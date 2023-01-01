Страховые взносы: расходы или доходы – правила учета по НК РФ

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Для кого эта статья:

Финансовые специалисты и бухгалтеры, занимающиеся налоговым учетом

Управляющие и владельцы компаний, ответственные за финансовую отчетность

Студенты и начинающие специалисты в области бухгалтерии и финансового анализа Правильное отражение страховых взносов в учете — та область, где ошибка бухгалтера может обойтись компании в миллионы рублей штрафов и доначислений. В 2025 году вопрос "Куда относить страховые взносы — к расходам или доходам?" продолжает вызывать замешательство у многих финансовых специалистов. Последние изменения в Налоговом кодексе РФ, новые разъяснения Минфина и судебная практика требуют особого внимания к этому аспекту налогового учета. Давайте раз и навсегда разберемся в статусе страховых взносов в соответствии с актуальными нормами законодательства. 💼

Страховые взносы в учете: однозначно расходная статья

Страховые взносы в налоговом учете организаций — это определенно расходы, а не доходы. Данное положение закреплено в Налоговом кодексе РФ и подтверждается многочисленными разъяснениями контролирующих органов. Компании, начисляя заработную плату сотрудникам, обязаны также рассчитать и перечислить страховые взносы во внебюджетные фонды, что увеличивает их расходы на персонал.

Для корректного понимания сущности страховых взносов важно разделять их от других обязательных платежей:

Тип платежа Учетная классификация Основание Страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ Расходы компании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ Страховые взносы на травматизм Расходы компании пп. 45 п. 1 ст. 264 НК РФ НДФЛ Не является расходом компании Удерживается из доходов работника Налог на прибыль Не является расходом для целей налогообложения п. 4 ст. 270 НК РФ

Существенным аспектом является то, что страховые взносы начисляются за счет средств работодателя, в отличие от НДФЛ, который удерживается из заработной платы работника. Этот факт однозначно определяет страховые взносы как расходы организации.

Марина Светлова, главный бухгалтер На заре моей карьеры в 2018 году произошел случай, который навсегда закрепил в моей памяти правило учета страховых взносов. Наша компания, производитель промышленного оборудования, попала под выездную проверку ФНС. Предыдущий бухгалтер по ошибке не включил часть страховых взносов в расходы при расчете налога на прибыль, полагая, что это какой-то особый вид платежей, не уменьшающих налогооблагаемую базу. Результат — доначисление налога на прибыль, пени и штрафы на сумму почти 1,2 миллиона рублей. С тех пор я дотошно проверяю каждую копейку страховых взносов, убеждаясь, что они корректно отражены именно как расходы организации.

При определении классификации страховых взносов следует учитывать базовые принципы бухгалтерского и налогового учета. Страховые взносы:

Являются обязательными платежами в силу закона

Рассчитываются от фонда оплаты труда

Уплачиваются за счет средств работодателя

При налогообложении прибыли включаются в состав прочих расходов

При применении УСН с объектом "доходы минус расходы" включаются в расходы организации

Однозначная квалификация страховых взносов как расходов имеет критическое значение для корректного формирования налоговой базы и предотвращения споров с налоговыми органами. 💰

Правовое регулирование страховых взносов в НК РФ

С 2017 года страховые взносы регулируются главой 34 Налогового кодекса РФ, что закрепило их статус как обязательных платежей в налоговой системе РФ. До этого момента правовое регулирование осуществлялось отдельным Федеральным законом № 212-ФЗ. Перенос норм в НК РФ подчеркнул фискальный характер страховых взносов, однако не изменил их экономической сущности как расходов предприятия.

Ключевые правовые нормы, определяющие учет страховых взносов в качестве расходов:

Статья 264 НК РФ (пп. 1 и 45 п. 1) — прямо указывает на включение страховых взносов в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией

Статья 346.16 НК РФ (пп. 7 п. 1) — для плательщиков УСН определяет страховые взносы как расходы, уменьшающие доходы

Статья 422 НК РФ — устанавливает перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами

Статья 431 НК РФ — регламентирует порядок исчисления и уплаты страховых взносов

Определение страховых взносов как расходов имеет значительную правоприменительную практику. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 указывает на экономическую обоснованность таких расходов, как обязательное условие ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

Действующее законодательство для целей налогообложения прибыли определяет страховые взносы как:

Вид страховых взносов Статус в налоговом учете Отражение в налоговой декларации Обязательное пенсионное страхование Прочие расходы Приложение №2 к Листу 02, строка 030 Обязательное медицинское страхование Прочие расходы Приложение №2 к Листу 02, строка 030 Обязательное социальное страхование Прочие расходы Приложение №2 к Листу 02, строка 030 Страхование от несчастных случаев Прочие расходы Приложение №2 к Листу 02, строка 030

Александр Никонов, налоговый консультант В 2022 году ко мне обратился владелец небольшой производственной компании. Налоговая инспекция по результатам камеральной проверки отказала организации в признании страховых взносов, начисленных на премиальные выплаты сотрудникам, в качестве расходов. Основной аргумент инспекции — премии не были предусмотрены в коллективном договоре. Мы оспорили решение, опираясь на пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ и обширную судебную практику. Ключевым для положительного решения стало то, что мы доказали производственный характер премий, их экономическую обоснованность и документальное подтверждение. Клиент сохранил более 700 тысяч рублей, которые инспекция пыталась исключить из расходов, и избежал доначисления налога на прибыль.

Минфин России в своем письме от 01.02.2023 № 03-03-06/1/8245 дополнительно разъяснил, что страховые взносы, начисленные на вознаграждения физическим лицам, признаются расходами на оплату труда и при расчете налога на прибыль организаций учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 1 и 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Особенности отражения страховых взносов в налоговом учете

При отражении страховых взносов в налоговом учете необходимо учитывать ряд особенностей, которые существенно влияют на формирование налоговой базы. Грамотный учет этих нюансов позволяет минимизировать налоговые риски и оптимизировать налоговую нагрузку организации. 📊

Основные принципы учета страховых взносов при различных системах налогообложения:

ОСНО (общая система налогообложения) — страховые взносы включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 1, 45 п. 1 ст. 264 НК РФ

— страховые взносы включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 1, 45 п. 1 ст. 264 НК РФ УСН "доходы минус расходы" — страховые взносы включаются в состав расходов согласно пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ

— страховые взносы включаются в состав расходов согласно пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ УСН "доходы" — страховые взносы уменьшают сумму единого налога (не более чем на 50% для организаций и ИП с работниками, без ограничений — для ИП без наемных работников) в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ

— страховые взносы уменьшают сумму единого налога (не более чем на 50% для организаций и ИП с работниками, без ограничений — для ИП без наемных работников) в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ ПСН (патентная система налогообложения) — ИП с работниками могут уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50% (см. п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ)

— ИП с работниками могут уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50% (см. п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ) АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) — с 2023 года налог автоматически уменьшается на сумму страховых взносов без дополнительных заявлений

Датой признания страховых взносов в налоговом учете является:

При методе начисления — дата начисления в соответствии с п. 7 ст. 272 НК РФ

— дата начисления в соответствии с п. 7 ст. 272 НК РФ При кассовом методе — дата фактической уплаты согласно пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ

— дата фактической уплаты согласно пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ На УСН "доходы минус расходы" — дата фактической уплаты в соответствии с п. 2 ст. 346.17 НК РФ

Чтобы корректно отразить страховые взносы в налоговом учете, необходимо соблюдать следующий алгоритм действий:

Определить базу для начисления страховых взносов (включая все выплаты в пользу работников, за исключением перечисленных в ст. 422 НК РФ) Применить актуальные тарифы страховых взносов (основные или пониженные в зависимости от категории плательщика) Отразить начисленные взносы в налоговом регистре расходов При формировании налоговой декларации включить сумму взносов в соответствующие строки Обеспечить документальное подтверждение расходов (расчеты, платежные поручения)

Особого внимания заслуживают ситуации, связанные с изменением страховых взносов "задним числом":

При доначислении заработной платы за прошлые периоды страховые взносы учитываются в расходах в периоде доначисления

При перерасчете взносов в связи с выявленными ошибками применяется ст. 54 НК РФ (корректировка в периоде обнаружения ошибки или в периоде совершения ошибки путем подачи уточненной декларации)

При получении льгот по взносам "задним числом" излишне уплаченные суммы подлежат возврату или зачету, что требует корректировки налоговой базы

Налоговые органы уделяют повышенное внимание учету страховых взносов при проверках, проверяя обоснованность и соответствие начисленных сумм фактическим выплатам работникам. 🔍

Фискальное значение и отражение взносов в отчетности

Правильное отражение страховых взносов в налоговой и бухгалтерской отчетности имеет не только учетное, но и фискальное значение. Страховые взносы выполняют двойную функцию: с одной стороны, они являются источником финансирования социальных обязательств государства, с другой — элементом налогового планирования для бизнеса, позволяющим уменьшать налогооблагаемую базу. 📑

В системе налоговой отчетности страховые взносы отражаются в следующих формах:

РСВ (Расчет по страховым взносам) — квартальная отчетность, подаваемая в ФНС до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

— квартальная отчетность, подаваемая в ФНС до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 4-ФСС — отчет по взносам на травматизм, представляемый в ФСС до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

— отчет по взносам на травматизм, представляемый в ФСС до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М — отчетность, направляемая в ПФР/СФР для персонифицированного учета

— отчетность, направляемая в ПФР/СФР для персонифицированного учета Налоговая декларация по налогу на прибыль — отражение сумм страховых взносов в составе расходов

— отражение сумм страховых взносов в составе расходов Налоговая декларация по УСН — включение страховых взносов в расходы (для объекта "доходы минус расходы") или уменьшение налога (для объекта "доходы")

При отражении страховых взносов в бухгалтерском учете используются следующие типовые проводки:

Содержание операции Дебет Кредит Документ-основание Начисление страховых взносов на ОПС 20, 26, 44 69.02 Расчетная ведомость Начисление страховых взносов на ОМС 20, 26, 44 69.03 Расчетная ведомость Начисление страховых взносов на ВНиМ 20, 26, 44 69.01 Расчетная ведомость Начисление взносов на травматизм 20, 26, 44 69.11 Расчетная ведомость Уплата страховых взносов 69.хх 51 Платежное поручение

Фискальное значение страховых взносов проявляется в нескольких аспектах:

Страховые взносы составляют существенную часть фискальной нагрузки на бизнес (до 30% от фонда оплаты труда) Через систему пониженных тарифов государство стимулирует развитие приоритетных отраслей (IT, сельское хозяйство, социально ориентированные НКО) Страховые взносы формируют финансовую основу для выплат пенсий, пособий по нетрудоспособности и медицинской помощи В виде страховых взносов перераспределяется значительная часть ВВП страны (около 5,5% по данным 2024 года)

Важно учитывать, что налоговые органы при проверках уделяют повышенное внимание следующим аспектам отражения страховых взносов:

Корректность определения базы для начисления взносов

Правильность применения тарифов (особенно пониженных)

Соблюдение предельных величин базы для начисления взносов

Своевременность уплаты и отражения взносов в отчетности

Соответствие между суммами начисленных выплат работникам и страховыми взносами

По данным ФНС России за 2024 год, нарушения в учете и отчетности по страховым взносам входят в топ-5 наиболее частых нарушений, выявляемых при налоговых проверках. Это еще раз подчеркивает необходимость тщательного подхода к фискальной стороне учета страховых взносов. 🛡️

Сложные ситуации: когда страховые взносы меняют статус

Несмотря на общее правило учета страховых взносов как расходов, существуют особые ситуации, когда их статус может измениться или вызвать сомнения. Умение идентифицировать такие случаи позволяет избежать ошибок в учете и минимизировать налоговые риски. ⚠️

Рассмотрим наиболее сложные сценарии учета страховых взносов:

Возмещение страховых взносов из ФСС — при получении возмещения по больничным листам, декретным выплатам сумма возмещения не является доходом организации, а представляет собой компенсацию ранее понесенных расходов Страховые взносы при капитализации расходов — если заработная плата включается в стоимость создаваемого актива, то страховые взносы также капитализируются и не признаются текущими расходами периода Страховые взносы с выплат, не учитываемых в налоговом учете — даже если выплата работнику не учитывается в расходах (например, материальная помощь), страховые взносы с этой выплаты все равно включаются в расходы Корректировка страховых взносов прошлых периодов — при обнаружении ошибок необходимо руководствоваться ст. 54 НК РФ и соответствующими правилами бухгалтерского учета Страховые взносы при реорганизации — правопреемник принимает обязательства по страховым взносам и право на включение их в расходы

Особого внимания заслуживают страховые взносы индивидуальных предпринимателей, уплачиваемые "за себя":

Для ИП на ОСНО — включаются в состав профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ (ст. 221 НК РФ)

Для ИП на УСН "доходы минус расходы" — включаются в состав расходов (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ)

Для ИП на УСН "доходы" — уменьшают сумму налога без ограничений (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ)

Для ИП на ПСН — уменьшают стоимость патента без ограничений (для фиксированных платежей) или в пределах 50% (если есть наемные работники)

Спорные ситуации, требующие особого внимания:

Страховые взносы с выплат иностранным гражданам (зависит от статуса иностранца и наличия международных соглашений)

Страховые взносы с выплат по договорам ГПХ (необходимо учитывать характер услуг и исключения из базы)

Страховые взносы при достижении предельной величины базы (применяются пониженные тарифы)

Страховые взносы с командировочных расходов (не облагаются в пределах законодательно установленных норм)

Страховые взносы при выходном пособии (не облагаются в пределах трехкратного среднего заработка)

При изменении законодательства о страховых взносах может возникнуть временной разрыв между их начислением и признанием в налоговом учете. Например, при введении новых льгот или изменении тарифов "задним числом" возникает необходимость корректировки ранее признанных расходов.

Важно помнить, что даже при изменении статуса выплаты (например, признании ее не облагаемой страховыми взносами в результате судебного решения) требуется системный подход к корректировке как страховых взносов, так и связанных налоговых обязательств. 🔄