проверки. Поэтому все документы следует подготовить заранее и хранить не менее трех лет после получения вычета. 🗃️

Если вы совершаете покупку квартиры совместно с супругом/супругой в браке, то независимо от того, на кого оформлена собственность, вы оба имеете право на вычет. В этом случае дополнительно потребуется:

Свидетельство о браке

Заявление о распределении вычета между супругами (при необходимости)

Помните, что отсутствие или неправильное оформление даже одного документа может стать причиной отказа в предоставлении налогового вычета. Поэтому тщательно проверяйте всю документацию до подачи декларации.

Особенности учета ипотечных расходов в декларации

Ипотечное кредитование — распространенный способ приобретения жилья, и налоговое законодательство предусматривает дополнительные льготы для ипотечных заемщиков. Грамотный учет расходов по ипотеке может существенно увеличить общую сумму налогового вычета. 📈

При покупке квартиры в ипотеку в декларацию можно включить два вида расходов:

Основную сумму расходов на приобретение квартиры (до 2 млн рублей) Уплаченные проценты по ипотечному кредиту (до 3 млн рублей)

Важно понимать, что это два разных вида вычета, и они оформляются отдельно, хотя и могут быть включены в одну декларацию. Для каждого из них предусмотрен свой лимит и свои особенности.

Параметр Основной имущественный вычет Вычет по процентам Максимальная сумма расходов 2 000 000 рублей 3 000 000 рублей Максимальный возврат налога 260 000 рублей (13% от 2 млн) 390 000 рублей (13% от 3 млн) Можно получить до полного погашения кредита Да, сразу после покупки Нет, только за уже уплаченные проценты Частичное использование лимита Остаток можно использовать при покупке другого жилья Остаток нельзя перенести на другой объект Распределение между супругами Возможно в любой пропорции Возможно в любой пропорции

При оформлении вычета по процентам необходимо учитывать следующие особенности:

Проценты учитываются только после фактической уплаты . То есть, вы не можете получить вычет сразу на все проценты, которые заплатите за 15-30 лет кредита.

. То есть, вы не можете получить вычет сразу на все проценты, которые заплатите за 15-30 лет кредита. Вычет можно получать частями ежегодно , подавая декларацию за прошедший год с указанием суммы фактически уплаченных за этот период процентов.

, подавая декларацию за прошедший год с указанием суммы фактически уплаченных за этот период процентов. При рефинансировании ипотеки право на вычет по процентам сохраняется , если новый кредит также является целевым и направлен на приобретение жилья.

, если новый кредит также является целевым и направлен на приобретение жилья. Ограничение в 3 млн рублей действует только для кредитов, полученных после 1 января 2014 года. Для более ранних кредитов лимита на сумму процентов нет.

Для учета процентов по ипотеке вам необходимо получить в банке специальную справку о фактически уплаченных процентах. Обычно такая справка содержит информацию о:

Номере и дате кредитного договора

ФИО заемщика

Сумме основного долга

Сумме фактически уплаченных процентов за указанный период

Если вы подаете декларацию ежегодно, запрашивайте справку за прошедший календарный год. Если вы накопили несколько лет выплат и решили получить вычет разово, запросите справку за весь период выплат по ипотеке.

Особый случай — досрочное погашение ипотеки. При частичном досрочном погашении уменьшается либо срок кредита, либо размер ежемесячного платежа, что влияет на сумму процентов. Вы имеете право на вычет только по фактически уплаченным процентам.

Если вы используете материнский капитал для погашения ипотеки, то его сумма исключается из расходов, учитываемых для получения налогового вычета. Это связано с тем, что материнский капитал — это уже форма государственной поддержки, и двойное субсидирование не допускается. 👨‍👩‍👧‍👦

Супруги, приобретающие квартиру в ипотеку, могут распределить вычет по процентам между собой в любой пропорции, независимо от распределения основного вычета. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган.

Типичные ошибки при расчете суммы затрат на квартиру

Даже самое тщательное заполнение декларации не гарантирует получение налогового вычета, если допущены ошибки при расчете и учете расходов на приобретение квартиры. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые могут привести к отказу или уменьшению суммы вычета. 🚫

Включение неподтвержденных или недопустимых расходов Многие налогоплательщики пытаются включить в декларацию расходы, которые не могут быть учтены для целей налогового вычета: Комиссии риелторам и агентствам недвижимости

Оплату услуг нотариуса

Государственную пошлину за регистрацию права собственности

Расходы на страхование недвижимости и жизни заемщика

Оплату услуг оценщика Некорректное оформление платежных документов Часто встречаются следующие проблемы: Расписка от продавца не содержит его паспортных данных

В назначении платежа неточно указан адрес приобретаемой квартиры

Платежные документы оформлены на другое лицо (не на того, кто подает декларацию)

Отсутствие в расписке указания на договор купли-продажи Неправильный учет расходов при долевой собственности При приобретении квартиры в долевую собственность каждый собственник имеет право на вычет пропорционально своей доле. Однако нередко допускаются ошибки при расчете этой пропорции, особенно если фактическая оплата производилась не в соответствии с размером долей. Включение расходов, оплаченных материнским капиталом или субсидиями Нельзя получить вычет с сумм, которые: Оплачены за счет средств материнского капитала

Покрыты работодателем

Оплачены за счет бюджетных субсидий

Профинансированы из средств военной ипотеки Неверное распределение вычета между супругами Супруги имеют право распределить вычет в любой пропорции, однако для этого требуется подать специальное заявление. Ошибкой является: Отсутствие заявления о распределении вычета

Несогласованность указанных пропорций в декларациях супругов

Попытка изменить распределение вычета после его получения Ошибки при учете переносимого остатка вычета Если в предыдущие годы налогоплательщик не полностью использовал имущественный вычет, остаток может быть перенесен на последующие годы. Типичные ошибки: Неверное указание суммы остатка вычета

Повторный учет ранее учтенных расходов

Отсутствие документов, подтверждающих размер полученного ранее вычета Смешение расходов на приобретение квартиры и уплату процентов Некоторые налогоплательщики суммируют стоимость квартиры и уплаченные проценты по ипотеке, указывая общую сумму в декларации. Однако это две разные категории вычета с разными лимитами, которые должны учитываться отдельно. Неправильное определение момента возникновения права на вычет Право на вычет возникает: В год получения акта приема-передачи (для новостройки)

В год регистрации права собственности (для вторичного жилья)

В год фактического несения расходов на отделку (для квартир без отделки)

Включение расходов, понесенных до или после возникновения права на вычет, может привести к отказу.

Неверное указание кодов операций в декларации При заполнении декларации необходимо правильно указывать коды операций: Код 01 — для расходов на приобретение квартиры

Код 02 — для расходов на погашение процентов по целевым займам

Ошибка в кодах может привести к неправильному расчету налогового вычета.

Попытка получить вычет по нескольким объектам недвижимости одновременно Имущественный вычет предоставляется в отношении только одного объекта недвижимости в пределах 2 млн рублей. Попытка получить вычет одновременно по нескольким объектам будет отклонена налоговой инспекцией.

Чтобы избежать этих ошибок, тщательно проверяйте все документы перед подачей декларации, а в сложных случаях консультируйтесь с налоговым специалистом. Это поможет вам максимально использовать свое право на налоговый вычет и избежать отказа со стороны налоговых органов. 📝