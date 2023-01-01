Страховые взносы входят в фонд оплаты труда: разбор мифа в учете

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Бухгалтеры и финансовые специалисты

Владельцы и менеджеры компаний, занимающихся бухгалтерским учетом

Студенты и слушатели курсов по бухгалтерии и финансам "Страховые взносы входят в фонд оплаты труда" — это заблуждение стоило моей клиентке штраф в 150 000 рублей. Несмотря на кажущуюся простоту, разграничение ФОТ и страховых взносов остаётся камнем преткновения даже для опытных бухгалтеров. Путаница в этих понятиях приводит к серьезным ошибкам в бюджетировании и налоговой отчетности. Давайте разберём этот бухгалтерский миф, чтобы ваша компания не платила за чужие заблуждения 💰

Что такое фонд оплаты труда: структура и составляющие

Фонд оплаты труда (ФОТ) — это совокупность всех выплат работникам организации за выполнение трудовых обязанностей. Это базовый показатель, используемый для расчета многих экономических и налоговых показателей компании. В 2025 году структура ФОТ остается неизменной и включает следующие компоненты:

Заработная плата по окладам и тарифным ставкам (базовая часть)

Премии и надбавки (стимулирующие выплаты)

Компенсационные выплаты (доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные дни)

Отпускные и оплата больничных листов

Материальная помощь и иные выплаты социального характера

Важно понимать, что ФОТ формируется из средств работодателя и отражает затраты на персонал до начисления налогов и страховых взносов. Именно здесь кроется корень типичного заблуждения: страховые взносы не входят в ФОТ, а рассчитываются на его основе. 🔍

Елена Свиридова, главный бухгалтер К нам пришла новая сотрудница из небольшой компании, где она также вела бухгалтерию. На втором месяце работы она подготовила проект бюджета, где включила страховые взносы в фонд оплаты труда. Когда я указала на ошибку, она искренне удивилась: "Но мы всегда так делали!" Оказалось, что в предыдущей компании годами формировали некорректную отчетность, и это привело к значительному искажению финансовых показателей и сложностям при налоговой проверке. Примечательно, что руководство той компании даже не подозревало о проблеме, пока не столкнулось с претензиями от налоговой службы.

Структуру ФОТ можно представить в виде следующей таблицы, которая поможет вам визуализировать, что действительно входит в состав фонда оплаты труда:

Элемент ФОТ Что включает Налогообложение Базовая часть Оклады, тарифные ставки, сдельная оплата НДФЛ + страховые взносы Стимулирующие выплаты Премии, надбавки за квалификацию, стаж НДФЛ + страховые взносы Компенсационные выплаты Доплаты за условия труда, сверхурочные НДФЛ + страховые взносы Выплаты за неотработанное время Отпускные, больничные НДФЛ + страховые взносы Социальные выплаты Материальная помощь, компенсация питания Зависит от характера выплаты

Обратите внимание, что страховые взносы указаны как налоговое обременение, которое возникает на основе ФОТ, но не входит в его состав. Это принципиальное различие, которое необходимо учитывать при планировании бюджета и ведении бухгалтерского учета.

Страховые взносы и ФОТ: разграничение понятий

Главное заблуждение, которое мы разбираем: страховые взносы не являются частью ФОТ, а выступают как обязательные платежи, начисляемые работодателем на сумму ФОТ. Другими словами, это дополнительные расходы работодателя помимо зарплат сотрудников. ⚠️

Страховые взносы в 2025 году включают следующие виды отчислений:

Взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Взносы на обязательное социальное страхование (ОСС)

Взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС)

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний (НС и ПЗ)

Для наглядности рассмотрим различия между ФОТ и страховыми взносами:

Характеристика Фонд оплаты труда Страховые взносы Получатель Работники организации Государственные внебюджетные фонды Экономическая сущность Затраты на персонал Обязательные платежи государству Отражение в учете Расходы на оплату труда Расходы на социальное обеспечение Влияние на финансовый результат Уменьшает прибыль напрямую Уменьшает прибыль как дополнительные расходы Налоговое бремя Объект налогообложения Налоговое обязательство

Причина путаницы кроется в тесной взаимосвязи этих понятий. Размер страховых взносов напрямую зависит от величины ФОТ, и в процессе бюджетирования многие компании суммируют эти показатели, чтобы оценить общие затраты на персонал. Однако это не означает, что страховые взносы входят в состав ФОТ — они всегда остаются отдельной статьей расходов.

Типичные ошибки в понимании взаимосвязи ФОТ и страховых взносов:

Включение страховых взносов в состав ФОТ при расчете средней заработной платы

Неправильное отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности

Искажение показателей при анализе эффективности использования трудовых ресурсов

Некорректный расчет нормативных показателей, привязанных к ФОТ

Игорь Павлов, финансовый директор Однажды при проведении аудита в производственной компании мы обнаружили систематическую ошибку в учете. Бухгалтерия включала страховые взносы в ФОТ, что приводило к завышению себестоимости продукции на 30%. На основе этих искаженных данных руководство принимало решения о ценообразовании и оптимизации расходов. Когда мы скорректировали учет, оказалось, что несколько подразделений, которые планировали закрыть как убыточные, на самом деле были прибыльными. Цена этого бухгалтерского заблуждения могла стоить компании нескольких перспективных направлений бизнеса и десятков рабочих мест.

Правовые основы начисления страховых взносов на ФОТ

Правовое регулирование отношений, связанных с исчислением и уплатой страховых взносов, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ (глава 34) и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 📚

Основные правовые положения, подтверждающие, что страховые взносы не входят в ФОТ:

Согласно ст. 420 НК РФ, объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (т.е. сам ФОТ)

В соответствии со ст. 422 НК РФ определены выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами

В ст. 423 НК РФ устанавливается база для исчисления страховых взносов, которая формируется на основе ФОТ

Ст. 425 НК РФ определяет тарифы страховых взносов, применяемые к базе, сформированной на основе ФОТ

С позиции бухгалтерского учета разделение ФОТ и страховых взносов также четко определено:

План счетов предусматривает различные счета для учета расчетов по оплате труда (счет 70) и расчетов по социальному страхованию (счет 69)

В отчете о финансовых результатах затраты на оплату труда и социальные отчисления отражаются отдельно

При формировании себестоимости продукции расходы на оплату труда и страховые взносы учитываются как самостоятельные элементы затрат

Стандартные тарифы страховых взносов в 2025 году составляют:

Пенсионное страхование (ОПС) — 22% до достижения предельной базы, 10% свыше

Социальное страхование (ОСС) — 2,9% до достижения предельной базы

Медицинское страхование (ОМС) — 5,1% (без предельной базы)

Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний — от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса риска

Стоит отметить, что законодательство предусматривает особые режимы начисления страховых взносов для различных категорий плательщиков. Например, для субъектов малого предпринимательства, IT-компаний, резидентов особых экономических зон и других льготных категорий. Однако даже при применении льготных тарифов принцип остается неизменным: страховые взносы начисляются на ФОТ, а не входят в него.

Практика учета страховых взносов в бухгалтерских операциях

В практике бухгалтерского учета правильное разграничение ФОТ и страховых взносов реализуется через корректное отражение операций на соответствующих счетах. Рассмотрим типовую схему проводок, которая наглядно демонстрирует, что страховые взносы не включаются в ФОТ: 📊

Дебет счетов затрат (20, 26, 44 и др.) Кредит счета 70 — начислена заработная плата работникам (формирование ФОТ)

Дебет счетов затрат (20, 26, 44 и др.) Кредит счета 69 — начислены страховые взносы с фонда оплаты труда

Дебет счета 70 Кредит счета 68.01 — удержан НДФЛ с заработной платы

Дебет счета 70 Кредит счета 50 (51) — выплачена заработная плата работникам

Дебет счета 69 Кредит счета 51 — перечислены страховые взносы

Как видно из проводок, начисление заработной платы и страховых взносов — это две самостоятельные операции, которые отражаются на разных счетах бухгалтерского учета.

Для понимания практического аспекта, рассмотрим пример расчета ФОТ и страховых взносов:

Предположим, сотруднику установлен оклад 80 000 рублей. В этом случае:

ФОТ за месяц = 80 000 рублей

Страховые взносы = 80 000 × (22% + 2,9% + 5,1% + 0,2%) = 80 000 × 30,2% = 24 160 рублей

Таким образом, общие затраты работодателя на данного сотрудника составляют 104 160 рублей, где 80 000 рублей — это ФОТ, а 24 160 рублей — дополнительные расходы в виде страховых взносов.

Распространенные практические ошибки при учете страховых взносов:

Включение суммы страховых взносов в расчет среднего заработка для оплаты отпусков и больничных листов Отражение страховых взносов как части затрат на оплату труда при составлении управленческой отчетности Использование некорректной базы при расчете лимитов представительских расходов, которые привязаны к ФОТ Неправильное формирование резервов на оплату отпусков с учетом страховых взносов

При организации учетной политики предприятия рекомендуется четко определить методологию расчета ФОТ и связанных с ним показателей, отдельно регламентируя порядок учета страховых взносов. Это позволит избежать типичных ошибок и обеспечит достоверность финансовой информации.

Как правильно отражать ФОТ и страховые взносы в отчетности

Корректное отражение ФОТ и страховых взносов в бухгалтерской и налоговой отчетности — это не просто формальность, а необходимость для достоверного представления финансового положения организации. 📝

В бухгалтерской отчетности:

В бухгалтерском балансе задолженность по оплате труда отражается по строке "Кредиторская задолженность" (счет 70), а задолженность по страховым взносам — по отдельной строке в составе той же кредиторской задолженности (счет 69)

В отчете о финансовых результатах расходы на оплату труда и социальные отчисления входят в различные компоненты себестоимости продукции или управленческих расходов

В пояснениях к бухгалтерскому балансу раскрывается детализация затрат на оплату труда и страховых взносов

В налоговой отчетности:

В декларации по налогу на прибыль расходы на оплату труда и страховые взносы отражаются отдельно в соответствующих строках

В расчете по страховым взносам отражаются базы для начисления взносов, применяемые тарифы и суммы начисленных взносов

В 6-НДФЛ отражаются суммы начисленной заработной платы и удержанного налога, без учета страховых взносов

В СЗВ-СТАЖ и других персонифицированных отчетах отражаются суммы выплат в пользу работников, на которые начисляются страховые взносы

Сравним корректное и некорректное отражение ФОТ и страховых взносов в отчетности:

Отчетность Корректное отражение Некорректное отражение (типичная ошибка) Калькуляция себестоимости Отдельные строки для затрат на оплату труда и страховых взносов Объединение ФОТ и страховых взносов в одну строку Отчет о финансовых результатах Раздельное включение в состав производственных или управленческих расходов Отражение всей суммы как затрат на оплату труда Расчет показателей эффективности Использование чистого ФОТ без страховых взносов Использование ФОТ с учетом страховых взносов Бюджетирование Планирование расходов на персонал с выделением ФОТ и страховых взносов Планирование единой суммы без разделения Налоговый учет Классификация расходов по ст. 255 и ст. 264 НК РФ Полное включение в расходы по ст. 255 НК РФ

Практические рекомендации по корректному отражению ФОТ и страховых взносов:

Внедрите аналитический учет, позволяющий детализировать расходы на оплату труда и страховые взносы Разработайте управленческие отчеты, где четко разграничены эти виды затрат При расчете KPI и других показателей эффективности используйте чистый ФОТ без учета страховых взносов При планировании бюджета раздельно прогнозируйте расходы на ФОТ и страховые взносы, учитывая изменения законодательства и предельные базы Организуйте периодический внутренний контроль для выявления ошибок в классификации расходов

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит достоверность отчетности, корректность налоговых расчетов и эффективность управленческих решений, основанных на финансовой информации. Помните, что правильная классификация расходов — это фундамент для успешного финансового анализа и планирования. 🔍