Страховые взносы: можно ли их получить – 5 законных способов возврата

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Индивидуальные предприниматели, которые могут переплатить страховые взносы

Бухгалтеры и налоговые консультанты, работающие с предпринимателями

Люди, интересующиеся правовыми аспектами возврата налоговых платежей Ежегодно миллионы предпринимателей и физлиц переплачивают или ошибочно перечисляют страховые взносы, даже не подозревая, что эти деньги можно вернуть! По данным ФНС, только за 2023 год сумма невостребованных возвратов превысила 12 миллиардов рублей. Многие предприниматели даже не подозревают: закон полностью на вашей стороне, когда речь идёт о возврате излишне уплаченных страховых взносов. Пришло время разобраться в пяти законных способах вернуть свои деньги в 2025 году 💰. Больше никаких неоправданных потерь — только факты, инструкции и реальные кейсы!

Когда страховые взносы подлежат возврату: правовые основы

Правовое поле для возврата страховых взносов регулируется прежде всего главой 34 Налогового кодекса РФ и рядом постановлений Правительства. Без знания этих документов любая попытка вернуть средства может превратиться в бюрократическое испытание. Вот основания, при которых закон гарантирует право на возврат:

Излишняя уплата страховых взносов (по ошибке или из-за неверного расчета)

Ошибочные платежи, перечисленные на неверные реквизиты

Переплата страховых взносов ИП, особенно при доходе менее 300 000 рублей

Возврат в связи с прекращением деятельности

Судебное решение о возврате средств

Важно понимать: срок давности для обращения за возвратом составляет три года с момента излишней уплаты. Пропуск этого срока практически гарантирует, что деньги останутся у государства навсегда. По статистике, около 64% предпринимателей не обращаются за возвратом именно из-за неосведомленности о сроках.

Для иллюстрации сроков и размеров возможного возврата взглянем на актуальную таблицу по ситуациям:

Ситуация Максимальный срок обращения Примерные суммы к возврату Переплата взносов ИП 3 года От 8 000 до 250 000 ₽ Ошибочный платеж 3 года Полная сумма платежа Закрытие ИП с переплатой 1 год с момента закрытия До 100% от переплаченной суммы Судебное решение 3 года + период судебного производства 100% + проценты по ст.79 НК РФ

Для эффективного возврата необходимо обращаться в налоговую инспекцию (ФНС), которая с 2017 года администрирует страховые взносы, за исключением взносов на травматизм (их ведет ФСС). Подать заявление можно как при личном визите, так и через официальный портал ФНС 📱.

Алексей Петров, главный бухгалтер Один из моих клиентов, индивидуальный предприниматель Сергей, занимающийся IT-консалтингом, несколько лет подряд платил страховые взносы по максимальной ставке, не зная о возможности перерасчета при доходе менее 300 000 рублей. В конце 2023 года мы провели аудит и обнаружили переплату почти на 145 000 рублей за последние два года! Подготовили пакет документов: заявление о возврате, декларации за спорные периоды, выписки по счету, подтверждающие переплату. Налоговая рассматривала заявление почти месяц, запросила дополнительные документы. Но в итоге вся сумма вернулась на счет. Сергей был в шоке — он и не подозревал, что можно вернуть такую значительную сумму. На эти деньги он оплатил новое оборудование для бизнеса вместо того, чтобы брать кредит.

Переплата взносов: как вернуть излишне уплаченные суммы

Переплата страховых взносов — самая распространенная ситуация, с которой сталкиваются предприниматели. Особенно актуально это для ИП, чей доход колеблется от года к году. Возврат излишне уплаченных сумм — процедура регламентированная, но требующая внимания к деталям.

Схема возврата переплаты включает следующие шаги:

Выявление факта переплаты (через сверку расчетов с ФНС) Подготовка необходимых документов Подача заявления установленной формы (КНД 1150058) Ожидание решения (не более 10 рабочих дней) Получение средств (в случае положительного решения)

Наиболее частой причиной переплаты у ИП становится внесение фиксированных платежей при доходе менее 300 000 рублей. В 2025 году сумма фиксированных взносов составляет 46 900 рублей на пенсионное страхование и 10 800 рублей на медицинское страхование. Для тех, кто работает неполный год, сумма рассчитывается пропорционально.

Еще одна распространенная ситуация переплаты — внесение платежей по неактуальным ставкам или по ошибочным реквизитам. В этом случае деньги не "прикрепляются" к вашему лицевому счету и висят как неопознанный платеж.

Для минимизации рисков отказа в возврате переплаты рекомендую следовать проверенному алгоритму:

Проверить актуальный статус расчетов с ФНС (запросить справку о состоянии расчетов)

Подготовить доказательства переплаты (платежные поручения, выписки)

Заполнить заявление на возврат строго по форме

Указать точные банковские реквизиты для возврата

Подать документы лично или через ТКС (телекоммуникационные каналы связи)

Многие делают критическую ошибку — пытаются засчитать переплату в счет будущих платежей. Это возможно, но не всегда выгодно. Прямой возврат на расчетный счет дает вам свободу распоряжения средствами, в то время как зачет "замораживает" ваши деньги до следующего платежа 🔄.

Вид переплаты Необходимые документы Сроки рассмотрения Вероятность возврата Переплата фиксированных взносов Заявление, декларация, платежки 10 рабочих дней Высокая (95%) Двойная оплата Заявление, платежные документы 10 рабочих дней Очень высокая (99%) Ошибка в расчете Заявление, расчет, платежные документы До 1 месяца (с проверкой) Средняя (75%) Переплата более 3 лет назад Судебный иск, все документы От 2 месяцев Низкая (30%)

Возврат ошибочных платежей в фонды: пошаговая схема

Перечисление денег по неверным реквизитам или код бюджетной классификации (КБК) — проблема, с которой сталкиваются до 23% плательщиков страховых взносов. Такая ошибка не только приводит к тому, что платеж "зависает" в системе, но и может повлечь штрафы за несвоевременную уплату, поскольку формально платеж не считается произведенным.

Чтобы вернуть ошибочно перечисленные средства, необходимо действовать оперативно, соблюдая следующий алгоритм:

Обнаружить ошибку и собрать доказательства платежа (копия платежного поручения с отметкой банка) Заполнить заявление на возврат по форме КНД 1150058 с указанием причины ошибки Приложить к заявлению копии документов, подтверждающих ошибочность платежа Подать комплект документов в налоговую инспекцию по месту учета Отслеживать статус заявления через личный кабинет налогоплательщика

Наиболее частые ошибки, приводящие к необходимости возврата:

Указание неверного КБК (например, КБК для пенсионных взносов вместо медицинских)

Ошибка в реквизитах получателя платежа

Неверный статус налогоплательщика (например, "13" вместо "09")

Ошибка в ОКТМО (общероссийский классификатор территорий)

Указание неверного периода оплаты

Важно понимать: чем быстрее вы обнаружите ошибку и подадите заявление на исправление, тем выше шансы на быстрое разрешение проблемы без последствий. Если ошибочный платеж был совершен недавно (в пределах текущего квартала), налоговая может предложить не возврат, а уточнение платежа. Это более быстрый процесс, не требующий фактического движения денег.

Марина Сорокина, налоговый консультант В моей практике был случай с компанией, которая три месяца перечисляла взносы по старым реквизитам ФСС, не зная о произошедших изменениях. Обнаружили это только при подготовке квартальной отчетности, когда выяснилось, что в системе ФНС платежи не отображаются. Мы срочно подготовили заявление о возврате ошибочных платежей, приложив доказательства: платежные поручения, выписки из банка и сопроводительное письмо, объясняющее ситуацию. У клиента не было свободных средств, чтобы заново перечислить эту значительную сумму. Пришлось обращаться напрямую к руководству территориального отделения ФНС с просьбой ускорить процесс. К нашему удивлению, налоговая пошла навстречу — возврат произвели за 5 рабочих дней, после чего мы сразу же перечислили деньги на правильные реквизиты. Благодаря этому компания избежала штрафов и блокировки счетов.

Компенсация по страховым взносам ИП при закрытии бизнеса

Закрытие ИП — это не только юридическая процедура, но и финансовый процесс, включающий расчеты со всеми фондами. Особую статью в этих расчетах представляют страховые взносы. При правильном подходе часть этих взносов можно вернуть, что особенно актуально для предпринимателей, закрывающих бизнес в середине года после уплаты годовых взносов 💼.

При закрытии ИП возможно вернуть:

Пропорциональную часть оплаченных фиксированных страховых взносов за период после прекращения деятельности

Переплаченные взносы с доходов свыше 300 000 рублей, если итоговый доход оказался ниже прогнозируемого

Ошибочно уплаченные взносы в последнем налоговом периоде

Механизм расчета возврата при закрытии ИП строится по принципу пропорциональности. Например, если вы закрываете ИП 30 июня 2025 года, а фиксированные взносы в размере 57 700 рублей уже уплачены за весь год, то можно вернуть примерно 28 850 рублей (за неотработанное второе полугодие).

Алгоритм действий для получения компенсации при закрытии ИП:

Получить официальное свидетельство о прекращении деятельности ИП Подготовить и сдать в налоговую последнюю декларацию Запросить сверку расчетов для выявления переплат Заполнить заявление на возврат излишне уплаченных сумм Приложить доказательства переплаты и факта прекращения деятельности Подать документы в налоговую в течение года после закрытия

Ключевые нюансы, о которых нужно помнить:

Заявление на возврат нужно подать не позднее 1 года после закрытия ИП

Возврат производится только на личный счет бывшего предпринимателя (не на бизнес-счет)

При наличии задолженности по другим налогам, переплата может быть зачтена в их счет

Возврат страховых взносов при закрытии ИП не облагается НДФЛ

Наиболее распространенная ошибка закрывающихся предпринимателей — неверное указание суммы к возврату. Расчет должен быть предельно точным, с учетом даты регистрации прекращения деятельности, а не фактического прекращения работы. Например, если решение о закрытии принято 15 июня, но запись в ЕГРИП внесена 30 июня, расчет делается именно на 30 июня.

5 законных способов вернуть страховые взносы: краткий обзор

На основе актуального законодательства 2025 года и практического опыта представляю вам 5 проверенных способов вернуть страховые взносы, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения 👇:

Стандартный возврат переплаты. Подходит для ситуаций, когда вы обнаружили, что перечислили больше, чем требовалось. Этот способ работает для всех категорий плательщиков и действует в течение 3 лет с момента переплаты. Эффективность: 90%. Требует минимум документов — заявление и доказательства переплаты. Перерасчет при доходе менее 300 000 рублей. Исключительно для ИП, которые заплатили взносы с предполагаемого дохода, а фактический доход оказался меньше. Подача декларации с приложением заявления о возврате гарантирует успех в 85% случаев. Судебное взыскание. Применяется в случаях, когда ФНС отказала в возврате или превышен стандартный срок давности. Эффективность: 60-70%, но требует дополнительных затрат на юридическое сопровождение и может занять 3-6 месяцев. Пропорциональный возврат при закрытии ИП. Оптимален для предпринимателей, прекращающих деятельность до конца календарного года, за который уже уплачены взносы. Гарантирует возврат пропорциональной части оплаченных фиксированных взносов за неотработанный период года. Корректировка платежа. Используется при ошибках в платежных документах (неверные реквизиты, КБК или период). Вместо возврата и повторной уплаты можно подать заявление на уточнение платежа, что значительно ускоряет процесс — решение принимается в течение 5 дней.

Сравнительный анализ эффективности способов возврата:

Способ возврата Средний срок Вероятность успеха Сложность оформления Стандартный возврат 10-15 рабочих дней 90% Средняя Перерасчет по доходу 1-2 месяца 85% Выше среднего Судебное взыскание 3-6 месяцев 60-70% Высокая Возврат при закрытии ИП 15-30 дней 95% Низкая Корректировка платежа 5 рабочих дней 99% Минимальная

Дополнительные рекомендации для гарантированного возврата:

Всегда запрашивайте предварительную сверку расчетов с налоговой перед подачей заявления

Внимательно проверяйте реквизиты для возврата — ошибка в номере счета приведет к задержкам

Храните все платежные документы минимум 5 лет для потенциальных споров

При значительных суммах (от 100 000 рублей) рассмотрите возможность привлечения профессионального бухгалтера или юриста

Контролируйте сроки рассмотрения заявления — при задержках более установленного периода начисляются проценты

Помните: возврат страховых взносов — это не просто возможность, а ваше законное право. В 2025 году ФНС существенно упростила процедуры возврата, внедрив электронный документооборот и сократив перечень требуемых документов. Воспользуйтесь этим преимуществом, чтобы вернуть свои деньги максимально оперативно!